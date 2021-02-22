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На Ивано-Франковщине чиновник Госэкоинспекции попался на взятке 3 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Полицейские задержали на взятке начальника отдела Государственной экологической инспекции Карпатского округа и его посредника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Ивано-Франковщине чиновник Госэкоинспекции попался на взятке 3 тыс. долл., - Нацполиция 01

Установлено, что чиновник через посредника требовал от руководителя АЗС 3000 долларов взятки. За указанную сумму обещал не привлекать к ответственности в связи с выявленными в ходе плановой проверки нарушениями требований законодательства. В частности, нарушения требований технического регламента основных характеристик продукции.

Сегодня, 22 февраля, полицейские задержали посредника при получении им первой части взятки - 1500 долларов, которые он получил для дальнейшей передачи должностному лицу.

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На Ивано-Франковщине чиновник Госэкоинспекции попался на взятке 3 тыс. долл., - Нацполиция 02

Сейчас чиновник экоинспекции и посредник задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: На Житомирщине на взятке 1000 долл. попался чиновник Госэкоинспекции, крышевавший "черных" лесорубов, - Нацполиция. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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короновирус бушует а деньги никто неотменял ....деньги это наркота чего их незапретят 90% населения сидят на фуфло наркотике
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22.02.2021 22:39 Ответить
Зразу видно, що борець за екологію. З принципу брав зеленими.
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22.02.2021 22:58 Ответить
Назар Приходько: На Уруського має чекати Володимирська, 3322.02.2021, 18:02 | Новости, ПолитикаНа Ивано-Франковщине чиновник Госэкоинспекции попался на взятке 3 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2702Віце-прем'єр Олег Уруський ходить поруч із Рамзаном Кадировим на міжнародній виставці зброї IDEX-2021. Те, що це просто пекельний пі**ц - не новина. Новина в тому, що Уруського звільнять одразу по поверненню в Україну. Цього вимагає Банкова", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише Назар Приходько, інформує UAINFO.org."Та я б не обмежувався звільненням. На Уруського має чекати Володимирська, 33, де по повній програмі допитати. Прогнати через детектор, провести спецперевірку... Повторюсь: це пекельний пі**єц...", - підсумовує Приходько.
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22.02.2021 22:42 Ответить
А когда-то нас уверяли что поднимают баснословно зарплату чиновникам для того чтобы они не брали взяток,они станут честными и что?берут хапуги и еще как берут.Не браття тут надо руки рубить чтобы брать было нечем
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22.02.2021 22:55 Ответить
 
 