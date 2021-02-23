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Рада сегодня соберется на внеочередное заседание: рассмотрят ветированный Зеленским закон о госслужбе
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Депутаты рассмотрят законопроект о госслужбе, который ранее ветировал президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает пресс-служба Рады, передает Цензор.НЕТ.
Народные депутаты рассмотрят законопроект для восстановления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы. Данный законопроект также регулирует вопрос полномочий исполняющих обязанности министра.
Начало заседания запланировано на 12:00.
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