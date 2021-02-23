Более 15 компаний добровольно вышли из проекта "Северный поток-2" из-за угрозы санкций, - Госдепартамент США
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Правительство США включило в перечень последних санкций, связанных с Nord Stream 2, российское судно "Фортуна" и ООО "КВТ-РУС", однако еще более 15 организаций добровольно вышли из проекта, чтобы избежать наказания со стороны США.
Как сообщил в понедельник представитель Госдепартамента США Нед Прайс, об этом говорится в отчете, предоставленном на запрос Конгресса США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"В пятницу Госдепартамент предоставил отчет Конгрессу по проекту газопровода Nord Stream 2, как того требует Закон о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) с изменениями", - отметил Прайс.
Он уточнил, что в документе была определена российская компания "КВТ-РУС" как таковая, которая сознательно продает, сдает в аренду или предоставляет судно "Фортуна" для строительства газопровода Nord Stream 2. В частности, было установлено, что "Фортуна" занималась прокладкой труб на глубине 100 футов и более.
"В соответствии с PEESA с изменениями,"КВТ-РУС" (а также судно "Фортуна", которым владеет эта компания - ред.), подпадают под санкции США", - отметил представитель Госдепартамента США.
Кроме того, отметил он, отчет включает список организаций, "которые сами сделали добросовестные шаги, чтобы в течение соответствующего периода прекратить деятельность, связанную с проектом Nord Stream 2". Эти юридические лица, соответственно, избежали санкций США.
"Этот список включает более 15 организаций и демонстрирует, что наши законодательные цели и действия имеют прекрасный эффект", - подчеркнул Прайс.
Он также сообщил, что официальный Вашингтон проводит постоянные консультации по вопросам энергетической безопасности с европейскими союзниками и партнерами. Однако представитель Госдепа не стал конкретизировать детали, в том числе, участвует ли в переговорах Украины как главный транзитёр газа из России в Европу.
"Когда дело доходит до наших союзников и партнеров, справедливо сказать, что они не будут удивлены нашими подходами или широкой стратегией в этом вопросе, как по Nord Stream 2, так и по энергетической безопасности за рубежом", - отметил представитель Госдепартамента США.
Как сообщалось, 17 февраля члены обеих партий Палаты представителей США обратились к госсекретарю Билнкену с официальной просьбой проинформировать о планах введения администрацией Байдена предусмотренных законами PEESA и PEESCA санкций против Nord Stream 2. Законодатели направили обращение на фоне сообщений СМИ о консультациях между США и Германией, касающихся поиска компромиссов по газопроводу.
В понедельник Министерство финансов США объявило о введении дополнительных санкций против России из-за строительства проекту газопровода Nord Stream 2 из РФ в Германию.
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Во времена "самого вкусного пломбира", кстати, Весь нефтеносный Север состоял из таких хорОм.
а вот Московия нет.
Грузинский оппозиционный политик Никанор (Ники) Мелия, возглавляющий партию «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили, сотрудники полиции применили перцовый газ в здании офиса политического объединения.", - любезно сообщают СМИ соседей.
Николозовичу приготовится в Украине, с вещами на выход.
Мы не забыли, Миша, как ты, сволочь, границу "прорывал", приехав из-за бугра на велосипеде, и как потом провокации устраивал.
Луганские, которые сейчас пришли к власти, - это не Порошенко, они договариваться не будет.
Я прямо вижу, как "в рамках установления еще более дружественных отношений между Украиной и Грузией" происходит передача Мишико в аэропорту Борисполя грузинским властям. Миша стоит в мокрых портках, в зубах у него зажат сыр сулугуни, в руках Миша держит синие и желтые шарики, сам Миша перевязан ленточками, как ценный подарок.
Играет музыка, настроение у провожащих Мишу радостное и приподнятое - вечером обещан салют.
С компаниями участвовавшими в строительстве расплачивались долей в предприятии.
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Заблокировать счета, отключить Свифт и лишить кредитов Запада, депортировать всех родственничков рашисткой элиты на родину-уродину, хотя с заложниками можно и не торопиться. Через сутки там не будет ни одного гиркина.