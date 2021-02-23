Из-за продажи алкоголя через интернет бюджет теряет 12 млрд в год, - ГФС
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Государственной фискальная служба активизирует работу по пресечению продажи нелегального алкоголя в интернете и приглашает к сотрудничеству официальных производителей спиртного и интернет-провайдеров.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник, передает Цензор.НЕТ.
"Абсолютно согласен с Даниилом Гетманцевым относительно колоссальных убытков государства, связанных с существованием теневого рынка алкоголя. Впрочем, не меньшие убытки несут и официальные производители ликеро-водочных изделий. Нечестная конкуренция, испорченная репутация и снижение прибыли - это далеко не все проблемы легального бизнеса, которые влечет за собой незаконная продажа ЛВИ. Именно поэтому сегодня ГФС Украины и я лично приглашаем представителей производителей и импортеров алкогольных напитков принять участие в совместном обсуждении путей решения указанной проблемы", - отметил он в заметке.
Кроме того, Мельник предложил присоединиться к обсуждению представителей компаний, которые предоставляют услуги по доставке почтовых отправлений, провайдерам хостинга и регистраторам доменных имен.
Соответствующие письма с приглашениями уже направлены. Само мероприятие состоится 26 февраля в помещении ГФС.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что из-за действий нелегалов ежегодно бюджет теряет до 12 млрд грн. и призвал контролирующие органы решить этот вопрос.
С начала года в Украине из обращения было изъято 165 т спирта и 71 т ликеро-водочных изделий, прекращена деятельность 11 незаконных производств спиртных напитков.
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Chivas Regal 12 лет...240 грн за ДВА литра....это круто... это на настоящего ценителя...
Даже интернет.
Ще куда не вліз
Ви не можете нормально з олігархів та іже з ними податки зняти ! Усе в офшори виходить .
Що вам ще не хватає ? Алкогольні напої приходять з акцизною маркою - значить держава своє вже отримала
Алкоголь из Казахстана, сигареты из Белоруссии. Либо Казахские варианты болгарских сигарет.
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все на благо страны делает, акцизы в 2,5 раза в этом году на табак подняла и думает сейчас деньга попрет