РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11172 посетителя онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины
1 915 5
обстрел (20060) смерть (9034) Донбасс (26944) потери (3856)

Штаб ООС: с начала суток 1 боец ВСУ погиб, 2 ранены, наемники РФ 5 раз нарушали режим прекращения огня

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Штаб ООС: с начала суток 1 боец ВСУ погиб, 2 ранены, наемники РФ 5 раз нарушали режим прекращения огня

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток. Погиб один боец Вооруженных сил Украины, еще двое военнослужащих получили осколочные ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение текущих суток, 22 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь по украинским позициям из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Авдеевка. Вследствие вражеского обстрела погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, еще один воин - получил осколочные ранения", - сказано в сообщении штаба ООС.

Читайте на Цензор.НЕТ: Один украинский воин погиб на Донбассе, еще один получил ранение, - Хомчак

Также возле Марьинки противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Водяного совершил дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да будет проклята путинская нечисть.....Путин, сдохни, мразь шизоидная!!!
показать весь комментарий
22.02.2021 18:51 Ответить
Штаб ООС: с начала суток 1 боец ВСУ погиб, 2 ранены, наемники РФ 5 раз нарушали режим прекращения огня - Цензор.НЕТ 3932

.
показать весь комментарий
22.02.2021 18:56 Ответить
Начался движ.
показать весь комментарий
22.02.2021 19:19 Ответить
І що за народ такий ці московські вбивці?
показать весь комментарий
22.02.2021 19:37 Ответить
Вічна память полеглому , найшвидшого одужання пораненим героям!!!
показать весь комментарий
22.02.2021 20:36 Ответить
 
 