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Двое жителей Сумщины присвоили 1 млн грн, выставляя на продажу несуществующие "евробляхи", - киберполиция

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Двое жителей Сумщины присвоили 1 млн грн, выставляя на продажу несуществующие

Фигуранты на платформе объявлений выставляли на продажу подержанные автомобили. С потенциальных покупателей требовали предоплату, а получив деньги - исчезали.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу киберполиции, правонарушителей разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности Киева совместно со следователями Соломенского управления местной полиции под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры №9.

Установлено, что к противоправным действиям причастны двое жителей Сумской области. Мужчины на платформе объявлений "продавали" подержанные машины из Европы. Автомобили из-за границы стоили значительно дешевле их рыночной стоимости в Украине. Главным условием покупки была частичная предоплата.

После получения первого платежа, злоумышленники уверяли покупателей, что якобы выехали за границу для перевозки автомобиля. Далее имитировали законность сделки, в частности присылали покупателям заблаговременно созданные видео, а также предоставляли фейковые поручения. Убедив клиентов - требовали второй платеж, равный почти полной стоимости покупки. В остальных - злоумышленники "исчезали" и не выполняли взятых на себя обязательств.

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Таким образом злоумышленники обманули 24 человека более чем на миллион гривен.

По месту жительства правонарушителей и в их автомобилях работники полиции провели обыски совместно с спецподразделением Сумской полиции и изъяли доказательства причастности к преступной деятельности.

Устанавливаются возможные сообщники правонарушителей.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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Автор: Анна Судак
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Молодці. Двое жителей Сумщины присвоили 1 млн грн, выставляя на продажу несуществующие "евробляхи", - киберполиция - Цензор.НЕТ 2475
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22.02.2021 20:56 Ответить
удивляет то шо находятся люди которые машину и в глаза не видели делают предоплату неизвестно кому.
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22.02.2021 21:27 Ответить
Без лоха и жизнь плоха
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22.02.2021 22:11 Ответить
Двое жителей Сумщины присвоили 1 млн грн, выставляя на продажу несуществующие "евробляхи", - киберполиция - Цензор.НЕТ 4977
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22.02.2021 22:30 Ответить
 
 