За прошлый год в Украине 123 подростка покончили жизнь самоубийством, - представитель ОГПУ Усенко

В 2020 году в Украине зафиксировано 123 случая подростковых самоубийств, а всего с 2017-го - 518. Чаще всего это делают дети в возрасте от 12 до 16 лет.

Об этом Суспільному сообщила руководитель департамента защиты детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Юлия Усенко, информирует Цензор.НЕТ.

Усенко рассказала, что по данным Единого государственного реестра досудебных расследований, в 2017 году совершили самоубийство 166 подростков, в 2018-м - 97, в 2019-м - 111, а в 2020-м - 123 несовершеннолетних. По состоянию на февраль 2021 года зафиксирован 21 случай.

"Возраст от 8 до 18. Более всего совершают самоубийство парни. Больше всего случаев самоубийств - в возрасте от 12 до 16", - заявила Усенко.

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Напомним, 16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.

Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.

По факту отравления школьниц начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетних.

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