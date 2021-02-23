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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 153 человека, зафиксированы 4 182 новых случая заражения, выздоровел 4 351 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 153 человека, зафиксированы 4 182 новых случая заражения, выздоровел 4 351 человек

По состоянию на утро вторника, 23 февраля, выявлены 4 182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"4 182 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 23 февраля 2021 года. В частности, заболели 252 ребенка и 219 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 153 человека, зафиксированы 4 182 новых случая заражения, выздоровел 4 351 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 153 человека, зафиксированы 4 182 новых случая заражения, выздоровел 4 351 человек 03госпитализированы - 1 236 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 153 человека, зафиксированы 4 182 новых случая заражения, выздоровел 4 351 человек 03летальных случаев - 153;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 153 человека, зафиксированы 4 182 новых случая заражения, выздоровел 4 351 человек 03выздоровел - 4 351 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 153 человека, зафиксированы 4 182 новых случая заражения, выздоровел 4 351 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 49 600 (в том числе методом ПЦР - 23 660, методом ИФА - 14 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 11 158).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 153 человека, зафиксированы 4 182 новых случая заражения, выздоровел 4 351 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 153 человека, зафиксированы 4 182 новых случая заражения, выздоровел 4 351 человек 08заболели - 1 311 844 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 153 человека, зафиксированы 4 182 новых случая заражения, выздоровел 4 351 человек 08выздоровели - 1 151 777 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 153 человека, зафиксированы 4 182 новых случая заражения, выздоровел 4 351 человек 08летальных случаев - 25 309;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 153 человека, зафиксированы 4 182 новых случая заражения, выздоровел 4 351 человек 08проведено ПЦР-тестов - 6 738 144.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468) областях, г. Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 153 человека, зафиксированы 4 182 новых случая заражения, выздоровел 4 351 человек 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 153 человека, зафиксированы 4 182 новых случая заражения, выздоровел 4 351 человек 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 153 человека, зафиксированы 4 182 новых случая заражения, выздоровел 4 351 человек 13
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Нииичё, индийский несертифицированный дженерик уже на подлёте.
Скоро во всех "Эпицентрах" страны!
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23.02.2021 08:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5XklNZ4mxTc
Реакція глядачів на чемпіонаті Австралії з тенісу на коментар чиновниці про вакцинну кампанію. Дуже промовисто!
Людей не надуриш казками з дебіловізора про цю отруту.
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23.02.2021 11:18 Ответить
новий штам ковідки - "Буковель21"...
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23.02.2021 08:22 Ответить
Зеленого кольору.
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23.02.2021 08:25 Ответить
така кількість смертей - це біля 15000 нових випадків на дееь. Але всі забили на тестування
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23.02.2021 08:23 Ответить
Іди і здавай хоч щодня.
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23.02.2021 08:33 Ответить
гівнотестування гівнотестами, які дають 90% ХИБНОпозитивних результатів?
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23.02.2021 11:17 Ответить
Це перемога, чи зрада?
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23.02.2021 08:24 Ответить
Выздоровели 3 351,наверно вакцину приняли...которую еще не привезли...
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23.02.2021 08:49 Ответить
99,5% "інфікованих" не потрібна госпіталізація, бо вони мають легкий або "безсимптомний" перебіг. Дуже дивно, звичайно, що вони видужують))
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23.02.2021 11:16 Ответить
 
 