РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4350 посетителей онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
1 239 3
обстрел (20060) ранение (3237) Донбасс (26944)

Украинский воин получил осколочное ранение в результате обстрела наемниками РФ позиций возле Пивденного, - ОТГ "Север"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинский воин получил осколочное ранение в результате обстрела наемниками РФ позиций возле Пивденного, - ОТГ

Недалеко от населенного пункта Пивденное на Донбассе украинский военнослужащий получил ранение вследствие обстрела со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 22 февраля, недалеко от населенного пункта Пивденное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья военного удовлетворительное.

"На обстрелы противника украинские защитники дали адекватный ответ. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Наемники РФ обстреляли из 120-мм минометов жилые кварталы Новгородского: пострадавших нет, повреждены дома и газопровод. ФОТОрепортаж

Также о действиях российских наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Ранее сообщалось, что  22 февраля российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, погиб один боец ВСУ, еще двое военнослужащих получили осколочные ранения

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Воїну - одужання. Місцевим колаборантам та завезеним кацапам - смерть. Слава Україні.
показать весь комментарий
22.02.2021 20:27 Ответить
Негодяй Хомчак смеет заявлять , что сегодня 211 день « перемирия « ? Как его земля носит ? 🤬
показать весь комментарий
22.02.2021 20:30 Ответить
Швидкого одужання нашому воїну.
показать весь комментарий
22.02.2021 20:38 Ответить
 
 