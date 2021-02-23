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Избивавшей детей стоматологу Кравчук из Ривного избрали меру пресечения в виде личного обязательства

Новости Цензор.НЕТ Общество

Избивавшей детей стоматологу Кравчук из Ривного избрали меру пресечения в виде личного обязательства

Суд избрал стоматологу Инне Кравчук меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь она обязана являться по каждому требованию в суд или другой определенный орган государственной власти, не отлучаться из населенного пункта, в котором зарегистрирована и проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда, воздерживаться от общения с любым лицом, определенным следственным судьей, судом, или общаться с ним с соблюдением условий, определенных следственным судьей, судом", - сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Ривненский стоматолог Кравчук била детей. ВИДЕО

Напомним, 12 февраля в интернете были опубликованы кадры издевательств стоматолога над детьми в частной клинике в Ривном. На видео женщина трясет и грубо дергает девочку, а маленького мальчика - бьет головой о стоматологическое кресло. По данному факту полиция начала расследование. 18 феравля стоматолога уведомили о подозрении.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Редкая извращенка.

Только никто не вспомнил, что в совке зубы нам лечили еще большие изверги.

Тогда это называлось "уважаемый врач-стоматолог".
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22.02.2021 22:39
+6
Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, для особи яка переховувалась від слідства.
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22.02.2021 23:14
+4
Тогда сам звук бор-машинки "Журавлик" уже наводил устойчивый ужас. А вот со стоматологами мне везло.
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22.02.2021 22:44
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Редкая извращенка.

Только никто не вспомнил, что в совке зубы нам лечили еще большие изверги.

Тогда это называлось "уважаемый врач-стоматолог".
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22.02.2021 22:39 Ответить
Тогда сам звук бор-машинки "Журавлик" уже наводил устойчивый ужас. А вот со стоматологами мне везло.
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22.02.2021 22:44 Ответить
Особливо чемними та лагідними були стоматологи під час комісій у військоматі !!!))))
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22.02.2021 22:55 Ответить
знач мне везло. да вот только в 2014 пришлось почувствовать, что может донецкий стоматолог. как раз почувствовалась совковая хватка и движения вокруг пациента в стиле "пациент переживет". еще з коллегами переговаривалась и те еще шутили про Донецк на свои темьі, так что стало ясно, откуда єта динозавриха появилась в моем городе.
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22.02.2021 22:51 Ответить
Ну блін, колись попи різками дітей в школі шмагали///
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22.02.2021 23:47 Ответить
А мне когда то в детстве зуб рвали без наркоза. Девяностые, помню с мамой отстояли огромную очередь... Пласкогубцами выкручивали. Не знаю, но в меня даже тогда при жуткой боли страха не было, меня ьольше пугали эти мрачные люди о ожидание. Врач с первого раза не смог вырвать, выкрутил только со второго. Сейчас спокойно сижу у стоматолога.
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22.02.2021 22:58 Ответить
і мені, і не раз Стоматологині Кравчук з Рівного обрали запобіжний захід у справі про побиття дітей - Цензор.НЕТ 4845, але боліло жесть.
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22.02.2021 23:46 Ответить
Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, для особи яка переховувалась від слідства.
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22.02.2021 23:14 Ответить
Ця **** реально божевільна, як мінімум їй треба заборонити працювати з дітьми назавжди.
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22.02.2021 23:44 Ответить
А ту крису , хазяйку клініки,яка довгий час покривала свою підлеглу ,і ні кому не показувала відео , зрозуміли і прастілі ?😈
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22.02.2021 23:46 Ответить
1,5 года трудовых работ на благо родины,в шахту или в АТО. С браслетом на ноге!!!!!!!!!!!!! Это единственный,,повторяю единственный способ,, изменить эту мразь !!
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23.02.2021 00:11 Ответить
Охренеть мера пресечения. Судьям предлпгаю постачювмть себя на место пострадавших....
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23.02.2021 04:37 Ответить
ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО УЩЕРБА !!!
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23.02.2021 10:29 Ответить
 
 