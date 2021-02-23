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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 112,2 млн, число жертв достигло 2,48 млн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 112,2 млн, число жертв достигло 2,48 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 23 февраля в мире зарегистрировали 286 116 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 522 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 112 263 884 случая инфицирования, из них 286 116 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 485 400 человек, из них 6 522 за минувшие сутки.

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 112,2 млн, число жертв достигло 2,48 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 87,7 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 153 человека, зафиксированы 4 182 новых случая заражения, выздоровел 4 351 человек

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 112,2 млн, число жертв достигло 2,48 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 24-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 10.
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а сколько инвалидность получат...
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23.02.2021 09:10 Ответить
Пфайзер уж не знает как свою "вакцинку" пропихнуть.
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23.02.2021 09:13 Ответить
ВОЗ натякав на вірус в м'ясі, то нехай свиней наколюють, тіки своїх, наших не дамо.
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23.02.2021 09:18 Ответить
Та отож.
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23.02.2021 09:50 Ответить
Тому Українцям її не продають, тому що не знають?! Ви ще той інтелектуал
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23.02.2021 09:46 Ответить
A у Украины есть столько денег чтобы за неё заплатить ?
Откуда ?
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23.02.2021 09:50 Ответить
Крашена сода не допоможе, беріть гарячу.
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23.02.2021 09:59 Ответить
Один на 3000 помер,офіційно
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23.02.2021 10:03 Ответить
Пандемія гівнотестування гівнотестами.
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23.02.2021 11:13 Ответить
 
 