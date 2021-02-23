Беглый экс-глава МВД Захарченко заявил о готовности возглавить террористов на Донбассе в случае объединения "Л/ДНР"
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Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко заявил, что готов возглавить российских террористов на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он заявил российским пропагандистам с Russia Today.
Захарченко заявил, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей надо объединить под властью боевиков, и он готов возглавить объединенную террористическую организацию.
"Да, я готов", – сказал Захарченко.
На вопрос, готов ли он к конкуренции, Захарченко ответил положительно. В качестве "конкурента" он видит террориста Дениса Пушилина.
Виталий Захарченко – экс-министр внутренних дел времен беглого диктатора Виктора Януковича. В феврале 2014 года Захарченко покинул Украину. С 26 февраля 2014-го находится в розыске СБУ. Скрывается от правосудия в России. Захарченко подозревают в том, что он санкционировал превышение власти и служебных полномочий силовиками в противостоянии с майдановцами, что в итоге привело к массовым жертвам. Также он проходит подозреваемым по делу об организации умышленных убийств и покушений во время Майдана в феврале 2014 года. В России учредил "фонд Юго-Восток", финансирующий террористов на Донбассе. Активно участвует в антиукраинской пропаганде.
28 января Восточная правозащитная группа сообщала о начале процесса объединения террористов оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей в одно формирование.
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Раздать паспорта РФ, объединить ЛНР/ДНР, признать их независимость, подписать с ними военный договор и пр. давление на Украину.
Уходить из Донбасса РФ не будет ни при каких условиях.
Выбить сепаров с Донбасса можно только если в РФ кардинально сменится власть (что маловероятно) ИЛИ РФ развалится (что тоже маловероятно) ИЛИ США наложат нефтяное и газовое эмбарго на РФ и под угрозой краха РФ уйдет из Донбасса (но из Крыма они не уйдут!!!)
Байден такое же мурло,шо и Обама
У янукОВОЧа було , а в його холуя "не було" ?!
Про державну зраду - ні слова
Й головне , що "державна зрада" це злочин з точки зору середини 20 століття . А ********** світі до його відносятся як до "політичних переслідувань" . Тому Ібуковича жодний суд в ЕС не видав би Україні . А ось террориста, бандита , садиста й коллабрціоніста -- залюбки .
Це дуже прикро , що Ібуковичу крім "державної зради" нічого не можут причепити потягом .
Якщо Україна прагне до ЕС й НАТО (останнє важливіше) , то требо й мизики міняти під ******** стандарти правосуддя .