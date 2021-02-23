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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20073) ранение (3237) Донбасс (26945) потери (3856) ВСУ (5125) операция Объединенных сил (4182)

Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - 11 нарушений режима "тишины", - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - 11 нарушений режима

За прошедшие сутки, 22 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения. Командование операции Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье погибшего, а раненому бойцу желает скорейшего выздоровления", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что неподалеку от Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из минометов 82-мм калибра, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении враг осуществил дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций с помощью ПОМ-2, использовав при этом около двух десятков мин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За выходные спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 229 нарушений режима "тишины"

В пригороде Марьинки противник открывал неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а возле Первомайского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации вели прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Пивденного.

"В результате обстрела получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказана медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение", - сообщили в штабе.

Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - 11 нарушений режима тишины, - штаб ОС 01
Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - 11 нарушений режима тишины, - штаб ОС 02
Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - 11 нарушений режима тишины, - штаб ОС 03
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Вот и закончилось "чудо" Зели. Хозяин подыгрывал пока клоун был "хорошим мальчиком", против плохого барыги.
Погибшему вечная память, раненым выздоровления.
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23.02.2021 08:52 Ответить
Царство небесне полеглому захиснику.
Одужання пораненим.
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23.02.2021 09:02 Ответить
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 11 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9934

Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 11 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3641
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23.02.2021 09:11 Ответить
 
 