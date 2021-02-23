Байден почтил память 500 тыс. американцев, умерших из-за COVID-19: За год в США погибло больше людей, чем во время трех войн вместе взятых
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Президент Байден почтил минутой молчания память 500 тыс. американцев, скончавшихся от COVID-19, и призвал соотечественников отложить в сторону разногласия и вместе бороться с пандемией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
"Сегодня мы отмечаем поистине мрачную, душераздирающую веху – 500 071 человек погиб. За год от этой пандемии погибло больше американцев, чем во время Первой мировой войны, Второй мировой войны и войны во Вьетнаме вместе взятых", – сказал он.
Байден, вице-президент Камала Харрис, первая леди Джилл Байден и второй джентльмен Даг Эмхофф провели минуту молчания в Белом доме после выступления президента.
"Как нация, мы не можем смириться с такой жестокой судьбой. Хотя мы так долго боролись с этой пандемией, мы не должны становиться бесчувственными к горю", – сказал Байден в эмоциональном обращении в Белом доме.
Президент США распорядился, чтобы флаги на федеральных и военных объектах в течение следующих пяти дней были приспущены, сообщила пресс-секретарь Белого дома Д.Псаки.
Джо Байден призвал американцев сохранять бдительность в борьбе с пандемией, продолжая носить маски, соблюдать социальное дистанцирование и делать прививки, когда подходит очередь.
"Мы должны положить конец политике дезинформации, которая разделила семьи, сообщества и страну. Это уже стоило слишком многих жизней", – сказал он. "Мы должны бороться с этим вместе, как один народ, как Соединенные Штаты Америки".
Около 19% от общего числа случаев смертей от коронавируса в мире зафиксировано в Соединенных Штатах, что является огромной цифрой, учитывая, что на страну приходится всего 4% населения мира.
В США самый высокий общий показатель смертности, что отражает отсутствие единой национальной стратегии в прошлом году, когда администрация бывшего президента Дональда Трампа в основном предоставила штаты самим себе в борьбе с самым большим кризисом в сфере общественного здравоохранения за столетие.
Пожалуйста, подождите...
Медичні послуги в них якісні, дуже дорогі і далеко не всім доступні.
Але медицина як система практично відсутня.
Медична система це перш за все профілактика, рання діагностика і навіть пропаганда. Її задача - зменшення захворюваності.
У медичних послуг задача прямо протилежна - збільшення прибутку.
Хреново коли перша людина в державі (людина якій прийнято довіряти) клоун
температуры все равно не бывает - советские врачи что-то в 16 лет вкололи и сломали имунную защиту нах
есть все признаки но температура никогда больше 37.2 не поднимается 😐
сбили чем-то и с тех пор иммунка не повышает температуру
все симптомы есть а температура 37
В Канаді теж кожна провінція =бореться= по-своєму, бо система =охорони здоров*я= відноситься до провінційного рівня. Наскільки відомо, в тій же Австралії також влада штату визначає дії.
Вкотре: від хвороби помирають.
Чи реально говорилося про загиблих за рік ? В аваріях, нещасних випадках, пожежах і т.д. ?
Они пошли в отчетности, как умершие от ковида.
Свидетелям всемирного заговора все известно.
И сравним с прошлым годом (за прошлый год цифры тоже приведите).
Ты сомневаешьмя - ты и доказывай свою правоту.
Те официальные цифры поставляет частная контора - Университет Джона Хопкинса.
А из чьей задницы они те цифры вытаскиваю - то большой вопрос.
Но то, что ты цифры ВСЕЙ СМЕРТНОСТИ ЗА ГОДЫ 2021, 2020 и 2019 не приведешь - то очевидно.
И не забудь, что один из ротшильдов в Швейцарии откинулся внезапно, в 57 лет.
Никак он от ковида тоже?
Первая Мировая Война, американские парни умирали за лягушатников и т.д. И после вступления в неё она быстро окончилась поражением кайзеровской Германии и развалом трёх империй.
Вторая Мировая Война, американские парни умирали за лягушатников и т.д. При этом отрывали у себя технику, вооружение, боеврприпасы, продовольсьвие и стратегические рессурсы помогая Британии и Совку. И после вступления в неё она окончилась поражением гитлеровской Германии и императорской Японии.
В Корее США воевали против террориста Ким Ир Сена подготовленного в Совке и ихтамнетов изСовка по мандату ООН.
Во Вьетнами США воевали.по просьбе ЗАКОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА против террориста подготовленного в Совке Хошимина и ихтамнетов из Совка.
Список можно продолжить. Впрочем вы можите и погуглить..