Россия на совместных учениях с Беларусью в 2013 году отрабатывала сценарий будущего захвата Донбасса, - представитель ГУР МО Скибицкий
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Подготовку к захвату Крыма Россия начала задолго до начала активных действий. Об усилении российской группировки в Крыму военная разведка Украины докладывала высшему руководству государства.
Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Первые признаки того, что Россия может силовым путем забрать территорию, которая принадлежит Украине, были связаны с проявлениями сепаратизма и подготовкой различных военизированных групп на территории Крыма. Непосредственно 810 бригада морской пехоты РФ на своих полигонах отрабатывала подготовку и оснащение незаконных вооруженных формирований на территории Крыма.
По информации военной разведки Украины, в 2013 году была создана группировка российских войск, которая обеспечивала безопасность проведения зимних олимпийских игр на территории России. В этот период отрабатывалось блокирование морской акватории и воздушного пространства, проведения разведывательных действий против нашего государства.
"Мы проанализировали размещения первого и второго эшелонов, резервов и конфигурацию войск, которая была на совместных российско-белорусских учениях в 2013 году. Именно такой сценарий был повторен в 2014 году против нас уже с оккупацией Донбасса", - отметил представитель ГУР МО Украины.
23 февраля 2014 года система управления Южного военного округа ВС РФ и группировки в Крыму были переведены в полную боевую готовность. Подразделения, которые привлекались для усиления Черноморского флота, уже вышли из пунктов постоянной дислокации и начали перемещение в Крым.
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https://youtu.be/sg61JhfbeRE
1 августа 2012 года вступил в политическую партию «УДАР» Виталия Кличко.
СБУ (2014-2015) 15 июня 2015 года Наливайченко обвинил бывшего заместителя генпрокурора Украины Анатолия Даниленко в «крышевании» незаконной деятельности компании «БРСМ-Нефть». Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин поддержал Даниленко и дал распоряжение закрыть возбуждённое уголовное дело. Считается, что данный конфликт стал одной из причин отставки Наливайченко.
Уже в 2004-м, на форуме сайта "Отвага" (сайт весьма приличный и информативный), уже были подобные высказывания. Их правда быстро переводили в "личку". Но если было желание (а у некоторых наших было), можно было ОЧЕНЬ МНОГО интересного узнать. Некоторые вещи, как ни странно пригодились впоследствии.
Особенно про нахождение оружия в подвалах церквей.
И далее по списку.