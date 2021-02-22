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Новости Киевские новости
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Киев (24528) пожар (5557) застройка (701)

Пожарные не смогли вовремя добраться к квартире в ЖК "Венеция" на Теремках из-за просчетов застройщика, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

13 апреля в ЖК "Венеция" полностью выгорела квартира на 4 этаже. Чтобы добраться во двор, пожарным пришлось час расчищать проезд от припаркованных авто. В соцсетях тогда критиковали хозяев машин, но на самом деле проблему создали не они, а застройщик и чиновники.

Об этом пишет издание "Наші гроші", информирует Цензор.НЕТ.

По данным его журналистов, застройщик уменьшил количество запланированных паркомест на треть.

Так, в сентябре 2013 года ООО "ТМО "Лико-Холдинг" экс-нардепа от Партии регионов Игоря Лысова получило исходные данные на откорректированный проект, и в нем количество мест в подземном паркинге уменьшилось с 950 до 600, а мест открытых автостоянок - с 235 до 225. Вместе с тем количество квартир увеличилось с 970 до 1600.

Пожарные не смогли вовремя добраться к квартире в ЖК Венеция на Теремках из-за просчетов застройщика, - СМИ 01

Пожарные не смогли вовремя добраться к квартире в ЖК Венеция на Теремках из-за просчетов застройщика, - СМИ 02

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Открытая автостоянка при этом оборудована позади дома и тоже с нарушениями строительных норм: не соблюдено расстояние в 25-35 метров. Кроме этого, не соблюдено требование о том, что проезды для пожарной техники должны быть всегда свободными. Именно с этой стоянки спасателям пришлось отбуксовывать автомобили.

Пожарные не смогли вовремя добраться к квартире в ЖК Венеция на Теремках из-за просчетов застройщика, - СМИ 03Пожарные не смогли вовремя добраться к квартире в ЖК Венеция на Теремках из-за просчетов застройщика, - СМИ 04

В процессе подготовки материала журналисты "Наших грошей" выяснили, что застройщик нарушил не только правила организации автостоянок, но и Генплан Киева.

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"Участки площадью 4,9 га, на которых построен ЖК, принадлежат к жилой средне- и малоэтажной застройке и частично к зеленым насаждениям общего пользования, в т. ч. 0,27 га находится в пределах прибрежной защитной полосы двух озер. То есть, ЖК "Венеция" должен быть максимум на 9 этажей, а по факту там многоэтажная жилая застройка - 17-23-этажные дома", - сказано в статье.

Пожарные не смогли вовремя добраться к квартире в ЖК Венеция на Теремках из-за просчетов застройщика, - СМИ 05

При этом в градостроительных условиях и ограничениях, которые подписал тогдашний и.о. директора Департамента градостроительства КГГА Андрей Вавриш, функциональное назначение земли указано только - жилая застройка, без уточнения, какая именно.

Пожарные не смогли вовремя добраться к квартире в ЖК Венеция на Теремках из-за просчетов застройщика, - СМИ 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Я нисколько не сомневаюсь в том, что все застройщики хитрожопят, но для начала журналисты могли бы поинтересоваться, все ли подземные паркоместа выкуплены. Просто далеко не каждый человек покупая за 50 тысяч у.е. жилье в скворечнике, готов выложить 20 тысяч у.е. за подземное паркоместо. Так что придомовую стоянку занимают совсем не потому, что нет мест под землей. В некоторых высотках вообще не предусмотрено место для парковки. И что? В любом случае проезд для пожарной техники должен быть свободен. И еще момент, когда дом сдавался в эксплуатацию, скорее всего подпись пожарной инспекции тоже ставили. Как с этим быть? У застройщика наверняка есть документ с подписями пожарных о том, что никакие нормы противопожарной безопасности не нарушены.
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22.02.2021 21:19
+9
Хто купує квартири в гетто, повинен бути готовий до такого.
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22.02.2021 20:48
+4
Посмотрите еще раз на фото из статьи, на этот убогий муравейник над дорогой в окружении металлолома и асфальта и сравните как живут люди, которые себя уважают:

Пожежники не змогли вчасно дістатися до квартири в ЖК "Венеція" на Теремках через прорахунки забудовника, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4950
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22.02.2021 23:40
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Кто бы сомневался что застройщик занёс лавэ
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22.02.2021 20:46 Ответить
Хто купує квартири в гетто, повинен бути готовий до такого.
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22.02.2021 20:48 Ответить
Теремки - это гетто? вы явно не киевлянин.
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22.02.2021 22:59 Ответить
Когда количество населения на квадратный метр зашкаливает, школ и садиков не хватает, на окружной в районе Теремков пробки - это будущее гетто, где растёт преступность и падает уровень жизни. Поэтому в европах жилые кварталы 4-этажные.
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22.02.2021 23:37 Ответить
Посмотрите еще раз на фото из статьи, на этот убогий муравейник над дорогой в окружении металлолома и асфальта и сравните как живут люди, которые себя уважают:

Пожежники не змогли вчасно дістатися до квартири в ЖК "Венеція" на Теремках через прорахунки забудовника, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4950
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22.02.2021 23:40 Ответить
гетто - все що вище 5, максимум 9 поверхів (хоча краще 7)
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23.02.2021 12:26 Ответить
Я нисколько не сомневаюсь в том, что все застройщики хитрожопят, но для начала журналисты могли бы поинтересоваться, все ли подземные паркоместа выкуплены. Просто далеко не каждый человек покупая за 50 тысяч у.е. жилье в скворечнике, готов выложить 20 тысяч у.е. за подземное паркоместо. Так что придомовую стоянку занимают совсем не потому, что нет мест под землей. В некоторых высотках вообще не предусмотрено место для парковки. И что? В любом случае проезд для пожарной техники должен быть свободен. И еще момент, когда дом сдавался в эксплуатацию, скорее всего подпись пожарной инспекции тоже ставили. Как с этим быть? У застройщика наверняка есть документ с подписями пожарных о том, что никакие нормы противопожарной безопасности не нарушены.
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22.02.2021 21:19 Ответить
Мало того, что ставить машину негде - там ещё и бздо нехилое, когда ветер с конюшен ипподрома.
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23.02.2021 02:13 Ответить
А пожарная когда акт подписывала о чем думала?
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23.02.2021 09:30 Ответить
пальмы, девушки, голубые экспрессы, синее море, белый пароход, мало поношенный смокинг, лакей-японец, собственный бильярд, платиновые зубы, целые носки, обеды на чистом животном масле....
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23.02.2021 10:47 Ответить
в нормальной стране началась бы посадка чиновников, на всех разрешительных документах есть чья то подпись
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23.02.2021 12:34 Ответить
 
 