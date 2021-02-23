Избивавшей детей стоматологу Кравчук из Ривного избрали меру пресечения в виде личного обязательства

Суд избрал стоматологу Инне Кравчук меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Теперь она обязана являться по каждому требованию в суд или другой определенный орган государственной власти, не отлучаться из населенного пункта, в котором зарегистрирована и проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда, воздерживаться от общения с любым лицом, определенным следственным судьей, судом, или общаться с ним с соблюдением условий, определенных следственным судьей, судом", - сказано в сообщении.

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Напомним, 12 февраля в интернете были опубликованы кадры издевательств стоматолога над детьми в частной клинике в Ривном. На видео женщина трясет и грубо дергает девочку, а маленького мальчика - бьет головой о стоматологическое кресло. По данному факту полиция начала расследование. 18 феравля стоматолога уведомили о подозрении.