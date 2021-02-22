У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам экономическое восстановления, предпринимательства, инвестиций и публичных финансов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент призвал к ускорению перехода на стандарты рыночной экономики и стимулированию развития бизнеса.
"Украина имеет все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов и высокотехнологичного производства. Государство должно обеспечить поддержку молодых предпринимателей и свободу конкуренции как основы рыночной экономики Украины. Наши предприниматели - это локомотив современной успешной украинской экономики ", - подчеркнул Зеленский.
Участники совещания обсудили создание благоприятных условий для ведения бизнеса, доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, повышение места Украины в Глобальном рейтинге инноваций, повышение уровня конкуренции, формирования прозрачного и справедливого конкурентной среды с максимальным использованием информационных систем.
Также обсудили способы привлечения инвестиций в Украину, создание условий для защиты инвесторов, имплементации механизмов государственно-частного партнерства и концессии как эффективных способов развития экономики.
"Главная цель для нас как государства - это богатый украинец. Успешная Украина - это понятная прозрачная экономика с комфортными условиями для бизнеса, стабильной банковской системой и современными информационными технологиями ", - отметил Президент.
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что его ведомство работает над реализацией среднесрочного бюджетного планирования, которое поможет государству эффективнее преодолевать финансовые и экономические вызовы. Управленцы активно работают над поднятием Украины в рейтинге Doing Business.
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\ааа, УЖЕ взялись.. и как результат:
В Топ-100 аутсорсерів світу потрапило 11 IT-компаній з України (це вдвічі менше, ніж рік тому)
https://itc.ua/news/v-top-100-autsorserov-svitu-potrapilo-11-it-kompanij-z-ukraїni-cze-vdvichi-menshe-nizh-rik-tomu/
в минулому році (по итогам 2019 р.) до світового рейтингу топ-100 кращих аутсорсерів The Global Outsourcing 100 потрапили одразу 20 компаній, так чи інакше пов'язаних з Україною. При цьому 7 з 20 компаній мають офіси в Україні, а решта 13 компаній є українськими.
У нас население с совковым менталитетом. Все тупо сидят и ждут повышение зарплат и пенсий.
І тому продукти дорожчають на очах.Це таке багатство.
Нет, померещилось, зельц не может не врать.
Вова иди ты в СТАРТАП или на ХАБ.
Бендера несло
Пошёл как то раз на медведя, собаку не взял. Подошёл к берлоге...Вдруг сзади лапы на плечи ...Оборачиваюсь , а это Шарик, нашёл меня, радуется, лицо мне лижет...А я какаю (адаптировано) - остановиться не могу..
Інакше це словоблуддя не пояснить)
Чтоб ни одному рейдеру и тупорылым титушкам даже в голову не приходила идея о отжиме.
За "отжим" нужно давно нужно карать ОТ 10 лет простым баранам и до пожизненного организаторам.
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Какие красивые "умные" слова, уже два года их слышу. В реальности же получаются - Ермаки, Дубинско-Бужанские, Кравчуки, Фокины, Венедиктовы, Аваковы, Портновско-Волчьи суды, Мендель-Арестовичи и т.д.
А шанс стать раком уже реализован.
наркаманы бл@...
Он, конечно, может нести что угодно, но лучше бы он это делал за свои собственные деньги, а не за государственные .
Я, хоть и прошло почти два года, не перестаю удивляться, как в стране нашлось столько дураков, которые решили что это неграмотное и лишенное мышления существо может быть президентом.
Невже тиск Байдена?
Единственно возможный в Украине стартап - это свержение падлючего ЗЕ-шапито во главе с мразью ЗЕ-паяцем. Только вместо изгнания хорошо бы эту сволочь ЗЕ-клоуна со всей фамилией развесить на столбах Майдана в назидание приемнику дабы впредь неповадно было.
Де жа вю.
Всё презики бла бла о инвестициях и стартапах, при этом очень сопротивляются и них-я не меняя в системе правосудия и судов, которые и делают инвестиции невозможными.