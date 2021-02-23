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Беглый экс-глава МВД Захарченко заявил о готовности возглавить террористов на Донбассе в случае объединения "Л/ДНР"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Беглый экс-глава МВД Захарченко заявил о готовности возглавить террористов на Донбассе в случае объединения

Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко заявил, что готов возглавить российских террористов на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он заявил российским пропагандистам с Russia Today.

Захарченко заявил, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей надо объединить под властью боевиков, и он готов возглавить объединенную террористическую организацию.

"Да, я готов", – сказал Захарченко.

На вопрос, готов ли он к конкуренции, Захарченко ответил положительно. В качестве "конкурента" он видит террориста Дениса Пушилина.

Виталий Захарченко – экс-министр внутренних дел времен беглого диктатора Виктора Януковича. В феврале 2014 года Захарченко покинул Украину. С 26 февраля 2014-го находится в розыске СБУ. Скрывается от правосудия в России. Захарченко подозревают в том, что он санкционировал превышение власти и служебных полномочий силовиками в противостоянии с майдановцами, что в итоге привело к массовым жертвам. Также он проходит подозреваемым по делу об организации умышленных убийств и покушений во время Майдана в феврале 2014 года. В России учредил "фонд Юго-Восток", финансирующий террористов на Донбассе. Активно участвует в антиукраинской пропаганде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд разрешил провести специальное досудебное расследование по делу экс-главы МВД Захарченко, - Офис Генпрокурора

28 января Восточная правозащитная группа сообщала о начале процесса объединения террористов оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей в одно формирование.
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Топ комментарии
+20
Один Захер вже штурмує лондОн. Давай йому на допомогу.
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23.02.2021 10:13
+17
А от цікава деталь - всі ці януковичі, азірови, захєрченки ні разу не приїхали в Лугандонію з 2014 року... Це так вони ******* свой радной Даунбасс??
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23.02.2021 10:11
+16
Беглый экс-глава МВД Захарченко заявил о готовности возглавить террористов на Донбассе в случае объединения "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 3517
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23.02.2021 10:10
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Беглый экс-глава МВД Захарченко заявил о готовности возглавить террористов на Донбассе в случае объединения "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 3517
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23.02.2021 10:10 Ответить
Буде король Захєр другий!
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23.02.2021 10:11 Ответить
Майже готова назва партії "За хєр"
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23.02.2021 11:40 Ответить
Яка "скрепна" хВамілія... захарченко...
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23.02.2021 10:15 Ответить
это как предсказание на будущее из прошлого)
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23.02.2021 11:06 Ответить
Второму Захарченко не терпится вслед за первым.
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23.02.2021 11:38 Ответить
Виключно довічне пв.
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23.02.2021 10:11 Ответить
а СБУ при баканове только друг друга заказывает....
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23.02.2021 10:11 Ответить
А от цікава деталь - всі ці януковичі, азірови, захєрченки ні разу не приїхали в Лугандонію з 2014 року... Це так вони ******* свой радной Даунбасс??
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23.02.2021 10:11 Ответить
они там могут гарантировано пиз..лей отхватить
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23.02.2021 11:07 Ответить
Один захарченко уже возглавлял молодую республику.
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23.02.2021 10:12 Ответить
Один Захер вже штурмує лондОн. Давай йому на допомогу.
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23.02.2021 10:13 Ответить
Буде династія Захєрів!
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23.02.2021 10:24 Ответить
Бо ще і Рейк*явік треба "брати".
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23.02.2021 10:42 Ответить
Услужливый дурак опаснее врага.
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23.02.2021 10:15 Ответить
А вот и мы. Не ждали?
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23.02.2021 10:15 Ответить
Хочет повторить подвиг своего однофамильца?
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23.02.2021 10:16 Ответить
Хороших людей Господь принимает в свои объятия, забирая их на Небеса раньше срока, а МРАЗЬ зАХЕРЧЕНКО и Ко продолжают топтать и осквернять нашу землю! Неужели у рогатого в Преисподней все казаны со смолой заняты?!!
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23.02.2021 10:16 Ответить
Это тот который встречался с Ермаком в Эмиратах?

Беглый экс-глава МВД Захарченко заявил о готовности возглавить террористов на Донбассе в случае объединения "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 5158
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23.02.2021 10:16 Ответить
захарченко - мразь колаборантная, будь проклят до 7 колена.
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23.02.2021 10:17 Ответить
Цей також хоче до Києва дійти? (З грунтовими водами)
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23.02.2021 10:18 Ответить
этот нет, он только в гости к однофамильцу напрашивается)
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23.02.2021 11:09 Ответить
Захер Второй!
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23.02.2021 10:21 Ответить
Это хитрожопые многоходовки и провокации Путина
Раздать паспорта РФ, объединить ЛНР/ДНР, признать их независимость, подписать с ними военный договор и пр. давление на Украину.
Уходить из Донбасса РФ не будет ни при каких условиях.
Выбить сепаров с Донбасса можно только если в РФ кардинально сменится власть (что маловероятно) ИЛИ РФ развалится (что тоже маловероятно) ИЛИ США наложат нефтяное и газовое эмбарго на РФ и под угрозой краха РФ уйдет из Донбасса (но из Крыма они не уйдут!!!)
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23.02.2021 10:21 Ответить
Не підуть, навіть коли там буде вже місячний пейзаж.
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23.02.2021 10:44 Ответить
Эмбарго даже не обсуждается.
Байден такое же мурло,шо и Обама
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23.02.2021 10:51 Ответить
У Віталія Захарченка ще не було підозри у вчиненні державної зради? Тепер буде
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23.02.2021 10:22 Ответить
Я то "не було" ?!
У янукОВОЧа було , а в його холуя "не було" ?!
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23.02.2021 10:26 Ответить
Якщо вірити відкритим джерелам, то розслідується "незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень , що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту".
Про державну зраду - ні слова
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23.02.2021 10:36 Ответить
А Ви , мабуть , забули , що відомий лист Ібуковича до держдури й ***** підписав йще й Захерченко ! Я вже не кажу , що за 7 років з часів Майдану накопичилося у слідчих органів України забагато публічних висловленнь цього непана Віталіка на кшалт підтримки Дирляндій ...
Й головне , що "державна зрада" це злочин з точки зору середини 20 століття . А ********** світі до його відносятся як до "політичних переслідувань" . Тому Ібуковича жодний суд в ЕС не видав би Україні . А ось террориста, бандита , садиста й коллабрціоніста -- залюбки .

Це дуже прикро , що Ібуковичу крім "державної зради" нічого не можут причепити потягом .

Якщо Україна прагне до ЕС й НАТО (останнє важливіше) , то требо й мизики міняти під ******** стандарти правосуддя .
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23.02.2021 12:10 Ответить
И этот хочет в кафешке пообедать или в лифте прокатиться.Удачи ублюдку.
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23.02.2021 10:24 Ответить
в лифт, ****!
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23.02.2021 10:25 Ответить
Изголодался бедный. Зарос. Осунулся.Потоки воровские иссякли. Согласен уже на гавнистые. Лишь бы не работать руками.Со временем согласиться возглавить и тюремную камеру ))
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23.02.2021 10:27 Ответить
Шо такое, Виталя? Денюжки заканчиваются?
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23.02.2021 10:27 Ответить
Так вже один куройоб захерченко червей годує, давайте ше одного захерченка Ексглава-утікач МВС Захарченко заявив про готовність очолити терористів на Донбасі в разі об'єднання "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 3229
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23.02.2021 10:31 Ответить
Кафе "Сепар", Чебурашка над входом. Мы уже все проходили.
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23.02.2021 10:36 Ответить
Баблос заканчивается, вот и суетится попасть на хлебную пасаду!
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23.02.2021 10:37 Ответить
еще одно
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23.02.2021 10:47 Ответить
Мразь захерченко дал согласие убивать украинцев
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23.02.2021 10:53 Ответить
Скоро в кинотеатрах Лугандонии! Продолжение нашумевшего блокбастера "Куриный генерал - прерванный полет"! Встречайте - "Захарченко 2. Возвращение живых мертвецов"!
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23.02.2021 10:58 Ответить
и что теперь прикажите делать сегодняшним гловарям банд, им что лифтом не пользоваться и насекомых стерегаться. Жестокое заявление.
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23.02.2021 11:07 Ответить
вот почему эту мусарню надо только отстреливать....
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23.02.2021 11:16 Ответить
Согласился возглавить дырляндию,давая интервью пи...ру антошке красовскому с рашка тудей ( у антошки свой канал на телеге "гей на передержке"). Тьфу, нечисть какая.
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23.02.2021 11:25 Ответить
Цікаво, а кафе для Захарченка продовжує працювати?
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23.02.2021 12:00 Ответить
херой обьединитель даунецкой ...ЗДОТЫ?
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23.02.2021 12:01 Ответить
Что значит "готов возглавить"? Мифический "народ Донбасса" хоть какие-нибудь органы ИЗБИРАЕТ?
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23.02.2021 12:22 Ответить
ОСЬ І НАСТАВ ЙОГО ОСТАННІЙ "БОЙ" "ОДНОФАМИЛЕЦ" ЗАЧЕКАВСЯ!! ЦЕ 100% наказ ху..ла!!
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23.02.2021 12:34 Ответить
давай, захерченко, дерзай. моторыла тебя уже заждался.
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23.02.2021 15:52 Ответить
Это он озвучил после разговора по прямой линии связи с АПзебила из посольства Украины в Минске , а потом встречи кое с кем в ОАЭ))) План "Б"?
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23.02.2021 21:44 Ответить
 
 