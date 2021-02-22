РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10988 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
39 647 234
Европарламент (1702) Зеленский (16489) Медведчук (1754) санкции (10609) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121) Киевский форум по безопасности (106)

Закрытие каналов не было идеей Зеленского, это результат давления Вашингтона, - евродепутат Крамон-Таубадель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Закрытие каналов не было идеей Зеленского, это результат давления Вашингтона, - евродепутат Крамон-Таубадель

Введение санкций в отношении кума Владимира Путина Виктора Медведчука и его телеканалов стало возможным благодаря давлению со стороны Соединенных Штатов Америки.

Об этом представитель Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила во время онлайновой дискуссии Киевского форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"С первого дня правления администрация Байдена дала понять, что будет другая линия, другая форма сотрудничества, но одновременно и более жесткая риторика", - сказала она, добавив, что у предыдущей американской администрации не было достаточной воли для формирования альянса против Кремля.

"И, поверьте мне, закрытие трех телеканалов не было идеей Зеленского. Это было главным результатом давления со стороны Вашингтона. Я могу только приветствовать это решение, потому что оно назрело и перезрело", - подчеркнула Виола фон Крамон-Таубадель.

Читайте на Цензор.НЕТ: Руководство СБУ пыталось смягчить санкции против Медведчука и связанных лиц, - СМИ

Она также добавила, что Украина должна получать большую поддержку от Запада для противодействия российской агрессии.

"Должно быть больше средств жесткой силы. Возможно, и прямое предложение членства в НАТО. Но, с другой стороны, надо и активнее привлекать Украину к нашим стратегиям мягкой силы", - сказала евродепутат.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал указ о введении санкций против Медведчука и его соратников (обновлено)

Киевский Форум по безопасности - международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+119
Ахахахаха, ну почему я не удивлен)

Политики США куда большие заботятся о Украине, чем Зеля и вся зекоМанда
показать весь комментарий
22.02.2021 18:53
+87
Вот она неприглядная правда: тот случай, когда найвэлычнишый посасывает у бени и его деловых партнеров по грабежу Украины , а вашингтонский обком требует кусать
показать весь комментарий
22.02.2021 18:53
+67
Зеля и его зекоМанда заботяться только о своих счетах в офшорах.
показать весь комментарий
22.02.2021 18:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
а по мне хоть черта лысого. главное - результат.

то пусть всякие визжащие опзжшники и примкнувшие к ним свидетели сывочолости ищут чья заслуга, кто там готовил шо 5 лет назад, "а на березi всрався" Закриття каналів не було ідеєю Зеленського, це результат тиску Вашингтона, - євродепутатка Крамон-Таубадель - Цензор.НЕТ 2964
показать весь комментарий
23.02.2021 02:43 Ответить
а откуда инфа у неё, где подтвержение? на рос тв тоже брешут, что Украина под внешним управилением.
показать весь комментарий
23.02.2021 03:46 Ответить
Так видать не брешут, если у нас всё, что не делается, то под давлением партнеров. Почему проталкивают Витренко, почему не уволен Сытник, для кого повышают тарифы, для чего существуют набсоветы и новые бесполезные антикоррупционные органы, неужели вам до сих пор мало подтверждений?
показать весь комментарий
23.02.2021 09:30 Ответить
всё же прямых подтверждений нет, хотя Зе и Ко могли использовать данные финразведки США.
показать весь комментарий
23.02.2021 20:59 Ответить
А какие для вас были бы прямые подтверждения? Созвоны президента Украины с посольством США? Ах да точно...
показать весь комментарий
24.02.2021 14:47 Ответить
нет. инфо из достоверных источников в посольстве, или госдепе.
показать весь комментарий
28.02.2021 17:46 Ответить
Не брешуть. У нас був Майдан і революція Гідності з метою підписання Асоціації з ЄС. Порошенко підписав Асоціацію. Ми ще хотіли вступити в ЄС. Для цього повинні виконувати вимоги і правила, які нам диктує Європарламент. Ми хочемо в НАТО, тож повинні виконувати правила і стандарти НАТО. Ми хочемо дешеві кредити МВФ -- тож повинні виконувати умови і вимоги МВФ. А як ви хотіли? Кожна країна залежить від своїх союзників і стратегічних партнерів. Ми вибрали курс на Захід і маємо зовнішнє управління Брюсселя і Вашингтона.
показать весь комментарий
23.02.2021 06:42 Ответить
А шо, кто-то в этом сомневался?😁
Было очевидно, что Ваву дядюшка Джо крепко взял за тестикулы..
показать весь комментарий
23.02.2021 06:57 Ответить
Избранный вице-президент Камала Харрис сделала политическую карьеру на преследовании преступников в Калифорнии. Поверьте мне эта тетя еще попьет кровушки и у бородатых бабушек и у любителей выпить кофе по венски, вообщем чудо опять спасает Украину.
показать весь комментарий
23.02.2021 08:09 Ответить
Дай Бог, дай Бог. Світ такий непередбачуваний.
показать весь комментарий
23.02.2021 09:08 Ответить
Поверить в резкое превращение зеленского в патриота мог только человек с большой фантазией.
показать весь комментарий
23.02.2021 08:17 Ответить
Ну или за очень хорошую плату или "перспективы",как арестовичь
показать весь комментарий
23.02.2021 08:18 Ответить
Закриття каналів не було ідеєю Зеленського, це результат тиску Вашингтона, - євродепутатка Крамон-Таубадель - Цензор.НЕТ 269
показать весь комментарий
23.02.2021 08:45 Ответить
Тут больше уместно- путина кума СОСЕТ
показать весь комментарий
23.02.2021 10:00 Ответить
Пора уже, чтобы Байден надавил по отношению олигархов. Но посмотрим кто в нашей стране сильнее - Байден или олигархи.
показать весь комментарий
23.02.2021 09:14 Ответить
Ця депутатка займається пропагандою проросійських наративів, прикриваючись словами які нічого не варті. Це не "тиск" США, а послідовна підтримка України. Якби в Німетчині існувала така підтримка, то північний потік 2 вже давно був би заблокований на рівні бундестагу, і в ЄС - європарламенту, а РФ отримала б нафтогазове ембарго. Але ЄС займає всім відому позицію занепокоєння вже 7 років. Мені б хотілося, щоб ЄС (Ні, не Німетчина, а саме ЄС який представляє ця депутатка) поставив би ультиматум РФ, що вона виводить війська з арендованої у України бази в Криму і на решті території, або ЄС вводить ембарго через 3 міс. Але ж ні. А я б вже тоді казав, як під "тиском" ЄС, ми проводжали б кацабздолів з "аренди".
показать весь комментарий
23.02.2021 09:18 Ответить
Интересное кино. жаба с евросоюза (куда нас не берут) рассуждает от имени ЧУЖОГО государства. В это же время ЕС кроме занепокоення, струбованости, засудження.... НИЧЕМ не помог.
показать весь комментарий
23.02.2021 10:00 Ответить
Бо всі нормальні люди розуміють, що ні тиск, ні писк не допоможе, та й санкції так само. Тільки широкомасштабна війна з підтримкою Штатів може прогнати росіян з Криму.
показать весь комментарий
23.02.2021 11:18 Ответить
Цікаво, на скільки "підніметься" рейтинг Зє після цього повідомлення?
показать весь комментарий
23.02.2021 10:11 Ответить
Кто бы сомневался, зе ссыкля и урода слуги ничего не решают Закриття каналів не було ідеєю Зеленського, це результат тиску Вашингтона, - євродепутатка Крамон-Таубадель - Цензор.НЕТ 9895
показать весь комментарий
23.02.2021 10:16 Ответить
Хрень и чушь! Ни один заокеанский дядька ваши собственные проблемы никогда не решит, за свои интересы нужно самим бороться и не быть РАБАМИ!
показать весь комментарий
23.02.2021 10:34 Ответить
Заокеанський "дядька" таки вирішив проблеми в Югославії, вирішить і на Чорному морі.
показать весь комментарий
23.02.2021 11:21 Ответить
Если бы Байден не победил, то сегодня бы продолжалась бы вся эта капитулянтская политика умиротворения агрессора Напомню, что еще месяц назад зебильная власть активно проталкивала идею всенародного референдума, на котором оккупированные территории просто будут слиты. Все к этому шло, но с приходом в Белый Дом новой администрации вся зелень просто переобулась на лету. А Кравчук как запел...
Вот что Байден животворящий делает.
показать весь комментарий
23.02.2021 10:48 Ответить
))) +
показать весь комментарий
23.02.2021 11:23 Ответить
Хто взагалі цей поц Євродепутат? Чергова куплена газпромом тушка?
показать весь комментарий
23.02.2021 10:49 Ответить
Ось хто прослуховував розмову Порошенка з Байденом про підняття тарифів по газу. А зараз прослуховує Зеленського . Це ганьба. А ще Героя України Порошенко нагородив бувшого керівника СБУ.
показать весь комментарий
23.02.2021 11:16 Ответить
Лучше жить с долларами и евро, чем с гривней и руплями. Лучше жить как ФРГ и Южная Корея, чем как ГДР, Северная Корея и совок
показать весь комментарий
23.02.2021 11:29 Ответить
Какое это имеет значение. Главное резульлтат! А Зеленеский постепенно стане жовто-блакитным. Никуда не денется!
показать весь комментарий
23.02.2021 14:32 Ответить
Сперва я подумал, не уж то у ЗЕ яйца выросли. Ан нет почудилось. А в голову тем временем пришел анекдот на тему:
Муж обращается к жене с просьбой:
-дорогая скажи мне что ни будь такое, что мене одновременно обрадует и расстроит?
Жена:
- у тебя член больше чем у твоих друзей.
показать весь комментарий
23.02.2021 14:32 Ответить
Закриття каналів не було ідеєю Зеленського, це результат тиску Вашингтона, - євродепутатка Крамон-Таубадель - Цензор.НЕТ 975
показать весь комментарий
23.02.2021 17:44 Ответить
Страница 3 из 3
 
 