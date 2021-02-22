Украинский воин получил осколочное ранение в результате обстрела наемниками РФ позиций возле Пивденного, - ОТГ "Север"
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Недалеко от населенного пункта Пивденное на Донбассе украинский военнослужащий получил ранение вследствие обстрела со стороны наемников РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оперативно-тактической группировки "Север".
"Сегодня, 22 февраля, недалеко от населенного пункта Пивденное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочные ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья военного удовлетворительное.
"На обстрелы противника украинские защитники дали адекватный ответ. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка", - говорится в сообщении.
Также о действиях российских наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Ранее сообщалось, что 22 февраля российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, погиб один боец ВСУ, еще двое военнослужащих получили осколочные ранения
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