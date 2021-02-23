Рада сегодня соберется на внеочередное заседание: рассмотрят ветированный Зеленским закон о госслужбе

Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Депутаты рассмотрят законопроект о госслужбе, который ранее ветировал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба Рады, передает Цензор.НЕТ.

Народные депутаты рассмотрят законопроект для восстановления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы. Данный законопроект также регулирует вопрос полномочий исполняющих обязанности министра.

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Начало заседания запланировано на 12:00.