Более 15 компаний добровольно вышли из проекта "Северный поток-2" из-за угрозы санкций, - Госдепартамент США

Правительство США включило в перечень последних санкций, связанных с Nord Stream 2, российское судно "Фортуна" и ООО "КВТ-РУС", однако еще более 15 организаций добровольно вышли из проекта, чтобы избежать наказания со стороны США.

Как сообщил в понедельник представитель Госдепартамента США Нед Прайс, об этом говорится в отчете, предоставленном на запрос Конгресса США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В пятницу Госдепартамент предоставил отчет Конгрессу по проекту газопровода Nord Stream 2, как того требует Закон о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) с изменениями", - отметил Прайс.

Он уточнил, что в документе была определена российская компания "КВТ-РУС" как таковая, которая сознательно продает, сдает в аренду или предоставляет судно "Фортуна" для строительства газопровода Nord Stream 2. В частности, было установлено, что "Фортуна" занималась прокладкой труб на глубине 100 футов и более.

"В соответствии с PEESA с изменениями,"КВТ-РУС" (а также судно "Фортуна", которым владеет эта компания - ред.), подпадают под санкции США", - отметил представитель Госдепартамента США.

Кроме того, отметил он, отчет включает список организаций, "которые сами сделали добросовестные шаги, чтобы в течение соответствующего периода прекратить деятельность, связанную с проектом Nord Stream 2". Эти юридические лица, соответственно, избежали санкций США.

"Этот список включает более 15 организаций и демонстрирует, что наши законодательные цели и действия имеют прекрасный эффект", - подчеркнул Прайс.

Он также сообщил, что официальный Вашингтон проводит постоянные консультации по вопросам энергетической безопасности с европейскими союзниками и партнерами. Однако представитель Госдепа не стал конкретизировать детали, в том числе, участвует ли в переговорах Украины как главный транзитёр газа из России в Европу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соединенные Штаты Америки ввели санкции против строящего "Северный поток-2" судна "Фортуна" и его владельца, - Минфин США

"Когда дело доходит до наших союзников и партнеров, справедливо сказать, что они не будут удивлены нашими подходами или широкой стратегией в этом вопросе, как по Nord Stream 2, так и по энергетической безопасности за рубежом", - отметил представитель Госдепартамента США.

Как сообщалось, 17 февраля члены обеих партий Палаты представителей США обратились к госсекретарю Билнкену с официальной просьбой проинформировать о планах введения администрацией Байдена предусмотренных законами PEESA и PEESCA санкций против Nord Stream 2. Законодатели направили обращение на фоне сообщений СМИ о консультациях между США и Германией, касающихся поиска компромиссов по газопроводу.

В понедельник Министерство финансов США объявило о введении дополнительных санкций против России из-за строительства проекту газопровода Nord Stream 2 из РФ в Германию.