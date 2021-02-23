В ВОЗ обещают компенсации за тяжелые побочные эффекты от вакцины против COVID-19
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила программу компенсации ущерба здоровью, причиненного вакцинацией от COVID-19 для людей в 92 странах с низким и средним уровнем дохода – участницах программы COVAX. Чтобы получить компенсацию, не нужно будет обращаться в суд.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом говорится в сообщении на сайте ВОЗ.
Среди 92 стран-участниц, гражданам которой будут компенсировать ущерб от вакцинации, и Украина.
Программа будет финансироваться за счет небольшого сбора с каждой дозы вакцин по программе COVAX. Компенсировать намерены ущерб при редких, но серьезных побочных эффектах.
"Предоставляя единовременную компенсацию в полном и окончательном урегулировании любых претензий, программа COVAX нацелена на значительное сокращение необходимости обращений в суды, что является потенциально длительным и дорогостоящим процессом", – говорится в сообщении.
Подавать заявки на компенсацию можно будет с 31 марта 2021 года, когда заработает специальный сайт программы, на котором, помимо прочего, можно будет найти ответы на вопросы по компенсациям.
Заявку на компенсацию смогут подать и те, кому вакцина будет введена до 31 марта.
Напомним, в мире фиксируют все больше случаев побочной реакции на вакцину от коронавируса. В частности, в Польше уже зафиксировали больше 1,5 тысячи случаев осложнений.
Мы также сообщали, что у переболевших COVID-19 вероятность проявления побочных эффектов после вакцины Pfizer в два раза выше, чем у тех, кто не болел.
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Интересное предложение.
От имени ассоциации математиков с огромным стажем , в том числе преподавания стохастически ... А так же - программеров , инженегров , физиков , химиков и вообще людей грамотных с критическим мышлением . С великой любовью к ПТУным зомбо-дисседентам .
Вероятность "ущерба от вакцины" может и высока с точки зрения "банальной ерундиции" . Но в математическом выражении она не превышает один на 100 тысяч случаев . Напомню , что вакцина с эффективностью (высокой) >= 90% тупо в 10 случая из ста не даёт ничего -- не вреда (!!!) , ни пользы . Хотя у тех же "Астразенека" и тем паче у "Файзера" вероятность заразиться после двух доз вакцины хоть и составляет 10 случаев из ста , но заболеть в тяжёлой форме и тем более умереть вероятность не более 1% , т.е. уже менее один случай на сто ... Причём вероятность тяжёлых и летальных форм уже считается не от общего числа , а от числа вакцинированных , что всё-таки заразились .
Терь оценим вероятность заражения ковид-диссидента . Официальный цихерь по Украине 1.311 млн. граждан заражены или пореболели . Учитывая , шо в Украине с лёгкими симптомами получить тест на Ковид занимает около тысячи гривен и 2 недели времени , то официальные 1.3 млн. можно смело умножать на 5 , если не на 10 . Таким образом , даже щенячая оптимизьма веры в официальную цихерь даёт как минимум 3.6%заражённых по стране (3.6% вероятности) . А реалисты умножают на 5 и получают 18% .
А суровые пессимисты умножают официоз на 10 и уже выходит 36% вероятности заразиться . Т.е. вероятность заразиться без вакцины от четырёх на 100 до 36 на сто . Тогда как вероятность получить вред от вацины один случай на сто тысяч .
Хочу лишь напомнить , что вероятность попасть в серьёзное ДДП даже в пробке в маршруте спокойного трамвая №2 в Киеве от Львовской площи до Вокзальной на порядок выше , но кого это когда-то останавливало ?!
По вышеозначенным причинам , причинам сурово научным и техническим считаю ковид-диссиденство разновидностью врождённого дибилизьма , хотя это и софкоидно-приобретённая хворь . От невежества и дремучести !
Так безпечна ж повністю чарівна і універсальна ковідна вакцинка.
Одноразова ? А коли людина інвалідом стане ? А на випадок смерті ?
І ще попробуй доведи (щоб ви визнали), що то від вакцинки побічні дії.