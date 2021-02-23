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Спасатели уже больше недели ищут туриста, заблудившегося в районе горы Гемба на Закарпатье
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Закарпатской области уже больше недели продолжаются поиски туриста, заблудившегося вблизи горы Гемба. Спасатели провели воздушную разведку.
Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас спасательными группами осуществляется обследование местности на предмет схода лавин или падения снежных карнизов", - уточнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщалось, 13 февраля возле с. Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились 2 человека (жители г. Киева). 14 февраля в 11.30 поисковой группой ГСЧС был найден первый турист (состояние здоровья удовлетворительное).
Топ комментарии
+7 Привет
показать весь комментарий23.02.2021 10:14
+4 Александр Ушаков eddd48b2
показать весь комментарий23.02.2021 10:42
+2 Ольга Мартынюк 8c212b17
показать весь комментарий23.02.2021 10:21
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Порубать и проесть смереки, а потом требовать денег на ликвидацию последствий наводнений.
Депутаты с мандатами обливаясь потом машут топорами, а вуйки сидят на пенёчках и задумчиво курят трубки...
Несомненно - начальство!
Не фантазуйте, а краще почитайте фактичний матеріал. Там раніше ще одна стаття на цю тему кому буде цікаво.