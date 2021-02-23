Из-за продажи алкоголя через интернет бюджет теряет 12 млрд в год, - ГФС

Государственной фискальная служба активизирует работу по пресечению продажи нелегального алкоголя в интернете и приглашает к сотрудничеству официальных производителей спиртного и интернет-провайдеров.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"Абсолютно согласен с Даниилом Гетманцевым относительно колоссальных убытков государства, связанных с существованием теневого рынка алкоголя. Впрочем, не меньшие убытки несут и официальные производители ликеро-водочных изделий. Нечестная конкуренция, испорченная репутация и снижение прибыли - это далеко не все проблемы легального бизнеса, которые влечет за собой незаконная продажа ЛВИ. Именно поэтому сегодня ГФС Украины и я лично приглашаем представителей производителей и импортеров алкогольных напитков принять участие в совместном обсуждении путей решения указанной проблемы", - отметил он в заметке.

Кроме того, Мельник предложил присоединиться к обсуждению представителей компаний, которые предоставляют услуги по доставке почтовых отправлений, провайдерам хостинга и регистраторам доменных имен.

Соответствующие письма с приглашениями уже направлены. Само мероприятие состоится 26 февраля в помещении ГФС.

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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что из-за действий нелегалов ежегодно бюджет теряет до 12 млрд грн. и призвал контролирующие органы решить этот вопрос.

С начала года в Украине из обращения было изъято 165 т спирта и 71 т ликеро-водочных изделий, прекращена деятельность 11 незаконных производств спиртных напитков.