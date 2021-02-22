Подконтрольный Москве суд Крыма объявил "обвинительное заключение" по "делу" освобожденного в 2019 году политзаключенного Бекирова, - Денисова
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Подконтрольный Кремлю "Центральный райсуд Симферополя" продолжает рассматривать дело против бывшего политзаключенного, крымского татарина Эдема Бекирова.
Об этом сообщила в Facebook уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
На первом "заочном судебном заседании", которое прошло 19 февраля 2021 года, оккупанты рассматривали дело против Бекирова по сути и объявили "обвинительное заключение". Омбудсмен назвала объявленное "обвинительное заключение" безосновательным.
"Считаю, что возобновление судебных заседаний в отношении Бекирова - продолжение политического преследования страной-оккупантом. Осуждаю незаконные действия российской власти и прошу международное сообщество продолжать давление на нее для прекращения политического преследования граждан Украины и освобождения всех, кто находится в незаконном заключении на территории РФ и в Крыму", - заявила Денисова.
Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.
7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. В том числе и Эдем Бекиров.
После возвращения Эдему Бекирову провели несколько операций.
Оккупационный суд Крыма приостановил дело освобожденного из российских застенков крымскотатарского активиста, а потом объявил его в розыск.
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