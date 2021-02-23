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ЧП в США: предварительной причиной разрушения двигателя Boeing 777 названа усталость металла

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

ЧП в США: предварительной причиной разрушения двигателя Boeing 777 названа усталость металла

Председатель Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Роберт Сумвальт заявил, что повреждение лопастей вентилятора в двигателе Pratt & Whitney, вышедшем из строя на лайнере Boeing 777-200 авиакомпании United Airlines в воскресенье, согласно предварительной оценке, могло произойти из-за усталости металла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Сумвальт сказал журналистам на брифинге, что пока нет ясности, является ли причина отказа двигателя PW4000 аналогичной отказу двигателя на другом рейсе той же авиакомпании на Гавайях в феврале 2018 года, когда было установлено, что сломалась лопасть вентилятора.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что лайнер Boeing 777-200 американкой авиакомпании United Airlines с 231 пассажиром и 10 членами экипажа на борту благополучно приземлился в аэропорту вылета после того, как вскоре после взлета у него отказал правый двигатель.

Самолет выполнял рейс Денвер - Гонолулу. Сообщений о пострадавших не поступало.

Из видео, сделанного из салона самолета и размещенного в соцсетях, следует, что двигатель загорелся в полете. На другом видео, которое снял очевидец с земли, четко видно, что за самолетом тянулся шлейф черного дыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В связи с этим компания Boeing рекомендовала приостановить эксплуатацию самолетов 777 (69 находящихся в эксплуатации и 59 пребывающих на стоянке), работающих на двигателях Pratt & Whitney 4000-112, до определения Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) "соответствующего протокола проверки", говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Ранее сообщалось, что (FAA) активизирует проверки самолетов Boeing 777, оснащенных двигателями Pratt & Whitney PW4000, в связи с инцидентом.
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Топ комментарии
+3
НП у США: попередньою причиною руйнування двигуна Boeing 777 названо втому металу - Цензор.НЕТ 464
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23.02.2021 08:36
+1
капец, а шо, у вас такой же бред с ковидом? вероятно... как и "усталость металла"...
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23.02.2021 08:04
+1
Если выйти пешком из Хабаровска строго на юг,то можно попасть в США без всяких самолетов...,если вас не застрелят американские погранцы... ЧП в США: предварительной причиной разрушения двигателя Boeing 777 названа усталость металла - Цензор.НЕТ 4206
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23.02.2021 08:10
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В Киеве-так мост "устал". ЧП в США: предварительной причиной разрушения двигателя Boeing 777 названа усталость металла - Цензор.НЕТ 5570
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23.02.2021 07:44 Ответить
НП у США: попередньою причиною руйнування двигуна Boeing 777 названо втому металу - Цензор.НЕТ 464
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23.02.2021 08:36 Ответить
Предварительные версии почти всегда не оправдываются...
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23.02.2021 07:54 Ответить
а я собирался в декабре 2020 этим же рейсом лететь на Гаваи через Денвер
остановило только то что в Денвере не делали ковид тесты - делали только в Сан Фране
пронесло 😀
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23.02.2021 07:58 Ответить
капец, а шо, у вас такой же бред с ковидом? вероятно... как и "усталость металла"...
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23.02.2021 08:04 Ответить
сказали усталость металла не удивительно на Гаваи летают постоянно и расстояние 5 тысяч миль
в Штатах инфраструктура устала нужны законы по обновлению дорог и самолетов
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23.02.2021 08:09 Ответить
Крымский мост тоже рухнул от усталости осенью 1945 года.Сралин был в ужасе ЧП в США: предварительной причиной разрушения двигателя Boeing 777 названа усталость металла - Цензор.НЕТ 7386
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23.02.2021 07:59 Ответить
Если выйти пешком из Хабаровска строго на юг,то можно попасть в США без всяких самолетов...,если вас не застрелят американские погранцы... ЧП в США: предварительной причиной разрушения двигателя Boeing 777 названа усталость металла - Цензор.НЕТ 4206
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23.02.2021 08:10 Ответить
20 тисяч років тому коли не було берінгової протоки це було можливе
до речі це як азіатськи племени перейшли до Америки і згодом стали american indians
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23.02.2021 08:20 Ответить
Нет никакого пролива Витуса Беринга... НП у США: попередньою причиною руйнування двигуна Boeing 777 названо втому металу - Цензор.НЕТ 2762
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23.02.2021 08:37 Ответить
Разберутся, устранят. Аппарат надежный. Сам летал на таком с десяток раз, а может и больше.
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23.02.2021 08:13 Ответить
Знаменитый Голливудский киноактер Юл Бриннер родившийся во Владивостоке, вышел пешком строго на юг и пешком прибыл в Лос-Анджелес...кажись в 1941 году...
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23.02.2021 08:16 Ответить
То что США находятся в Азии я догадался по простой причине,когда президент Рузвельт подписал поставки в СССР по Ленд-Лизу в 1941 году,то первый эшелон в СССР был уже в августе,следовательно,так быстро морем доставить тысячи тонн груза невозможно...,значит США находятся в Азии недалеко от Ирана...,именно оттуда шли первые эшелоны с тушонкой Рузвельта...
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23.02.2021 08:25 Ответить
НП у США: попередньою причиною руйнування двигуна Boeing 777 названо втому металу - Цензор.НЕТ 6515 НП у США: попередньою причиною руйнування двигуна Boeing 777 названо втому металу - Цензор.НЕТ 8742американские Студебеккеры в Иране на марше в СССР.август 1941 года
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23.02.2021 08:33 Ответить
"ЧП в США: предварительной причиной разрушения двигателя Boeing 777 названа усталость металла" - Кличка копируют.
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23.02.2021 09:09 Ответить
Ти краще погугль, що являє собою та "усталость мєталла", і тоді не будеш писати таку дурню. Для розуміння фізики процесу, візьми гвіздок і зігни-розігни його кілька разів у одному місці. Якщо не Клічко, то зрозумієш про що йдеться у звіті.
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23.02.2021 09:37 Ответить
Стали определенной марки и закалки могут выдержать столько то раз какие то определённые максимально допустимые нагрузки в течении какого то периода времени без потери функциональных свойств изделия - так определяют срок эксплуатации, это по сути паспорт, выданный инженерами и гарантия, что в течении такого то периода времени эта железяка точно будет выполнять свои функции.
А когда изделие разрушается в середине срока эксплуатации, то это либо дефектовка при производстве, либо диверсия, но точно не усталость металла!
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23.02.2021 10:25 Ответить
Попалась по курсу птичка пожирнее - вот вам и усталость.
Может, на фоне других движков этот менее надёжный.
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23.02.2021 09:43 Ответить
Усталость металла можно было бы обсуждать, если бы истек срок службы эксплуатации самолета, т.к. наверняка там инженеры рассчитывают такие вещи. А самолет не отлетал и половины срока.
А если металл разрушился в период эксплуатации, то это говорит только о дефектах в самом металле. Они могли возникнуть как при производстве (не выдержана технология, не те марки стали, или примеси, перекал, недокал), так и при эксплуатации от каких то внешних факторов.
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23.02.2021 10:11 Ответить
В 88м году от этой самой усталости на этих самых Гавайях у боинга 737 крышу снесло над шестью рядами. Хороший вид был у передних рядов.

НП у США: попередньою причиною руйнування двигуна Boeing 777 названо втому металу - Цензор.НЕТ 3661
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23.02.2021 10:32 Ответить
Это просто Боинг кабриолет.
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23.02.2021 15:13 Ответить
металл устал? Нужно на отдых в Оман или ОАЭ
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23.02.2021 10:51 Ответить
Нужно не жалеть металла. тода и усталоти не будет.
Погоня за уменьшением веса приводит к уменьшению безопасности.
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23.02.2021 15:14 Ответить
 
 