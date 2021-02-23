РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18120 посетителей онлайн
Новости Экономика
3 779 24
алкоголь (1655) бюджет (4802) налоги (3180) ГФС (3598) Гетманцев (389) Мельник Вадим (72)

Из-за продажи алкоголя через интернет бюджет теряет 12 млрд в год, - ГФС

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Из-за продажи алкоголя через интернет бюджет теряет 12 млрд в год, - ГФС

Государственной фискальная служба активизирует работу по пресечению продажи нелегального алкоголя в интернете и приглашает к сотрудничеству официальных производителей спиртного и интернет-провайдеров.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"Абсолютно согласен с Даниилом Гетманцевым относительно колоссальных убытков государства, связанных с существованием теневого рынка алкоголя. Впрочем, не меньшие убытки несут и официальные производители ликеро-водочных изделий. Нечестная конкуренция, испорченная репутация и снижение прибыли - это далеко не все проблемы легального бизнеса, которые влечет за собой незаконная продажа ЛВИ. Именно поэтому сегодня ГФС Украины и я лично приглашаем представителей производителей и импортеров алкогольных напитков принять участие в совместном обсуждении путей решения указанной проблемы", - отметил он в заметке.

Кроме того, Мельник предложил присоединиться к обсуждению представителей компаний, которые предоставляют услуги по доставке почтовых отправлений, провайдерам хостинга и регистраторам доменных имен.

Соответствующие письма с приглашениями уже направлены. Само мероприятие состоится 26 февраля в помещении ГФС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пачка сигарет должна стоить минимум 200 грн, это поможет финансированию системы здравоохранения, - "слуга народа" Радуцкий

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что из-за действий нелегалов ежегодно бюджет теряет до 12 млрд грн. и призвал контролирующие органы решить этот вопрос.

С начала года в Украине из обращения было изъято 165 т спирта и 71 т ликеро-водочных изделий, прекращена деятельность 11 незаконных производств спиртных напитков.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
А из за офшоров олигархов, где прячется прибыль, сколько?
показать весь комментарий
23.02.2021 10:42
+11
Запретите интернет!)
показать весь комментарий
23.02.2021 10:38
+8
Уменьшите цену раза в два, и будут покупать в магазинах. А так-самогон наше всьо. Из-за продажи алкоголя через интернет бюджет теряет 12 млрд в год, - ГФС - Цензор.НЕТ 7113
показать весь комментарий
23.02.2021 10:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Запретите интернет!)
показать весь комментарий
23.02.2021 10:38 Ответить
один знакомый глушит "джек Дэниэлс" из интернета...по 50 гр.кажись поллитра..и свято верит, в то что оригинал... Из-за продажи алкоголя через интернет бюджет теряет 12 млрд в год, - ГФС - Цензор.НЕТ 1107
показать весь комментарий
23.02.2021 10:41 Ответить
Та да....таких ценителей навалом....
Chivas Regal 12 лет...240 грн за ДВА литра....это круто... Из-за продажи алкоголя через интернет бюджет теряет 12 млрд в год, - ГФС - Цензор.НЕТ 2188 это на настоящего ценителя...
показать весь комментарий
23.02.2021 10:45 Ответить
Я надеюсь что они настоящие из картонного пакетика , Если не из пакета, то подделка однозначно.
показать весь комментарий
23.02.2021 11:16 Ответить
Оригинал стоит 150, то подделка
показать весь комментарий
23.02.2021 13:27 Ответить
А из за офшоров олигархов, где прячется прибыль, сколько?
показать весь комментарий
23.02.2021 10:42 Ответить
за гфс
показать весь комментарий
23.02.2021 10:44 Ответить
Уменьшите цену раза в два, и будут покупать в магазинах. А так-самогон наше всьо. Из-за продажи алкоголя через интернет бюджет теряет 12 млрд в год, - ГФС - Цензор.НЕТ 7113
показать весь комментарий
23.02.2021 10:45 Ответить
добрую часть пересылаемого алкоголя крадёт "укрпочта" при пересылке )) требуйте с неё 6 млрд, для начала ))
показать весь комментарий
23.02.2021 10:45 Ответить
а вторую часть крадет таможня)
показать весь комментарий
23.02.2021 10:47 Ответить
может даже первую )) сначала таможня сливки снимает, а потом уже налетают стервятники из украдипочты )
показать весь комментарий
23.02.2021 11:09 Ответить
а сколько на таможне теряем? может сначала там разобраться?
показать весь комментарий
23.02.2021 10:46 Ответить
Задрали ціну до небес і дивуються. Ідійоти. Из-за продажи алкоголя через интернет бюджет теряет 12 млрд в год, - ГФС - Цензор.НЕТ 9679
показать весь комментарий
23.02.2021 10:46 Ответить
Дьік ваш вовка-реформатор у руля, хто щас вам мєшаєт руліть? Но вьі ж, бл.., до сегодня даже направленіє нє вьібралі, дебільі...
показать весь комментарий
23.02.2021 10:49 Ответить
Бубочка не знает, что делать нужно? Подсказываю поднять акцизы в еще два раза!
показать весь комментарий
23.02.2021 10:57 Ответить
Проклятый! ....Алькоголики итить тваю!!..всех на чистую воду выведем эксплуататоры трудового народа!!!...Ууу мерзавцы!
показать весь комментарий
23.02.2021 10:57 Ответить
А сколько теряет от того, что сами гонят? А сколько от того что сами сигареты крутят? А сколько от того, что курей сами выращивают? Вот же ж нарiд нашей власти попался. До каких пор я вас спрашиваю !? А с чего олигархам жить, с какого бюджета чиновникам воровать ?
показать весь комментарий
23.02.2021 10:58 Ответить
А сколько теряет интернет из-за сбыта самогона через забот. Наверное ещё больше.
показать весь комментарий
23.02.2021 11:11 Ответить
тююю, 1 Ахметка наверное столько же вреда наносит, или Мордорчук. а скока их таких всего то?
показать весь комментарий
23.02.2021 11:22 Ответить
Нашим можновладцам всё вредит.
Даже интернет.
Внаслідок продажу алкоголю через інтернет бюджет втрачає 12 млрд на рік, - ДФС - Цензор.НЕТ 6918
показать весь комментарий
23.02.2021 11:40 Ответить
Делов-то. Делайте как всегда - подымайте акциз.
показать весь комментарий
23.02.2021 13:41 Ответить
председатель Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник Внаслідок продажу алкоголю через інтернет бюджет втрачає 12 млрд на рік, - ДФС - Цензор.НЕТ 1497

Ще куда не вліз Внаслідок продажу алкоголю через інтернет бюджет втрачає 12 млрд на рік, - ДФС - Цензор.НЕТ 1497
Ви не можете нормально з олігархів та іже з ними податки зняти ! Усе в офшори виходить .
Що вам ще не хватає ? Алкогольні напої приходять з акцизною маркою - значить держава своє вже отримала Внаслідок продажу алкоголю через інтернет бюджет втрачає 12 млрд на рік, - ДФС - Цензор.НЕТ 5079
показать весь комментарий
23.02.2021 15:05 Ответить
Не волнуйтесь у нас тоже теряет.
Алкоголь из Казахстана, сигареты из Белоруссии. Либо Казахские варианты болгарских сигарет.
------
все на благо страны делает, акцизы в 2,5 раза в этом году на табак подняла и думает сейчас деньга попрет Внаслідок продажу алкоголю через інтернет бюджет втрачає 12 млрд на рік, - ДФС - Цензор.НЕТ 5506
показать весь комментарий
23.02.2021 17:03 Ответить
за 10 лет стоимость пачки сигарет выросла в среднем 6 раз.
показать весь комментарий
23.02.2021 17:04 Ответить
 
 