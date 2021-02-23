РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8613 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗа рубежом Коронавирус и карантин
3 148 50
Байден (2373) карантин (16730) США (23155) траур (180) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Байден почтил память 500 тыс. американцев, умерших из-за COVID-19: За год в США погибло больше людей, чем во время трех войн вместе взятых

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Байден почтил память 500 тыс. американцев, умерших из-за COVID-19: За год в США погибло больше людей, чем во время трех войн вместе взятых

Президент Байден почтил минутой молчания память 500 тыс. американцев, скончавшихся от COVID-19, и призвал соотечественников отложить в сторону разногласия и вместе бороться с пандемией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Сегодня мы отмечаем поистине мрачную, душераздирающую веху – 500 071 человек погиб. За год от этой пандемии погибло больше американцев, чем во время Первой мировой войны, Второй мировой войны и войны во Вьетнаме вместе взятых", – сказал он.

Байден, вице-президент Камала Харрис, первая леди Джилл Байден и второй джентльмен Даг Эмхофф провели минуту молчания в Белом доме после выступления президента.

"Как нация, мы не можем смириться с такой жестокой судьбой. Хотя мы так долго боролись с этой пандемией, мы не должны становиться бесчувственными к горю", – сказал Байден в эмоциональном обращении в Белом доме.

Президент США распорядился, чтобы флаги на федеральных и военных объектах в течение следующих пяти дней были приспущены, сообщила пресс-секретарь Белого дома Д.Псаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эффективность COVID-вакцинации достигается повсеместностью, нужно поторопиться, чтобы избежать появления новых штаммов, - Гебрейесус

Джо Байден призвал американцев сохранять бдительность в борьбе с пандемией, продолжая носить маски, соблюдать социальное дистанцирование и делать прививки, когда подходит очередь.

"Мы должны положить конец политике дезинформации, которая разделила семьи, сообщества и страну. Это уже стоило слишком многих жизней", – сказал он. "Мы должны бороться с этим вместе, как один народ, как Соединенные Штаты Америки".

Около 19% от общего числа случаев смертей от коронавируса в мире зафиксировано в Соединенных Штатах, что является огромной цифрой, учитывая, что на страну приходится всего 4% населения мира.

В США самый высокий общий показатель смертности, что отражает отсутствие единой национальной стратегии в прошлом году, когда администрация бывшего президента Дональда Трампа в основном предоставила штаты самим себе в борьбе с самым большим кризисом в сфере общественного здравоохранения за столетие.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+9
Райка Богатырева и ее сын миллиардер спасали народ Украины Трамадолом,сколько молодежи сдохло никто не узнает...
показать весь комментарий
23.02.2021 07:38
+7
Мої щирі співчуття Американській націі.Нехай вам Бог дасть сили пережити це горе.
показать весь комментарий
23.02.2021 08:39
+7
Ну так это вроде как и есть поминки... Или ты хотел шоб он там еще и чечетку под частушки сбацал?
показать весь комментарий
23.02.2021 09:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Американская медицина одна из лучших в Мире....
показать весь комментарий
23.02.2021 07:32 Ответить
Професійно, матеріально і технічно цілком можливо. А от СИСТЕМА (організація) охорони здоров`я одна з найгірших в світі. Ця проблема в них вже багато років обговорюється, а пандемія то дуже різко проявила.
показать весь комментарий
23.02.2021 08:27 Ответить
Все правильно.
Медичні послуги в них якісні, дуже дорогі і далеко не всім доступні.
Але медицина як система практично відсутня.
Медична система це перш за все профілактика, рання діагностика і навіть пропаганда. Її задача - зменшення захворюваності.
У медичних послуг задача прямо протилежна - збільшення прибутку.
показать весь комментарий
23.02.2021 08:57 Ответить
А чьо так мало? Під час дебатів він начебто казав про кіолька мільйонів. Це все Трампенко, гад такий, винуватий. Байден ушанував пам'ять 500 тис. американців, які померли через COVID-19: За рік у США загинуло більше людей, ніж під час трьох воєн разом узятих - Цензор.НЕТ 6742
показать весь комментарий
23.02.2021 09:24 Ответить
пів млн людей загинуло, в тому числі через ідіота який у твіторах писав що вірус то херня, прям як рашатудейні спікери та боти.
Хреново коли перша людина в державі (людина якій прийнято довіряти) клоун
показать весь комментарий
23.02.2021 09:56 Ответить
Байден, Ви не знаєте коли в нас буде вакцина?
показать весь комментарий
23.02.2021 07:33 Ответить
может быть у меня слабо с состраданием но Байден был скучен как на поминках все на эмоции прошибал которых у меня нет. хорошо это или плохо не знаю. хочу чтобы президент не тошнил а вдохновлял и говорил о возможностях, но прийдется ждать еще четыре года 😕
показать весь комментарий
23.02.2021 07:33 Ответить
Трамп сдохнет до этого времени. Возьмите нашего Кловуна.
показать весь комментарий
23.02.2021 07:46 Ответить
кловуна в ковер завернуть вместе с беней и передать ФБР
показать весь комментарий
23.02.2021 07:48 Ответить
Щоб було веселіше, щоб Президент надихав, треба організувати чергову війнушку. "Знайти терористів" в країні, де багаті поклади нафти і газу, принести туди "омериганську дєрьмократію", поставити своїх маріонеток на чолі цієї країни, а потім боротися із "незадоволеним місцевим населенням". І повертатимуться бравурні омериганські солдатики у свої монтани і техаси, достроково розірвавши контракти, бо розгубили свої ручки-ніжки-оченята, поки несли свою демократію місцевим аборигенам. А хто й повертатиметься "вантажем-200" зі складеним трикутничком прапором. Тоді буде веселіше, промови Президента будуть бравурні і побідоносні, як ніколи.
показать весь комментарий
23.02.2021 08:10 Ответить
вони зараз зайняті пошуком білих супремасистів у лавах збройних сил 😡
показать весь комментарий
23.02.2021 08:13 Ответить
І це хріново, з огляду на майбутнє жорстке протистояння або неминучу громадянську війну.
показать весь комментарий
23.02.2021 09:28 Ответить
Так тобі не в Штатах, тобі назад на істаріческую родіну. Там твоє пуйло он як вдохновляє, про одні возможності гоорить. та й наше чмо зелене від нього вже не відстає. А байден, як нормальна людина, тих, хто помер згадав. така от промова в нього буде. Іншого разу про інше буде.
показать весь комментарий
23.02.2021 08:24 Ответить
Ну так это вроде как и есть поминки... Или ты хотел шоб он там еще и чечетку под частушки сбацал?
показать весь комментарий
23.02.2021 09:21 Ответить
Вакцина никого не спасет...,не тешьте себя иллюзиями...
показать весь комментарий
23.02.2021 07:35 Ответить
Мій онук каже "хай буде")))
показать весь комментарий
23.02.2021 07:37 Ответить
я думаю что уже переболел - месяц колбасило но не ходил к врачам
температуры все равно не бывает - советские врачи что-то в 16 лет вкололи и сломали имунную защиту нах
есть все признаки но температура никогда больше 37.2 не поднимается 😐
показать весь комментарий
23.02.2021 07:40 Ответить
Как же они тебе сломали иммунную систему, если ты переболел и выжил? И даже температуры толком не было. Может наоборот они тебя спасли?
показать весь комментарий
23.02.2021 07:55 Ответить
это было в детстве был бронхит и 41 температура уже бредил
сбили чем-то и с тех пор иммунка не повышает температуру
все симптомы есть а температура 37
показать весь комментарий
23.02.2021 08:02 Ответить
Підвищена температура то захисна реакція організму. Якщо температура не підноситься, то є неадекватна реакція організму. В мене, до речі, така сама херня, і з тієї ж причини.
показать весь комментарий
23.02.2021 08:30 Ответить
40 воно звичайно погано, коли протягом кількох діб, а от на кілька годин, щоб вірус вбити, то навіть дуже корисно. А ковід краще не переносити взагалі, в сенсі, краще ним взагалі не хворіти.
показать весь комментарий
23.02.2021 08:44 Ответить
Я спілкувався з чуваком, який тяжко перехворів на барановірус. У мене невисока температура протрималася 2 дні: настоянка ехінацеї плюс вітамін С 500 мг. Аспірин я приймаю регулярно. Тобто, кому як.
показать весь комментарий
23.02.2021 09:30 Ответить
Супрун в США явно не хватает..она бы всё наладила..
показать весь комментарий
23.02.2021 07:36 Ответить
Райка Богатырева и ее сын миллиардер спасали народ Украины Трамадолом,сколько молодежи сдохло никто не узнает...
показать весь комментарий
23.02.2021 07:38 Ответить
Старуха-колясочница Юлька Тимошенко то же народ Терафлю "спасала". Байден ушанував пам'ять 500 тис. американців, які померли через COVID-19: За рік у США загинуло більше людей, ніж під час трьох воєн разом узятих - Цензор.НЕТ 2639
показать весь комментарий
23.02.2021 09:16 Ответить
В США самый высокий общий показатель смертности, что отражает отсутствие единой национальной стратегии в прошлом году, ...

В Канаді теж кожна провінція =бореться= по-своєму, бо система =охорони здоров*я= відноситься до провінційного рівня. Наскільки відомо, в тій же Австралії також влада штату визначає дії.

Вкотре: від хвороби помирають.
Чи реально говорилося про загиблих за рік ? В аваріях, нещасних випадках, пожежах і т.д. ?
показать весь комментарий
23.02.2021 07:38 Ответить
"Чи реально говорилося про загиблих за рік ? В аваріях, нещасних випадках, пожежах і т.д. ?"

Они пошли в отчетности, как умершие от ковида.
показать весь комментарий
23.02.2021 08:45 Ответить
Ну конечно. И самоубийцы тоже.

Свидетелям всемирного заговора все известно.
показать весь комментарий
23.02.2021 09:33 Ответить
А приведите все цифры: общее число умерших, умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, раковых заболеваний, самоубийц тоже.
И сравним с прошлым годом (за прошлый год цифры тоже приведите).
показать весь комментарий
23.02.2021 14:37 Ответить
Разве это я поддаю сомнению официальные цифры?

Ты сомневаешьмя - ты и доказывай свою правоту.
показать весь комментарий
23.02.2021 17:35 Ответить
Нет, заинька, не передергивай.
Те официальные цифры поставляет частная контора - Университет Джона Хопкинса.
А из чьей задницы они те цифры вытаскиваю - то большой вопрос.

Но то, что ты цифры ВСЕЙ СМЕРТНОСТИ ЗА ГОДЫ 2021, 2020 и 2019 не приведешь - то очевидно.

И не забудь, что один из ротшильдов в Швейцарии откинулся внезапно, в 57 лет.
Никак он от ковида тоже?
показать весь комментарий
24.02.2021 05:41 Ответить
У дєдушки деменція і розлад розумової діяльності.
показать весь комментарий
23.02.2021 09:31 Ответить
А бабушка твоя как себя чувствует?
показать весь комментарий
23.02.2021 10:05 Ответить
Если в США полмиллиона дохляков,то сколько их в Китае? Байден почтил память 500 тыс. американцев, умерших из-за COVID-19: За год в США погибло больше людей, чем во время трех войн вместе взятых - Цензор.НЕТ 6540
показать весь комментарий
23.02.2021 07:42 Ответить
это китайская государственная тайна
показать весь комментарий
23.02.2021 07:44 Ответить
Байден, почему мы до сих пор не привиты?
показать весь комментарий
23.02.2021 07:45 Ответить
Патамушта обрали в президенти недоумка. Но ви дєржітєсь там. Байден ушанував пам'ять 500 тис. американців, які померли через COVID-19: За рік у США загинуло більше людей, ніж під час трьох воєн разом узятих - Цензор.НЕТ 8018
показать весь комментарий
23.02.2021 08:21 Ответить
Видео когда прививался Байден и его жена есть в интернете.Не задавайте дурацких вопросов,чуваки...
показать весь комментарий
23.02.2021 07:46 Ответить
Я,моя жена и оба сына не собираемся прививаться...,можете меня осуждам-с...
показать весь комментарий
23.02.2021 07:49 Ответить
Каждый сам себе дурак. Главное это не пропагандировать.
показать весь комментарий
23.02.2021 09:35 Ответить
Бо лише одна проходила на території США : громадянська, у 18 столітті. Інші війни асашаї за дивним збігом обставин проводили на чужих територіях. Цікаво, чому?
показать весь комментарий
23.02.2021 07:59 Ответить
А я вам поясню.
Первая Мировая Война, американские парни умирали за лягушатников и т.д. И после вступления в неё она быстро окончилась поражением кайзеровской Германии и развалом трёх империй.
Вторая Мировая Война, американские парни умирали за лягушатников и т.д. При этом отрывали у себя технику, вооружение, боеврприпасы, продовольсьвие и стратегические рессурсы помогая Британии и Совку. И после вступления в неё она окончилась поражением гитлеровской Германии и императорской Японии.
В Корее США воевали против террориста Ким Ир Сена подготовленного в Совке и ихтамнетов изСовка по мандату ООН.
Во Вьетнами США воевали.по просьбе ЗАКОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА против террориста подготовленного в Совке Хошимина и ихтамнетов из Совка.
Список можно продолжить. Впрочем вы можите и погуглить..
показать весь комментарий
23.02.2021 09:24 Ответить
Треба було, як виявилося, допомагати німцям добити совок. І не драконив би товариш сралін центральну та східну Еуропу. Але кошерне лоббі в США мислило інакше. І від фізичного знищення німців згідно з планом Моргентау врятувала холодна війна, коли західним демократіям знадобився бастіон проти совка у вигляді Німеччини.
показать весь комментарий
23.02.2021 09:34 Ответить
Добивать надо было в 1991 году РФ. Совок кончили, а добивание РФ прекратили поверив Ельцину в то, что он сделает эту опухоль нормальной страной. В итоге имеем то, что имеем - Парашу. Надеюсь Байден кончит Парашу.
показать весь комментарий
23.02.2021 09:51 Ответить
Все же это начало болезней (с)
показать весь комментарий
23.02.2021 08:34 Ответить
Мої щирі співчуття Американській націі.Нехай вам Бог дасть сили пережити це горе.
показать весь комментарий
23.02.2021 08:39 Ответить
...прочитав дементивний байден цей комент - і просльозився. Байден ушанував пам'ять 500 тис. американців, які померли через COVID-19: За рік у США загинуло більше людей, ніж під час трьох воєн разом узятих - Цензор.НЕТ 1990
показать весь комментарий
23.02.2021 09:35 Ответить
ты бы лучше украинской нации посочувствовал, у нас смертность повыше и медицина похуже.
показать весь комментарий
23.02.2021 11:13 Ответить
від корони в першу чергу потерпають старі люди та люди які мають проблеми зі здоровям повязаним з зайвою вагою. саме тому смертність така висока у ВБ та США бо там медицина підтримує "на плаву" тих що у недорозвинених країнах помирають дуже швидко.
показать весь комментарий
23.02.2021 10:00 Ответить
 
 