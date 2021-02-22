Соединенные Штаты Америки ввели санкции против строящего "Северный поток-2" судна "Фортуна" и его владельца, - Минфин США

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США объявил о введении санкций против российского судна "Фортуна", привлеченного к строительству газопровода "Северный поток-2", а также его владельца ООО "КВТ-РУС".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минфина США.

Отмечается, что ограничения вводятся во исполнение Акта противодействия противникам Америки (CAATSA), принятого в 2017 году, а также Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), утвержденного оборонным бюджетом США в 2020 году.

В списке санкций, в частности, обозначены судно "Фортуна" (UBDP8) под российским флагом, а также компания "КВТ-РУС", зарегистрированная в Москве.

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Напомним, издание Bloomberg писало, что США представят доклад о новых дополнительных санкциях в отношении российского газопровода "Северный поток-2". Доклад будет представлен уже в пятницу, 19 февраля.