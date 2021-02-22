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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия на совместных учениях с Беларусью в 2013 году отрабатывала сценарий будущего захвата Донбасса, - представитель ГУР МО Скибицкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия на совместных учениях с Беларусью в 2013 году отрабатывала сценарий будущего захвата Донбасса, - представитель ГУР МО Скибицкий

Подготовку к захвату Крыма Россия начала задолго до начала активных действий. Об усилении российской группировки в Крыму военная разведка Украины докладывала высшему руководству государства.

Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первые признаки того, что Россия может силовым путем забрать территорию, которая принадлежит Украине, были связаны с проявлениями сепаратизма и подготовкой различных военизированных групп на территории Крыма. Непосредственно 810 бригада морской пехоты РФ на своих полигонах отрабатывала подготовку и оснащение незаконных вооруженных формирований на территории Крыма.

По информации военной разведки Украины, в 2013 году была создана группировка российских войск, которая обеспечивала безопасность проведения зимних олимпийских игр на территории России. В этот период отрабатывалось блокирование морской акватории и воздушного пространства, проведения разведывательных действий против нашего государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После Харьковских соглашений Россия начала скрытно усиливать свои военные группировки в Крыму, - представитель ГУР МО Скибицкий

"Мы проанализировали размещения первого и второго эшелонов, резервов и конфигурацию войск, которая была на совместных российско-белорусских учениях в 2013 году. Именно такой сценарий был повторен в 2014 году против нас уже с оккупацией Донбасса", - отметил представитель ГУР МО Украины.

23 февраля 2014 года система управления Южного военного округа ВС РФ и группировки в Крыму были переведены в полную боевую готовность. Подразделения, которые привлекались для усиления Черноморского флота, уже вышли из пунктов постоянной дислокации и начали перемещение в Крым.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
Ще Дудаєв в 1995 році говорив за захоплення Криму.Є такий фільм брат,так в другі його частині була тема Криму,а фільм 2000-го року.Вони навіть у фільмах піднімали цю тему.Так що,нічого тут раптового не було.
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22.02.2021 22:02
+5
2008 год, Гриценко в гостях у "Вечернего Мудозвона". В конце ролика всё чётко и ясно озвучено.
https://youtu.be/sg61JhfbeRE
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22.02.2021 22:11
+4
Подготовка к захвату крыма и минимум части Украины проводилась еще раньше 2009 года. Именно в етом году на форумах о оружии росийские военные уже проговаривались что готовится нападение на Украину и подбирали себе снайперские винтовки. И самым важным для них вопросом было вступится ли за Украину НАТО и успеют ли они захватить Украину до введения голубых касок. То что СБУ етого не знало (по крайней мере высшее и средний состав)я никогда не поверю а то что не предприняло никаких действия подпадает под статью о измене Родины.
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22.02.2021 22:19
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Ще Дудаєв в 1995 році говорив за захоплення Криму.Є такий фільм брат,так в другі його частині була тема Криму,а фільм 2000-го року.Вони навіть у фільмах піднімали цю тему.Так що,нічого тут раптового не було.
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22.02.2021 22:02 Ответить
2008 год, Гриценко в гостях у "Вечернего Мудозвона". В конце ролика всё чётко и ясно озвучено.
https://youtu.be/sg61JhfbeRE
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22.02.2021 22:11 Ответить
был такой антиукраинский и антиамериканский "шедевр", от воспоминания про который тошно до сих пор... зато для кацапья он до сих пор культовый... несмотря что главный "герой" за грехи свои исдох где то в горах... доже костей не нашли... на такой мерзской пропаганде воспитывают кацапский взброд... - это один пример, а их тысячи...
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23.02.2021 09:49 Ответить
Подготовка к захвату крыма и минимум части Украины проводилась еще раньше 2009 года. Именно в етом году на форумах о оружии росийские военные уже проговаривались что готовится нападение на Украину и подбирали себе снайперские винтовки. И самым важным для них вопросом было вступится ли за Украину НАТО и успеют ли они захватить Украину до введения голубых касок. То что СБУ етого не знало (по крайней мере высшее и средний состав)я никогда не поверю а то что не предприняло никаких действия подпадает под статью о измене Родины.
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22.02.2021 22:19 Ответить
И кто в то время руководил СБУ? Правильно, Член бабыйулиной "родины" Наливайченко!
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22.02.2021 23:58 Ответить
Наливайченко СБУ (2006-2010) В июне 2006 года был назначен президентом Украины Виктором Ющенко на должность первого заместителя председателя СБУ - руководителя Антитеррористического центра при СБ Украины. 11 марта 2010 года, после победы на президентских выборах Януковича, уволен с должности. В сентябре 2010 года вступил в политическую партию «Наша Украина»
1 августа 2012 года вступил в политическую партию «УДАР» Виталия Кличко.
СБУ (2014-2015) 15 июня 2015 года Наливайченко обвинил бывшего заместителя генпрокурора Украины Анатолия Даниленко в «крышевании» незаконной деятельности компании «БРСМ-Нефть». Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин поддержал Даниленко и дал распоряжение закрыть возбуждённое уголовное дело. Считается, что данный конфликт стал одной из причин отставки Наливайченко.
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23.02.2021 11:12 Ответить
Я Вам ещё больше уточню.
Уже в 2004-м, на форуме сайта "Отвага" (сайт весьма приличный и информативный), уже были подобные высказывания. Их правда быстро переводили в "личку". Но если было желание (а у некоторых наших было), можно было ОЧЕНЬ МНОГО интересного узнать. Некоторые вещи, как ни странно пригодились впоследствии.
Особенно про нахождение оружия в подвалах церквей.
И далее по списку.
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23.02.2021 09:11 Ответить
Очень своевременно.
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22.02.2021 23:43 Ответить
Хто б сумнівався...
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22.02.2021 23:45 Ответить
кое-кто опомнился...- всего-то через 8 (восемь!!!) лет...(((
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22.02.2021 23:57 Ответить
белорусь была моделью донбасса или была активным помощником в захвате й оккупации???? определяю, что скорее активным помощником... как мадьяры у гитлера...
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23.02.2021 09:43 Ответить
 
 