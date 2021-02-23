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Госдепартамент США (1620) Северный поток (1428)

Более 15 компаний добровольно вышли из проекта "Северный поток-2" из-за угрозы санкций, - Госдепартамент США

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Более 15 компаний добровольно вышли из проекта

Правительство США включило в перечень последних санкций, связанных с Nord Stream 2, российское судно "Фортуна" и ООО "КВТ-РУС", однако еще более 15 организаций добровольно вышли из проекта, чтобы избежать наказания со стороны США.

Как сообщил в понедельник представитель Госдепартамента США Нед Прайс, об этом говорится в отчете, предоставленном на запрос Конгресса США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В пятницу Госдепартамент предоставил отчет Конгрессу по проекту газопровода Nord Stream 2, как того требует Закон о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) с изменениями", - отметил Прайс.

Он уточнил, что в документе была определена российская компания "КВТ-РУС" как таковая, которая сознательно продает, сдает в аренду или предоставляет судно "Фортуна" для строительства газопровода Nord Stream 2. В частности, было установлено, что "Фортуна" занималась прокладкой труб на глубине 100 футов и более.

"В соответствии с PEESA с изменениями,"КВТ-РУС" (а также судно "Фортуна", которым владеет эта компания - ред.), подпадают под санкции США", - отметил представитель Госдепартамента США.

Кроме того, отметил он, отчет включает список организаций, "которые сами сделали добросовестные шаги, чтобы в течение соответствующего периода прекратить деятельность, связанную с проектом Nord Stream 2". Эти юридические лица, соответственно, избежали санкций США.

"Этот список включает более 15 организаций и демонстрирует, что наши законодательные цели и действия имеют прекрасный эффект", - подчеркнул Прайс.

Он также сообщил, что официальный Вашингтон проводит постоянные консультации по вопросам энергетической безопасности с европейскими союзниками и партнерами. Однако представитель Госдепа не стал конкретизировать детали, в том числе, участвует ли в переговорах Украины как главный транзитёр газа из России в Европу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соединенные Штаты Америки ввели санкции против строящего "Северный поток-2" судна "Фортуна" и его владельца, - Минфин США

"Когда дело доходит до наших союзников и партнеров, справедливо сказать, что они не будут удивлены нашими подходами или широкой стратегией в этом вопросе, как по Nord Stream 2, так и по энергетической безопасности за рубежом", - отметил представитель Госдепартамента США.

Как сообщалось, 17 февраля члены обеих партий Палаты представителей США обратились к госсекретарю Билнкену с официальной просьбой проинформировать о планах введения администрацией Байдена предусмотренных законами PEESA и PEESCA санкций против Nord Stream 2. Законодатели направили обращение на фоне сообщений СМИ о консультациях между США и Германией, касающихся поиска компромиссов по газопроводу.

В понедельник Министерство финансов США объявило о введении дополнительных санкций против России из-за строительства проекту газопровода Nord Stream 2 из РФ в Германию.
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Топ комментарии
+10
Тем временем в скрепоносной нефтебочке обитатели Орды живут в таких пенхаузах
https://ngs55.ru/text/house/2020/01/01/66424996/

Во времена "самого вкусного пломбира", кстати, Весь нефтеносный Север состоял из таких хорОм.
Более 15 компаний добровольно вышли из проекта "Северный поток-2" из-за угрозы санкций, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 1827
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23.02.2021 08:16
+7
в Германии Австрии и Дании специально создаются фирмы однодневки для этих санкций..... не против компаний санкции нужны а против правительств тех стран которые дали добро на постройку......
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23.02.2021 08:17
+3
Санкции это хорошо, но пора уже создать международную антироссийскую коалицию, пора уже оказать Украине военную, экономическую помощь, которая фактически одна сдерживает российскую агрессию. Сколько можно заниматься только болтовней и видимостью помощи Украине.
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23.02.2021 08:52
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Тем временем в скрепоносной нефтебочке обитатели Орды живут в таких пенхаузах
https://ngs55.ru/text/house/2020/01/01/66424996/

Во времена "самого вкусного пломбира", кстати, Весь нефтеносный Север состоял из таких хорОм.
Более 15 компаний добровольно вышли из проекта "Северный поток-2" из-за угрозы санкций, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 1827
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23.02.2021 08:16 Ответить
балОк з ганочком...
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23.02.2021 08:25 Ответить
Это настолько популярное жильё что фауна той территории дала ему своё название - балОк.
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23.02.2021 08:25 Ответить
в Германии Австрии и Дании специально создаются фирмы однодневки для этих санкций..... не против компаний санкции нужны а против правительств тех стран которые дали добро на постройку......
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23.02.2021 08:17 Ответить
И шо ? это не отменяет тот факт , что поток продолжает строиться совместно с Германией. Почему нет конкретных действий войск НАТО ?
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23.02.2021 08:24 Ответить
Европа может и будет жить лучше,
а вот Московия нет.
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23.02.2021 08:29 Ответить
больше проданного газа ЕС - больше прибыль у кацапов , к тому же экономия на транзите через Украину. Поэтому СП 2 нужно тормозить силами НАТО , а не какими то санкциями .
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23.02.2021 12:28 Ответить
"Глава оппозиционной партии Михаила Саакашвили задержан в Грузии
Грузинский оппозиционный политик Никанор (Ники) Мелия, возглавляющий партию «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили, сотрудники полиции применили перцовый газ в здании офиса политического объединения.", - любезно сообщают СМИ соседей.

Николозовичу приготовится в Украине, с вещами на выход. Понад 15 компаній добровільно вийшли з проєкту "Північний потік-2" через загрозу санкцій, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 5543
Мы не забыли, Миша, как ты, сволочь, границу "прорывал", приехав из-за бугра на велосипеде, и как потом провокации устраивал.
Луганские, которые сейчас пришли к власти, - это не Порошенко, они договариваться не будет.
Я прямо вижу, как "в рамках установления еще более дружественных отношений между Украиной и Грузией" происходит передача Мишико в аэропорту Борисполя грузинским властям. Миша стоит в мокрых портках, в зубах у него зажат сыр сулугуни, в руках Миша держит синие и желтые шарики, сам Миша перевязан ленточками, как ценный подарок.
Играет музыка, настроение у провожащих Мишу радостное и приподнятое - вечером обещан салют. Понад 15 компаній добровільно вийшли з проєкту "Північний потік-2" через загрозу санкцій, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 7831
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23.02.2021 08:42 Ответить
О как петин жоп запукал.
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23.02.2021 09:21 Ответить
Т.е. США своими санкциями фактически подарили "Северный поток-2" *****? Понад 15 компаній добровільно вийшли з проєкту "Північний потік-2" через загрозу санкцій, - Держдепартамент США - Цензор.НЕТ 9889
С компаниями участвовавшими в строительстве расплачивались долей в предприятии.
Выйдя из проекта, они отказались от доли. Кто от этого выиграл?
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23.02.2021 08:43 Ответить
він тепер увесь буде належати ху@лу та спокійно відпочивать на дні Балтійського моря, і то маю сумніви, бо його можуть порізати на шматочки та знайти якесь інше використання в порядку дольової компенсації
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23.02.2021 15:00 Ответить
А почему вы не пишете, что санкции против этих компаний были введены еще Трампом в прошлом году? После этого многие действительно вышли из проекта, но нашлись другие, которые его достраивают. Ожидалось, что новая администрация дополнит этот список новыми компаниями, но они просто повторили старый список, отказавшись расширить его. А это позволяет спокойно достроить проект в ближайшее время. Вот такие «санкции»…
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23.02.2021 08:52 Ответить
Санкции это хорошо, но пора уже создать международную антироссийскую коалицию, пора уже оказать Украине военную, экономическую помощь, которая фактически одна сдерживает российскую агрессию. Сколько можно заниматься только болтовней и видимостью помощи Украине.
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23.02.2021 08:52 Ответить
Полазил в Ютьюбе по поводу военных расходов многих стран Мира,по факту копейки...,НО...интересную вещь нашел...рсфср год 1919 военные расходы 190 % от ВВП.Даже с 1941 по 1945 год было 38-40%.Вопрос,а что же было на самом деле в 1919 году?
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23.02.2021 09:15 Ответить
Может нужно смотреть с другой стороны. К примеру я имею в месяц 1000 грн. Трачу на электричество 400 грн, получается что 40% от дохода. Имея же доход в 220 грн. и потратив на электричество 400 грн. я уже выходит около 190% заплатил. Хотя потребление электричество по сути не поменялось.
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23.02.2021 09:25 Ответить
В 1919 году был военный коммунизм и общий мор от недокормицы и болезней, усугубленный оной.
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23.02.2021 14:39 Ответить
В *********** у местного героя Ивана Говно тоже было такое достижение, что за один вечер ему 15 прохожих добровольно отдали все свои деньги в карманах и телефоны, всего лишь наблюдая мачете в руке .
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23.02.2021 09:24 Ответить
Надо не компании, а Германию вернуть на Землю! Фашики и рашики объединились в этом СП2. Немцы типа не понимают, что деньги будут кровавыми? Им плевать. Все они понимают.
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23.02.2021 09:37 Ответить
Проект "сев. поток-2" кроме РФ выгоден всего паре-тройке немецких семей.В последнее время руководство ФРГ всё сильнее ставит под угрозу санкций и "токсичности" другие немецкие компании,не связанные с "Сев. потоком-2".но имеющими очень тесный контакт с американскими и другими антироссийскими компаниями.То есть предпенсионная и готовая к "её ушли" Меркель со своей командой у власти ставит всецело экономику и политику в зависимость от РФ.Это становится всё очевидней и Шредер-яркий пример немецкой политической (а возможно и не только политической) коррупции.
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23.02.2021 09:51 Ответить
А к Уйлу США не желают применить санкции за оккупацию Украины?! Будапештский меморандум все таки обязывает.
Заблокировать счета, отключить Свифт и лишить кредитов Запада, депортировать всех родственничков рашисткой элиты на родину-уродину, хотя с заложниками можно и не торопиться. Через сутки там не будет ни одного гиркина.
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23.02.2021 09:59 Ответить
Из-за угрозы санкций это добровольно?)))
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23.02.2021 12:45 Ответить
 
 