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Зеленский (16489) инвестиции (1140) стартап (30)

У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам экономическое восстановления, предпринимательства, инвестиций и публичных финансов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент призвал к ускорению перехода на стандарты рыночной экономики и стимулированию развития бизнеса.

"Украина имеет все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов и высокотехнологичного производства. Государство должно обеспечить поддержку молодых предпринимателей и свободу конкуренции как основы рыночной экономики Украины. Наши предприниматели - это локомотив современной успешной украинской экономики ", - подчеркнул Зеленский.

Участники совещания обсудили создание благоприятных условий для ведения бизнеса, доступа предпринимателей к финансовым ресурсам, повышение места Украины в Глобальном рейтинге инноваций, повышение уровня конкуренции, формирования прозрачного и справедливого конкурентной среды с максимальным использованием информационных систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон об "инвестнянях"

У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский 01

Также обсудили способы привлечения инвестиций в Украину, создание условий для защиты инвесторов, имплементации механизмов государственно-частного партнерства и концессии как эффективных способов развития экономики.

"Главная цель для нас как государства - это богатый украинец. Успешная Украина - это понятная прозрачная экономика с комфортными условиями для бизнеса, стабильной банковской системой и современными информационными технологиями ", - отметил Президент.

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Министр финансов Сергей Марченко отметил, что его ведомство работает над реализацией среднесрочного бюджетного планирования, которое поможет государству эффективнее преодолевать финансовые и экономические вызовы. Управленцы активно работают над поднятием Украины в рейтинге Doing Business.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+22
Дурень думкою багатіє.
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22.02.2021 18:44
+18
Для стэндапов
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22.02.2021 18:44
+14
и ситдаунов.. У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2526
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22.02.2021 18:49
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Дурень думкою багатіє.
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22.02.2021 18:44 Ответить
ща вовка-шмаркля возьмет "под личній контроль" да инвестнянь запустит и .. силиконовая долина обзавидуется У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8463

\ааа, УЖЕ взялись.. и как результат:
В Топ-100 аутсорсерів світу потрапило 11 IT-компаній з України (це вдвічі менше, ніж рік тому)

https://itc.ua/news/v-top-100-autsorserov-svitu-potrapilo-11-it-kompanij-z-ukraїni-cze-vdvichi-menshe-nizh-rik-tomu/

в минулому році (по итогам 2019 р.) до світового рейтингу топ-100 кращих аутсорсерів The Global Outsourcing 100 потрапили одразу 20 компаній, так чи інакше пов'язаних з Україною. При цьому 7 з 20 компаній мають офіси в Україні, а решта 13 компаній є українськими.
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22.02.2021 19:02 Ответить
Сколько IT-шника не корми, он всё равно за границу смотрит.
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22.02.2021 19:06 Ответить
Не так там вже маслом помазано... Багато хто хоче працювати дома, бо в Україні і зручніше, і все дешевше!
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22.02.2021 19:19 Ответить
Додам дуже коротку характеристику - ПРОСТО ІДІОТ
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22.02.2021 19:39 Ответить
Для стэндапов
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22.02.2021 18:44 Ответить
и ситдаунов.. У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2526
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22.02.2021 18:49 Ответить
разве шо в этих хабах хабалки будут брать хабарі
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22.02.2021 18:58 Ответить
И страпонов. У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9241
У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4934
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22.02.2021 20:00 Ответить
больной клоун которого выбрали дыбилы
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22.02.2021 22:13 Ответить
Локшина про стартапи і іт.Хіба може така велика країна,бути без промисловості?
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22.02.2021 18:44 Ответить
Може! комуняка старый У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3083
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22.02.2021 18:45 Ответить
Макс Полиграф Хто комуняка? Покажіть в Європі таку країну.Може Франція,чи Британія,чи Німеччина.Ці країни мають сильну промисловість і вже тоді стартапи і іт.Ми скоро навіть продукти вже не будемо виробляти,а купляти за дорого,вже купляємо.
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22.02.2021 18:50 Ответить
Може, а сільським господарством займуться жовті чужинці.
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22.02.2021 18:51 Ответить
Меркава Жовті чужинці просто скуплять собі все.А українці на них будуть працювати.
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22.02.2021 19:13 Ответить
Звісно...
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22.02.2021 19:19 Ответить
А ментов, прокуроров, судей, налоговиков, депутатов куда? У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5971
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22.02.2021 18:44 Ответить
Респект Зеленскому!
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22.02.2021 18:45 Ответить
За вот это тоже?
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22.02.2021 18:46 Ответить
Вова, тебе грибов с Ньювасюков подвезли сегодня?
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22.02.2021 18:45 Ответить
У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2848
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22.02.2021 18:46 Ответить
Какие стартапы?
У нас население с совковым менталитетом. Все тупо сидят и ждут повышение зарплат и пенсий.
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22.02.2021 18:47 Ответить
Кожен президент обіцяє пакращення, ось і чекають.
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22.02.2021 18:53 Ответить
"Жити по новому" одні сприймають, як заклик шось змінити у своєму житті, а інші, як обіцянку, шо хтось замість них змінить їх життя
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22.02.2021 19:02 Ответить
Безвольні раби чекають та плачуться на свою лиху долю, тим часом вільні люди одягають всього самостійно
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22.02.2021 19:17 Ответить
українці можуть робити стартапи і вони є.
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22.02.2021 20:07 Ответить
Главная цель для нас как государства - это богатый украинец. Успешная Украина - это понятная прозрачная экономика с комфортными условиями для бизнеса, стабильной банковской системой и современными информационными технологиями ", - отметил Президент.Источник: https://censor.net/ru/n3249410

І тому продукти дорожчають на очах.Це таке багатство.
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22.02.2021 18:47 Ответить
Ага, только по факту весь рынок IT бежит с Украины и вообще весь бизнес в целом
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22.02.2021 18:47 Ответить
Здесь Зеленский прав, но кто это всё будет делать???
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22.02.2021 18:49 Ответить
Rino Onix І в чому він правий? Наговорив загальних фраз і все.
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22.02.2021 19:14 Ответить
Посыл правильный, а дальше я не знаю что будет.
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22.02.2021 19:45 Ответить
Rino Onix Так в чому правильний? Зараз модно розповідати за іт.Не може велика країни,займатися лише іт.І що мають на увазі під іт?
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22.02.2021 20:10 Ответить
Сначала увольте УРУССКОГО - бо распродаст все на корню 😀😀😀
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22.02.2021 18:49 Ответить
Ну, если у ермака с погибшим братом стартаперы купят такое право, то зельц не врет...
Нет, померещилось, зельц не может не врать.
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22.02.2021 18:49 Ответить
Как бы помягче выразиться, ааа придумал!
Вова иди ты в СТАРТАП или на ХАБ.
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22.02.2021 18:50 Ответить
Надо просто перестать звиздеть.
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22.02.2021 18:50 Ответить
мабуть таки добряче нюхнув...
Бендера несло
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22.02.2021 18:52 Ответить
У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7545
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22.02.2021 18:52 Ответить
а диджитализация будет ?У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4022
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22.02.2021 18:53 Ответить
вавий эмиратский как тот охотник из анекдота про медведя

Пошёл как то раз на медведя, собаку не взял. Подошёл к берлоге...Вдруг сзади лапы на плечи ...Оборачиваюсь , а это Шарик, нашёл меня, радуется, лицо мне лижет...А я какаю (адаптировано) - остановиться не могу..
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22.02.2021 18:54 Ответить
пам'ятаєте пафосні заяви і доручення щодо української вакцини від ковіду,згадали,так ось це з тієї ж "опери" від виконавців жанру кабаре..
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22.02.2021 18:54 Ответить
Де вагон інвестицій з Оману та ОАЕ, хабальщик?
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22.02.2021 18:56 Ответить
А що ми будемо стартапувати ?
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22.02.2021 18:56 Ответить
У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 741
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22.02.2021 18:56 Ответить
все вірно, а для цього потрібно щоб діти не на сайті зависали, а в школі навчалися фінансам, програмуванню та лідерству.
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22.02.2021 18:57 Ответить
Або шось вкрав, або обісрався.
Інакше це словоблуддя не пояснить)
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22.02.2021 18:58 Ответить
СНАЧАЛА обеспечьте право ЧАСТНОЙ собственности.
Чтоб ни одному рейдеру и тупорылым титушкам даже в голову не приходила идея о отжиме.
За "отжим" нужно давно нужно карать ОТ 10 лет простым баранам и до пожизненного организаторам.
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22.02.2021 18:59 Ответить
погналиУ Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7733
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22.02.2021 18:59 Ответить
Україна має всі підстави стати одним із найбільших у світі хабів для стартапів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2513
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24.02.2021 07:24 Ответить
Какие основания, Вася? Проблема любого стартапа это финансирование... хватит уже этой х...и для 73%, тебя уже невозможно слушать.
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22.02.2021 19:05 Ответить
Хаб - Стартап це як Зебєнь - *******... 🤣
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22.02.2021 19:06 Ответить
"Успешная Украина - это понятная прозрачная экономика с комфортными условиями для бизнеса, стабильной банковской системой и современными информационными технологиями"
==========
Какие красивые "умные" слова, уже два года их слышу. В реальности же получаются - Ермаки, Дубинско-Бужанские, Кравчуки, Фокины, Венедиктовы, Аваковы, Портновско-Волчьи суды, Мендель-Арестовичи и т.д. У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3333
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22.02.2021 19:10 Ответить
Метаморфоза, которая случилась с Зе вызывает много вопросов, ркзкий переход оот антиукраинца, агента кремля к патриоту Украины, сказал А, и молчит, куда девать армию коллаборантов и коррупционеров; татаров, ермак, гетманцев, бужанский, и мн.другой сволоты, шо будем и дальше их крышевать?
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22.02.2021 19:11 Ответить
"У Украины есть все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов"
А шанс стать раком уже реализован.
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22.02.2021 19:13 Ответить
кажись из индии дачку министр привез
наркаманы бл@...
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22.02.2021 19:14 Ответить
Остап Бендер наших дней продолжает ездить по ушам доверчивых жителей Васюков. Надеюсь в этот раз убежать ему не удастся.
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22.02.2021 19:26 Ответить
опять приход поймал)))
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22.02.2021 19:33 Ответить
Самое ужасное, граждане, что вполне возможно в весь свой бред верит. Он же артист, истероид, у него поверхностное и эмоционально-образное мышление, логики и конкретики у такого психотипа не бывает.
Он, конечно, может нести что угодно, но лучше бы он это делал за свои собственные деньги, а не за государственные .
Я, хоть и прошло почти два года, не перестаю удивляться, как в стране нашлось столько дураков, которые решили что это неграмотное и лишенное мышления существо может быть президентом.
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22.02.2021 19:54 Ответить
И Тут Остапо понесло.....
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22.02.2021 20:04 Ответить
Как ОНО уже достало своим СЛОВОБЛУДИЕМ!
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22.02.2021 22:16 Ответить
Дивно - ні слова про Порошенко.

Невже тиск Байдена?
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22.02.2021 22:43 Ответить
Що таке "хабов для стартапов"? Перекладіть, будь ласка, цю абракадабру українською мовою.
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23.02.2021 00:09 Ответить
Старі мрії набридли. Треба мріяти нову!
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23.02.2021 07:58 Ответить
Зелені казочки для зелених дебілів
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23.02.2021 08:52 Ответить
Какой-то ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь "...из-за угла пыльным мешком трахнутый ..."©. Хотя, больше похоже на то, что он настолько презирает украинское население (народом назвать трудно, народ такого паскудного правителя зажмурил бы, народа ЗЕ-фигляр убоялся бы), что готов ему втюхивать несусветную лабуду, которая "на голову не налазит"©. Уже ж докудкудахался как последний проотвечавшийся петушилла, которого доблестные пилоты Крыжопольских авиалиний просто обязаны насадить на "кукурузу".
Единственно возможный в Украине стартап - это свержение падлючего ЗЕ-шапито во главе с мразью ЗЕ-паяцем. Только вместо изгнания хорошо бы эту сволочь ЗЕ-клоуна со всей фамилией развесить на столбах Майдана в назидание приемнику дабы впредь неповадно было.
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23.02.2021 09:27 Ответить
Ой ржу не могу.....
Де жа вю.
Всё презики бла бла о инвестициях и стартапах, при этом очень сопротивляются и них-я не меняя в системе правосудия и судов, которые и делают инвестиции невозможными.
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23.02.2021 09:34 Ответить
Президент Зеленський як Клим Ворошилов той Луганський слюсар одна із кухарок Ілліча констатував щось типу, - перманентна денудація, хоча і стимулює метаморфізацію біогеоценозу, ceterum не індентіфіціруется з його деградацією. В принципі кожний безробітний це потенційній будівельник стартапів, а безхатько який живе і переміщується по хабам фавел и є потенційній фрілансер. А всі аутсортинги чітко моніторять податкові вовкулаки. Тому до цього зубожілого лайна нагнуть зелені профани і ІТ індустрію. Коли цих неуків-фантазерів послухаєш то враження що вже ракета на Марс збудована, заправлена і тільки очікує імпульсу летіти на червону планету.
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23.02.2021 10:06 Ответить
ТАК А ГДЕ ХОТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ ОТ ГОСУДАРСТВА ЗА СТАРТАПЫ !!!???
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24.02.2021 07:21 Ответить
 
 