"Слуга народа" Стефанчук предлагает Раде избавиться от законодательного "мусора", отменив свыше тысячи актов СССР и УССР
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине необходимо изменить подход к правотворческой деятельности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР в Facebook, об этом рассказал Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время презентации мониторингового отчета Министерства юстиции Украины по результатам проведенного в 2020 году мониторинга внедрения и анализа эффективности принятых нормативно-правовых актов.
"Количество действующих нормативно-правовых актов в Украине намного превысило один миллион. 90% законопроектов, которые рассматриваются Верховной Радой Украины, - это изменения и дополнения в действующее законодательство. Большое количество законов обратно пропорциональна их качеству. И если сохранятся такие тенденции, то мы и дальше без единого системного подхода будем производить огромное количество нормативно-правовых актов, которые не обеспечивают основного - качества украинского законодательства", - акцентировал он.
Стефанчук отметил необходимость прежде всего избавиться законодательного "мусора", потребность в котором уже давно отпала.
"Мною был зарегистрирован законопроект "О десоветизации законодательства Украины" (рег. № 4284). Им отменяется более тысячи актов законодательных органов СССР и УССР. Кроме этого, мы уже готовы передать Кабинету Министров Украины более 5000 актов СССР и УССР, которые можно признать такими, которые не применяются на территории Украины", - рассказал политик.
Также, по его словам, обязательным этапом законодательной деятельности является процесс планирования.
"Статьей 19-1 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" мы обязали парламент ежегодно утверждать план законопроектной работы. Начиная с сентября 2020 года, Верховная Рада Украины совместно с Кабинетом Министров и Офисом Президента Украины работала над Планом законопроектной работы на 2021, который был принят недавно. Сейчас мы завершаем среднесрочное планирование на 3 следующих года", - подчеркнул Руслан Стефанчук.
Политик также рассказал о новой практике формирования законопроектов через концепции.
"Недавно мы представили концепцию обновления Гражданского кодекса Украины, на основе которой будем формировать соответствующий законодательный акт. Еще один важный момент: мы должны принимать те законодательные акты, которые предусмотрены 92 статьей Конституции Украины. После принятия необходимо оценивать результативность воздействия и осуществлять контроль за надлежащим исполнением принятых законодательных актов. Если эти законы не достигли поставленной цели, мы вместе с Правительством должны проанализировать причины и провести работу над ошибками", - отметил он.
Также Стефанчук рассказал о подготовке законопроекта об основах правотворческой деятельности.
"23 дня болезни COVID-19 дали мне возможность поработать над подготовкой проекта закона об основах правотворческой деятельности. Мы хотим ввести новые обязательные правила, связанные с правотворческой деятельностью, и в результате получить единственный законодательно урегулированный подход к правотворческой деятельности и систематизации законодательства", - отметил Стефанчук.
Пожалуйста, подождите...
Да, надо перекрыть возможность всяким прокурворам и судьям восстанавливаться по суду, но наемных работников без хотя бы формальной защиты оставлять нельзя.Иначе в один прекрасный момент к Вам как к "буржую-эксплуататору" придут пьяные матросы с целью отобрать и поделить.
Насчет владельцев и ущерба бизнесу-улыбнуло, например возмите ЛЮБОЕ!!! крупное приватизированное предприятие,например мет завод им Петровского в Днепре, не знаю как он сейчас называется, так там большую часть оборудования на металл порезали,если в 90х туда реально трудно было устроится, то сейчас даже при нынешней безработице хрен туда кто идет, ну кроме тех кто совсем себя не ценит.Если ты с хорошим образованием и опытом, это никак не убережет от неквалифицированной работы типа бери больше кидай дальше,и таких примеров тьма.Да, если предприниматель создал предприятие с 0 и живет с его работы, то все сказанное Вами справедливо, но таких случаев в нашей стране 1 на 100.
В принципе я доволен нашей дискуссией,рад что наши взгляды местами совпадают,спасибо!
Удачи в бизнесе и в жизни!
1.Нехай не буде в тебе інших богів, окрім Мене.
2.Не взивай намарно імені Господа, Бога твого.
3.Пам'ятай день святий святкувати.
4.Шануй батька твого і матір твою.
5.Не вбивай.
6.Не чужолож.
7.Не кради.
8.Не свідчи ложно на ближнього твого.
9.Не пожадай жінки ближнього твого.
10Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого.
Лет 15 примерно тому назад, пенсионный фонд купил ПО за 10(Десять!!) млн грн!!! в тех ценах больше ДВУХ МЛН ДОЛЛ!!!, а деньги в ПФ одни что на пенсии, что на распил.
А Вы на учительский букет позарились,стыдно! Если что , я ни разу не учитель.
Невже не зрозуміло, що в беззаконній державі не може бути ні влади права, ні влади закону.
Приведи-ка мне хоть десяток ДЕЙСТВУЮЩИХ "законов времён СССР" !
1.Нехай не буде в тебе інших богів, окрім Мене.
2.Не взивай намарно імені Господа, Бога твого.
3.Пам'ятай день святий святкувати.
4.Шануй батька твого і матір твою.
5.Не вбивай.
6.Не чужолож.
7.Не кради.
8.Не свідчи ложно на ближнього твого.
9.Не пожадай жінки ближнього твого.
10Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого.