Платежки за газ и его распределение могут объединить в одну квитанцию, - Витренко
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министерство энергетики отрабатывает вопрос перехода потребителей на одну платежную квитанцию по оплате газа и его распределению.
Об этом и.о. министра Юрий Витренко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей, – это переход на одну платежку за газ и распределение", – написал он.
По словам Витренко, министерство также занимается вопросом тарифообразования на услуги по распределению газа, изучая возможность их уравнения, – "чтоб тариф на распределение не был в одних регионах выше, чем тарифы в других".
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При этом он отметил, что министерство рассматривает возможность введения ограничений наценки монополистов на розничном и оптовом энергетических рынках, а также изменения принципов формирования тарифов, акцентировав внимание, что это приведет к снижению цен для потребителей.
"Чтобы потребители были уверены, что на них не перекладывают неэффективность работы операторов сетей и чтоб деньги не изымались, а вкладывались в повышение качества и надежности поставок газа, тепла, электроэнергии", – написал и.о. министра.
Витренко также указал, что министерству предстоит решить вопрос с объемами ресурса, который выставляют на энергорынки государственные компании, не уточнив подробностей.
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А злые не дают светочу развернуться во благо обездоленного мудрого нариду Украины.
если писан то не читан
если читан то не понят
если понят то не так!
зачем было делать 2е квитанции что б потом обратно всё вернуть в одну?? ну клоуны блд
доставка или траспортировка это тоже самое или это новый вид госиздевательств?!!!
https://petition.president.gov.ua/petition/111148
в тарифе учтено было всё, - нет, придумали отдельно, - повысили,
теперь спрячут, чтобы потом, повышать отдельно снова
Стаття 21. Порушення прав споживачів
3) при наданні послуги, від якої споживач не може відмовитись, а одержати може лише в одного виконавця, виконавець нав'язує такі умови одержання послуги, які ставлять споживача у нерівне становище порівняно з іншими споживачами та/або виконавцями, не надають споживачеві однакових гарантій відшкодування шкоди, завданої невиконанням (неналежним виконанням) сторонами умов договору;
А семе , нерівне становище проявляється у тому , що споживач з рівнем споживання більше 314 кубів на рік , або споживач у якого в проєкті тільки плита (йому виставляють 39 кубів на рік), платять по 1.74грн за куб доставки ,а я маю фактичну ціну майже 5 грн за куб за доставку! Можна сказати що треба зиінити проект , але це не просто коштує грошей,ще і треба відрізати опалювалний прилад,що теж проблематично. Таких споживачів дуже багато в Україні ,бо за останні роки дуже багато домогосподарств відмовились від опалення газом.
Усіх ,хто опинився в такому становищі, закликаю платити як за попередній рік,тобто 1/12 від споживання,бо сьогодні нас змусять платити за невикористані послуги ? а завтра будемо платити за кожний подих,та ще й економити не дадуть,будуть брати не за об'єм вдихаємого повітря ,а вирахують по масі тіла!
так шо предлагаювитренке з/п и премии точно так же повышать - добавив в одну платежную ведомость, при этом вычеркнув из другой
Коли вже цього поца разом з Коболєвим і Ко об'єднають на одній зоні?