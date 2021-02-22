Бутусов о подробностях задержания Яценко: После того, как Венедиктова подписала подозрение, произошла утечка, но самолет с ним успели развернуть возле Львова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Около 9 утра генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение соратнику Коломойского Владимиру Яценко, а уже через час он вылетел из Днепра в Вену на чартерном самолете.
Об этом пишет в блоге для Цензор.НЕТ главный редактор сайта Юрий Бутусов.
По данным Бутусова, Венедиктова предлагала подписать подозрение Яценко прокурору САП Щуру, но тот отказался это сделать, и тогда она подписала подозрение собственноручно.
"Трудно было предсказать такое решение, но почти сразу произошла утечка информации. Около 10 утра из Днепра в Вену вылетел чартерный самолет авиакомпании "Роза ветров" (совладельцем которой является Коломойский), на борту которого был Яценко. Поскольку Яценко не находился в розыске, запретить ему вылет никто не мог", - пишет Бутусов.
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Далее, по словам журналиста, информацию о вылете Яценко получил ведущий дело "ПриватБанка" детектив НАБУ Скомаров.
"Скомаров мгновенно отреагировал - позвонил в Украэрорух и потребовал срочно запретить вылет из Украины самолета с теперь уже подозреваемым Яценко. Самолет в этот момент пролетел Кропивницкий. Украэрорух попросил подтверждения данного решения. И тогда директор НАБУ Артем Сытник позвонил по спецсвязи главе Украэроруха и подтвердил полномочия детектива. Чартер с Яценко развернули под Львовом. Диспетчер отменил коридор для воздушного судна и направил самолет в аэропорт Борисполь", - описывает Бутусов подробности случившегося.
Если бы хотя бы одна служба промедлила всего 10 минут, самолет Яценко успел бы покинуть воздушное пространство Украины, отмечает журналист.
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"Подозрение Яценко - это первое дело по высшему руководству Приватбанка, и ранее это казалось немыслимым! Дело о хищениях в банке оставалось все эти годы фактовым. Сам Коломойским был и остается весьма в близких отношениях с руководством "Слуг народа" и Офиса Президента и сохраняет большое влияние на власть. Но, несомненно, президент Зеленский не мог не знать, что такое подозрение может быть выписано - возможно, без деталей и без точного времени", - считает Бутусов.
Он отмечает, что Венедиктова и Сытник на фоне процесса против Коломойского в США действуют сейчас синхронно с американцами. Задержание Яценко, по мнению главреда Цензор.НЕТ, может стать еще одним шагом Зеленского к сближению с администрацией Байдена. А судьбу самого задержанного определит Высший антикоррупционный суд.
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Пожалуйста, подождите...
Байден прийде, порядок наведе
дуй опять на Хайфу !
Беня давно своих людей держит в Братиславе ( гостиница Евровеа ) , бо посчитал шо держать в Вене их дорого 😀😀😀
П.С. Гонтарева передает из Лондона пламенный привет всем борцунам с коррупцией!
Гонтареву снова вызвали на допрос в ГПУ
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Т.е. через пол часа после подписания, Яценко уже летел на самолете. Как можно было за 25минутпоговорить по телефону, собрать вещи, добраться до автомобиля, доехать до аэропорта, пройти таможенный и пограничный контроль, добежать до самотета и сесть на него - и все это за 25 минут? И самолет как в сказке уже стоял "под парами" и ждал пассажира, не зная будет он или нет.
Теоретически это возможно при одном условии, если о подписании он узнал сразу после подписания. Но Венедиктова не бегала по коридору прокуратуры и не кричичала об этом подписании, чтобы все слышали. Значит утечка была от кого-то, кто в это время был рядом с ней (1-2 человека) или от униженного и заинтересованного Щура.
Проверить исходящие их телефонов службе безопасности не составит труда.
Источник: https://censor.net/ru/n3249400
9:00 підписує підозру
10:30 яценко сідає на чартер
Просочилася до кого-треба і поступила команда - на тобі літак - і швиденько мені нах... з України ! Може і не підпишуть , але все одно - відпочинь .
Цитирую для тебя:
" ... из Днепра в Вену вылетел чартерный самолет авиакомпании "Роза ветров" (совладельцем которой является Коломойский), на борту которого был Яценко."Источник: https://censor.net/ru/n3249400
Було і стало:
остросюжетный динамичный фильм, но захват крупного вора Яценко прямо в воздухе, на высоте 10 тыс метров - это острее, чем любое кино.
Идите сюда, слушайте ОЧЕНЬ внимательно!
В 9:00, Венедиктова подписывает подозрение по одному небольшому эпизоду по делу Приватбанка. Подозрение подписано бывшему топу Приватбанка - Владимиру Яценко.
В 10:30, ЯЦЕНКО САДИТСЯ НА ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС ДНЕПР-ВЕНА.
Очень клево, как чувак менее чем за полтора часа, узнал:
1) что ему подписали подозрение,
2) успел организовать чартер
3) УСПЕЛ, БЛ*ТЬ, ДОЕХАТЬ ДО АЭРОПОРТА И СЕСТЬ НА ЧАРТЕР!
Венедиктова, как так получилось???
Самолет взлетает.
АЛЕ.
Директор НАБУ (Артем Сытник) и старший детектив дела привата (Александр Скомаров) смогли таки дорваться до Гос.Авиа.Службы, чтобы ПОСАДИЛИ САМОЛЕТ.
Его посадили. И ВОТ ПРЯМО СЕЙЧАС, чувака принимают в Борисполе.
Байден прийде - порядок наведе.
Передаю привет другим экс-топам приватбанка.
Мы НИКОГДА не забудем что вы сделали.
Вам не спрятаться от правосудия.
НАБУ - молодцы! Такого еще не было, чтобы самолет посадили и не дали уйти преступнику.
М.Савчук
Тому краще коли б толковий юрист пояснив всю цю катавасію, а не журналіст. Бо розворот і вимушена посадка повітряного судна це теж потребує окремого розгляду з точки права.
Падлюки ПРОФАШиСТСКІ,
БлаЗЕню вкрай необхідно робити такі кроки. Враховуючи те, що він на річницю своєї інавгурації у травні 2020 пообіцяв відкрити справу, фігурантами якої мали бути Порох з Байденом.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/13/7255567/
А пока это просто шухер!