Соединенные Штаты Америки ввели санкции против строящего "Северный поток-2" судна "Фортуна" и его владельца, - Минфин США
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США объявил о введении санкций против российского судна "Фортуна", привлеченного к строительству газопровода "Северный поток-2", а также его владельца ООО "КВТ-РУС".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минфина США.
Отмечается, что ограничения вводятся во исполнение Акта противодействия противникам Америки (CAATSA), принятого в 2017 году, а также Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), утвержденного оборонным бюджетом США в 2020 году.
В списке санкций, в частности, обозначены судно "Фортуна" (UBDP8) под российским флагом, а также компания "КВТ-РУС", зарегистрированная в Москве.
Напомним, издание Bloomberg писало, что США представят доклад о новых дополнительных санкциях в отношении российского газопровода "Северный поток-2". Доклад будет представлен уже в пятницу, 19 февраля.
Пожалуйста, подождите...
Але мета ж - інша.
Все дело в мировом господстве США. На данный момент США уже НЕ МОГУТ гарантировать что-то кому-либо. Все туземцы и вожди показывают на глобус и Украину.
вот США и хочет загулшить ********. С нефтью уже показывали кино, теперь с газом. В принципе могут повторить кино, могут сделать сериал аля Санта-барбара. Сможет ******** продавать в НОЛЬ и даже МИНУС? А еще есть олигархи, выродки олигархов, жены...
А у них счета, недвижимость, бизнес за пределами ********. Не помогут санкции - возьмутся за них. А там 97% денег - ворованый левак.
вот и получиться проще завалить куйла и зарыть его, вернуть крым и донбас и жить как раньше в ********. Воровать и никому не будет до этого дела.
В данном случае США преследуют 2 шкурных своих интереса. Свой газ и восстановление статуса США, как мирового гаранта. Вот и все. Поэтому ******** и дожимают медленно, чтоб последние топили ресурсы буквально в воду.
еще ведь недавно куйло брыкался по поводу нефти. Показали? Показали, да еще с ломом.
Так и теперь будет. Следующим шагом будет заморозка активов корешей путлера. Внятно промычать откуда, допустим 10 лямов баксов они не смогут.
Неправда (скажімо так) - правило і принцип згодовування інформації невибагливій публіці.
Тим більше, почитати оригінал не в змозі.
Можна втюхувати все, що завгодно. Поглинуть.