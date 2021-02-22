РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12142 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
61 440 189
НАБУ (4030) задержание (6587) Бутусов Юрий (3903) Сытник (953) Приватбанк (823) Венедиктова (727) Яценко Владимир (22) Офис Генпрокурора (2032)

Бутусов о подробностях задержания Яценко: После того, как Венедиктова подписала подозрение, произошла утечка, но самолет с ним успели развернуть возле Львова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бутусов о подробностях задержания Яценко: После того, как Венедиктова подписала подозрение, произошла утечка, но самолет с ним успели развернуть возле Львова

Около 9 утра генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение соратнику Коломойского Владимиру Яценко, а уже через час он вылетел из Днепра в Вену на чартерном самолете.

Об этом пишет в блоге для Цензор.НЕТ главный редактор сайта Юрий Бутусов.

По данным Бутусова, Венедиктова предлагала подписать подозрение Яценко прокурору САП Щуру, но тот отказался это сделать, и тогда она подписала подозрение собственноручно.

"Трудно было предсказать такое решение, но почти сразу произошла утечка информации. Около 10 утра из Днепра в Вену вылетел чартерный самолет авиакомпании "Роза ветров" (совладельцем которой является Коломойский), на борту которого был Яценко. Поскольку Яценко не находился в розыске, запретить ему вылет никто не мог", - пишет Бутусов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Экс-заму председателя ПриватБанка вручают подозрение в "Борисполе". Он пытался на частном самолете покинуть Украину, - НАБУ. ФОТО

Далее, по словам журналиста, информацию о вылете Яценко получил ведущий дело "ПриватБанка" детектив НАБУ Скомаров.

"Скомаров мгновенно отреагировал - позвонил в Украэрорух и потребовал срочно запретить вылет из Украины самолета с теперь уже подозреваемым Яценко. Самолет в этот момент пролетел Кропивницкий. Украэрорух попросил подтверждения данного решения. И тогда директор НАБУ Артем Сытник позвонил по спецсвязи главе Украэроруха и подтвердил полномочия детектива. Чартер с Яценко развернули под Львовом. Диспетчер отменил коридор для воздушного судна и направил самолет в аэропорт Борисполь", - описывает Бутусов подробности случившегося.

Если бы хотя бы одна служба промедлила всего 10 минут, самолет Яценко успел бы покинуть воздушное пространство Украины, отмечает журналист.

Также на Цензор.НЕТ: Венедиктова о деле "Приватбанка": Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам моя. Нам еще многое предстоит сделать

"Подозрение Яценко - это первое дело по высшему руководству Приватбанка, и ранее это казалось немыслимым! Дело о хищениях в банке оставалось все эти годы фактовым. Сам Коломойским был и остается весьма в близких отношениях с руководством "Слуг народа" и Офиса Президента и сохраняет большое влияние на власть. Но, несомненно, президент Зеленский не мог не знать, что такое подозрение может быть выписано - возможно, без деталей и без точного времени", - считает Бутусов.

Он отмечает, что Венедиктова и Сытник на фоне процесса против Коломойского в США действуют сейчас синхронно с американцами. Задержание Яценко, по мнению главреда Цензор.НЕТ, может стать еще одним шагом Зеленского к сближению с администрацией Байдена. А судьбу самого задержанного определит Высший антикоррупционный суд.

Читайте также: Экс-замглавы ПриватБанка Яценко задержан в "Борисполе". Он обоснованно подозревается в растрате средств учреждения в особо крупных размерах, - Офис генпрокурора

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+46
оперативно...
Но произошла утечка! Вот это интересно
показать весь комментарий
22.02.2021 17:56
+30
От Венедиктовой утекло?
показать весь комментарий
22.02.2021 17:57
+27
яценко мог в европе рассказать много чего интересного, особенно когда к єтому подключится ФБР с запросом на выдачу за ОТМЫВАЕНИЕ денег ( а вот Австрия выдаст его сразу.. это не фирташ).
поэтому бенетиктова подписала бАмажку с одной целью - не допустить втечу этого "знатока" делишек коломойши и клоуна на Запад.. + подковерные игры..

для коломойши и клоуна - бегство яценко на Запад - смерти подобно..
В итоге заткнут яценко рот и ничего о выводе денег из Приватбанка - НЕ узнаем: бенятиктова заберет дело из НАБУ - в ГПУ.. где и похоронит его.
показать весь комментарий
22.02.2021 18:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Бутусов о подробностях задержания Яценко: После того, как Венедиктова подписала подозрение, произошла утечка, но самолет с ним успели развернуть возле Львова - Цензор.НЕТ 7692
показать весь комментарий
22.02.2021 18:39 Ответить
не можно, а НУЖНО, Бенячка !

Байден прийде, порядок наведе Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 7507
дуй опять на Хайфу !
показать весь комментарий
22.02.2021 18:55 Ответить
Беня, а вы таки поц. Бутусов о подробностях задержания Яценко: После того, как Венедиктова подписала подозрение, произошла утечка, но самолет с ним успели развернуть возле Львова - Цензор.НЕТ 5723
показать весь комментарий
22.02.2021 18:40 Ответить
Вообще-то Яценко стремился в Братиславу
Беня давно своих людей держит в Братиславе ( гостиница Евровеа ) , бо посчитал шо держать в Вене их дорого 😀😀😀
показать весь комментарий
22.02.2021 18:44 Ответить
Там ещё Палица замешан, который сейчас узурпировал всю Волынскую область.
показать весь комментарий
22.02.2021 18:47 Ответить
Кто такой Яценко?
показать весь комментарий
22.02.2021 18:47 Ответить
Кто ж это зеле так засунул, что он вдруг таким решительным стал?
показать весь комментарий
22.02.2021 18:54 Ответить
А ну нагадай при кому і коли Приват "націоналізували" і почали "бєню"дрюкати?!
показать весь комментарий
22.02.2021 19:36 Ответить
люди...чем в даном случае кого обвинять..то разберитесь..... ВЕНЕДИКТОВА ВЫЗВАЛА ПРОКУРАОРА подписать задержку онного... то зассал и отказался подписывать...и тогда ничего не осталось как самой ВИНИДИКТОВОЙ ПОДПИСАТЬ задержание.... возможно тот прокуроришка что отказался и слсл звонком инфу.... оперативность...ещё бы пишут 10 минут и барыжка слинял бы за територию УКРАИНЫ и снова экстрадиция долгая ...пишут что можно же так делать и возвращать самолёты без волокит и бумаг одним звонком раз и самолёт развернули... просто если кого отпускают с (миром0 то говорят...а уже всё мол самолёт туту...улетел.... Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 9426
показать весь комментарий
22.02.2021 18:58 Ответить
УМЕЮТ ЖЕ, ЕСЛИ ЗАХОТЯТ !!!
показать весь комментарий
22.02.2021 19:11 Ответить
Для СБУ найти щура или крысу- это на пару дней работы, взять в суде допуск на телефонный разговор подозреваемого...Но кому охота заморачиваться такими мелочами! Будет обычная процедура - избрание меры пресечения, залог, и годы на расследование!

П.С. Гонтарева передает из Лондона пламенный привет всем борцунам с коррупцией!
показать весь комментарий
22.02.2021 19:14 Ответить
Ти їх спеціально заплутав? Їм кого вичисляти щура, крису, пацюка чи крота? Це тобі не біллінгКет - два місяці мінімум
показать весь комментарий
22.02.2021 19:51 Ответить
а какие претензии к Гонтаревой ?
показать весь комментарий
23.02.2021 06:52 Ответить
Претензии к Гонтаревой, которая была признана лучшим банкирои мира, только у Бени и от хозяев закрытых ею банков, которые и банками-то не были, а были крышей бандитских общаков.
показать весь комментарий
23.02.2021 07:47 Ответить
Одні щурі кругом.
показать весь комментарий
22.02.2021 19:05 Ответить
теперь надо етого Щура (который отказался подписывать подозрение)-посадить в одну камеру с Яценко
показать весь комментарий
22.02.2021 21:36 Ответить
о чудо, вот что профильное образование и печень, не разрушенная хроническим алкоголизмом делают)))
показать весь комментарий
22.02.2021 19:20 Ответить
Луценко может обидеться.
показать весь комментарий
23.02.2021 10:28 Ответить
Боже, храни Америку!!!
показать весь комментарий
22.02.2021 19:23 Ответить
Даже не верится, что происходит шухер с этой кучей крыс. Дай боже крепчайшего здоровья Байдену ! а крысам надо не только хвосты щемить, но и мышьячка для профилактики.
показать весь комментарий
22.02.2021 19:33 Ответить
Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 3574
показать весь комментарий
22.02.2021 19:54 Ответить
God bless USA !
Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 196
показать весь комментарий
22.02.2021 21:37 Ответить
Спасибо Байдену что вставил пистон зеленым клоунам!
показать весь комментарий
22.02.2021 19:27 Ответить
Они предоставляют политическое убежище
Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 7623
показать весь комментарий
22.02.2021 19:28 Ответить
Скільки коштує інформація Генерального прокурора, ГАРАНТА, ОП,...,??? Скільки зрадників в країні??? ГАНЬБА продажній владі!!!
показать весь комментарий
22.02.2021 19:29 Ответить
забавно что американцы вынуждены разгребать говно, которое сотворили и оберегали украинцы многие годы. Вместо того чтобы на выборах проголосовать за нормльных людей, желудки выбирают президентом гундявого клоуна, а потом радуются что Госдеп не поклал на нашу страну болт. А ведь вычистить нашу страну от падали должны в первую очередь мы сами, хотя бы попытаться
показать весь комментарий
22.02.2021 19:33 Ответить
Ну так посоветуйте, за кого голосовать на следующих выборах? Хоть одна реальная кандидатура есть? Я не вижу ни одной, голосовал бы за Кошулинского, так его никто не знает. Выбрали бы Гриценко в свое время - была бы совсем другая ситуация в стране.
показать весь комментарий
23.02.2021 04:53 Ответить
Шурик любит московитские консервьі?
показать весь комментарий
23.02.2021 08:39 Ответить
Кошулинський зі своєю "Свободою" набирає 2% у Львові, є питання?
показать весь комментарий
23.02.2021 09:13 Ответить
Гриценко..!? Это который разваливал ВСУ, будучи министром обороны в йулькином правительстве...!? Хороший выбор. Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 3747
показать весь комментарий
23.02.2021 10:11 Ответить
Ой дурааак....
показать весь комментарий
23.02.2021 18:17 Ответить
генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение ... Владимиру Яценко, а уже через полчаса он вылетел из Днепра в Вену на чартерном самолете.
---------------------------------------------------------------
Т.е. через пол часа после подписания, Яценко уже летел на самолете. Как можно было за 25минутпоговорить по телефону, собрать вещи, добраться до автомобиля, доехать до аэропорта, пройти таможенный и пограничный контроль, добежать до самотета и сесть на него - и все это за 25 минут? И самолет как в сказке уже стоял "под парами" и ждал пассажира, не зная будет он или нет.
Теоретически это возможно при одном условии, если о подписании он узнал сразу после подписания. Но Венедиктова не бегала по коридору прокуратуры и не кричичала об этом подписании, чтобы все слышали. Значит утечка была от кого-то, кто в это время был рядом с ней (1-2 человека) или от униженного и заинтересованного Щура.
Проверить исходящие их телефонов службе безопасности не составит труда.

Источник: https://censor.net/ru/n3249400
показать весь комментарий
22.02.2021 19:40 Ответить
Він вже сидів на чумадані і ждав команди!!!
показать весь комментарий
22.02.2021 20:27 Ответить
тут видать очепятка...ПОЛТОРА часа
9:00 підписує підозру
10:30 яценко сідає на чартер
показать весь комментарий
22.02.2021 20:29 Ответить
Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 1681Відповідь проста - інформацію злили ще до факту підписання Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 59

Просочилася до кого-треба і поступила команда - на тобі літак - і швиденько мені нах... з України ! Може і не підпишуть , але все одно - відпочинь . Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 5171
показать весь комментарий
22.02.2021 20:33 Ответить
Це все вистава. Якби його затримали в Европі то наслідки були б дуже поганими для Бені. А в Україні його відмажуть, відкуплять.
показать весь комментарий
22.02.2021 21:03 Ответить
Если бы это было так, то Беня не дал бы ему свой чартерный самолет.
Цитирую для тебя:
" ... из Днепра в Вену вылетел чартерный самолет авиакомпании "Роза ветров" (совладельцем которой является Коломойский), на борту которого был Яценко."Источник: https://censor.net/ru/n3249400
показать весь комментарий
22.02.2021 21:46 Ответить
он вылетел через три часа....в 12.05..)))
показать весь комментарий
22.02.2021 21:05 Ответить
Так может она сама и предупредила .
показать весь комментарий
23.02.2021 07:48 Ответить
Другая гипотеза- венедиктова позвонила яценке рано утром и сказала: через два часа я тебя буду арестовывать..., ты хорошо понял, через два часа. Р/с № ------- (расчётный счёт, такой то, сумма такая то). Шевели копытами. Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 790
показать весь комментарий
23.02.2021 10:18 Ответить
АРМІЯ, МОВА, Байден
показать весь комментарий
22.02.2021 19:42 Ответить
У нас трохи не так.
Було і стало:

Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 158
показать весь комментарий
23.02.2021 00:53 Ответить
Хлопцi i дiвчата,та це ж разводняк,така субi мильна опера.Вони ж всi доморощенi Остапи Бендери.Це ви про що,коли головнi злодii Коломойський та Боголюбов не арештованi?В Китаi таких як вони давно б арештували i розтрiляли,а тут вони ходять гоголем там й ще учать нас жить! Одним словом-ТРАГИКОМЕДIЯ!
показать весь комментарий
22.02.2021 19:48 Ответить
Хочеться пожити при комуністах?
показать весь комментарий
22.02.2021 23:16 Ответить
Любишь воров? А кто ты у них? Смотрящий или янелох? Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 5881
показать весь комментарий
23.02.2021 07:50 Ответить
т.е. до бенядиктовой никаких утечек не наблюдалось. Всё изменилось при встрече документов с ней.
показать весь комментарий
22.02.2021 19:56 Ответить
и просчиталась
показать весь комментарий
22.02.2021 20:34 Ответить
прям сюжет фильма!
показать весь комментарий
22.02.2021 20:10 Ответить
Сейчас смотрю 8-ой сезон американского сериала "Родина" :

остросюжетный динамичный фильм, но захват крупного вора Яценко прямо в воздухе, на высоте 10 тыс метров - это острее, чем любое кино.
показать весь комментарий
23.02.2021 01:47 Ответить
Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 6171
показать весь комментарий
23.02.2021 09:38 Ответить
Вот есь же порядочніе спеці!! детектив НАБУ Скомаров- треба запам"ятати . такі люди на вагу золота!! Навіть не віриться.. така оперативність....! і в Україні....?!
показать весь комментарий
22.02.2021 20:21 Ответить
Ну і що? Закрутили сюжет, а що далі?
показать весь комментарий
22.02.2021 20:25 Ответить
Бенидиктова просчиталась.
показать весь комментарий
22.02.2021 20:33 Ответить
І ВСЕ ЦЕ - БАЙДЕН !!
показать весь комментарий
22.02.2021 20:40 Ответить
І ВСЕ ЦЕ - БАЙДЕН !! О СИЛА !!!
показать весь комментарий
22.02.2021 20:41 Ответить
Я так и не понял, он задержан или? Можно статью писать не таким тарабарским языком, который исключал бы многозначное толкование.
показать весь комментарий
22.02.2021 21:20 Ответить
Читайте на Украинской Правде более качественную версию события.
показать весь комментарий
22.02.2021 21:38 Ответить
Клоуны пытались пропиариться на аресте, но при этом дать убежать чиновнику. Но что-то пошло не так
Идите сюда, слушайте ОЧЕНЬ внимательно!

В 9:00, Венедиктова подписывает подозрение по одному небольшому эпизоду по делу Приватбанка. Подозрение подписано бывшему топу Приватбанка - Владимиру Яценко.

В 10:30, ЯЦЕНКО САДИТСЯ НА ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС ДНЕПР-ВЕНА.
Очень клево, как чувак менее чем за полтора часа, узнал:
1) что ему подписали подозрение,
2) успел организовать чартер
3) УСПЕЛ, БЛ*ТЬ, ДОЕХАТЬ ДО АЭРОПОРТА И СЕСТЬ НА ЧАРТЕР!
Венедиктова, как так получилось???

Самолет взлетает.
АЛЕ.
Директор НАБУ (Артем Сытник) и старший детектив дела привата (Александр Скомаров) смогли таки дорваться до Гос.Авиа.Службы, чтобы ПОСАДИЛИ САМОЛЕТ.
Его посадили. И ВОТ ПРЯМО СЕЙЧАС, чувака принимают в Борисполе.

Байден прийде - порядок наведе.

Передаю привет другим экс-топам приватбанка.
Мы НИКОГДА не забудем что вы сделали.
Вам не спрятаться от правосудия.
НАБУ - молодцы! Такого еще не было, чтобы самолет посадили и не дали уйти преступнику.

М.Савчук
показать весь комментарий
22.02.2021 21:44 Ответить
За те що була відкрита справа проти Байдена , зеленим тепер щоб вижити , прийдеться вщент винищити всіх щурів дотла . Боже , яке щастя що Байден переміг , а не Трамп .
показать весь комментарий
22.02.2021 21:44 Ответить
Щось дуже багато наплутаного. Підписання підозри не означає автоматичного затримання чи обмеження пересування. Має бути обраний запобіжний захід слідчим суддею. А ще окрема процедура вручення підозри, он суддя вовк більше місяця вважає, що ніякої підозри йому не вручали і не хоче ходити в суд для обрання запобіжного заходу.
Тому краще коли б толковий юрист пояснив всю цю катавасію, а не журналіст. Бо розворот і вимушена посадка повітряного судна це теж потребує окремого розгляду з точки права.
показать весь комментарий
22.02.2021 21:45 Ответить
Гарне питання. Підозра, ІМХО, може бути підставою для затримання. Саме для затримання, не для арешту. Якщо особа, підозрювана у злочині, намагається втекти, то її може затримати будь-який громадянин. У Штатах це зветься "Громадянський арешт". Не знаю, як це формалізовано в Україні, але по факту затримати можна.
показать весь комментарий
22.02.2021 23:44 Ответить
СЕГОДНЯ - задержали, ЗАВТРА - отпустят !
показать весь комментарий
22.02.2021 21:55 Ответить
Интересно служба собственной безопасности НАБУ и прокуратуры будет искать крота кто слил у них инфу о задержании подозреваемому?
показать весь комментарий
22.02.2021 22:15 Ответить
Пусть в зеркало смотрят
показать весь комментарий
23.02.2021 09:36 Ответить
до псевдонімів "найвеличнішого" шмаркля, віслюк, клоун і т.д. додався ще один - "утєчка"
показать весь комментарий
22.02.2021 22:19 Ответить
ЛИЧНЫЙ БАНКИР БЕНИ - вот это вовка осмелел!!! )
показать весь комментарий
22.02.2021 22:26 Ответить
Що ж це за Відень такий, Який всіх сєпарів приймає.
Падлюки ПРОФАШиСТСКІ,
показать весь комментарий
22.02.2021 22:39 Ответить
Первый пошел(!!!) - это один из тех, на кого намекал Данилов на Свободе слова 19 февраля, что дальше последует после наезда на Медведчука. Как же Беня промазал - всего 10 минут и Яценко уже обмывал бы свой побег за бугром? Но видно , что после прихода Байдена Беня проваливается и не только в США.
показать весь комментарий
22.02.2021 23:07 Ответить
Затримання Яценка, на думку головного редактора Цензор.НЕТ, може стати ще одним кроком Зеленського до зближення з адміністрацією Байдена. ©
БлаЗЕню вкрай необхідно робити такі кроки. Враховуючи те, що він на річницю своєї інавгурації у травні 2020 пообіцяв відкрити справу, фігурантами якої мали бути Порох з Байденом.
Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 8965
показать весь комментарий
23.02.2021 00:43 Ответить
Чого тільки пообіцяв? Вони й відкрили справу на Байдена та Порошенко. Потім довелось ії швиденько закривати, але, лумаю, Порошенко повідомив Байдена про цей подвиг мадами зевовіной прокуроші.
показать весь комментарий
23.02.2021 02:01 Ответить
Главное, спросите у этого животного, кто ему слил информацию. Похоже, что сама венидиктова и слила.
показать весь комментарий
23.02.2021 01:54 Ответить
Напевне Венедіктова. може через когось. Скоріше за все вели перемови скільки буде коштувати..влащтували "качелі". Це звичайна практика в прокуратурі...Але ..надійшла вказівка ..від которої не можна відмовитись))) Вимушена була підписати підозру ..але вирішила допомогти хорощим людям та трохи заробити))) типа передайти щоб тікав, бо нічого зробити не можемо)) АЛЕ якийсь негідник з НАБУ все зіпсував))
показать весь комментарий
23.02.2021 02:03 Ответить
Ох и гадюшник в прокурорско- судебной области 😀😀😀
показать весь комментарий
23.02.2021 07:14 Ответить
Тікав до австріяк, там зміїне кубло пригрілося, дядько СЕМ має ще туди заглянути.
показать весь комментарий
23.02.2021 03:21 Ответить
Я так понимаю крысу в офисе у Венедиктовой пока не нашли:
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/13/7255567/
показать весь комментарий
23.02.2021 03:47 Ответить
Браво НАБУ. Браво Сытник.
показать весь комментарий
23.02.2021 03:52 Ответить
Главное КОНЕЧНЫЙ результат !!!
А пока это просто шухер!
показать весь комментарий
23.02.2021 05:43 Ответить
сама подписала сама и здала.
показать весь комментарий
23.02.2021 06:32 Ответить
Вор должен сидеть в тюрьме!!! (с)
показать весь комментарий
23.02.2021 07:26 Ответить
Бутусов про подробиці затримання Яценка: Після того, як Венедіктова підписала підозру, стався витік, але літак з ним встигли розвернути біля Львова - Цензор.НЕТ 4062 цуко, где купить попкорн? у меня на районе уже нету.
показать весь комментарий
23.02.2021 08:57 Ответить
произошла утечка/ Течка Венедиктовой и лай Любича. Венедиктова разберется с Порошенко, - Портнов. / Заместителя Венедиктовой Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Олийныку, связанному с Коломойским.
показать весь комментарий
23.02.2021 09:35 Ответить
Опять клановая борьба, почему все семьи нельзя потормошить одновременно.
показать весь комментарий
23.02.2021 11:44 Ответить
раскрутка "героя" заставит каломойшу поторопитьсчя с "билетами" в израиль... в классике так, но почти невероятно при зелени.
показать весь комментарий
23.02.2021 12:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 