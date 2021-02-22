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Новости Происшествия
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подростки (379) самоубийство (858) Усенко Юлия (11) Офис Генпрокурора (2032)

За прошлый год в Украине 123 подростка покончили жизнь самоубийством, - представитель ОГПУ Усенко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За прошлый год в Украине 123 подростка покончили жизнь самоубийством, - представитель ОГПУ Усенко

В 2020 году в Украине зафиксировано 123 случая подростковых самоубийств, а всего с 2017-го - 518. Чаще всего это делают дети в возрасте от 12 до 16 лет.

Об этом Суспільному сообщила руководитель департамента защиты детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Юлия Усенко, информирует Цензор.НЕТ.

Усенко рассказала, что по данным Единого государственного реестра досудебных расследований, в 2017 году совершили самоубийство 166 подростков, в 2018-м - 97, в 2019-м - 111, а в 2020-м - 123 несовершеннолетних. По состоянию на февраль 2021 года зафиксирован 21 случай.

"Возраст от 8 до 18. Более всего совершают самоубийство парни. Больше всего случаев самоубийств - в возрасте от 12 до 16", - заявила Усенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление школьниц таблетками: Минобразования готовит информацию для родителей и учителей об опасных челленджах в соцсетях

Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.

Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.

По факту отравления школьниц начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетних.

Также читайте: Отравление семиклассниц "Дротаверином" в Боярке: директора лицея отстранили

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
в этом случае все закончилось благополучно!
За прошлый год в Украине 123 подростка покончили жизнь самоубийством, - представитель ОГПУ Усенко - Цензор.НЕТ 4471

В воскресенье, 21 февраля, в Херсоне спасли двоих детей, которые оказались посреди Днепра, после того, как волнами от берега унесло льдину, где они стояли.

К счастью, детей заметил местный житель. 51-летний мужчина сразу достал алюминиевую лодку, и быстро, работая веслом, поплыл к дрейфующим на льдине мальчишкам.
"Когда подплыл к растерянным детям, то по очереди снял их с льдины и усадил в лодку. Уже подплывая к берегу, сказал мальчикам, что так больше делать нельзя, опасно! И что родители очень бы расстроились, если с ними что-то бы случилось. Ребята так испугались, и как только ступили на берег, то быстро разбежались в разные стороны, думая что буду еще ругать. А я рад что они живы остались и не упали в воду."
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22.02.2021 19:45
+2
А ЗАЧЕМ ЗДЕСЬ ЛАЙКИ СТАВИТЬ !!!???
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22.02.2021 20:32
+2
не знаю..мені здається скільки хлопчакам не розповідай - все даремно, пока самі не взізуть в халепу...або не станеться нещастя з кимось з знайомих...
якщо вже дорослі пруться на тонкий лід з вудками... навряд вони так голодують щоби ризикувати життям ! (але кожен рік є потопельники)
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23.02.2021 10:59
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Правила форума Совет форумчан
В 133 миллионной Японии 21000 самоубийств и 3000 погибших в ДТП.В одном только Харькове за прошлый год более 500 самоубийств и в Украине более 7000 погибших в ДТП.Сегодня вот опять читаю очень ,,Вумные" мысли наших бюрократов по Одесской трассе.Они собираются загнать пешеходов в подземные и надземные переходы.Это вместо того ,чтобы машины загнать на мосты над наземными переходами.По цене почти сопоставимо,но не так подло к большинству граждан Украины.А Пешеходы обязательно проделают дыры в ограждениях,или их снесут автоухари.И смерти будут продолжаться.Я За то,чтобы для пешеходов вообще не было светофоров,и они имели преимущество на переходах.Особенно для детей,слабовидящих,слабослышащих и на костылях!Загоняйте машины на эстакады,в тоннели,а не людей!
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22.02.2021 19:16 Ответить
Это за какой период в Украине 7000 погибших в ДТП? Потрудитесь уточнить.
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22.02.2021 19:19 Ответить
За год.Но цифра приблизительная,источники не запоминаю, ввиду преклонного возраста.А Данные по Японии из японского официального сайта на русском( на мове,к сожалению,нет)
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22.02.2021 20:05 Ответить
За 2020 год в Украине в результате ДТП погибло 3541 человек.
Поэтому "более 7000 погибших" - это не "цифра приблизительная", а явная ложь.
Статистика по погибшим в ДТП в Украине за другие годы:
2019 - 3454 человека.
2018 - 3350 человек.
2017 - 3432 человека.
Для сравнения в 2007 году в Украине в ДТП погибло 9574 человека.
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22.02.2021 21:50 Ответить
7000 погибших всего за год.Это огромное количество, среди них чьи - то дети. Но зеленым законодателям пох. А я каждый день пишу нашим рептилоидам в Раде, чтобы усилили ответственность за ДТП в пьяном виде с первой поимки и не штраф, а лишение прав и конфискация автомобиля с последующей аукционной продажей. И видеокамеры в каждом городе, а не только в Киеве. Полицейских на дорогах меньше, чем зайцев в поле, водители охамели в край, едут на красный свет и никто за это не отвечает. Если денег на камеры нет, то посадите , твари, хоть одного криминального олигарха типа Медведчука с конфискацией и будут деньги на 50 лет вперед. Енакиевского не посадили, деньги его Латвия забрала, а нашим ***** не надо, пусть народ на дорогах погибает, пусть пенсионерам платят копейки. Зеленым ничего не нужно, они на народ плюют, выслуживаются перед олигархами.
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22.02.2021 21:26 Ответить
7000 погибших за год - это ложь.
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22.02.2021 21:51 Ответить
власть обосцанных сектантов сывочолого не слушает. но ты продолжай ))
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23.02.2021 04:34 Ответить
Если бы было поменьше юриев смитов и детям рассказывали , что их временные подростковые трудности после самоубийства перейдут в вечные и тяжелые трудности, самоубийств было бы меньше! Но это уже 4-е поколение атеистов выросло, точка невозврата пройдена и дальше будет хуже!
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22.02.2021 19:39 Ответить
в этом случае все закончилось благополучно!
За прошлый год в Украине 123 подростка покончили жизнь самоубийством, - представитель ОГПУ Усенко - Цензор.НЕТ 4471

В воскресенье, 21 февраля, в Херсоне спасли двоих детей, которые оказались посреди Днепра, после того, как волнами от берега унесло льдину, где они стояли.

К счастью, детей заметил местный житель. 51-летний мужчина сразу достал алюминиевую лодку, и быстро, работая веслом, поплыл к дрейфующим на льдине мальчишкам.
"Когда подплыл к растерянным детям, то по очереди снял их с льдины и усадил в лодку. Уже подплывая к берегу, сказал мальчикам, что так больше делать нельзя, опасно! И что родители очень бы расстроились, если с ними что-то бы случилось. Ребята так испугались, и как только ступили на берег, то быстро разбежались в разные стороны, думая что буду еще ругать. А я рад что они живы остались и не упали в воду."
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22.02.2021 19:45 Ответить
Але чому батьки не розповідають дітям, що є небезпечним ?
Чому не знають, чим займаються діти, куди йдуть, дозволяють отак десь блукати і шукати пригод на свою голову ?
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23.02.2021 07:10 Ответить
не знаю..мені здається скільки хлопчакам не розповідай - все даремно, пока самі не взізуть в халепу...або не станеться нещастя з кимось з знайомих...
якщо вже дорослі пруться на тонкий лід з вудками... навряд вони так голодують щоби ризикувати життям ! (але кожен рік є потопельники)
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23.02.2021 10:59 Ответить
А ЗАЧЕМ ЗДЕСЬ ЛАЙКИ СТАВИТЬ !!!???
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22.02.2021 20:32 Ответить
В 2020 году в Украине зафиксировано 123 случая подростковых самоубийств, а всего с 2017-го - 518. Чаще всего это делают дети в возрасте от 12 до 16 лет. Источник: https://censor.net/ru/n3249414

Що не кажи а Кацапія це сатанинська держава - тільки там придумують різних
"синіх китів" і іншу ахінею для самогубства української молоді За прошлый год в Украине 123 подростка покончили жизнь самоубийством, - представитель ОГПУ Усенко - Цензор.НЕТ 1343
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22.02.2021 20:36 Ответить
 
 