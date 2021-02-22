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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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МАГАТЭ (256) ОБСЕ (4790) Россия (91193) экология (1581) Донбасс (26944)

Более 80% промышленных объектов, поврежденных в ходе войны на Донбассе, опасны для окружающей среды, - представитель ОБСЕ Вилладсен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Более 80% промышленных объектов, поврежденных в ходе войны на Донбассе, опасны для окружающей среды, - представитель ОБСЕ Вилладсен

Более 80% промышленных объектов, которые были повреждены в результате вооруженной агрессии РФ, опасны для экологии.

Об этом сообщил руководитель проектов ОБСЕ в Украине Генрик Вилладсен на конференции "Уменьшим угрозу: экологические и техногенные риски на востоке Украины", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минреинтеграции.

"Затопление шахт - одно из самых серьезных последствий, отсутствие контроля за уровнем воды в шахтах привело к серьезному загрязнению фундаментальных и поверхностных вод и будет иметь долгосрочные последствия, имеется также проблема с утилизацией мусора", - сказал Вилладсен.

Также международные эксперты, которые присутствовали на конференции, отметили, что РФ показательно игнорирует экологические проблемы и экологические нормы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской, а информацию об экологических угрозах приравнивает к фейковым новостям.

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Первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский сообщил, что на оккупированных территориях повреждены и разрушены коммуникации, в частности это повлияло на шахты, которые начали затапливаться. Часть из них не работают, у других - проблемы с водоотводом. Эти затопления повлияли на качество наземных вод.

Украинская сторона проинформировала западных партнеров о том, что обращалась к МАГАТЭ по возможности формирования группы экспертов под их эгидой для мониторинга хранения радиоактивных материалов на оккупированных территориях. Но до сих пор вопрос допуска экспертов со стороны государства-оккупанта России остается открытым.

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Автор: Анна Судак
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более того сами дамбасяне опасны для окружающей среды. и четверга.
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22.02.2021 23:31 Ответить
Более 80% промышленных объектов, поврежденных в ходе войны на Донбассе, опасны для окружающей среды, - представитель ОБСЕ Вилладсен - Цензор.НЕТ 8097
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22.02.2021 23:32 Ответить
Це ж наскільки тарифи , за все потрібго всім піднять , щоб компенсувпть збитки погорільцю Іхтамнєтову , отцю бамбаса !😈
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22.02.2021 23:40 Ответить
Понад 80% промислових об'єктів, пошкоджених під час війни на Донбасі, небезпечні для навколишнього середовища, - представник ОБСЄ Вілладсен - Цензор.НЕТ 9287№104
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22.02.2021 23:57 Ответить
🐽🐽
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23.02.2021 00:01 Ответить
Одічалиє цього не відчувають. Їм рузькій мір обіцяє покращення, папізже, кали кріза мінєт.
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23.02.2021 00:00 Ответить
Вони чекають гаспідара Азірова ,він прійдєт, і парядак навідєт.😆
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23.02.2021 00:06 Ответить
хм.. я вчера посмотрел фильм про Кр.Рог - если сказать что я окуел то это ничего не сказать!!! Там голос за кадром постоянно просил угадать это "днр" или "лнр", но нет же ***** - это Кривой Рог !!!
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23.02.2021 00:14 Ответить
пи.си.. я в Кр.Рогу жил немного (работали по металлу когда Криворожсталь был еще не куплен индусами), весь город кормился с завода, я подчеркну ВЕСЬ !!! И вот лавочку прикрыли и посыпалось ВСЕ !!! Бизнес, инфраструктура и т.д. и т.п... Городу писта с большой буквы как и лугандону... Сумно ***... Богатейший регион был...БЫЛ... !!! Так кто там мером был и сейчас мер!?
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23.02.2021 00:24 Ответить
А шо так? Думали любят они украину наивные.....
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23.02.2021 04:50 Ответить
Сравнять с землёй, забыть НАВСЕГДА! Есть куда деньги вкладывать, территории где живут адекватные люди ,а не дикари
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23.02.2021 09:03 Ответить
 
 