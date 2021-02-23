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Спасатели уже больше недели ищут туриста, заблудившегося в районе горы Гемба на Закарпатье

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Спасатели уже больше недели ищут туриста, заблудившегося в районе горы Гемба на Закарпатье

В Закарпатской области уже больше недели продолжаются поиски туриста, заблудившегося вблизи горы Гемба. Спасатели провели воздушную разведку.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас спасательными группами осуществляется обследование местности на предмет схода лавин или падения снежных карнизов", - уточнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось, 13 февраля возле с. Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились 2 человека (жители г. Киева). 14 февраля в 11.30 поисковой группой ГСЧС был найден первый турист (состояние здоровья удовлетворительное).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спасатели убедительно призывают туристов воздержаться от походов в горы: На Закарпатье и Львовщине угроза снежных лавин
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Топ комментарии
+7
Снег сойдет быстро найдут...осталось не долго..
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23.02.2021 10:14
+4
та да же если был и Мишей, то при встрече с косолапым превратишься в Машу)
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23.02.2021 10:42
+2
Яка безглузда смерть, заради якоїсь примхи -так жертвувати життям і родиною. Дуже шкода людину...
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23.02.2021 10:21
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Снег сойдет быстро найдут...осталось не долго..
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23.02.2021 10:14 Ответить
Не факт. От не розумію київських туристів. У ґКиєві цього року теж снігу багато було. Навіщо 'хати в Карпати, та ще й парами? Чому місцевого з собою не взяли?
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23.02.2021 10:21 Ответить
Місцеві здатні лише смереки рубати.
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23.02.2021 10:23 Ответить
Ви думаєте, що вони смереки під хатою рубають? 😊Чи рубають смереки задля задоволення? А Вам відомо, що у цих селах роботи немає від слова "зовсім". Тму ці рубки - просто можливість вижити. І от такі "туристи" заплативши бойкові гроші за супровід, зберегли б декілька смерек.
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23.02.2021 10:27 Ответить
Ліс має здатність рости...
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23.02.2021 10:45 Ответить
ну що за дурня
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23.02.2021 10:55 Ответить
Так взяли би хоч паршиву вівцю погнали у гори. Років з тридцять тому в горах були й отари, й кошари, й колиби. А тепер все це лежить в руїнах. Тоді була би й робота місцевим, й заїжджому лижникові де пересидіти негоду.
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23.02.2021 10:44 Ответить
Ти мелеш несусвітні дурниці, бо в Карпатах якщо і був, то не далі санаторного комплексу у Яремчі або Ворохті. У тих, хто в темі, просто вуха в'януть. Навіть коментувати нічого дурницю від "а" до "я".
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23.02.2021 11:33 Ответить
👏👏👏👏👏
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23.02.2021 13:04 Ответить
Ви можете думати, що собі хочете. А я, у свою чергу, можу обрати Альпи замість Карпат.
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05.03.2021 19:44 Ответить
Да, да....
Порубать и проесть смереки, а потом требовать денег на ликвидацию последствий наводнений.
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23.02.2021 12:38 Ответить
Далекий ти чоловіче від тої смереки. 😊Сидів би тихо краще. Бо вирубують не бойки з гуцулами, а злочинці з мандатами і "коробками". Саме вони можуть безпроблемно зрубане вивезти і продати. В тому числі і за кордон.
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23.02.2021 13:06 Ответить
Так и вижу идиллическую картину!
Депутаты с мандатами обливаясь потом машут топорами, а вуйки сидят на пенёчках и задумчиво курят трубки...
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23.02.2021 16:53 Ответить
Не пиймай тої гидоти, від якої у тебе такі видіння. 😊 Вуйки трубки не курять. Вуйки ґарують по закордонах. А крутелики приїжджають зі своїми бригадами і інструментом. Хоча дехто з вуйків і допомагає звичайно. За копійки. Раджу приїхати і подивитись, як люди живуть скажімо у селі Ропавському колишнього Турківського району, чи у Либохорі під Пікуєм.
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23.02.2021 18:16 Ответить
И кто ж этом виноват?
Несомненно - начальство!
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23.02.2021 18:25 Ответить
а вас сталічних так дуже смереки цікавлять, пля. Дивись на сваю сталіцу краще і в яке гівно ви місто загнали ... смереки ,'пт вам спати не дають..
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23.02.2021 10:49 Ответить
Ні, нас цікавлять карпатські пеньки.
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23.02.2021 11:58 Ответить
по андріївському спуску так класно хлопці на сноуборді з"їзжали.
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23.02.2021 13:03 Ответить
Его медведи уже сьели
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23.02.2021 10:14 Ответить
Немає там ведмедів. У всякому разі їх там дууууже давно не бачили.
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23.02.2021 10:24 Ответить
Поїдь на Синевір. Там прихисток ведмедів. Їх після травм там лікують. У Карпатах ведмеді іноді зустрічаються, а буде ще більше, бо в Румунських Карпатах ведмедів розвелося дуже багато і вони мігрують на північ де більше їжі (малини, грибів, туристів).
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23.02.2021 12:10 Ответить
Шановний, у Свалявському районі ведмедів немає. 😊 Я сам живу у самих Карпатах, між двома пемевалами - Ужоцьким і Верецьким. Недалеко від найвищої точки Львівської області - гори Пікуй. У самому серці Боцюйківщини. Що стосується Синевир, то це Івано-Франківська область, до того ж тут добряче натоптано туристами. Натомість у районі, в якому живу я (зараз ліквідованому) справді зустрічаються ведиеді, зубри, аосулі, олені, рисі і дикі коти, не кажучи вже про кабанів і вовків. Тому я краще знаю, про що пишу в даному випадку. 😊
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23.02.2021 12:26 Ответить
Не зовсім вірно. Гора Гемба на межі Свалявського і Міжгірського районів. І якщо в Свалявському районі ведмедів, можливо, не має, то на Міжгірщині - цілком можливо. Ну і Синевир - з яких пір Івано-Франківська обл? Це Закарпаття.
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23.02.2021 16:27 Ответить
Теж на межі. Майже.
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23.02.2021 16:45 Ответить
та да. там их есть.
Спасатели уже больше недели ищут туриста, заблудившегося в районе горы Гемба на Закарпатье - Цензор.НЕТ 2690
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23.02.2021 10:24 Ответить
А якби був дівчинкою Машею, то його доля склалася б інакше...
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23.02.2021 10:25 Ответить
та да же если был и Мишей, то при встрече с косолапым превратишься в Машу)
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23.02.2021 10:42 Ответить
Яка безглузда смерть, заради якоїсь примхи -так жертвувати життям і родиною. Дуже шкода людину...
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23.02.2021 10:21 Ответить
а был ли мальчик?
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23.02.2021 10:21 Ответить
Вряд ли. Скорее всего тело сейчас под снегом. А вот когда стает и его до тех пор не найдут, вполне возможно, что обглодают.
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23.02.2021 10:30 Ответить
Помню лет десять тому, примерно в апреле, недалеко от Буковеля в районе перевала Столы, нашли оттаявшего бедолагу. Так чтобы его вытянуть из-под снега, пришлось тело обвязывать верёвкой и тянуть снегоходом. При таких раскладах, никакое зверьё не смогло бы добраться до тела.
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23.02.2021 10:35 Ответить
Все. Шансів вже давно немає....
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23.02.2021 10:29 Ответить
Щось тут не те в цій ситуації. Навіть якщо і каталися на лижах удвох, то повинні були спустились вниз до підніжжя гори. І навіть якщо заблукав то все одно спускаючись вниз біля підніжжя гори ти неодмінно вийдеш до населеного пункта
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23.02.2021 10:34 Ответить
Я теж так думаю - не може так бути, що один поїхав направо, другий - на ліво, якщо заблудились, то разом і вибираються донизу...
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23.02.2021 10:40 Ответить
Та навіть якщо і направо та на ліво. Є підніжжя гори, між горами є ложбини якими вода тече, а тече вона вниз і однозначно впадає в річку.за 4 години це навіть по снігу можна вийти до населеного пункту звідти
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23.02.2021 10:50 Ответить
тоді був сильний мороз і великий сніг
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23.02.2021 10:53 Ответить
Там же всі населені пункти знаходяться на північних схилах хребта. А якщо перевалиш на південь, то там нема від слова "нічого". До найближчого села Березників треба молотити двадцять кілометрів снігом.
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23.02.2021 10:48 Ответить
Якщо будеш пертись вгору то так воно і буде, якщо підніжжя підеш то вийдеш до нас.пункту
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23.02.2021 10:52 Ответить
https://4sport.ua/news?id=33719

Не фантазуйте, а краще почитайте фактичний матеріал. Там раніше ще одна стаття на цю тему кому буде цікаво.
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23.02.2021 12:15 Ответить
І що там??? Там так і написано. Вмісто того щоб зійти вниз обоє починали підніматись вгору! Далі питання : двоє лижників єкстремалів лізуть на гору, без підйомника, не маючи при собі ранця без сигнальних ракет, без термоса, без бутербродів і на сам кінець без сірників???? Ось другий говорить --переночував під деревом!!! *****. А де написано що він собі розвів багаття???
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23.02.2021 13:52 Ответить
Перш ніж що то видати як за аргумент, самі і ознайомтесь з місцевостю
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23.02.2021 13:54 Ответить
да нашлись вроде уже... рядом в пансионате с тёлками зависали... Рятувальники вже понад тиждень шукають туриста, який заблукав у районі гори Гемба на Закарпатті - Цензор.НЕТ 7643
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23.02.2021 12:44 Ответить
Ведь по хорошему всех просили тогда не лезть в горы.
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23.02.2021 10:36 Ответить
скоро весна, знайдеться ... якого туди було пертись? Просять же, не лізьте.. ні , лучше так, чем ад водки и ад прастуд!
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23.02.2021 10:42 Ответить
Естественный отбор.
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23.02.2021 10:43 Ответить
Я завжди люблю у море, тепло, оце відпочинок. Повезли мене раз у той буковель від роботи. ***** втомився і заї%ався за свої власні кошти. Спорядження, талон на спуски мля. Ціни там конячі. Ані пожерти, ані випити. Мля, коли знову везли, сказв йдіть до біса ви з вашими горами.
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23.02.2021 10:47 Ответить
Кожному - своє. Воно то так шо конєшно, потому шо шо ж. Рятувальники вже понад тиждень шукають туриста, який заблукав у районі гори Гемба на Закарпатті - Цензор.НЕТ 2067
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23.02.2021 12:19 Ответить
 
 