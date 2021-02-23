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Новости Политика Украины
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НАБУ (4030) Приватбанк (823) Яценко Владимир (22)

Троим экс-сотрудникам "ПриватБанка", включая Яценко и Дубилета, сообщено о подозрении в растрате 136 млн грн, - НАБУ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вчера НАБУ и САП сообщили трем экс-чиновникам "ПриватБанка" о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

В декабре 2016 года они за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили средствами банка эти средства в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами "ПриватБанка".

Среди подозреваемых:

- экс-глава правления ПАО КБ "ПриватБанк";
- экс-первый заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк";
- экс-руководитель одного из подразделений ПАО КБ "ПриватБанк", которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании.

Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко задержан.

Также читайте: Бутусов о подробностях задержания Яценко: После того, как Венедиктова подписала подозрение, произошла утечка, но самолет с ним успели развернуть возле Львова

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+17
Коломойский 5 с половиной миллиардов долларов украл и его сажать надо и с полной конфискацией всего имущества!!!
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23.02.2021 10:47
+11
Вот когда деньги вернете, тогда отчитаетесь.
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23.02.2021 10:35
+8
Тююю.... Это копейки в сравнении с растраченным антиковидным фондом.
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23.02.2021 10:38
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Вот когда деньги вернете, тогда отчитаетесь.
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23.02.2021 10:35 Ответить
Бубочка намерен искоренить коррупцию и посадить за грати своего спонсора - Коломойского. Необычный конверт «С уведомлением о вручении» доставил киевский курьер сотрудникам Министерства юстиции Украины. Обратный адрес отправителя был написан на английском языке, а сам конверт тщательно обклеен скотчем. Когда клерк аккуратно ножницами вскрыл конверт, то обнаружил в нём официальные документы (повестки) от американского суда для дальнейшей передачи их под личные подписи народному депутату фракции «Слуга народа» пану Александру Дубинскому и владельцу украинских телеканалов ТРК «Студия 1+1», «Телекомпания ТЕТ», «Реал Истейт - ТВ» («2+2») хаверу ((חָבֵר) Игалю Коломойскому.
Подковерная борьба «швейцарской бородатой бабушки» за возврат активов «ПРИВАТБАНКА» напоминает действия персонажа из поэмы М. Лермонтова «ДЕМОН».
«Печальный Демон, дух изгнанья, Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья Пред ним теснилися толпой;
Ничтожной властвуя землей, Он сеял зло без наслажденья,
Нигде искусству своему Он не встречал сопротивленья -
И зло наскучило ему».
Беня вернулся из Израиля в Украину сразу же после избрания велосипедиста из Кривого Рога президентом. Олигарх преследует в Украине меркантильные цели: возвратить «Приватбанк» и продолжать грабить экономику Украины. Если получится, то продать Украину Путину за сто миллиардов долларов.
Под прикрытием Портнова (Казбека) «смотрящий» из Днепра теперь это делает, не стесняясь, открыто. Механизмов защиты от еврея уже почти нет. И тогда на защиту Украины выступила американская Фемида.
Суд США заблокировал вклады владельца Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и выдал «бородатому папику» $ 20.00 долларов на сутки, для оплаты его обедов в элитных ресторанах.
Как сказал мэр города Днепра господин Борис Филатов: «Все, к чему прикасается Коломойский, превращается в тлен».
Население Украины сейчас находится в ступоре и выясняет, какую должность в Правительстве Украины занимает гражданин Израиля - Игаль Валерьевич Коломойский?
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23.02.2021 15:12 Ответить
Тююю.... Это копейки в сравнении с растраченным антиковидным фондом.
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23.02.2021 10:38 Ответить
Якщо ти про те, що гроші пішли на дороги, то це на сто відсотків правильне рішення. Гроші треба вкладати у розвиток, а не у проїдання та підтримку тих, хто за пару років й так помре.
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23.02.2021 13:52 Ответить
Мене дуже тішить твоя безсила лють.
Втім, я маю чудове здоров'я, так що переживу усіх, хто зараз скавчить через ковід та бажає, щоб держава безкоштовно його лікувала, а не вкладала гроші у розвиток.
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23.02.2021 17:52 Ответить
"Гроші треба вкладати у розвиток, а не у проїдання та підтримку тих, хто за пару років й так помре."

За твоєю логикою навіщо витрачати гроші на лікарні, закрити їх нах, все одне всі рано чи пізно помруть.
І ще: здорова нація - здорова економіка.
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23.02.2021 18:12 Ответить
Я здоровий без лікарень.
Хворі люди у 99 відсотках самі винні у поганому стані свого здоров'я.
Я не проти лікарень, але я проти безкоштовної медицини. Захворів- лікуйся за свої гроші.
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23.02.2021 18:26 Ответить
Щас экс-шеф Привата через какой-нибудь районный суд развалит дело и обяжет НАБУ извиниться....
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23.02.2021 10:39 Ответить
А дядько Джо по сраці не надає?
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23.02.2021 10:52 Ответить
Трьом ексспівробітникам "ПриватБанку", включно з ексзаступником голови Яценком, повідомлено про підозру в розтраті 136 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3628
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23.02.2021 11:43 Ответить
За таке бабло відкупляться легенько і без проблем. Ото Україна багата, скільки грошей викрали купка бусурманів, а народ вже зовсім обглодали.
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23.02.2021 10:42 Ответить
А по идее ст.191 ч.5 предусматривает от 7 до 12 !
Без права на условный срок и амнистию.....
Но это в теории..
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23.02.2021 10:46 Ответить
По ідеї - так, а без ідеї - ні фіга.
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23.02.2021 10:49 Ответить
Цей дурний нарід заслуговує на свою жалюгідну долю.
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23.02.2021 13:54 Ответить
Коломойский 5 с половиной миллиардов долларов украл и его сажать надо и с полной конфискацией всего имущества!!!
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23.02.2021 10:47 Ответить
После лярда+ неподсуден.
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23.02.2021 10:57 Ответить
Уверен, что украл больше. Вопрос не сколько украл, что смогли доказать. У меня большие сомнения в неоспоримости доказательной базы даже по этим 136 млн. Наши законы - как дышло ... Депутаты под себя писали.
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23.02.2021 10:59 Ответить
Кто же они такие таинственные Беняфициары ? - ,, Компанії, пов'язаної з кінцевими бенефіціарами "ПриватБанку".
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23.02.2021 10:50 Ответить
Подивимося, що буде далі. Тут головний не Яценко, а Беня. Хоча Яценко непоганий спеціаліст.
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23.02.2021 10:52 Ответить
Втом то и дело, что все трое просто наемные работники ( они не хозяева всейкухни)
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23.02.2021 11:03 Ответить
Каких то 370 км и граница, пилот хоть успел закрыться в кабине когда экс глава узнал что возвращаются в Борисполь.
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23.02.2021 11:00 Ответить
то що, і Дубілета старшого пов'язали? - судячи зі слів "Среди подозреваемых:- экс-глава правления ПАО КБ "ПриватБанк"" - ???
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23.02.2021 11:10 Ответить
A Benia gde?Ili na etix vse ubytki spiset i delo zakrojet?
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23.02.2021 11:15 Ответить
Нова адміністрація США поставила українській владі чотири питання, які стосувалися, зокрема, розслідування проти колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського і керівництва Національного антикорупційного бюро України. Ні питання, ні вимог стосовно санкцій до Медведчука нова американська адміністрація перед Зеленським не ставила.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко.
На питання, чи були санкції української влади проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука запроваджені під впливом США, Луценко відповів:
"Я користуюся розмовами з різними людьми, що перебувають всередині влади, серед депутатів, моя інформація може бути не повністю точною, але думаю, що на цей момент вона така. Американці справді поставили чотири питання українській владі, це неофіційно, не якийсь ультиматум або письмова вимога. Були поставлені питання стосовно ізоляції осіб, які перебувають під американськими санкціями, і ця проблема була знята (пригадуєте Дубінського і Деркача?). Іншим питанням було перехід у власність китайців підприємства "Мотор-Січ"; і воно вирішене. Третьою була позиція про недоторканність директора НАБУ Ситника. Четвертим пунктом була вимога активізації розслідування проти колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського (і трек з затриманням та оголошенням підозри ексзаступнику Голови ПБ Яценку - з цієї низки). Серед цих чотирьох позицій не було питання санкцій щодо Медведчука і його оточення".
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23.02.2021 11:16 Ответить
бенедиктова, под давлением США подписала заявление на подозрение, и мгновенно подозреваемый узнал, что ему хана. Это как такое может? У бенедиктовой прямая телефонная линия с буниными мародерами? Или это одна команда?
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23.02.2021 11:19 Ответить
Шо, відшукалися свинарчуки? І чиї ж вони будуть? Де там пан ************* і його нацсуки? Бігають уже зі своїми свинаками, чи ні? До кого ведуть доріжки і заасфальтовані дороги реальних свинврчуків?
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23.02.2021 11:42 Ответить
136 млн грн это копейки, там были украдены млрд дол.
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23.02.2021 13:22 Ответить
"Троим экс-сотрудникам "ПриватБанка", включая бывшего зама главы Яценко, сообщено о подозрении в растрате 136 млн грн, - НАБУ." - Зеленскому что-то уже сообщили или ещё нет? - Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского.

На счета студии "Квартал 95" комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского вывели 41 млн долларов перед национализацией ПриватБанка во времена олигарха Игоря Коломойского.
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23.02.2021 13:22 Ответить
А каломойському оголосили підозру чи йому не можна бо він богоізбранний? Трьом ексспівробітникам "ПриватБанку", включно з Яценком і Дубілетом, повідомлено про підозру в розтраті 136 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3484
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23.02.2021 13:46 Ответить
 
 