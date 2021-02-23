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вето (354) ВР (28721) внеочередное заседание (262) госслужащие (331)

Рада сегодня соберется на внеочередное заседание: рассмотрят ветированный Зеленским закон о госслужбе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня соберется на внеочередное заседание: рассмотрят ветированный Зеленским закон о госслужбе

Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Депутаты рассмотрят законопроект о госслужбе, который ранее ветировал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба Рады, передает Цензор.НЕТ.

Народные депутаты рассмотрят законопроект для восстановления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы. Данный законопроект также регулирует вопрос полномочий исполняющих обязанности министра.

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Начало заседания запланировано на 12:00.
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Витренко от газа убирать нелья. Депутаты останутся без конвертов.Не будут же Коломойский и Ахметов платить им свои кровные. ."$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции", - Скороход о зарплатах в конвертах для "Слуг народа".
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23.02.2021 09:14 Ответить
Со спонсоров терроризма медведчука и козака снимать неприкосновенность не будут, пусть и дальше спокойно живут и ходят в законодательный орган?
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23.02.2021 09:15 Ответить
ОНИ ПДРЫ МОЛОДЫХ НА ГОССЛУЖБУ БЕРУТ, А КОГДА СОКРАЩЕНИЕ ИХ И СОКРАЩАЮТ, А САМИ СТАРЫЕ СИСТЕМНЫЕ ЧЕРВИ СИДЯТ И НЕ ПРОГРЕССИРУЮТ !!!
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24.02.2021 07:05 Ответить
 
 