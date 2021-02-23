Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека. ВИДЕО
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Активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении депутата Щербича.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Стерненко на странице в сети Facebook сообщил: "Судью таки дожала Венедиктова, Татаров и Труханов за эти дни. Обвинительный приговор по всем статьям", - добавил Стерненко.
"7 лет и 3 мес лишения свободы с конфискацией половины имущества. Спасибо Венедиктовой, Татарову и Труханову за это решение.
Особая благодарность Зеленскому", - написал активист.
Так, суд взял под стражу Стерненко в зале суда и признал виновным по делу о похищении депутата Щербича. По решению суда, у активиста конфисковна половина всего принадлежащего ему имущества.
Стерненко отметил, что это - политически мотивированное решение, которое было продиктовано судье.
"Он должен был объявить приговор еще 19 февраля, но не сделал этого. Я знаю почему - он имел написанный приговор, оправдательный. ... Но на него давили Олег Татаров, Ирина Венедиктова и Геннадий Труханов. И он изменил приговор. Это приговор не мне, а приговор им всем. Они не смогут закрыть рот нам всем", - добавил активист.
"Надеюсь, что Ирина Венедиктова, Олег Татаров и другая шваль, которая на вас давила, будут благодарны", - сказал Стерненко судье.
Ранее прокуратура прокуратура ходатайствовала о 8 годах лишения свободы с конфискацией имущества для одесского активиста Сергея Стерненко по делу о похищении Сергея Щербича в 2015 году.
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"28 апреля, в километре от въезда на базу армейцы, как выяснилось, из 25-й бригады, разбили блокпост. Личный состав военнослужащих в количестве до 25 человек, вооруженных и укомплектованных боекомплектами. Присутствует бронетехника, ее вооружение направлено прямо на базу Правого сектора С противоположной стороны подъезда к базе такой же блокпост развернула 95-я бригада армейцев. Вот так наша власть борется с добровольцами?" - говорится на сайте ПС.
Петя - еще тот патриот біл)
Тоді - ні.
А зараз при зюзі портянка командує судами, вершить кривосуддя над патріотами.
Такі веселі коменти, нібито повноваженя Президента дозволяют силою думки звільнити любого суддю) Та Зе навіть не мав уявлення про існування цього донецького дибіла.
А от питаннячко: за часів якого президента це чмо перевелося до Київа і отримало посаду судді???
А решта - така сама качка як і працююча фабрика.
Вигадайте щось більш правдоподібне. Або хоч відкрийте очі на ЗЛОЧИНИ зеленського, які він чинить вже зараз. Чого ви Порошенком випоминаєте ?
Майте совість таке тут писати. Смішно просто. Оосбливо ваші висновки.
Вдумайтесь. Зеля посадив Стерненка за нелюбов до проросійської партії !
Це переважує ВСІ зальоти Порошенка.
для гнилих та продажних судів,для гнид що пригрілися у владі та для тих хто нненавидить Україну...це ганебний момент в першу чергу для "найвеличнішого"...після загибелі Журавля вже другий позірний момент для ПреЗедента...як так можна...?!
скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Ранее среди меня не наблюдался интерес к персоне Стерненко, а теперь возник - так похищал он кого-то там или нет? Если похищал, так правильно ж уконтрапупили. А если не похищал, то "Судью на мыло!"©
Послушайте что Стас Домбровский говорит про него и все станет ясно с этим "патриотом" ...
Закон один для всех , и не ему решать кто враг, а кто патриот , иногда бывает нужно казаться врагом , что бы враг доверял (прикрытие) и без следствия тут не разберешься.