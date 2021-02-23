Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет в аэропорт Борисполь утром 23 февраля, - замглавы ОП Тимошенко
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Индийская вакцина Covishield, о поставках в Украину которой договаривался министр здравоохранения Максим Степанов прибудет в аэропорт Борисполь утром 23 февраля.
Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Завтра утром вакцина пребывает. Это информация из Минздрава и информация из логистической компании. Утром завтра самолёт будет в Борисполе. Это первая партия. Следующая поставка - в течение недели или 10 дней, как я понимаю", - сообщил Тимошенко в эфире одного из телеканалов вечером в понедельник, 22 февраля.
Он также добавил, что "Полемики, которые были в разных студиях можно уже закончить", отвечая на вопрос ведущего "На чём основан оптимизм замглавы ОП, что вакцина действительно прибудёт, учитывая, что поставки "AstroZeneca" и "Phizer", которые должны были быть в Украине ещё 15-16 февраля, затягиваются?".
По словам Тимошенко, как только самолёт прилетит, первая партия вакцины будет доставлена на логистический склад, с которого она в тот же день попадёт в некоторые регионы, а после начинается первый этап вакцинация мобильными группами.
Пожалуйста, подождите...
Апокалипсис сегодня (1979). Полёт валькирий.
К тому же она не зарегистрирована в Европе и даже если у вас будет справка о том, что вы этим шмурдяком вакцинировались, вас в Европу не впустят.
Эта афера уже вообще похожа на преступление
И дело даже не в том, что в Украину едет вакцина, произведенная по лицензии Индийским институтом сывороток, которая реализуется под торговым названием CoviShield, и то что в Украину едет всего две паллеты с 41 200 флаконами вакцины CoviShield и не в том, что 3 000 флаконов должны пойти на государственную экспертизу, и не в том, что срок годности вакцины этой серии истекает летом 23 июня 2021 года.
И дело даже не в том, что стоимость вакцины CoviShield для правительства Индии составляет меньше 3 $, а для Украины цена до сих пор не известна (Святослав Пискун назвал цену в 17$ на канале Украина 24 ).... Вопросов много но главный вопрос только в одном - где миллиард гривен на китайскую вакцину компании Sinovac деньги на которую вы перечислили 31.12.2020 года и судьба этих денег неизвестна по сей день!?.. Где деньги Зин !? (с)
и сравни его с мячом Микаса (реплика), который сделан в Китае и стоит 150 гривень.
Они оба круглые (второй почти круглый, ну то такое...) и рисунок на них одинаковый.
Но первый можно бить ногой, а второй можно только под задним стеклом машины возить.
Я писав не про "Мікасу" і "Нікасу", а про Мікасу і репліку тієї ж Мікаси. Ліцензійну репліку, а не підробку.
Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности.
https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/serum-institute-of-india-obtains-emergency-use-authorisation-in-india-for-astrazenecas-covid-19-vaccine.html
а зачем тогда некоторые идиоты платят дороже ?
Afghanistan
Argentina
Bahrain
Bangladesh
India
Maldives
Morocco
Nepal
Nigeria
South Africa
Sri Lanka
Прелестное соседство!
Разница между этим "Ковишилдом" и "АстраЗенекой" как между бегемотом и учителем изящной словесности, на сайте производителя говорится о том, что Serum Institute делает только (!) вакцину Covishield. и только (!) А с AstraZeneka ее объединяет только похожий принцип действия. Одна доза индийской вакцины Covishield у производителя - 200 рупий (2,74 доллара). Доза британского препарата AstraZeneka стоит 4-5 долларов. Само собой, что реальные цены, которые оказываются потом (ВНЕЗАПНО) в контрактах, в несколько раз выше - это зависит от каждой конкретной страны, размера партии и компетенции (возможности украсть/наварить) у покупателя.
Россия никогда не предлагала выпущенный в США Пфайзер.
Я так розумію, що сьогодні цей вантаж в Борисполі буде зустрічати сам преЗЕдент з першою лєдяю. А потім і сам розвозити (як із посилками Укрпошти).
после суток брожения по земному шару наконец то блудная вакцина заедет в страну!
славим зеленского и пророка его степанова
аллилуя братья и сестры!
2019 15,2 0,09%
2018 15,2 0,09%
2017 15,1 0,06%
2016 15,1 -0,07%
2015 15,1 -0,32%
2014 15,2 -0,63%
2013 15,3 -0,91%
2012 15,4 -1,13%
2011 15,6 -1,21%
2010 15,8 -1,13%
2009 16,0
Это коофициент смертности в Украине.
Где тут пандемия?
Может она уже была в 2009?