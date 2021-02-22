За прошлый год в Украине 123 подростка покончили жизнь самоубийством, - представитель ОГПУ Усенко
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В 2020 году в Украине зафиксировано 123 случая подростковых самоубийств, а всего с 2017-го - 518. Чаще всего это делают дети в возрасте от 12 до 16 лет.
Об этом Суспільному сообщила руководитель департамента защиты детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Юлия Усенко, информирует Цензор.НЕТ.
Усенко рассказала, что по данным Единого государственного реестра досудебных расследований, в 2017 году совершили самоубийство 166 подростков, в 2018-м - 97, в 2019-м - 111, а в 2020-м - 123 несовершеннолетних. По состоянию на февраль 2021 года зафиксирован 21 случай.
"Возраст от 8 до 18. Более всего совершают самоубийство парни. Больше всего случаев самоубийств - в возрасте от 12 до 16", - заявила Усенко.
Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.
Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.
По факту отравления школьниц начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетних.
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Поэтому "более 7000 погибших" - это не "цифра приблизительная", а явная ложь.
Статистика по погибшим в ДТП в Украине за другие годы:
2019 - 3454 человека.
2018 - 3350 человек.
2017 - 3432 человека.
Для сравнения в 2007 году в Украине в ДТП погибло 9574 человека.
В воскресенье, 21 февраля, в Херсоне спасли двоих детей, которые оказались посреди Днепра, после того, как волнами от берега унесло льдину, где они стояли.
К счастью, детей заметил местный житель. 51-летний мужчина сразу достал алюминиевую лодку, и быстро, работая веслом, поплыл к дрейфующим на льдине мальчишкам.
"Когда подплыл к растерянным детям, то по очереди снял их с льдины и усадил в лодку. Уже подплывая к берегу, сказал мальчикам, что так больше делать нельзя, опасно! И что родители очень бы расстроились, если с ними что-то бы случилось. Ребята так испугались, и как только ступили на берег, то быстро разбежались в разные стороны, думая что буду еще ругать. А я рад что они живы остались и не упали в воду."
Чому не знають, чим займаються діти, куди йдуть, дозволяють отак десь блукати і шукати пригод на свою голову ?
якщо вже дорослі пруться на тонкий лід з вудками... навряд вони так голодують щоби ризикувати життям ! (але кожен рік є потопельники)
Що не кажи а Кацапія це сатанинська держава - тільки там придумують різних
"синіх китів" і іншу ахінею для самогубства української молоді