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Один украинский воин погиб из-за обстрела наемниками РФ, еще один получил ранение, - делегация в ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Один украинский воин погиб из-за обстрела наемниками РФ, еще один получил ранение, - делегация в ТКГ

Сегодня, 23 февраля, в результате обстрела оккупантами на Донбассе погиб один украинский воин, еще один получил ранение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает украинская делегация в ТКГ.

"Сегодня, 23 февраля около 7.00 на направлении Светлодарска в результате обстрела противником наших позиций погиб один и был ранен еще один военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.

Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким воина, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Никакой ответки нет и не будет. У потерпевшего членограя - устойчивое перемирие. Наши бойцы там - мишени в тире. Спасибо зебилам, проголосовавшим за клоуна во время войны.
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23.02.2021 09:15
+7
Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманців РФ, ще одного поранено, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 3841
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23.02.2021 09:23
+5
Очень жаль и крайне прискорбно, что в новостях с фронта нет сообщений о том, что "...ответным огнем было уничтожено 20-30-100 единиц живой силы врага..."
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23.02.2021 09:54
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Пора бы дать им настоящую ответку. Терпение лопнуло.
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23.02.2021 09:11 Ответить
Никакой ответки нет и не будет. У потерпевшего членограя - устойчивое перемирие. Наши бойцы там - мишени в тире. Спасибо зебилам, проголосовавшим за клоуна во время войны.
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23.02.2021 09:15 Ответить
Спочивай з миром, синку....
Один украинский воин погиб из-за обстрела наемников РФ, еще один получил ранение, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 3783

Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Один украинский воин погиб из-за обстрела наемников РФ, еще один получил ранение, - делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 3468
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23.02.2021 09:20 Ответить
Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманців РФ, ще одного поранено, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 3841
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23.02.2021 09:23 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава воїнам!
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23.02.2021 09:48 Ответить
Очень жаль и крайне прискорбно, что в новостях с фронта нет сообщений о том, что "...ответным огнем было уничтожено 20-30-100 единиц живой силы врага..."
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23.02.2021 09:54 Ответить
Какое то кровавое перемирие, чисто по Зеленски!
Год токо начался, а уже нет 15 солдат ВСУ.
Господин Зе несет хоть какую то отвественность?
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23.02.2021 10:02 Ответить
Только в феврале 13 ребят погибло , зебилы ****** !!!!
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23.02.2021 10:11 Ответить
Ни чего не понимаю! Три новости почти подряд, что погиб один военнослужащий, а один ранен... Это одна и та же новость или погибших трое? Пухом земля...
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23.02.2021 10:19 Ответить
это трое погибших. Один на Бутовке и двое на Светлодарке ...
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23.02.2021 11:33 Ответить
Разогнать эту ТКГ.! Кроме соболезнований никакого толку.
Светлая память погибшим,... а раненым быстрого выздоровления !
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23.02.2021 10:40 Ответить
Кажеться, Азербайджан показал, каким образом надо давить борзоту. И, кстати, в методике Азербайджана надувание губок в ТКГ не присутствовало ни разу.
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23.02.2021 11:04 Ответить
30 БАТАЛЬОНОВ !!!
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24.02.2021 07:03 Ответить
ДАЙТЕ ИМ 3 ДНЯ НА ЭВАКУАЦИЮ И ВПЕРЕД !!!
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24.02.2021 07:02 Ответить
 
 