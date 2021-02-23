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джекпот (76) лотерея (215)

Кто-то из Украины может выиграть рекордный джекпот EuroMillions €210 миллионов (реклама)

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кто-то из Украины может выиграть рекордный джекпот EuroMillions €210 миллионов (реклама)

Джекпот супер-розыгрыша EuroMillions достиг €210 миллионов – это крупнейший приз за всю историю лотереи, и он может быть выигран сегодня вечером!

Шансы, что джекпот супер-розыгрыша EuroMillions будет сорван уже сегодня, во вторник 23 февраля 2021, очень высоки. К счастью, вы можете побороться за €210-миллионный приз, будучи в Украине! И еще, принимая участие в тираже EuroMillions, вы также получите шанс выиграть €1 миллион в захватывающем испанском розыгрыше!

EuroMillions, крупнейшая лотерея в Европе, запустила первую в 2021 году серию супер-розыгрышей 5 февраля 2021 г., с увеличенным джекпотом в €130 миллионов. По прошествии нескольких супер-тиражей без победителей джекпота, приз достиг исторического рекорда!

Нынешний джекпот EuroMillions уже вошел в историю, как крупнейший джекпот Европы. Так, по результатам супер-розыгрыша 11 декабря 2020 г., приз в €200 миллионов достался одному удачливому участнику из Франции. После того тиража лотерея подняла максимальный джекпот до €210 миллионов.

Билеты лотереи EuroMillions можно приобрести в девяти различных странах Европы, но это не значит, что, проживая в Украине, вы не можете принять участие в захватывающих тиражах, которые предлагает транснациональная лотерея Европы. Вы можете приобрести билеты на супер-розыгрыш EuroMillions онлайн на сайте theLotter.com, крупнейшем в мире лотерейном сервисе.

Вот как вы можете принять участие в супер-тираже из Украины

Участие в Супер-розыгрыше ЕвроМиллионов доступно жителям Украины онлайн!

Для того, чтобы принять участие в ближайшем тираже в рамках супер-розыгрыша ЕвроМиллионов, просто откройте аккаунт на сайте theLotter.com. Купить лотерейный билет онлайн на сайте TheLotter так же просто, как если бы вы покупали его лично в одном из киосков Европы. Выберите 5 номеров из диапазона 1-50, а также 2 дополнительных номера "Lucky Stars", из диапазона 1-12.

Как только ваш заказ будет оформлен, представитель компании, проживающий в одной из стран, где продаются официальные билеты EuroMillions, купит от вашего имени физический билет. Вы сможете увидеть его скан-копию в вашей учетной записи. Сам же билет будет помещен в сейф компании.

Играйте в супер-розыгрыш EuroMillions с шансом выиграть дополнительный приз в €1 миллион!

Все участники тираже EuroMillions на сайте theLotter автоматически получают дополнительный шанс стать миллионером в испанском раффле El Millón.

На каждом приобретенном вами билете лотереи EuroMillions, печатается 9-значный код – если код на вашем билете совпадет с тем, что выпал в ходе раффла, приз в €1 миллион ваш.

Повезет ли кому-то из Украины сорвать сегодня исторический джекпот в €210 миллионов? Повезет ли вам? Одно точно: нельзя выиграть джекпот, не купив билет. Чтобы узнать больше информации об участии в супер-розыгрыше сегодня, пожалуйста, перейдите на сайт theLotter.com.

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Топ комментарии
+2
марна справа...все одно Ляшко виграє!
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23.02.2021 10:04
+2
Снимаю порчу, открываю чакру, помогаю сорвать джек пот. Оплата - перевод на карту. Не упусти свой шанс стать миллионером!
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23.02.2021 10:07
+1
Известно кто.Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк задекларировал 1,9 млн грн выигрыша от шести различных фирм.
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23.02.2021 10:04
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Известно кто.Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк задекларировал 1,9 млн грн выигрыша от шести различных фирм.
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23.02.2021 10:04 Ответить
марна справа...все одно Ляшко виграє!
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23.02.2021 10:04 Ответить
Снимаю порчу, открываю чакру, помогаю сорвать джек пот. Оплата - перевод на карту. Не упусти свой шанс стать миллионером!
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23.02.2021 10:07 Ответить
Виграти такий джет-пот в Україні (при її судах і правоохороній системі а ля Кагарлик і Княжичі) це підписати собі і своїй родині гарантований смертний вирок. А в медіа озвучать сім'я яка виграла джет пот, чомусь від щастя вся вистрибнула з вікна 15 поверху.
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23.02.2021 10:12 Ответить
Стохастическая вероятность выигрыша примерно один к 250 тысячам . Это и есть высокая вероятность , бо нормальная вероятность крупного выигрыша обычно один к 10 миллионам ....

Причём , чтобы один выиграл 200 лимонов евро нужно , чтоб народ купил билетов на лимонов 300-400 . Как получаются джек-поты по 200 лимонов ?! Элементарно Уатсон -- когда 5-10 выигрышей не происходит ... и так выигрышный фонд накапливается .
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23.02.2021 10:15 Ответить
В Израиле , в самые первые годы развития веб-паутинки один молодой гусь дал объяву типа , мол я знаю "как стать миллионером" , но для этого ему на веб-кошелёк всего долляр нужно послать и он вышлет инструкцию ...
Когда критическая масса критических идиётов достигла одного лимона пиплов , он не поленился отослать каждому всего одно слово -- "так" ! Бо других способов наживы на критических идиётах нет как "на них мильён меняют по рублю" ...
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23.02.2021 10:21 Ответить
Ідея прекрасна - купити купу квитків за гроші лохів, тримати їх в себе і якщо раптом якись квиток виграє...
Ви б віддали цей квиток лоху?))
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23.02.2021 10:22 Ответить
скотиняка с вилами ? Хтось з України може виграти рекордний джекпот EuroMillions € 210 мільйонів - Цензор.НЕТ 3281 Хтось з України може виграти рекордний джекпот EuroMillions € 210 мільйонів - Цензор.НЕТ 8818
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23.02.2021 10:25 Ответить
а я вот продал экскаватор и купил жене сапоги, нормальные пацаны продают экскаваторы и стучать в барабан страдивари, а лохи покупают лотерейные билеты.
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23.02.2021 10:26 Ответить
и вероятность такого выигрыша составляет 0, 000 000 000 000 279 ))
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23.02.2021 10:38 Ответить
Так уж бывает,
Так уж выходит -
Кто-то теряет,
Кто-то теряет,
Кто-то теряет,
Кто-то находит... Хтось з України може виграти рекордний джекпот EuroMillions € 210 мільйонів - Цензор.НЕТ 8736 Хтось з України може виграти рекордний джекпот EuroMillions € 210 мільйонів - Цензор.НЕТ 2695 Хтось з України може виграти рекордний джекпот EuroMillions € 210 мільйонів - Цензор.НЕТ 8865
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23.02.2021 10:42 Ответить
думаю, это будет Ляшко.
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23.02.2021 10:45 Ответить
ВЫИГРАЕТ И СРАЗУ ПУТИНА ЗАКАЖЕТ !)
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24.02.2021 06:50 Ответить
 
 