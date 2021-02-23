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В ВОЗ обещают компенсации за тяжелые побочные эффекты от вакцины против COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В ВОЗ обещают компенсации за тяжелые побочные эффекты от вакцины против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила программу компенсации ущерба здоровью, причиненного вакцинацией от COVID-19 для людей в 92 странах с низким и средним уровнем дохода – участницах программы COVAX. Чтобы получить компенсацию, не нужно будет обращаться в суд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

Среди 92 стран-участниц, гражданам которой будут компенсировать ущерб от вакцинации, и Украина.

Программа будет финансироваться за счет небольшого сбора с каждой дозы вакцин по программе COVAX. Компенсировать намерены ущерб при редких, но серьезных побочных эффектах.

"Предоставляя единовременную компенсацию в полном и окончательном урегулировании любых претензий, программа COVAX нацелена на значительное сокращение необходимости обращений в суды, что является потенциально длительным и дорогостоящим процессом", – говорится в сообщении.

Подавать заявки на компенсацию можно будет с 31 марта 2021 года, когда заработает специальный сайт программы, на котором, помимо прочего, можно будет найти ответы на вопросы по компенсациям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз увеличил до 1 млрд евро свой вклад в фонд COVAX, который распространяет вакцину от коронавируса

Заявку на компенсацию смогут подать и те, кому вакцина будет введена до 31 марта.

Напомним, в мире фиксируют все больше случаев побочной реакции на вакцину от коронавируса. В частности, в Польше уже зафиксировали больше 1,5 тысячи случаев осложнений.

Мы также сообщали, что у переболевших COVID-19 вероятность проявления побочных эффектов после вакцины Pfizer в два раза выше, чем у тех, кто не болел.
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Топ комментарии
+5
Уж очень сомневаюсь, что эта компенсация (не дай Бог если наступит такой момент) дойдет до потерпевшего в Украине. В ВОЗ обещают компенсации за тяжелые побочные эффекты от вакцины против COVID-19 - Цензор.НЕТ 6556
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23.02.2021 09:32
+2
Зараз з вакцинацією у світі не так все добре. Не всі літні люди переносять вакцину(алергії, слабкі організми). А тут ще вакцини не кращої якості... Клоун у керма, цирк продовжується. План "поховати Україну" йде повним ходом.
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23.02.2021 10:26
+2
Та ви шо ...
Так безпечна ж повністю чарівна і універсальна ковідна вакцинка.
Одноразова ? А коли людина інвалідом стане ? А на випадок смерті ?
І ще попробуй доведи (щоб ви визнали), що то від вакцинки побічні дії.
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23.02.2021 20:45
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Уж очень сомневаюсь, что эта компенсация (не дай Бог если наступит такой момент) дойдет до потерпевшего в Украине. В ВОЗ обещают компенсации за тяжелые побочные эффекты от вакцины против COVID-19 - Цензор.НЕТ 6556
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23.02.2021 09:32 Ответить
Правильно говорить до семьи потерпевшего...
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23.02.2021 10:22 Ответить
Миши плакали, кололися...
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23.02.2021 09:35 Ответить
Обіцянки-дурням цяцянки! У ВООЗ обіцяють компенсації за важкі побічні ефекти від вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5349
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23.02.2021 09:46 Ответить
Не треба хвилюватися, поки що обіцяють тільки вакцину.
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23.02.2021 09:48 Ответить
Попередили про якість вакцини?
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23.02.2021 09:54 Ответить
Вже безкоштовно всіх лікували
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23.02.2021 09:58 Ответить
бгггг. колитесь на здоровье. У ВООЗ обіцяють компенсації за важкі побічні ефекти від вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2834
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23.02.2021 10:00 Ответить
Типа, публичное повешение эфиопского гоминида и его подельников ?
Интересное предложение.
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23.02.2021 10:09 Ответить
Це як тупізмьі від "розетка" - заплати 500грн. і отримуй безкоштовну доставку, або щоразу щотреба...🐸
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23.02.2021 10:14 Ответить
Зараз з вакцинацією у світі не так все добре. Не всі літні люди переносять вакцину(алергії, слабкі організми). А тут ще вакцини не кращої якості... Клоун у керма, цирк продовжується. План "поховати Україну" йде повним ходом.
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23.02.2021 10:26 Ответить
да кто поверит жидовской своре радуцкого
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23.02.2021 10:32 Ответить
Формулировка ,,Компенсировать намерены ущерб при редких, но серьезных побочных эфектах,,. Офіційно визнають, що це тестування на людях цієї вакцини за їх же гроші, не знаючи наслідків. Тому може зрости смертність від супутніх хвороб, а тут ніхто не буде розбиратись. Розумійте це як ,,марні ваші сподівання на будь яку компенсацію,,.
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23.02.2021 11:07 Ответить
Везем такой щмурдяк, что нужно успокоить подопытных? Если перекосит - денег дадут. посмертно.
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23.02.2021 11:13 Ответить
Немножко о ковид-диссидентах - этих лохов и дремучих птеродактелей .
От имени ассоциации математиков с огромным стажем , в том числе преподавания стохастически ... А так же - программеров , инженегров , физиков , химиков и вообще людей грамотных с критическим мышлением . С великой любовью к ПТУным зомбо-дисседентам .
Вероятность "ущерба от вакцины" может и высока с точки зрения "банальной ерундиции" . Но в математическом выражении она не превышает один на 100 тысяч случаев . Напомню , что вакцина с эффективностью (высокой) >= 90% тупо в 10 случая из ста не даёт ничего -- не вреда (!!!) , ни пользы . Хотя у тех же "Астразенека" и тем паче у "Файзера" вероятность заразиться после двух доз вакцины хоть и составляет 10 случаев из ста , но заболеть в тяжёлой форме и тем более умереть вероятность не более 1% , т.е. уже менее один случай на сто ... Причём вероятность тяжёлых и летальных форм уже считается не от общего числа , а от числа вакцинированных , что всё-таки заразились .
Терь оценим вероятность заражения ковид-диссидента . Официальный цихерь по Украине 1.311 млн. граждан заражены или пореболели . Учитывая , шо в Украине с лёгкими симптомами получить тест на Ковид занимает около тысячи гривен и 2 недели времени , то официальные 1.3 млн. можно смело умножать на 5 , если не на 10 . Таким образом , даже щенячая оптимизьма веры в официальную цихерь даёт как минимум 3.6%заражённых по стране (3.6% вероятности) . А реалисты умножают на 5 и получают 18% .
А суровые пессимисты умножают официоз на 10 и уже выходит 36% вероятности заразиться . Т.е. вероятность заразиться без вакцины от четырёх на 100 до 36 на сто . Тогда как вероятность получить вред от вацины один случай на сто тысяч .
Хочу лишь напомнить , что вероятность попасть в серьёзное ДДП даже в пробке в маршруте спокойного трамвая №2 в Киеве от Львовской площи до Вокзальной на порядок выше , но кого это когда-то останавливало ?!
По вышеозначенным причинам , причинам сурово научным и техническим считаю ковид-диссиденство разновидностью врождённого дибилизьма , хотя это и софкоидно-приобретённая хворь . От невежества и дремучести !
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23.02.2021 11:20 Ответить
Та ви шо ...
Так безпечна ж повністю чарівна і універсальна ковідна вакцинка.
Одноразова ? А коли людина інвалідом стане ? А на випадок смерті ?
І ще попробуй доведи (щоб ви визнали), що то від вакцинки побічні дії.
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23.02.2021 20:45 Ответить
 
 