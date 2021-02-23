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Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет в аэропорт Борисполь утром 23 февраля, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет в аэропорт Борисполь утром 23 февраля, - замглавы ОП Тимошенко

Индийская вакцина Covishield, о поставках в Украину которой договаривался министр здравоохранения Максим Степанов прибудет в аэропорт Борисполь утром 23 февраля.

Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра утром вакцина пребывает. Это информация из Минздрава и информация из логистической компании. Утром завтра самолёт будет в Борисполе. Это первая партия. Следующая поставка - в течение недели или 10 дней, как я понимаю", - сообщил Тимошенко в эфире одного из телеканалов вечером в понедельник, 22 февраля.

Он также добавил, что "Полемики, которые были в разных студиях можно уже закончить", отвечая на вопрос ведущего "На чём основан оптимизм замглавы ОП, что вакцина действительно прибудёт, учитывая, что поставки "AstroZeneca" и "Phizer", которые должны были быть в Украине ещё 15-16 февраля, затягиваются?".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вакцина AstraZeneca выехала в направлении Украины, она одна из лучших, - Зеленский. ВИДЕО

По словам Тимошенко, как только самолёт прилетит, первая партия вакцины будет доставлена на логистический склад, с которого она в тот же день попадёт в некоторые регионы, а после начинается первый этап вакцинация мобильными группами.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+23
Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1419
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23.02.2021 00:19
+23
Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9619
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23.02.2021 00:20
+21
Очередное вранье клоунов... Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5039
И дело даже не в том, что в Украину едет вакцина, произведенная по лицензии Индийским институтом сывороток, которая реализуется под торговым названием CoviShield, и то что в Украину едет всего две паллеты с 41 200 флаконами вакцины CoviShield и не в том, что 3 000 флаконов должны пойти на государственную экспертизу, и не в том, что срок годности вакцины этой серии истекает летом 23 июня 2021 года.
И дело даже не в том, что стоимость вакцины CoviShield для правительства Индии составляет меньше 3 $, а для Украины цена до сих пор не известна (Святослав Пискун назвал цену в 17$ на канале Украина 24 ).... Вопросов много но главный вопрос только в одном - где миллиард гривен на китайскую вакцину компании Sinovac деньги на которую вы перечислили 31.12.2020 года и судьба этих денег неизвестна по сей день!?.. Где деньги Зин !? (с)
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23.02.2021 00:37
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Правила форума Совет форумчан
и пол года не прошло
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23.02.2021 00:18 Ответить
Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1419
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23.02.2021 00:19 Ответить
Що ж тут "єстєственного"? У нас, наприклад, газ нашого видобутку продають своєму народу дорожче, за європейськими цінами. Оце я розумію "єстєственно".
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23.02.2021 01:38 Ответить
Избиратель наверно в Индии не украинского качества...
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23.02.2021 06:20 Ответить
Не в виборцях справа, мабуть. За всі роки незалежності не було ще влади, яка б дешево народу газ продавала. Пам"ятаю, в 13-му році на Шустері деякі волали, що Овоч обдирає свій народ, продає газ втридорога. Але чомусь зразу забули про це, як тільки самі до влади дорвались...
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23.02.2021 10:54 Ответить
з усього вище сказанного є питання по ціні та кількості вакцини. ціна британської АстраЗенеки $3 за дозу. ціна SII вакцини має бути дешевшою.
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23.02.2021 00:52 Ответить
Чому вона має бути дешевшою?
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23.02.2021 08:27 Ответить
более полумиллиона баксов наживы на крови
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23.02.2021 01:32 Ответить
Китаю проплатили мільярд за вакцину. Де ж та вакцина?
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23.02.2021 06:12 Ответить
Очевидно, там же, где и миллиард.
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23.02.2021 06:22 Ответить
Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2304
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23.02.2021 00:21 Ответить
Це Вагнер «Полет Валькірії»? Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет в аэропорт Борисполь утром 23 февраля, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7187
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23.02.2021 01:00 Ответить
картинка на 0:55

Апокалипсис сегодня (1979). Полёт валькирий.
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23.02.2021 01:28 Ответить
Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9619
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23.02.2021 00:20 Ответить
Подтверждаю как врач. Думаю, что вообще никто из врачей этот индийский аналог, а даже не дженерик АСТРА Зенеки колоть не будет.
К тому же она не зарегистрирована в Европе и даже если у вас будет справка о том, что вы этим шмурдяком вакцинировались, вас в Европу не впустят.
Эта афера уже вообще похожа на преступление
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23.02.2021 01:39 Ответить
Навіть журналістам більше довіри, тому що ваш "источник" ніхто і звати його ніяк.
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23.02.2021 08:34 Ответить
Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 15
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23.02.2021 00:22 Ответить
ЗеЗенєка Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет в аэропорт Борисполь утром 23 февраля, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5630
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23.02.2021 01:15 Ответить
мабуть сам розливав? Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет в аэропорт Борисполь утром 23 февраля, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6374
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23.02.2021 01:17 Ответить
Ця ж вакцина ще гірша за Астра Зенеку.А може взагалі,це москальський спутнік.Бо була інформація,що його індуси виготовляють.
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23.02.2021 00:25 Ответить
Covishit
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23.02.2021 00:26 Ответить
Однозначно shit.
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23.02.2021 02:16 Ответить
Взагалі-то 23 сьогодні.
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23.02.2021 07:39 Ответить
почему аферист степанов покупает украинцам вакцину, от которой отказываются в европе?
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23.02.2021 00:28 Ответить
Какое правительство - такие и министры ну и вакцины естественно
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23.02.2021 00:35 Ответить
Там откаты приличные. А чего, думаете, самолет из Индии сделал круг? Чтобы на оффшорах припрятать откат.
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23.02.2021 02:18 Ответить
Откаты видимо, колют вроде бесплатно, но я и за деньги если, - то здоровье дороже)
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23.02.2021 04:48 Ответить
Жду победный видосик с целованием самолёта Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2879
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23.02.2021 00:31 Ответить
Используйте ее ректально, до самых аденом.
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23.02.2021 00:33 Ответить
Ну хто готовий вакцинуватися? Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 822
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23.02.2021 00:36 Ответить
Очередное вранье клоунов... Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5039
И дело даже не в том, что в Украину едет вакцина, произведенная по лицензии Индийским институтом сывороток, которая реализуется под торговым названием CoviShield, и то что в Украину едет всего две паллеты с 41 200 флаконами вакцины CoviShield и не в том, что 3 000 флаконов должны пойти на государственную экспертизу, и не в том, что срок годности вакцины этой серии истекает летом 23 июня 2021 года.
И дело даже не в том, что стоимость вакцины CoviShield для правительства Индии составляет меньше 3 $, а для Украины цена до сих пор не известна (Святослав Пискун назвал цену в 17$ на канале Украина 24 ).... Вопросов много но главный вопрос только в одном - где миллиард гривен на китайскую вакцину компании Sinovac деньги на которую вы перечислили 31.12.2020 года и судьба этих денег неизвестна по сей день!?.. Где деньги Зин !? (с)
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23.02.2021 00:37 Ответить
ти імунологом коли став? Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет утром 23 февраля в аэропорт Борисполь, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5422
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23.02.2021 00:54 Ответить
а Зеленский когда ?
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23.02.2021 02:04 Ответить
А может степановым и зеленским всю ее и вколоть???
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23.02.2021 02:19 Ответить
пи.си. 1 млрд. грн. был перечислен компании Р. Богатыревой как фирме посреднику.. Денег нет !!!
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23.02.2021 00:55 Ответить
Вот она история-злодейка. Кто бы в 91-м мог предположить, что в 21-м в Украину (!!!) будут поставлять вакцину из Индии (!!!).
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23.02.2021 00:51 Ответить
По сравнению с помоями "спутник" это просто вакцина жизни.
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23.02.2021 00:55 Ответить
индийские лекарства в совке были огромнейшим дефицитом и на них молились
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23.02.2021 02:06 Ответить
Как сейчас помню индийский "adelfan".
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23.02.2021 02:20 Ответить
а индийские пиджачки для писюнов - это по умолчанию совместная койка с лучшей комсомолкой района
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23.02.2021 02:30 Ответить
Лів-52 був дуже популярний.
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23.02.2021 08:02 Ответить
Клован этим прямо в аэропорту ширнётся вместе с д'ерьмаком и степановым?
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23.02.2021 00:54 Ответить
усі імунологи, перепощують бред з різних незрозумілих ресурсів. Ситуація наступна, AstraZeneca підписала контракт з Serum Institute of India (SII) на використання вакцини AstraZeneca в Індії, Аргентині, Мароко, Мексіці, Сальвадорі та Домінікані а також на вироблення AstraZeneca вакцини на заводах SII для продажу за нижчими цінами в бідних країнах. прес реліз з сайта AstraZeneca https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/serum-institute-of-india-obtains-emergency-use-authorisation-in-india-for-astrazenecas-covid-19-vaccine.html далі, чи це така сама вакцина чи ні? так це та сама вакцина. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) вже проводила перевірку з цього питання на заводах SII https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-india-britain-exclusi/exclusive-uk-auditing-indian-vaccine-site-amid-scramble-for-shots-sources-idUSKBN2AF1CG?rpc=401 і так на заводах SII виготовляються вакцини (не COVID19) для британського ринку роками.
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23.02.2021 00:58 Ответить
Возьми мяч фирмы Микаса оригинал из Японии, который стоит 150 баксов

и сравни его с мячом Микаса (реплика), который сделан в Китае и стоит 150 гривень.

Они оба круглые (второй почти круглый, ну то такое...) и рисунок на них одинаковый.

Но первый можно бить ногой, а второй можно только под задним стеклом машины возить.
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23.02.2021 02:11 Ответить
я вкурсі. є штани Adidas, а є Abibas. але це порівняння до конкретного випадку не має ніякого відношення.
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23.02.2021 11:52 Ответить
правильно, це порівняння ні до цього випадку, ні до мого коменту не має ніякого відношення.

Я писав не про "Мікасу" і "Нікасу", а про Мікасу і репліку тієї ж Мікаси. Ліцензійну репліку, а не підробку.
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23.02.2021 13:39 Ответить
Индийская вакцина производства Serum Institute of India Private Limited ChAdOx1 nCoV-19 vaccine индекс ICMR / SII-COVISHIELD не имеет никакого отношения к вакцине AZD1222 производимой AstraZeneca Inc.
Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности.
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23.02.2021 01:00 Ответить
сам придумав, чи хтось підсказав? а ось в офіційному прес релізі AstraZeneca кажуть навпаки, що це та сама вакцина, але випускається в Індії за ліцензією щоб удешевити її закупку для бідних країн. читай першоджерела, Скліфасовський.
https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/serum-institute-of-india-obtains-emergency-use-authorisation-in-india-for-astrazenecas-covid-19-vaccine.html
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23.02.2021 01:08 Ответить
то есть качество одинаковое ?

а зачем тогда некоторые идиоты платят дороже ?
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23.02.2021 02:13 Ответить
Егор, ну действительно, прочёл пресс-релиз, ни одного слова о Covishield. Завод производитель может быть и один тот же, но содержимое флаконов будет разным.
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23.02.2021 06:34 Ответить
така речі прописують з самого початку релізу. 3 параграф. "The approval in India is an important milestone as it will enable to supply India but also a large number of countries around the world. AstraZeneca has partnered with Serum Institute of India (SII), the world's largest vaccine manufacturer, for the supply of the vaccine to the Indian Government but also to a large number of low and middle-income countries." AstraZeneca домовилася з (SII), найбільшим у світі виробником вакцин, для постачання вакцини уряду Індії, а також великій кількості країн з низьким та середнім рівнем доходу.. що тут незрозумілого? Covishield це бренд SII під яким AstraZeneca вакцина готується на мощностях SII та продається бідним країнам. фармакололічна індустрія так працює, наприклад Парацетамол випускається різними компаніями під різним брендом, Калпол, Панадол. це загальна практика. просто комусь вигідно, писати нісенітницю а люди перепощують те про що поняття не мають.
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23.02.2021 11:50 Ответить
Зрозуміло одне, що AstraZeneca це не одне й теж саме що Covishield. Наразі про це не нагудається у статті. Навіть якщо завод один. Але ваш приклад про парацетамол дуже наглядний. Діюча речовина однакова у різних виробників, але ступінь очистки різна. Чомусь парацетамол англійського виробництва (наприклад) вважається кращім, а ніж виробництва Дарниця. Знаю на власному досвіді, звичайна вакцина КПК, у вакцині виробництва Франції є уламки РНК вірусів, у вакцині з Індії цілий вірус, але не здатний до реплікацій і в другому випадку значно гірше переноситься людиною вакцинація. також не подобається мені вислів low and middle-income countries, так це беззаперчний факт, що Україна є такою державою, але не хочу щоб мої батьки стали піддослідними. І ще одне, в Індії виробляють багато препаратів, які вживав і я також, там є навіть дуже дієві дженерикі від гепетиту, але хочу звернути вашу увагу на те, що мій допис стосувався тому факту, що в статті а ні слова про Covishield
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23.02.2021 12:27 Ответить
Holyshit
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23.02.2021 01:04 Ответить
Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет в аэропорт Борисполь утром 23 февраля, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6400
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23.02.2021 01:39 Ответить
APPROVALS: 11 Approvals

Afghanistan
Argentina
Bahrain
Bangladesh
India
Maldives
Morocco
Nepal
Nigeria
South Africa
Sri Lanka
Прелестное соседство!
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23.02.2021 01:43 Ответить
ЮАР вернула Индии эту вакцину.
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23.02.2021 02:22 Ответить
Если наши чиновники и дальше будут продолжать публично спекулировать на том, что CoviShield 500.000 доз которой привезут под телекамеры и буффонаду - это, якобы "такая же AstraZeneca ", что индийское - "это тоже хорошее, потому что Индия бывшая колония Великобритании", то могут доиграться до дипломатической ноты со стороны Дели)))

Разница между этим "Ковишилдом" и "АстраЗенекой" как между бегемотом и учителем изящной словесности, на сайте производителя говорится о том, что Serum Institute делает только (!) вакцину Covishield. и только (!) А с AstraZeneka ее объединяет только похожий принцип действия. Одна доза индийской вакцины Covishield у производителя - 200 рупий (2,74 доллара). Доза британского препарата AstraZeneka стоит 4-5 долларов. Само собой, что реальные цены, которые оказываются потом (ВНЕЗАПНО) в контрактах, в несколько раз выше - это зависит от каждой конкретной страны, размера партии и компетенции (возможности украсть/наварить) у покупателя.
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23.02.2021 01:48 Ответить
не ври,

Россия никогда не предлагала выпущенный в США Пфайзер.
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23.02.2021 02:15 Ответить
Вірно,твоїм рідним рязанським ****** до України,як до місяця рачки.
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23.02.2021 08:07 Ответить
Вадя Рабінович,ти?
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23.02.2021 08:08 Ответить
Первая партия индийской вакцины Covishield прибудет в аэропорт Борисполь утром 23 февраля, - замглавы ОП Тимошенко.

Я так розумію, що сьогодні цей вантаж в Борисполі буде зустрічати сам преЗЕдент з першою лєдяю. А потім і сам розвозити (як із посилками Укрпошти).
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23.02.2021 05:17 Ответить
А это еще что за шмурдяк, в каких странах она зарегистрирована, какая эффективность. Везут непонятно что и будут колоть украинцам.
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23.02.2021 06:29 Ответить
Я той шмурдяк ані собі, ані людям колоти не буду.
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23.02.2021 06:34 Ответить
І правильно, ти же вже в Сінгапурі.
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23.02.2021 07:17 Ответить
А как же крики что мы не купим вакцину которая не прошла регистрацию в ЕС, как же достала брехня этой власти. Они хотят добровольно-принудительно уже завтра обколоть врачей не нормальной вакциной а той что удалось таки достать и про которую вообще инфы нет.
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23.02.2021 06:46 Ответить
А где же обещаная АСтра Зенека ,Пфайзер ? Эх трепачи ЗЕЛЕБОБИКИ
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23.02.2021 07:09 Ответить
Праздник то какой к нам пришел!
после суток брожения по земному шару наконец то блудная вакцина заедет в страну!
славим зеленского и пророка его степанова
аллилуя братья и сестры!
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23.02.2021 07:21 Ответить
Тебе то что с того?
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23.02.2021 09:07 Ответить
уже 8 утра. и где?
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23.02.2021 07:51 Ответить
Десь заблукавПерша партія індійської вакцини Covishield прибуде в аеропорт Бориспіль вранці 23 лютого, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2732
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23.02.2021 08:00 Ответить
2020 15,2 0,05%
2019 15,2 0,09%
2018 15,2 0,09%
2017 15,1 0,06%
2016 15,1 -0,07%
2015 15,1 -0,32%
2014 15,2 -0,63%
2013 15,3 -0,91%
2012 15,4 -1,13%
2011 15,6 -1,21%
2010 15,8 -1,13%
2009 16,0

Это коофициент смертности в Украине.
Где тут пандемия?
Может она уже была в 2009?
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23.02.2021 07:53 Ответить
Перша партія індійської вакцини Covishield прибуде в аеропорт Бориспіль вранці 23 лютого, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6598
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23.02.2021 07:59 Ответить
Пропоную протестувати вакцину на 73%ах
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23.02.2021 08:08 Ответить
этим шмурдяком пусть зеленский с родственниками ширнётся
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23.02.2021 08:18 Ответить
Covi shit
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23.02.2021 08:25 Ответить
Полемика, довбень, только начинается. Есть идиоты, которые будут этим колоться добровольно? И какая будет реакция врачей, военных и др. "обязанных", если их обяжут вакцинироваться этой несертифицированной дрянью?
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23.02.2021 08:27 Ответить
Прям как при совке - в честь праздника.
Перша партія індійської вакцини Covishield прибуде в аеропорт Бориспіль вранці 23 лютого, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9170
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23.02.2021 08:45 Ответить
заодно и испытают... Перша партія індійської вакцини Covishield прибуде в аеропорт Бориспіль вранці 23 лютого, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 751 хоть недорого-то, а то за такое еще и платить стремно...
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23.02.2021 09:13 Ответить
ВОТ ЕЕ ПЕРВУЮ И ПРИВИТЬ !)
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24.02.2021 07:09 Ответить
 
 