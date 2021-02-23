Один украинский воин погиб из-за обстрела наемниками РФ, еще один получил ранение, - делегация в ТКГ
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Сегодня, 23 февраля, в результате обстрела оккупантами на Донбассе погиб один украинский воин, еще один получил ранение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает украинская делегация в ТКГ.
"Сегодня, 23 февраля около 7.00 на направлении Светлодарска в результате обстрела противником наших позиций погиб один и был ранен еще один военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.
Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.
"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким воина, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+16 Vasilij VG
показать весь комментарий23.02.2021 09:15
+7 РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
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+5 Маркиз
показать весь комментарий23.02.2021 09:54
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Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
Год токо начался, а уже нет 15 солдат ВСУ.
Господин Зе несет хоть какую то отвественность?
Светлая память погибшим,... а раненым быстрого выздоровления !