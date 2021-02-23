Троим экс-сотрудникам "ПриватБанка", включая Яценко и Дубилета, сообщено о подозрении в растрате 136 млн грн, - НАБУ. ВИДЕО
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Вчера НАБУ и САП сообщили трем экс-чиновникам "ПриватБанка" о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
В декабре 2016 года они за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили средствами банка эти средства в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами "ПриватБанка".
Среди подозреваемых:
- экс-глава правления ПАО КБ "ПриватБанк";
- экс-первый заместитель председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк";
- экс-руководитель одного из подразделений ПАО КБ "ПриватБанк", которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании.
Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко задержан.
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Подковерная борьба «швейцарской бородатой бабушки» за возврат активов «ПРИВАТБАНКА» напоминает действия персонажа из поэмы М. Лермонтова «ДЕМОН».
«Печальный Демон, дух изгнанья, Летал над грешною землей,
И лучших дней воспоминанья Пред ним теснилися толпой;
Ничтожной властвуя землей, Он сеял зло без наслажденья,
Нигде искусству своему Он не встречал сопротивленья -
И зло наскучило ему».
Беня вернулся из Израиля в Украину сразу же после избрания велосипедиста из Кривого Рога президентом. Олигарх преследует в Украине меркантильные цели: возвратить «Приватбанк» и продолжать грабить экономику Украины. Если получится, то продать Украину Путину за сто миллиардов долларов.
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Суд США заблокировал вклады владельца Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и выдал «бородатому папику» $ 20.00 долларов на сутки, для оплаты его обедов в элитных ресторанах.
Как сказал мэр города Днепра господин Борис Филатов: «Все, к чему прикасается Коломойский, превращается в тлен».
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Втім, я маю чудове здоров'я, так що переживу усіх, хто зараз скавчить через ковід та бажає, щоб держава безкоштовно його лікувала, а не вкладала гроші у розвиток.
За твоєю логикою навіщо витрачати гроші на лікарні, закрити їх нах, все одне всі рано чи пізно помруть.
І ще: здорова нація - здорова економіка.
Хворі люди у 99 відсотках самі винні у поганому стані свого здоров'я.
Я не проти лікарень, але я проти безкоштовної медицини. Захворів- лікуйся за свої гроші.
Без права на условный срок и амнистию.....
Но это в теории..
Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко.
На питання, чи були санкції української влади проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука запроваджені під впливом США, Луценко відповів:
"Я користуюся розмовами з різними людьми, що перебувають всередині влади, серед депутатів, моя інформація може бути не повністю точною, але думаю, що на цей момент вона така. Американці справді поставили чотири питання українській владі, це неофіційно, не якийсь ультиматум або письмова вимога. Були поставлені питання стосовно ізоляції осіб, які перебувають під американськими санкціями, і ця проблема була знята (пригадуєте Дубінського і Деркача?). Іншим питанням було перехід у власність китайців підприємства "Мотор-Січ"; і воно вирішене. Третьою була позиція про недоторканність директора НАБУ Ситника. Четвертим пунктом була вимога активізації розслідування проти колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського (і трек з затриманням та оголошенням підозри ексзаступнику Голови ПБ Яценку - з цієї низки). Серед цих чотирьох позицій не було питання санкцій щодо Медведчука і його оточення".
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