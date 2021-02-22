Россия на совместных учениях с Беларусью в 2013 году отрабатывала сценарий будущего захвата Донбасса, - представитель ГУР МО Скибицкий

Подготовку к захвату Крыма Россия начала задолго до начала активных действий. Об усилении российской группировки в Крыму военная разведка Украины докладывала высшему руководству государства.

Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первые признаки того, что Россия может силовым путем забрать территорию, которая принадлежит Украине, были связаны с проявлениями сепаратизма и подготовкой различных военизированных групп на территории Крыма. Непосредственно 810 бригада морской пехоты РФ на своих полигонах отрабатывала подготовку и оснащение незаконных вооруженных формирований на территории Крыма.

По информации военной разведки Украины, в 2013 году была создана группировка российских войск, которая обеспечивала безопасность проведения зимних олимпийских игр на территории России. В этот период отрабатывалось блокирование морской акватории и воздушного пространства, проведения разведывательных действий против нашего государства.

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"Мы проанализировали размещения первого и второго эшелонов, резервов и конфигурацию войск, которая была на совместных российско-белорусских учениях в 2013 году. Именно такой сценарий был повторен в 2014 году против нас уже с оккупацией Донбасса", - отметил представитель ГУР МО Украины.

23 февраля 2014 года система управления Южного военного округа ВС РФ и группировки в Крыму были переведены в полную боевую готовность. Подразделения, которые привлекались для усиления Черноморского флота, уже вышли из пунктов постоянной дислокации и начали перемещение в Крым.