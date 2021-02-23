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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20073) потери (3856) ВСУ (5125) операция Объединенных сил (4182)

Один украинский воин погиб, еще один получил осколочные ранения на Донбассе с начала суток. Враг применил 120- и 82-мм минометы, ВСУ открывали ответный огонь, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Один украинский воин погиб, еще один получил осколочные ранения на Донбассе с начала суток. Враг применил 120- и 82-мм минометы, ВСУ открывали ответный огонь, - штаб ОС

С начала текущих суток, 23 февраля, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска осуществили обстрел украинских позиций из минометов 82-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов. 

"В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин - получил осколочные ранения. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего, а раненому бойцу желает скорейшего выздоровления", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-мм калибра, а в пригороде Авдеевки - из станковых противотанковых гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе. За сутки - 11 нарушений режима "тишины", - штаб ОС

"На обстрелы противника украинские воины осуществляли ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - сказано в сообщении.

Один украинский воин погиб, еще один получил осколочные ранения на Донбассе с начала суток. Враг применил 120- и 82-мм минометы, ВСУ открывали ответный огонь, - штаб ОС 01
Один украинский воин погиб, еще один получил осколочные ранения на Донбассе с начала суток. Враг применил 120- и 82-мм минометы, ВСУ открывали ответный огонь, - штаб ОС 02
Один украинский воин погиб, еще один получил осколочные ранения на Донбассе с начала суток. Враг применил 120- и 82-мм минометы, ВСУ открывали ответный огонь, - штаб ОС 03
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Топ комментарии
+15

Правосек
@kancler20121

Я дуже хочу щоб це прочитали люди,які втомилися від #війни,від #атошників,від #волонтерів. Які не мають уяви що це таке,але дуже втомилися...

Сьогодні був 200м молодий хлопчина,якій мав би жити і жити.Але він загинув захищаючи нас.
Знаєте, що таїться за цифрою 200 ...?

Це коли під час бою, ти чуєш крик побратима:
- С@ка, давайте сюди, він ще дихає !!! І в найскладніших умовах, забувши про стерильності, брудними, тремтячими руками засипаєш "целакс" і шепочеш, як молитву: , тихо браток..ти чого, все буде !
Коли розвалений УАЗ вичавлює божевільну швидкість і під пострілами, відчайдушний шофер виводить машину з під обстрілу, а фельдшера під божевілля "танцю" старої розвалюхи-швидкої намагаються створити диво ... і поклавши руку на плече, кажуть водію:
-не метушися, ось і все ...

Коли в холодні стіни моргу, приїжджає командир, побратим ... і дає нову форму ... так положено ... так потрібно і курить сигарету за сигаретою, лише кадик ходить ходором ..., а треба рідним повідомити. І знаєте чоловіки плачуть ...
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23.02.2021 09:21
+8
Нарешті заборона на вогонь у відповідь знята. О що Байден робить!
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23.02.2021 08:51
+8
Спочивай з миром, синку....
Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3918

Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!

Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8240
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23.02.2021 09:17
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Правила форума Совет форумчан
Нарешті заборона на вогонь у відповідь знята. О що Байден робить!
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23.02.2021 08:51 Ответить
а кто тебе сказал,що заборона знята??? там согнать всех снайперов и снайперш, которые имеются, та видкривати вогонь не у "видповидь", а чисто видстрелюючи...
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23.02.2021 09:00 Ответить
а если будут гнать впереди женщин и детей - танками давить и из всего имеющегося оружия расстреливать..
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23.02.2021 09:02 Ответить
Пару раз подавити і постріляти -- перестануть ховатися за спинами або між домами.
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23.02.2021 09:37 Ответить
А "если" під прикриттям жінок і дітей ворог зайде в українське село і почне вбивати наших жінок і дітей?
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23.02.2021 10:26 Ответить
звідки у вас така інформація ?
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23.02.2021 13:01 Ответить
Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Апокалипсис 6:10).
Излей ярость гнева Своего на военных Сергея Шойгу, сбивших пассажирский борт.
Как установила Комиссия по расследованию причин гибели в Украине пассажирского самолета рейса «MH-17» авиакомпании «Malaysia Airlines», летевшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, «Боинг» сбили не донецкие коногоны, а российский расчет 53-й Курской бригады ПВО российской армии, который нелегально пересек границу и прибыл на территорию украинского Донбасса из российского города Курска. При крушении самолета погибло 298 человек, среди них - 80 детей.
Посети жезлом железным россиян, которые радуются гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды. Вспомни безумные решения нечестивого Правительства этой православной раковой опухоли, отдавшего распоряжение давить гусеницами бульдозеров венгерских гусей, польские яблоки и голландский сыр «Пармезан» и накажи голодом губителей продуктов питания.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Псалом 108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма, бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и мирных гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику и финансовую систему недоимперии, наводнившей весь мир автоматами «Калашникова, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. «Да будут дни его кратки» (Псалом 108:8).
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину Лизу, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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23.02.2021 15:06 Ответить
О дин загинув біля Авдіївки, а цей біля Зайцевого. Це вже двоє загиблих.
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23.02.2021 08:55 Ответить
еще трое в блиндаже сгорели
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23.02.2021 09:15 Ответить
Але ж то «небойові втрати» і тому до «офіційної статистики» не додали.... Згоріли діти 20 років , перекинули мабуть гасову лампу....
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23.02.2021 19:16 Ответить
Спочивай з миром, синку....
Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3918

Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!

Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8240
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23.02.2021 09:17 Ответить

Правосек
@kancler20121

Я дуже хочу щоб це прочитали люди,які втомилися від #війни,від #атошників,від #волонтерів. Які не мають уяви що це таке,але дуже втомилися...

Сьогодні був 200м молодий хлопчина,якій мав би жити і жити.Але він загинув захищаючи нас.
Знаєте, що таїться за цифрою 200 ...?

Це коли під час бою, ти чуєш крик побратима:
- С@ка, давайте сюди, він ще дихає !!! І в найскладніших умовах, забувши про стерильності, брудними, тремтячими руками засипаєш "целакс" і шепочеш, як молитву: , тихо браток..ти чого, все буде !
Коли розвалений УАЗ вичавлює божевільну швидкість і під пострілами, відчайдушний шофер виводить машину з під обстрілу, а фельдшера під божевілля "танцю" старої розвалюхи-швидкої намагаються створити диво ... і поклавши руку на плече, кажуть водію:
-не метушися, ось і все ...

Коли в холодні стіни моргу, приїжджає командир, побратим ... і дає нову форму ... так положено ... так потрібно і курить сигарету за сигаретою, лише кадик ходить ходором ..., а треба рідним повідомити. І знаєте чоловіки плачуть ...
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23.02.2021 09:21 Ответить
Тільки тупі домашні курки думають, що чоловіки не плачуть.
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23.02.2021 11:32 Ответить
Як і тупі домашні півні.
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23.02.2021 11:40 Ответить
хомчак, где ответка?
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23.02.2021 09:53 Ответить
???
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23.02.2021 16:59 Ответить
Кожного дня вбивають наших воїнів. " ... украинские воины осуществляли ответный огонь"
З якої зброї?
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ загиблим Героям.
Швидкого одужання пораненим захисникам.
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23.02.2021 10:31 Ответить
Политологи говорят, что обострение на Донбассе - это принуждение Украины к снятию санкций с каналов мертвечука, его самого, его оттюнингованной оксаны и их бизнес империй. Только работают ли эти санкции в реале? А вот стреляют намного больше и ребята гибнут ежедневно. А наивный В.А.З. до сих пор думает, что у нас перемирие. Чушь собачья!!!
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23.02.2021 10:34 Ответить
Очень может быть ! Именно после закрытия каналов началось обострение .Совпадение- кто знает.
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23.02.2021 17:00 Ответить
Царство Небесне загиблому...
Одужання пораненому.
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23.02.2021 12:34 Ответить
 
 