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Самым опасным сопутствующим заболеванием при COVID-19 является диабет: летальность 22%, - НАН Украины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Самым опасным сопутствующим заболеванием при COVID-19 является диабет: летальность 22%, - НАН Украины. ИНФОГРАФИКА

Самым опасным сопутствующим заболеванием при коронавирусе является диабет. Об этом свидетельствует статистика летальных случаев в Украине.

Соответствующее исследование представила Национальная академия наук Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что летальность при заболевании диабетом для вех возрастных групп составляет 22%, а для возрастной категории 80+ - 46%.

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"Самыми опасными сопутствующим заболеванием при COVID-19, согласно статистике летальных случаев в Украине, является диабет", - сообщили в НАН.

"Среди всех летальных случаев 81% имели сопутствующие заболевания. Среди летальных случаев больше было тех, кто имел сердечно-сосудистые заболевания (73%), диабет (17%), хронические заболевания легких (5.0%), некоторые больные имели более одного сопутствующего заболевания. Чтобы оценить летальность для каждой болезни, нужно разделить количество летальных случаев на общее количество инфицированных, которые имели это сопутствующее состояние и подтвержденный диагноз COVID-19. Наибольшую вероятность летальности имеет сахарный диабет (22%), а сердечно-сосудистые заболевания имеют летальность вдвое меньше. Значительный процент сердечно-сосудистых заболеваний среди умерших объясняется большим количеством случаев инфицированных с этим сопутствующим заболеванием. В возрастной категории 80+ высокий показатель летальности - у заболевания почек (42%), диабета (46%), хронических неврологических или нейромышечных заболеваний (44%), злокачественных образований (38%)", - говорится в исследовании.

Самым опасным сопутствующим заболеванием при COVID-19 является диабет: летальность 22%, - НАН Украины 01
Самым опасным сопутствующим заболеванием при COVID-19 является диабет: летальность 22%, - НАН Украины 02
Самым опасным сопутствующим заболеванием при COVID-19 является диабет: летальность 22%, - НАН Украины 03
Самым опасным сопутствующим заболеванием при COVID-19 является диабет: летальность 22%, - НАН Украины 04
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Топ комментарии
+4
Воно зрозуміло, що ти собі думаєш, що то Петро тобі в штани безперервно сере, але яким то боком до діабету? До речі, то не Петро, то ти сам обсираєшся. Ну то таке...
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23.02.2021 10:19
+2
Страшко, тебе коли в Україну завезли?
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23.02.2021 10:50
+1
все украинские врачи - кацапы !

иначе чего они массово отказываются от вакцинации этим шмурдяком ?
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02.03.2021 21:46
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Петина ботва перегибает и нагнетает. По Рейтерс AstraZeneca давно дала добро крупнейшему в мире индийскому производителю вакцин делать их вакцину по лицензии. Именно эта лицензионная вакцина уже на подлете к Киеву.
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-india-vaccines/india-to-start-covid-vaccine-exports-on-wednesday-idUSKBN29O1HI
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23.02.2021 10:13 Ответить
хоть бадяга и на подлёте, но будет она впролёте
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23.02.2021 10:15 Ответить
Индусы офигенные препы и дженерики делают, лучше любых наших и не хуже оригиналов.
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23.02.2021 10:20 Ответить
сподіваюсь, що ти будеш одним з перших, що вакцинувалися цією бодягою
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23.02.2021 10:34 Ответить
Воно зрозуміло, що ти собі думаєш, що то Петро тобі в штани безперервно сере, але яким то боком до діабету? До речі, то не Петро, то ти сам обсираєшся. Ну то таке...
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23.02.2021 10:19 Ответить
Їм, чим гірше - тим краще
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23.02.2021 10:20 Ответить
Кацапів нагадують. Дуже схожа пропаганда.
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23.02.2021 10:31 Ответить
все украинские врачи - кацапы !

иначе чего они массово отказываются от вакцинации этим шмурдяком ?
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02.03.2021 21:46 Ответить
Страшко, тебе коли в Україну завезли?
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23.02.2021 10:50 Ответить
про діабет зрозуміло
до чого тут "ковід"?
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23.02.2021 11:04 Ответить
НАН тупорылое: опасным сопутствующим заболеванием при ДИАБЕТЕ является любое заболевание, дебилы
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23.02.2021 11:40 Ответить
Смерть от ковида может считаться только через пневмонию. Остальное это мракобесие для папуасов.
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23.02.2021 13:31 Ответить
Так може треба говорить про діабет, не як "супутнє захворювання", а як про "захворювання, що ініціює захворювання "Ковід", з-за ослабленого імунітету у діабетиків"? Тобто, діабетики - одна з "груп риску"...
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25.04.2021 21:19 Ответить
 
 