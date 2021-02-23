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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине необходимо изменить подход к правотворческой деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР в Facebook, об этом рассказал Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время презентации мониторингового отчета Министерства юстиции Украины по результатам проведенного в 2020 году мониторинга внедрения и анализа эффективности принятых нормативно-правовых актов.

"Количество действующих нормативно-правовых актов в Украине намного превысило один миллион. 90% законопроектов, которые рассматриваются Верховной Радой Украины, - это изменения и дополнения в действующее законодательство. Большое количество законов обратно пропорциональна их качеству. И если сохранятся такие тенденции, то мы и дальше без единого системного подхода будем производить огромное количество нормативно-правовых актов, которые не обеспечивают основного - качества украинского законодательства", - акцентировал он.

Стефанчук отметил необходимость прежде всего избавиться законодательного "мусора", потребность в котором уже давно отпала.

"Мною был зарегистрирован законопроект "О ​​десоветизации законодательства Украины" (рег. № 4284). Им отменяется более тысячи актов законодательных органов СССР и УССР. Кроме этого, мы уже готовы передать Кабинету Министров Украины более 5000 актов СССР и УССР, которые можно признать такими, которые не применяются на территории Украины", - рассказал политик.

Также, по его словам, обязательным этапом законодательной деятельности является процесс планирования.

"Статьей 19-1 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" мы обязали парламент ежегодно утверждать план законопроектной работы. Начиная с сентября 2020 года, Верховная Рада Украины совместно с Кабинетом Министров и Офисом Президента Украины работала над Планом законопроектной работы на 2021, который был принят недавно. Сейчас мы завершаем среднесрочное планирование на 3 следующих года", - подчеркнул Руслан Стефанчук.

Политик также рассказал о новой практике формирования законопроектов через концепции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Корниенко: замена Разумкова Стефанчуком? Пока это из области слухов

"Недавно мы представили концепцию обновления Гражданского кодекса Украины, на основе которой будем формировать соответствующий законодательный акт. Еще один важный момент: мы должны принимать те законодательные акты, которые предусмотрены 92 статьей Конституции Украины. После принятия необходимо оценивать результативность воздействия и осуществлять контроль за надлежащим исполнением принятых законодательных актов. Если эти законы не достигли поставленной цели, мы вместе с Правительством должны проанализировать причины и провести работу над ошибками", - отметил он.

Также Стефанчук рассказал о подготовке законопроекта об основах правотворческой деятельности.

"23 дня болезни COVID-19 дали мне возможность поработать над подготовкой проекта закона об основах правотворческой деятельности. Мы хотим ввести новые обязательные правила, связанные с правотворческой деятельностью, и в результате получить единственный законодательно урегулированный подход к правотворческой деятельности и систематизации законодательства", - отметил Стефанчук.

Слуга народа Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного мусора, отменив свыше тысячи актов СССР и УССР 01
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Топ комментарии
+8
"Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР - Цензор.НЕТ 208 "Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР - Цензор.НЕТ 9743
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23.02.2021 07:17
+8
К сожалению на таких как Вы и рассчитано.Нужно в корень смотреть, почему такой тридварас как стефанчук, вдруг вспомнил о законах времен СССР.Думаете ему не похрен на массу идиотских правил, актов, инструкций совка? Ему фиолетово!Просто под красивым лозунгом избавления от "законодательного мусора",эти гады пытаются отменить такой "законодательный мусор" как например старый КЗоТ, который напрямую отменить бздят, и много еще разных "законодательных мусоров" которые дают еще пока хоть на бумаге какие то права в том числе и Вам.
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23.02.2021 08:15
+7
Пиляй бабло, не відволікайся, бегемотику...
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23.02.2021 07:20
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"Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР - Цензор.НЕТ 208 "Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР - Цензор.НЕТ 9743
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23.02.2021 07:17 Ответить
Пиляй бабло, не відволікайся, бегемотику...
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23.02.2021 07:20 Ответить
ну вроде всё правильно...масса совершенно идиотских правил, актов, инструкций совка многие чиновники используют для давления на бизнес...
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23.02.2021 07:21 Ответить
К сожалению на таких как Вы и рассчитано.Нужно в корень смотреть, почему такой тридварас как стефанчук, вдруг вспомнил о законах времен СССР.Думаете ему не похрен на массу идиотских правил, актов, инструкций совка? Ему фиолетово!Просто под красивым лозунгом избавления от "законодательного мусора",эти гады пытаются отменить такой "законодательный мусор" как например старый КЗоТ, который напрямую отменить бздят, и много еще разных "законодательных мусоров" которые дают еще пока хоть на бумаге какие то права в том числе и Вам.
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23.02.2021 08:15 Ответить
так, звичайно, особливо коли купою відміняється тисячі законів. Дуже легко приховати знищення тих норм, які не потрібні українській бандитській олігархічній еліті, але ті які хоч трохи захищають державну власність, або народ.
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23.02.2021 10:43 Ответить
спасибо за такой развёрнутый ответ, я и не думал идеализировать этих чудаков, но мысль правильная (от кого бы она не исходила) и кстати.. старый КЗоТ давно пора если не отменить то сильно изменить..
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23.02.2021 15:10 Ответить
Ну в чем же лично Вас не устраивает старый КЗоТ? в праве на оплачиваемый отпуск? больничный, или Вас не устраивает нормированный рабочий день? Да, я согласен, НЕКОТОРЫЕ нормы следовало бы переработать,например незачем спрашивать согласие профкома на увольнение откровенного тупаря или алкаша, и еще что то в этом роде, но под шумок фактически идет возврат к трудовым отношениям начала 20 века.Тебя выжмут и выбросят без средств к существованию.По факту старый КЗоТ почти не работает,но пока хотя бы в теории есть возможность защитить свои права перед работодателем.
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23.02.2021 15:28 Ответить
ну что значит "выжмут и выбросят" если предприниматель создал рабочие места ( что бы Вы понимали государство в этом вопросе только мешает) обговорил условия с наёмным работником (которые всех устраивают), платит обязательные налоги значит никому он ничего не должен. Если работника что-то не устраивает может работать в другом месте.
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23.02.2021 16:04 Ответить
С Вашими словами трудно спорить,Но представьте ситуацию Вам уже близко к 50, Вы опытный специалист, но предпринимателю хочется молодого энергичного работника,а Вы в свои 50 никуда кроме как в сторожа на минималку не устроитесь, особенно в нынешнее время, или начальнику ваше лицо не понравится, и Вас тупо выгонят, потому что начальнику жена с вечера не дала, и Ваша ценность как работника ни причем, начальник самодур.Ну или ситуация, оплачиваемый отпуск не больше недели, не нравится уходи.Я еще раз повторяюсь КЗоТ как бы не работает в полную силу, но есть хотя бы теоретическая возможность побороться за свои права.
Да, надо перекрыть возможность всяким прокурворам и судьям восстанавливаться по суду, но наемных работников без хотя бы формальной защиты оставлять нельзя.Иначе в один прекрасный момент к Вам как к "буржую-эксплуататору" придут пьяные матросы с целью отобрать и поделить.
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23.02.2021 17:38 Ответить
ну во первых...в нормальных странах владельцы предприятий учитывают мнение профсоюзов, во вторых (как я уже говорил)отпуска, увольнения и всякие дополнительные выплаты в договоре между работником и нанимателем. А насчёт замены отличного специалиста на другого..значит специалист не такой уже и отличный)) уверяю Вас хорошего спеца просто так не выкидывают))
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24.02.2021 07:34 Ответить
Ключевое слово "в нормальных странах".На моей памяти, был случай, когда руководитель предприятия (не хозяин! такой же наемный) выжил толкового технолога и пристроил на его место сына,не откровенного дауна конечно, но до прежнего технолога ему далеко,и пофиг ему интересы производства а также пофиг на высокую квалификацию,вот и "просто так не выкидывают"
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24.02.2021 09:32 Ответить
ну Вы же понимаете что это скорее исключение чем правило? и , как Вы сказали, "наёмный работник выгнал наёмного работника рангом пониже"..владелец никогда в ущерб бизнесу не выгонит хорошего спеца, даже ради того что бы пристроить сына))
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24.02.2021 10:27 Ответить
Ок,если хозяин спеца не выгонит,то почему же Вы за отмену КЗоТа?Осовременить, убрать некоторые устаревшие нормы да, а отменять нельзя! Никакие контракты Вас в случае чего не защитят,во-первых при поступлении на работу работодатель вправе задать вопрос почему работник требует хорошие условия ведь работодатель не знает его квалификации? заключат контракт без хор условий а перезаключить его не так уж и легко.А КЗоТ предусматривает базовые условия типа продолжит раб дня, отпуск , больничные и тп обязательними для всех не зависимо от желания работодателя.
Насчет владельцев и ущерба бизнесу-улыбнуло, например возмите ЛЮБОЕ!!! крупное приватизированное предприятие,например мет завод им Петровского в Днепре, не знаю как он сейчас называется, так там большую часть оборудования на металл порезали,если в 90х туда реально трудно было устроится, то сейчас даже при нынешней безработице хрен туда кто идет, ну кроме тех кто совсем себя не ценит.Если ты с хорошим образованием и опытом, это никак не убережет от неквалифицированной работы типа бери больше кидай дальше,и таких примеров тьма.Да, если предприниматель создал предприятие с 0 и живет с его работы, то все сказанное Вами справедливо, но таких случаев в нашей стране 1 на 100.
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24.02.2021 10:55 Ответить
я наверное неправильно выразился (лень перечитывать) я ни в коем случае не хочу отменять КЗоТ. разумеется что нужен свод правил регулирующих отношения труда и капитала.но уж точно не такой как сейчас)) Здесь у каждого своя правда, как у наёмного рабочего так и у предпринимателя. Те правила что сейчас существуют применимы в большинстве своём только для госпредприятий. ПРимер: "оплачиваемый отпуск в связи с учёбой. Вам принесёт работник справочку что у него сессия месяц. Мало того что не будет делаться работа Вы обязаны заплатить ..+ налоги" .и таких моментов могу назвать десяток...уже молчу о больничных...о чернобыльцах, детях войны и массе категорий льготников..
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24.02.2021 11:04 Ответить
Уже радует , что мы достигли понимания, что тупо отменять не верно! да, всякие льготники меня тоже бесят! Но по моему "дети войны" ( "Слуга народу" Стефанчук пропонує Раді позбутися законодавчого "сміття", скасувавши понад тисячу актів СРСР та УРСР - Цензор.НЕТ 7054 родившиеся 10 мая уже не дети "Слуга народу" Стефанчук пропонує Раді позбутися законодавчого "сміття", скасувавши понад тисячу актів СРСР та УРСР - Цензор.НЕТ 1558) в КЗоТе не прописаны, но могу и ошибаться. Больничные как бы вроде из фонда компенсируются,гемор наверное "Слуга народу" Стефанчук пропонує Раді позбутися законодавчого "сміття", скасувавши понад тисячу актів СРСР та УРСР - Цензор.НЕТ 8547,А учебный отпуск имеет ограничение не больше сколько то там дней в году, и чтоб рассчитывать на его оплату сессия должна быть сдана положительно и в срок (подтверждается справкой).И разве работодатель не заинтересован в повышении квалификации работника? Я сталкивался с людьми одной профессии после ПТУ и техникума, скажу что разница в профессиональном плане огромная.
В принципе я доволен нашей дискуссией,рад что наши взгляды местами совпадают,спасибо!
Удачи в бизнесе и в жизни!
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24.02.2021 11:36 Ответить
Благодарю! приятно пообщаться с умным человеком (даже если и есть расхождение во мнениях). Хорошего дня!! не болейте (очень неприятная штука этот ковид)))
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24.02.2021 11:43 Ответить
Вы неправы)) очень много предпринимателей (мелкий бизнес) создали с нуля свои небольшие цеха или магазинчики с наёмными рабочими по 2-10 человек и КЗоТ который сейчас им подходит как колёса велосипеда Тойоте-камри)) вроде тоже круглое но ехать невозможно))
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24.02.2021 11:08 Ответить
Да и как же быть со случаями профзаболеваний, вредных условий, и производственных травм?
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23.02.2021 17:40 Ответить
это уже совсем отдельная графа...скорее всего наниматель просто платит страховку, ну и соответствующие бонусы типа курорта или вознаграждения. это тоже вносится в трудовой договор.
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24.02.2021 07:36 Ответить
"Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР - Цензор.НЕТ 4150
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23.02.2021 07:21 Ответить
Царські укази от "нічогодєлання" можна ще відмінити та і "сміття" в ВР варто би позбутися, що б не чухали там фаберже.
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23.02.2021 07:22 Ответить
"Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР - Цензор.НЕТ 1264 "Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР - Цензор.НЕТ 9267
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23.02.2021 07:23 Ответить
Вот здесь бы и не мешало комиссию создать по радикальному сокращению объёма законодательства, а то не ложку сути - ведро воды. У нас все юристы - графоманы. Причём сокращать нужно то, что наплодили за последние тридцать лет. Почему бы не ужать Конституцию до десятка страниц?
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23.02.2021 07:27 Ответить
І запозичити з конституції США головну тезу, що народ (громадяни) мають право на повстання проти правлячого режиму.
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23.02.2021 08:03 Ответить
Навіщо морочитися - Закони уже давним-давно написані і дуже прості і їх всього 10
1.Нехай не буде в тебе інших богів, окрім Мене.
2.Не взивай намарно імені Господа, Бога твого.
3.Пам'ятай день святий святкувати.
4.Шануй батька твого і матір твою.
5.Не вбивай.
6.Не чужолож.
7.Не кради.
8.Не свідчи ложно на ближнього твого.
9.Не пожадай жінки ближнього твого.
10Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого.
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23.02.2021 10:31 Ответить
Гарантия на пенсионное обеспечение , бесплатное образование и здравоохранение , социальную защиту - пережитки совка , отменить.
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23.02.2021 07:27 Ответить
Из перечисленного европейские и американские стандарты на порядок выше без всякого совка , а пережитки совка это врачу занеси , преподавателю занеси про нищенскую пенсию соц защиту лучше помолчать
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23.02.2021 08:14 Ответить
стефанчук? перелогинься.
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23.02.2021 08:17 Ответить
А чё не так ? Ты Сергей давно в больнице был? Там уже давно нет ничего бесплатного только ложится все на карман а можно же в кассу и требовать качества. Образование шторы,ремонты,подарки опять же проще было бы заплатить в кассу и требовать нормально образования. Ну а насчёт пенсии если у вас все бесплатное откуда возьмутся деньги на пенсии?
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23.02.2021 08:25 Ответить
Я то как раз в больнице был недавно, и прейскурант на все дам уже давно висит официально! и через кассу.Насчет образования, штор и ремонта, а также подарков,не стой стороны Вы заходите,сдавая деньги в фонд класса, например я своими глазами вижу что повесили новые шторы,покрасили полы, заменили окна, при этом показывая на все чеки.А так же потом в новостях вижу что при поддержке Хубернатора программа "школьное окно" выполняется ускоренными темпами. А уж букет и коробку конфет на день учителя отнести к коррупции, ну это действительно надо постараться.Насчет пенсий, Вы сложите сумму ЕСВ уплаченного в течении 35 лет, и сумму полученной пенсии, я думаю будете слегка удивлены, так доходы пенс фонда это не только ЕСВ, еще 6% от сотовой связи, акциз на ювелирку, сбор при регистрации авто и еще много чего, а Вы утверждаете что на пенсии денег не хватает.
Лет 15 примерно тому назад, пенсионный фонд купил ПО за 10(Десять!!) млн грн!!! в тех ценах больше ДВУХ МЛН ДОЛЛ!!!, а деньги в ПФ одни что на пенсии, что на распил.
А Вы на учительский букет позарились,стыдно! Если что , я ни разу не учитель.
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23.02.2021 08:41 Ответить
узеленского могут придумать хоть что-то, что уже не делалось при Порошенко?
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23.02.2021 07:31 Ответить
видосики
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23.02.2021 08:43 Ответить
молодчуля ! ще треба ці постанови УРСР-овські відмінити, по яких , чомусь до сих пір наші ніщеброди судді службові квартири приватизовують. цікаво чи такі трюки получились би в військових контрактників рядового і сержантського складу ?
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23.02.2021 07:31 Ответить
чтобы отменить старые законы, нужно принять новые...))
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23.02.2021 07:46 Ответить
Не законы нужно отменять, а народ!
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23.02.2021 07:57 Ответить
З точки зрєнія кацапидла так. Знищити українців і заселити на "звільнені території" рузкамірську кирзово-портяночних дикунів з північного сходу. Щоб усьо було, як на Дамбасє.
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23.02.2021 08:14 Ответить
какого вам блд еще народа не хватает,кацапидлы соевые?
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23.02.2021 08:19 Ответить
Шо, новая методичка пришла?
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23.02.2021 09:02 Ответить
Дядя, ты что альтернативно одаренный? Ведь твой бред читают тысячи людей, а так как ты соевый, то по таким ка ты и судят о соевых, как о тупых агрессивных уродах.
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23.02.2021 09:29 Ответить
Тетя, твой бред настолько примитивен, что его могут одобрить только на Савушкина,55.
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23.02.2021 11:02 Ответить
30 (!) лет депутаты разных созывов Украины получают зарплату и никто не может предложить отменить законы несуществующих стран и это при том, что нельзя даже хвалить жизнь в СССР! Не хватает ума пересмотреть законы с учетом реалий, так возьмите совковый закон, замените СССР или УССР и переподпишите от имени президента Украины , или даже на это не хватает ума у помощников, которых из родственников понабирали? знаю одного такого помочника - 30 лет ходил дебил дебилом, а теперь видите ли - помочник! ходит по городу горлопанит, а народ смеётся, только не над ним, а над депутатом, который его пригрел!
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23.02.2021 07:47 Ответить
Пора це "законодавче" зелене сміття відміняти! Воно закони фашистські приймає , а закони по правонаступництву відмінити хоче щоб власність з народної перетворити в корпоративну.
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23.02.2021 07:52 Ответить
А от законодательных мусорщиков начнем избавляться? "Слуга народу" Стефанчук пропонує Раді позбутися законодавчого "сміття", скасувавши понад тисячу актів СРСР та УРСР - Цензор.НЕТ 864
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23.02.2021 07:55 Ответить
Знищити, щоб не смерділо Совком, такі "закони" потрібно, але робити це потрібно не руками ЗЕлупіних стефанчуків.

"Слуга народу" Стефанчук пропонує Раді позбутися законодавчого "сміття", скасувавши понад тисячу актів СРСР та УРСР - Цензор.НЕТ 9406
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23.02.2021 08:00 Ответить
А если этот мусор, последняя социальная надежда и защита простого украинца? Сначала опубликуйте список отменяемого!!! А так одним махом превратят нас в стадо рабов!!! А в целом, идея не плоха для снижения бюрократии. "Слуга народу" Стефанчук пропонує Раді позбутися законодавчого "сміття", скасувавши понад тисячу актів СРСР та УРСР - Цензор.НЕТ 489
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23.02.2021 08:02 Ответить
давно уже ясно, что под видом "ненужных советских законов" тридварасы хотят отменить даже почти неработающие но еще как бы действующие КЗоТ, и тому подобное, чтоб даже на бумаге никаких прав не осталось.
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23.02.2021 08:22 Ответить
За него я в первую очередь и подумал.
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23.02.2021 08:58 Ответить
Я сподіваюсь, вони розуміють, що замість цих застарілих нормативних актів потрібно буде розробити та прийняти купу нових, бо інакше велика кількість правовідносин просто залишиться неврегульованими...
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23.02.2021 08:14 Ответить
ви про розум? В ******** раді його не знайдете!
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23.02.2021 10:45 Ответить
Якщо навіть відмінити совкове сміття та найлютіші проолігархічні "закони" останніх 30 років, то принципіально нічого не зміниться при існуючій правоблудній системі з її "суддями", мусорами, прокурвами і т.п.. Вся ця система не здана управитись навіть з одним стракулістом Вовком з окружного апеляційного судую. Чому? Бо вся сама система одні суцільні вовки та тупицькі.

Невже не зрозуміло, що в беззаконній державі не може бути ні влади права, ні влади закону.
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23.02.2021 08:24 Ответить
"Слуга народу" Стефанчук пропонує Раді позбутися законодавчого "сміття", скасувавши понад тисячу актів СРСР та УРСР - Цензор.НЕТ 8702
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23.02.2021 08:28 Ответить
Идея не плохая типа избавится от всего советского, давно пора. Для начала надо избавится от всех уровней советов типа "рабочих, крестьянских и солдатских депутатов" ибо в этих борделях типа совьетов нет ни одного крестьянина или рабочего. А так же запрет на государственную службу граждан других государств. (Согласно Закону Израиля все евреи являются Гражданами Израиля). А то, что сама Верховна типа Рада есть сборище отбросов украИнского народа и граждан других государств. А уж потом решать чего куда зачем. А то как иван-иванычи - либо целую машину кирпича, но на пол-дороги, либо половину машины кирпича, но на весь путь. А в Конституцию в первой главе в первом абзаце красными чернилами написать "Гражданин Украины ты можешь делать всё что ты считаешь нужным, но помни с тобой сделают то же самое". Ну и, естественно - "граждане Украины имеют право и гражданскую обязанность на протест"
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23.02.2021 08:29 Ответить
Мойша, а не пішов би ти до свого ісраілю? От там і роби, що собі хочеш, попробуй, блін. Там тобі швиденько ручки повкорочують. То в нас ви собі дозволяєте все, що вважаєте для вас потрібним, пілять.
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23.02.2021 08:35 Ответить
Справжнє ім'я Мойши Київського: Миша Казанский, і ніякого відношення до Ізраїлю він не має.
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23.02.2021 09:59 Ответить
Кацапчик, не прячься ты не Старый конь, ты дряхлая кобыла
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23.02.2021 10:20 Ответить
та Казанский, то ще й занадто. Максимум Магаданський.
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23.02.2021 10:50 Ответить
Послать не сложно, а ты аргументируй по тем пунктам, что я написал или тебе нравится, что совковая власть в Украине? Может ты медведчуковский хвост? Зайди в гугл и посмотри как устроено городское управление в Нью-Йрке и найди там советы комиссаров? Де*ил, едь в 3.14дарашу и там у Сольвьёва пинди
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23.02.2021 10:19 Ответить
Йди на хрін, придурку.
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23.02.2021 10:25 Ответить
Иди к )(уйлу, там теплее для тебя.
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23.02.2021 13:56 Ответить
Прикольно, коли кацап пархатий під українського патріота косить. То у вас спеціальна підготовка там, а чи як?
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23.02.2021 14:40 Ответить
""Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР" - кроме того - Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук подал в парламент законопроект об отмене перевода часов.
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23.02.2021 09:01 Ответить
чим би дитя не тішилося аби пісю не мотузило.
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23.02.2021 09:57 Ответить
Краще почистіть Верховну раду від путінських посіпак, та свої серця від гріхів очистіть. Покайтеся перед Богом і не грішіть більше. Тоді на тверезу голову, можливо і зробите щось добре для людей.
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23.02.2021 09:02 Ответить
Давно пора, и доецко-комуняцкий хозяйственний кодекс отмените. При Байдене прям жизнь наладилась))
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23.02.2021 09:24 Ответить
Не гонить на сетфанчука, він син лікарів з Хмельниччини. Все він толково каже. Дивиться на це з обратного, а кого ви хочете від нас у Раду. Лабазюка? Манзюка? Кого ви тут можете найти розумного. Всі розумні вже давно посвалювали.
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23.02.2021 09:32 Ответить
а хіба походження від лікарів гарантує розумову та моральну вищість? Чим вони кращі від сина архітектора креольського походження, який закінчив медичний?
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23.02.2021 09:54 Ответить
Ну більшисть хмельниччан вміють тільки викладати труси або кросівки з залізних контейнерів на базарі що між вул Геологів та Львівським. І всі їх інтереси складаються з рибалки та бухалки з кумом. сина архітектора креольського походження, який закінчив медичний? А хто це?
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23.02.2021 10:06 Ответить
Взагалі то, законодавчим сміттям в основній масі є якраз закони, постанови і акти, які приймалися після набуття незалежності. Більшість соціалістичних законів з явно вираженою комуністичною конотацією було скасовано ще початком 90-х і вони вже давно не діють. Ті що залишилися в головному мають соціальну направленість, або захищають інтереси громадян. А ось закони, які понаприймалися корумпованим чиновництвом для захисту своїх інтересів та інтересів фінансових донорів не є радянськими але є законодавчим сміттям. Бо, часто-густо приймалися вони для того аби заплутати законодавство і заховати за багатьма параграфами особистий інтерес.
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23.02.2021 09:50 Ответить
Прежде чем рассуждать о "законодательном мусоре" времен СССР, проанализируйте законы "незалежной". Такое впечатление, что их писали первокурсники юрфака, в перерывах между лентами. Именно качество этих законов, позволяет судьям вертеть ими как ..., коррупционерам избегать ответственности, а нам - простым гражданам- заниматься самосудом, т.к. закон не регламнтирует очень много конфликтных ситуаций.
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23.02.2021 09:59 Ответить
Всё это пустопорожняя болтовня.
Приведи-ка мне хоть десяток ДЕЙСТВУЮЩИХ "законов времён СССР" !
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23.02.2021 10:12 Ответить
Навіщо морочитися - Закони уже давним-давно написані і дуже прості і їх всього 10
"Слуга народу" Стефанчук пропонує Раді позбутися законодавчого "сміття", скасувавши понад тисячу актів СРСР та УРСР - Цензор.НЕТ 7992

1.Нехай не буде в тебе інших богів, окрім Мене.
2.Не взивай намарно імені Господа, Бога твого.
3.Пам'ятай день святий святкувати.
4.Шануй батька твого і матір твою.
5.Не вбивай.
6.Не чужолож.
7.Не кради.
8.Не свідчи ложно на ближнього твого.
9.Не пожадай жінки ближнього твого.
10Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого.
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23.02.2021 10:32 Ответить
Согласен с вами на 100%.
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23.02.2021 10:46 Ответить
 
 