Татаров попытается отбить подозрение НАБУ завтра в 14:30 в Шевченковском суде у судьи Бугиля
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Завтра, 23 февраля, в 14:30 в Шевченковском суде судья Владимир Бугиль рассмотрит жалобу на сообщение о подозрении заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Велика вероятность, что Татаров использует свое служебное положение, чтобы оказать давление на судью и объявить вручение ему подозрения незаконным.
Татаров предпринимает усилия, чтобы сорвать антикоррупционное расследование НАБУ по делу экс-командующего НГУ Юрия Аллерова и бывшего народного депутата Максима Микитася. Как известно, его подозревают в подкупе эксперта МВД с целью снизить оценку ущерба, нанесенного государству.
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Судья Бугиль известен тем, что выносил незаконные решения о задержании майдановцев во время Революции Достоинства. Такие судьи очень удобны для манипуляций со стороны властей.
Это создает реальный риск, что Бугиль может оказать содействие участнику Антимайдана Татарову.
Пожалуйста, подождите...
Сергій Стерненко
@sternenko
·5 год
Шановні кияни! Завтра у мене вирок. Ну ви в курсі. Якщо ви досі не вирішили, чи їхати, то не вагайтесь та погнали
Поки ще є вільні місця. Давайте знати
А свобода слова є ... одного слова. Ти можеш писати будь яке одне слово і тобі за це нічого не буде. А от якщо не 1 слово, а більше, то це вже не свобода слова (однина), а свобода слів. А ось це тобі ніхто не гарантував. )))
С не очень воспитанными сокамерниками...
Все не так.
В 2019 році було створено Закрите Акціонерне Товариство "Президент Зеленський В.О.".
Коломой в тому ЗАТ мав спочатку контрольний пакет, проте не все.
Але так сталось, що він його проїпав.
Потім контрольний пакет перейшов до ФСБ.
А зараз там бунт міноритаріїв
Tatarovu-kara !