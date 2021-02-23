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Новости Общество Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26014) водоснабжение (697) Наев (334)

Армии РФ в оккупированном Крыму нужно около 2,6 млн куб. м воды в год, это влияет на уровень обеспеченности местного населения, - Наев

Новости Цензор.НЕТ Общество

Армии РФ в оккупированном Крыму нужно около 2,6 млн куб. м воды в год, это влияет на уровень обеспеченности местного населения, - Наев

Увеличение количества военных РФ в оккупированном Крыму существенно влияет на обеспеченность местного населения водой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

В настоящее время численность российских войск на оккупированном полуострове составляет около 33 тыс., а на его потребности, согласно нормам российского Минобороны, нужно около 2,6 миллиона кубометров воды в год.

"Тот факт, что в настоящее время руководство Российской Федерации не может полноценно обеспечить Крым пресными водными ресурсами - достаточно очевиден. И это, прежде всего, вызывает дальнейший упадок промышленности и сельского хозяйства, а также является предпосылкой возникновения гуманитарной и экологической проблемы. Согласно официальным данным, на 1 января 2021, на временно оккупированной территории АР Крым на постоянной основе проживают 2 416 856 человек. Вместе с тем, имеется численность российских войск составляет около 33 тыс. человек", - подчеркнул Наев.

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Учитывая нынешнюю политику России, командующий не исключил, что указанное количество российских военных на полуострове будет расти и дальше.

"Россия продолжает "накачивать" полуостров оккупационными войсками. Учитывая этот факт и согласно нормам российского Минобороны, для такого количества военных нужно около 2,6 миллиона кубометров воды в год. Также, кроме личного состава военнослужащих, надо учитывать обслуживание военной техники, бытовые нужды и самое главное - создание дополнительных резервов с водой для автономного обеспечения потребностей в случае чрезвычайной ситуации с целью недопущения снижения боеготовности воинских подразделений", - рассказал Наев.

Такие действия военно-политического руководства России, увеличение численности военнослужащих ВС РФ в Крыму и создание там сплошной военной базы существенно влияют на уровень обеспеченности местного населения водой, отметил командующий.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+20
Ця армія вбивала українців і продовжкє вбивати. Нах!
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23.02.2021 10:10
+19
Задохни, бот рашистский!
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23.02.2021 10:11
+9
Соглашусь, что от героев не осталось и имен, осталась только сволочь КГБшная и лохи терпилы на коленях...
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23.02.2021 10:33
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Ця армія вбивала українців і продовжкє вбивати. Нах!
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23.02.2021 10:10 Ответить
Так украінців вбиває армія, але Російська...
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23.02.2021 11:20 Ответить
Задохни, бот рашистский!
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23.02.2021 10:11 Ответить
Соглашусь, что от героев не осталось и имен, осталась только сволочь КГБшная и лохи терпилы на коленях...
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23.02.2021 10:33 Ответить
Знаменна дата першої поразки більшовицької армії від німецьких військ 1918 року під Псковом та Нарвою. Вітаю вас з першою звіздюлєною від швабів.
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23.02.2021 11:30 Ответить
На па-рашу, мразь!
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23.02.2021 11:42 Ответить
Это кто там у тебя герои? Ублюдки, которые женщин и детей в Ичкерии, Грузии,Украине,Молдове, Сирии убивали? Уроды, которые танками давили венгров,чехов в 60х? мильчаковы, гиркины, бородаи -которые Украинцам животы вспарывали? Ваши херои - гэбистские твари, этого говна у вас как говна и будьте вы все прокляты..
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23.02.2021 11:44 Ответить
Для полноценного обеспечения армии оккупантов требуется очень много мочи, можем помочь
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23.02.2021 10:14 Ответить
Трійка: Сивохо, Кравчук і Фокні вже везуть бочку дніпровської води для спасіння від спраги окупантів.
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23.02.2021 10:16 Ответить
Армії РФ в окупованому Криму потрібно близько 2,6 млн куб. м води на рік, це впливає на рівень забезпеченості місцевого населення, - Наєв - Цензор.НЕТ 236
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23.02.2021 10:30 Ответить
Директор Черного моря Эрдоган,вернет Крым Османской Империи,дело времени... Армії РФ в окупованому Криму потрібно близько 2,6 млн куб. м води на рік, це впливає на рівень забезпеченості місцевого населення, - Наєв - Цензор.НЕТ 6339
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23.02.2021 10:35 Ответить
И главное, под радостные аплодисменты крысчан...
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23.02.2021 10:38 Ответить
3 млн кубов вод для стирки портянок и морды лица! А не много ли?
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23.02.2021 10:36 Ответить
Не забывай про грязные, чухонские жопы...
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23.02.2021 10:38 Ответить
Неподмытые жены кацапских военных уже завонялись, но то ли еще будет, когда на дворе станет жарко, а море еще холодное!
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23.02.2021 11:43 Ответить
Радиостанция Перець FM недавно передала...запасов пресной воды в Мире всего 1 %...
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23.02.2021 10:42 Ответить
Если Айсберги внезапно расстанут,будет капздец с водой...
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23.02.2021 10:45 Ответить
"Это не ерунда! Это совсем даже не ерунда,
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" Главного
управления имперской безопасности РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер
о кровных родственных связях,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Видать, потребность в воде товарисчу Наеву помог подсчитать его родный братуха - чиновник российской оккупационной администрации Крыма.
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23.02.2021 10:57 Ответить
 
 