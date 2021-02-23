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Сейчас в Беларуси время партизанщины, весной протесты возобновятся с новой силой, - Тихановская

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сейчас в Беларуси время партизанщины, весной протесты возобновятся с новой силой, - Тихановская

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская считает, что протестное движение в Беларуси будет развиваться, и жители страны позже снова вернутся на улицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение она высказала в интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

"Протесты в Беларуси не стухли. Поменялась картинка, поменялась форма протестов, но протестное движение, протестные настроения никуда не ушли. Понятно, сейчас, если люди выходят на улицу с флагами, с лозунгами, они не успеют уйти от ОМОНа... Если где-то появляются люди, туда сразу же направляются "космонавты". И люди все равно выходят, люди борются, люди самоорганизовываются, чтобы выйти, но чуть-чуть попозже, опять огромной массой и дать понять, что мы все еще здесь", – сказала Тихановская.

Она отметила, что на данный момент протесты в Беларуси приобрели партизанскую форму.

"Сейчас время такой партизанщины, когда ты не можешь действовать открыто, потому что это прямая дорога в тюрьму. Понятно, что ни люди, ни мы этого не хотим. Но точечные акции [продолжаются]: повесил ленточку, наклеил наклейку, включил песню, посигналил, когда едут автобусы с делегатами так называемыми… Это их так раздражает… Например, когда повязали ленточку на дереве, а туда приезжает целая пожарная машина, чтобы ее снять. Или спиливают дерево, потому что не могут снять ленточку..." – сказала оппозиционерка.

Вместе с тем журналист возразил, что от партизанско-подпольной борьбы возглавляющий Беларусь с 1994 года Александр Лукашенко не уйдет.

"Опять-таки, я переношусь в Украину времен Майданов. Если у нас было ощущение несправедливости, если власть начинала избивать людей, а тем более детей, – вставали все, захватывали здания государственной власти. Если бы так издевались над украинцами, как издевались над белорусами, у нас бы стреляли со всех крыш и изо всех окон. Никто не мирился бы с этим. Вы понимаете, что Лукашенко от партизанских методов не подаст в отставку?" – спросил Гордон.

"Но он и не будет укрепляться дальше. Он укрепляется в своих глазах через это непонятное Всебелорусское народное собрание... Но это смешно. Уже не вернется к белорусам понятие, что Лукашенко – сильный", – сказала Тихановская.

По ее мнению, весной в Беларуси протесты возобновятся с новой силой.

"Думаю, что да [возобновятся]. Нужно оказывать давление со всех сторон. Внутри страны доводить их до белого каления мелкими проявлениями протеста. Нужно оказывать и внешнее давление, и какие-то расследования на международном уровне проводить, чтобы дать им понять, что безнаказанным никто не останется", – считает оппозиционерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская призвала белорусов массово выходить на протесты 25 марта

Она высказала мнение, что Лукашенко удается удерживать власть только благодаря насилию.

"Он играет на страхе людей. Он дал возможность бить белорусов, не имея на то никаких оснований. Вот его поддержка. Но она очень сильно шатается", – сказала Тихановская.

Напомним, в Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу на выборах одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тихановская заявила, что оппозиция Беларуси "потеряла улицы": У режима есть оружие и сила, на данный момент кажется, что мы проиграли

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных.

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе, ее муж Сергей Тихановский арестован. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой", и она выбрала детей.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.
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Топ комментарии
+15
Партизаны белоруссии сейчас все в лесах. Ждут когда появятся подснежники. У ОМОНа аллергия на розы и тюльпаны Сейчас в Беларуси время партизанщины, весной протесты возобновятся с новой силой, - Тихановская - Цензор.НЕТ 9341
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23.02.2021 10:55
+14
партизанщина, это когда поезда под откос! а это так, онанизм .....
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23.02.2021 10:56
+13
По-моему, завязывать с этим всем надо. Если народ не хочет рисковать жизнью ради свободы, значит она ему не нужна. Ибо, как хорошо известно, свобода есть осознанная необходимость.
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23.02.2021 11:01
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Правила форума Совет форумчан
На#бать свой народ на выборах в каких странах удавалось?
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23.02.2021 11:07 Ответить
Вєщатєль з-за бугра. Сейчас в Беларуси время партизанщины, весной протесты возобновятся с новой силой, - Тихановская - Цензор.НЕТ 5844
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23.02.2021 10:54 Ответить
ежай домой епта!..муж поди скучает...аль заграницай слаще?
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23.02.2021 10:59 Ответить
А смысл ей приезжать? Он Навальный приехал, результат известен.
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23.02.2021 11:00 Ответить
до весны говорит Сейчас в Беларуси время партизанщины, весной протесты возобновятся с новой силой, - Тихановская - Цензор.НЕТ 6685 весной вы уже тю-тю, белорусская область расейская пядярации .....
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23.02.2021 12:23 Ответить
До следующих выборов президента...нарасии
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23.02.2021 10:55 Ответить
2036 року?
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23.02.2021 11:54 Ответить
"партизанская форма" - смешно, сцыкуны...
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23.02.2021 10:55 Ответить
Партизаны белоруссии сейчас все в лесах. Ждут когда появятся подснежники. У ОМОНа аллергия на розы и тюльпаны Сейчас в Беларуси время партизанщины, весной протесты возобновятся с новой силой, - Тихановская - Цензор.НЕТ 9341
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23.02.2021 10:55 Ответить
партизанщина, это когда поезда под откос! а это так, онанизм .....
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23.02.2021 10:56 Ответить
Звыняйте,Тыхановська, но раздача цветов это не протесты, а пропаганда диктаторского режима.
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23.02.2021 10:58 Ответить
Не плохо телка устроилась....вещает из за бугра....а типа партизаны реальные сроки получают...и нары полируют....
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23.02.2021 10:58 Ответить
Света, в своём ли ты уме? Скажи уже честно-капец революции, все по домам, а я в ссылку по Европе.
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23.02.2021 10:58 Ответить
с подснежниками выйдете?
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23.02.2021 10:59 Ответить
Сейчас в Беларуси время партизанщины, весной протесты возобновятся с новой силой, - Тихановская - Цензор.НЕТ 563
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23.02.2021 11:19 Ответить
снег растанет будут и "подснежники"
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23.02.2021 11:21 Ответить
да сиди ты уже на жопе ровно,кура тупая,белорусы идут своим путём к победе ...году так в 2070...
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23.02.2021 11:00 Ответить
Так если она не будет ко-ко-ко делать то и зерна никто не даст... Сейчас в Беларуси время партизанщины, весной протесты возобновятся с новой силой, - Тихановская - Цензор.НЕТ 6718
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23.02.2021 11:02 Ответить
100% , а істи ж хочеться )
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23.02.2021 11:31 Ответить
может чуть раньше, булюбофюрер и бункерный гном могут раньше крякнуть.
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23.02.2021 11:02 Ответить
дайте домохозяйке сковородку и фарш, пусть котлеты делает, и не пишите про нее "лидер оппозиции". "партизаны"... смотрел ее интервью, так пять раз нажимал на паузу и проматывал чтобы выматюкаться, она тупая кацапня.
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23.02.2021 11:00 Ответить
Это ты ещё последнего слова Навального в суде не слышал.. Гарии Поттер, Библия, Волан де Морт и прочий бред.. мне показалось что чел реально спятил
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23.02.2021 11:04 Ответить
Героиня сиди обосравшись в Европе , как это трогательно, толкать людей под дубинки и беречь свою жопу
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23.02.2021 11:00 Ответить
Что ты с бабы возьмёшь - дура..(с)
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23.02.2021 11:01 Ответить
mnogo jest umnix politikov zencin,nenado tak ziostko.
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23.02.2021 11:09 Ответить
Женский политический капитал базируется на мужских достижениях и началах(оружие, война, армия, продолжительный физический труд), которые по великодушию дают им "порулить". В критических и опасных ситуациях женщина впадает либо в кому либо в истерику, в то время как мужчина действует от притока адреналина.
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23.02.2021 11:15 Ответить
Raznyje jest zencini,u nas ministri,premjeri da i prezidenti byli zencyni.Nemogu skazat sto ploxo rabotali ta ze samaja Dalia sto ploxo?
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23.02.2021 11:20 Ответить
Даля достойный и умный политик для своей должности, а также единственный политик в ЕС который не является реактивным и имеет первое мнение. Однако за возможностью такой политики стоит блок НАТО, центр принятия решений в Пентагоне и мужская армия, которая предоставила ей такую возможность. За редким исключением женщина не способна доминировать в критической ситуации в силу её природного и материнского начала.
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23.02.2021 11:35 Ответить
Vo vsex sferax jest umnyje zencini po krajne mere i unas,.Vremena meniajetsia ministri zencini ne izza togo sto tam krasyvije,a umnije v pervuju ocered.Oni bolse zarabatyvajet za mucin,jest raznyje po umu jesli vziat Kak i mucini oni raznyje takze netu stampa
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23.02.2021 11:56 Ответить
Я не спорю что женщина может быть умной. Но она не способна трезво мыслить в стрессовой ситуации. Вот вам типичный пример - Тихановская. У неё есть семья, и это является стрессом и тормозом для того чтобы сделать единственно верный и нужный для страны ход, а такой ход всегда предполагает жертву.То есть политика женщин базируется на ровной и подготовленной мужчинами почве, на которой уже выполнена основная часть работы и соответсвенно оставлены на ней и жертвы и потери, на которые не способна женщина.
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23.02.2021 12:05 Ответить
vot moji sosedi riadom.2 doma u nix jest i 3 strojit vidimo prodast tot potom.Tak rulit zencyna,muz i rebionka v sadik vodit,sam u doma raboatjet, normalno on vsio umejet po strojke,sam delajet kirpic kladiot i vsio drugoje nevudel ja ego pjanogo takze.Ona imejet firmu s nejio deneg vsio strojit,tam on slovo daze neimejet,strogo ona s nim govorit,dva raza nepovtariajet Сейчас в Беларуси время партизанщины, весной протесты возобновятся с новой силой, - Тихановская - Цензор.НЕТ 2184Ja kak ne davno govoril s nimi tak ona skazala emu sto tot luce pomolcal jesli nicego nerabirajetsia,bolse ne slovo tot neskazal Сейчас в Беларуси время партизанщины, весной протесты возобновятся с новой силой, - Тихановская - Цензор.НЕТ 2184
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23.02.2021 17:22 Ответить
Ему возможно нужна госпожа для удовлетворения сексуальных потребностей. И это частный случай.Есть ещё играют в больного и жёсткую медсестру.
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23.02.2021 17:27 Ответить
Teperesnemu nasemu prezidentu dalekovata do nej i byvsim takze
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23.02.2021 11:22 Ответить
По-моему, завязывать с этим всем надо. Если народ не хочет рисковать жизнью ради свободы, значит она ему не нужна. Ибо, как хорошо известно, свобода есть осознанная необходимость.
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23.02.2021 11:01 Ответить
++++
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23.02.2021 11:03 Ответить
Лучше и не скажешь
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23.02.2021 11:06 Ответить
И к весне 2044 года партизаны полностью освободят родную беларусчину от окупантов. Как деды воевали, так и наследники партизанских традиций. А сегодня белорусы тепло отмечают один из любимых народных праздников День защитника отечества. Тихановская уже отправила армии и народу поздравительную телеграмму ?!
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23.02.2021 11:02 Ответить
Таке відчуття, що тихановська, протести у Білорусі та здоровий глузд живуть у різних реальностях.
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23.02.2021 11:03 Ответить
С такими протестами, как в белоруси
протестуй-не протестуй
все равно получишь..... дубинкой по башке
и больше ничего.
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23.02.2021 11:04 Ответить
Мойша, ауууууууу. ви вже не робите недільні прогулянки на свіжому повітрі? Що ви про це скажіть? А я давно так не сміявся! До сліз. Сейчас в Беларуси время партизанщины, весной протесты возобновятся с новой силой, - Тихановская - Цензор.НЕТ 1191
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23.02.2021 11:05 Ответить
и это будет по мужски, достойно признать поражение и сделать нужные выводы.
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23.02.2021 11:09 Ответить
Весной созреют свежие цветочки... Сейчас в Беларуси время партизанщины, весной протесты возобновятся с новой силой, - Тихановская - Цензор.НЕТ 6862
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23.02.2021 11:11 Ответить
Nado ES davit ekonomiceskom plane silnej rezim lukosenka.To sto jest eto malo.
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23.02.2021 11:12 Ответить
Каждому по сто тысяч евро(в год). Это будет хороший план
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23.02.2021 11:37 Ответить
Kazdomu,krome Litvina poskolku on sam skazal nenado emu deneg Сейчас в Беларуси время партизанщины, весной протесты возобновятся с новой силой, - Тихановская - Цензор.НЕТ 2491
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23.02.2021 11:57 Ответить
Вы перечислите, а я сам решу, надо-не надо.
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23.02.2021 12:05 Ответить
что с довольствия сняли?
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23.02.2021 12:27 Ответить
Тихановська пише мемуари: "Як просрати революцію"
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23.02.2021 11:13 Ответить
просрали вы свою партизанщину
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23.02.2021 11:13 Ответить
Сейчас в Беларуси время партизанщины, весной протесты возобновятся с новой силой, - Тихановская - Цензор.НЕТ 8492
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23.02.2021 11:16 Ответить
А что весной поменяется? Цветы подешевеют?
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23.02.2021 11:19 Ответить
Подснежники пойдут, мимоза...
Разминку начнут с 8-го Марта.
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23.02.2021 11:21 Ответить
Протесты при диктатуре, это как курсы вождения для слепых.
Куда катится Беларусь в принципе понятно, как в Украине не будет, будет как в Венесуэле, но у нее хоть нефть есть, поэтому конечная остановка будет СевКорея.
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23.02.2021 11:22 Ответить
Прогнозы дело тонкое, но то что эти терпилы сами себе построили тюрьму, это факт...
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23.02.2021 11:25 Ответить
Спрогнозируй хоть один успешный диктаторский стой в мире)
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23.02.2021 11:39 Ответить
"страдающего эпилепсией 16-летнего участника протестов в Беларуси приговорили к 5 годам колонии."https://censor.net/ru/news/3249285. Я вважаю, що лідер, ЛІДЕР, повинен бути зі своїм народом "і в горі і в радості". А так Тихановська, за її словами, між Батьківщиною і дітьми обрала дітей, у той час як дітей у Білорусі засуджують до реальних термінів. Який сенс у цих протестах? Білоруси у більшості вважали себе частиною росії, розмовляли російською, булоруську мову майже забули, у них немає такої потреби у самоідентичності, як у українців. А тим часом лукашенко тихою сапою веде білорусів у росію "Лукашенко: Беларусь и Россия дорабатывают последние детали интеграции" https://censor.net/ru/news/3249360/
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23.02.2021 11:31 Ответить
Нет уже никакой Беларуси,есть беларуская губерния параши.
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23.02.2021 12:02 Ответить
Сябры готовятся к весне, выращивают цветы для мусоров, латают носки протертые от вставаний на лавку, сольно репетируют крик "уходи", братья из лаптестана обучают как правильно толкать автозак, как быстро включить и выключить фонарик что-бы не заработать фонарик от вежливого мусора с розами в руке и т.д.......
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23.02.2021 12:12 Ответить
Мы смело в бой пойдем
И я за вами
И как один умрем
Киздйте сами
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23.02.2021 12:18 Ответить
Да от одного вида Луки в нижнем белье, даже без автомата, те "партизаны" будут и дальше в "лесу" сидеть!
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23.02.2021 12:19 Ответить
А сейчас что, обеденный перерыв? Нихрена они уже не начнутся.
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23.02.2021 12:20 Ответить
Навальный по крайней мере вернулся и сел в тюрьму.
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23.02.2021 12:26 Ответить
Да ребята злые вы ,хоть и с чувством юмора.
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23.02.2021 12:30 Ответить
Не злые...а справедливые.
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23.02.2021 13:36 Ответить
Тихановська це Навальний ,тільки піськи різні!
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23.02.2021 13:05 Ответить
Так понимаю весной....это следующие выходные????...чтос ...ждемс...
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23.02.2021 13:35 Ответить
Она так говорит. словно весна не через неделю. а через 2 месяца.
Пора ей выходить из спячки.
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23.02.2021 15:09 Ответить
без денежного потока извне , любых партизан сотрут в порошок ( ели будут действовать методами партизан ) за максиму месяц - два
без денег могут выжить только одиночки
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23.02.2021 16:46 Ответить
Света, у тебя лицо скучное, так тебе денег никто не даст. Да и текст написан по-дебильному.
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23.02.2021 18:22 Ответить
 
 