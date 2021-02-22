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Новости Политика Украины
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Лучшим ответом диктаторскому режиму Путина будет принятие Украины в НАТО и Евросоюз, - Яценюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лучшим ответом диктаторскому режиму Путина будет принятие Украины в НАТО и Евросоюз, - Яценюк

Политика примирения относительно России не работает. Путин воспринимает ее как слабость. Мировое сообщество должно наказать Путина и его властную машину за преступления, которые подрывают мировой порядок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе Киевского форума по безопасности заявил экс-премьер-министр Арсений Яценюк.

Яценюк подчеркнул, что Путинская Россия - это агрессивное и враждебное государство: "Они вторглись в Украину. Они незаконно аннексировали Крым. Вторглись в Грузию. Совершили ряд политических убийств - например Немцова, Политковской. Путин стоит и за рядом попыток убийства - Навального, Скрипаля. Он, как предполагают, убил господина Литвиненко. Они сбили МН-17. Существует огромная сеть российских боевиков, которую они называют частной армией, хотя она полностью контролируется российскими властями и убивает людей по всему миру. И это далеко не полный перечень. Путинская Россия - это, по моему убеждению, реальная угроза".

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По словам Яценюка, Путин и его союзники, даже в Европе, придумали новое определение диктатуры. Они называют это суверенной или нелиберальной демократией. В то же время, подчеркнул экс-премьер, РФ имеет лишь "определенные атрибуты демократии": "Там нет реальной демократии. Не говоря уже о свободных и честных выборах, которые являются основой демократии. В России выборы с предварительно определенными результатами".

В то же время Яценюк подчеркнул, что многое зависит от свободного мира: "Прежде всего нам нужно адекватно отвечать на вызов реальной России. Политика примирения не работает. Это не тот язык, который понимает Путин. Мы все знаем, что это за человек. Он воспринимает язык примирения как слабость".

"Мы как свободный мир должны иметь общее понимание: цель Путина - разделить нас. Поэтому мы должны единым фронтом выступать против таких диктаторов, как Путин. В этом плане не должно быть никаких разногласий между западными странами", - подчеркнул он.

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Яценюк также отметил, что со стороны Запада - и Европы, и Соединенных Штатов, должны быть мощные и решительные действия: "Например, санкции против всего окружения Путина. Миллиарды их дилеров размещены в Европе и Соединенных Штатах. Это нужно остановить. Это коррупционные деньги клептократической кремлевской власти".

"Мировое сообщество должно наказать Путина и его властную машину за преступления, которые они совершили против государств и их граждан. За преступления, которые подрывают мировой порядок", - подчеркнул глава Киевского форума по безопасности.

Запад должен осознать, что необходимо поддерживать такие государства, как Украина, подчеркнул Яценюк: "Мы боремся за нашу демократию и за вашу демократию тоже. За нашу и за вашу безопасность. И лучший способ сделать свободный мир сильнее - это сделать сильными Украину, Грузию и другие страны. Не только предоставить им перспективу членства в ЕС и НАТО, а сделать Украину членом НАТО и ЕС. Это будет лучший ответ клептократической диктаторской власти президента Путина. И это поможет самой России".

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Киевский Форум по безопасности - международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Лучшим ответом диктаторскому режиму Путина будет принятие Украины в НАТО и Евросоюз, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1048
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22.02.2021 17:51
+11
Це рятівник мекаючих телят разом з Турчиновим. Не вони б, нам би пісець. Вже би в Київі було би пиво 50 рублів
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22.02.2021 18:19
+8
Где "Стена", Арсений?
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22.02.2021 17:49
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Погоджуюсь. Але є вівці, які називають його кроликом. Навіть не підозрюючи, що його можна хоча б порівняти з іншими прем'єрами та переконатися, що Яценюк дійсно був найкращим.
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22.02.2021 22:24 Ответить
Я тоже согласен.
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23.02.2021 08:07 Ответить
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