Один украинский воин погиб, еще один получил осколочные ранения на Донбассе с начала суток. Враг применил 120- и 82-мм минометы, ВСУ открывали ответный огонь, - штаб ОС
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С начала текущих суток, 23 февраля, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска осуществили обстрел украинских позиций из минометов 82-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов.
"В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего, а раненому бойцу желает скорейшего выздоровления", - сказано в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-мм калибра, а в пригороде Авдеевки - из станковых противотанковых гранатометов.
"На обстрелы противника украинские воины осуществляли ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - сказано в сообщении.
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«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Апокалипсис 6:10).
Излей ярость гнева Своего на военных Сергея Шойгу, сбивших пассажирский борт.
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска. При крушении самолета погибло 298 человек, среди них - 80 детей.
Посети жезлом железным россиян, которые радуются гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды. Вспомни безумные решения нечестивого Правительства этой православной раковой опухоли, отдавшего распоряжение давить гусеницами бульдозеров венгерских гусей, польские яблоки и голландский сыр «Пармезан» и накажи голодом губителей продуктов питания.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Псалом 108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма, бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и мирных гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику и финансовую систему недоимперии, наводнившей весь мир автоматами «Калашникова, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. «Да будут дни его кратки» (Псалом 108:8).
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину Лизу, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Правосек
@kancler20121
Я дуже хочу щоб це прочитали люди,які втомилися від #війни,від #атошників,від #волонтерів. Які не мають уяви що це таке,але дуже втомилися...
Сьогодні був 200м молодий хлопчина,якій мав би жити і жити.Але він загинув захищаючи нас.
Знаєте, що таїться за цифрою 200 ...?
Це коли під час бою, ти чуєш крик побратима:
- С@ка, давайте сюди, він ще дихає !!! І в найскладніших умовах, забувши про стерильності, брудними, тремтячими руками засипаєш "целакс" і шепочеш, як молитву: , тихо браток..ти чого, все буде !
Коли розвалений УАЗ вичавлює божевільну швидкість і під пострілами, відчайдушний шофер виводить машину з під обстрілу, а фельдшера під божевілля "танцю" старої розвалюхи-швидкої намагаються створити диво ... і поклавши руку на плече, кажуть водію:
-не метушися, ось і все ...
Коли в холодні стіни моргу, приїжджає командир, побратим ... і дає нову форму ... так положено ... так потрібно і курить сигарету за сигаретою, лише кадик ходить ходором ..., а треба рідним повідомити. І знаєте чоловіки плачуть ...
З якої зброї?
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ загиблим Героям.
Швидкого одужання пораненим захисникам.
Одужання пораненому.