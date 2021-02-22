РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4264 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Дело замглавы ОП Татарова
7 577 17
НАБУ (4030) суд (24691) Татаров Олег (348)

Татаров попытается отбить подозрение НАБУ завтра в 14:30 в Шевченковском суде у судьи Бугиля

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Татаров попытается отбить подозрение НАБУ завтра в 14:30 в Шевченковском суде у судьи Бугиля

Завтра, 23 февраля, в 14:30 в Шевченковском суде судья Владимир Бугиль рассмотрит жалобу на сообщение о подозрении заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Велика вероятность, что Татаров использует свое служебное положение, чтобы оказать давление на судью и объявить вручение ему подозрения незаконным.

Татаров предпринимает усилия, чтобы сорвать антикоррупционное расследование НАБУ по делу экс-командующего НГУ Юрия Аллерова и бывшего народного депутата Максима Микитася. Как известно, его подозревают в подкупе эксперта МВД с целью снизить оценку ущерба, нанесенного государству.

Читайте на Цензор.НЕТ: Янукович в разгар Майдана наградил Татарова по личному представлению Захарченко, - журналистка. ДОКУМЕНТ

Судья Бугиль известен тем, что выносил незаконные решения о задержании майдановцев во время Революции Достоинства. Такие судьи очень удобны для манипуляций со стороны властей.

Это создает реальный риск, что Бугиль может оказать содействие участнику Антимайдана Татарову.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13



Сергій Стерненко

@sternenko

·5 год

Шановні кияни! Завтра у мене вирок. Ну ви в курсі. Якщо ви досі не вирішили, чи їхати, то не вагайтесь та погнали
Поки ще є вільні місця. Давайте знати
показать весь комментарий
22.02.2021 21:02
+7
Схоже , що Сергій таки стоїть поперек горла Одеським "чиновникам" ... якщо вони так старанно хочуть замордувати активіста руками головної (100%) , прокурорши .
показать весь комментарий
22.02.2021 21:15
+7
это существо защищает зеленский
Татаров спробує відбити підозру НАБУ завтра о 14:30 в Шевченківському суді у судді Бугіля - Цензор.НЕТ 6773
показать весь комментарий
22.02.2021 21:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан



Сергій Стерненко

@sternenko

·5 год

Шановні кияни! Завтра у мене вирок. Ну ви в курсі. Якщо ви досі не вирішили, чи їхати, то не вагайтесь та погнали
Поки ще є вільні місця. Давайте знати
показать весь комментарий
22.02.2021 21:02 Ответить
Схоже , що Сергій таки стоїть поперек горла Одеським "чиновникам" ... якщо вони так старанно хочуть замордувати активіста руками головної (100%) , прокурорши .
показать весь комментарий
22.02.2021 21:15 Ответить
таке враження що саме на 23 лютого скрепоносний день для Мордора хотять зробити )(уйлу подарунок саме найбільше проти Стерненко саме кацапи верещали і бажали засадити його Татаров спробує відбити підозру НАБУ завтра о 14:30 в Шевченківському суді у судді Бугіля - Цензор.НЕТ 4205
показать весь комментарий
22.02.2021 21:39 Ответить
Не ти один такий. Про це вже давно пишуть в інтернеті, жодного позитивного відгуку. Але ти нічим не можеш цьому завадити. Прости нічим, у тебе 0 прав.
А свобода слова є ... одного слова. Ти можеш писати будь яке одне слово і тобі за це нічого не буде. А от якщо не 1 слово, а більше, то це вже не свобода слова (однина), а свобода слів. А ось це тобі ніхто не гарантував. )))
показать весь комментарий
22.02.2021 21:09 Ответить
На Майдан, зеленая нечисть, клала. Но на завтрашнюю(какое совпадение) встречу Байдена-Трюдо класть не рекомендуется.
показать весь комментарий
22.02.2021 21:05 Ответить
Кто несет ответственность за то, что татаров не отстранен от должности на время расследования? Правильно, ермак и его песик зельц. Так вот, ермак вывернется или сбежит, а зельцу сидеть...
С не очень воспитанными сокамерниками...
показать весь комментарий
22.02.2021 21:11 Ответить
Serhiy Murenko@SerhiyMurenko 22 ч

Все не так.
В 2019 році було створено Закрите Акціонерне Товариство "Президент Зеленський В.О.".
Коломой в тому ЗАТ мав спочатку контрольний пакет, проте не все.
Але так сталось, що він його проїпав.
Потім контрольний пакет перейшов до ФСБ.
А зараз там бунт міноритаріїв
показать весь комментарий
22.02.2021 21:16 Ответить
отбить??? кстати, надо бы закон о дуэлях принять.. чтобы эти дипилята хотя бы частично друг-друга перестреляли..
показать весь комментарий
22.02.2021 21:17 Ответить
😆причому в обов"зковому порядку. Тобто якщо відмовляються стрілятись добровільно, то розстріл обом😂
показать весь комментарий
22.02.2021 21:45 Ответить
это существо защищает зеленский
Татаров спробує відбити підозру НАБУ завтра о 14:30 в Шевченківському суді у судді Бугіля - Цензор.НЕТ 6773
показать весь комментарий
22.02.2021 21:33 Ответить
Зустрічав по життю таких людей -рідкісні уроди, засранці без принципів, моралі
показать весь комментарий
22.02.2021 21:41 Ответить
Когда уже ЭТОГО ЧЕПУШИЛУ хотя бы уволят ! Не говоря уже что его нужно сажать!
показать весь комментарий
22.02.2021 23:06 Ответить
Пора татарову попытаться сесть на нары. На крайняк-на бутылку.
показать весь комментарий
22.02.2021 23:30 Ответить
Tatarov-svolota !
Tatarovu-kara !
показать весь комментарий
22.02.2021 23:50 Ответить
Почему это "судья" до сих пор не за решеткой?
показать весь комментарий
23.02.2021 02:49 Ответить
ВСЕ КТО ЗА СТЕРНЕНКО ТУДА !!! И ТАТАРОВА НЕ ВЫПУСКАТЬ С СУДА !!!
показать весь комментарий
24.02.2021 07:16 Ответить
 
 