РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12078 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Приговор Стерненко
71 667 726
суд (24691) Стерненко (384)

Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении депутата Щербича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Стерненко на странице в сети Facebook сообщил: "Судью таки дожала Венедиктова, Татаров и Труханов за эти дни. Обвинительный приговор по всем статьям", - добавил Стерненко.

"7 лет и 3 мес лишения свободы с конфискацией половины имущества. Спасибо Венедиктовой, Татарову и Труханову за это решение.
Особая благодарность Зеленскому", - написал активист.

Так, суд взял под стражу Стерненко в зале суда и признал виновным по делу о похищении депутата Щербича. По решению суда, у активиста конфисковна половина всего принадлежащего ему имущества.

Стерненко отметил, что это - политически мотивированное решение, которое было продиктовано судье.

"Он должен был объявить приговор еще 19 февраля, но не сделал этого. Я знаю почему - он имел написанный приговор, оправдательный. ... Но на него давили Олег Татаров, Ирина Венедиктова и Геннадий Труханов. И он изменил приговор. Это приговор не мне, а приговор им всем. Они не смогут закрыть рот нам всем", - добавил активист.

"Надеюсь, что Ирина Венедиктова, Олег Татаров и другая шваль, которая на вас давила, будут благодарны", - сказал Стерненко судье.

Ранее прокуратура прокуратура ходатайствовала о 8 годах лишения свободы с конфискацией имущества для одесского активиста Сергея Стерненко по делу о похищении Сергея Щербича в 2015 году.

Также читайте: Приморский суд Одессы перенес оглашение приговора активисту Стерненко по делу о похищении человека

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+108
ТОлько что Стерненко присудили 7 лет колонии. Если в Одессе сегодня не состоится майдан - эту территорию уже можно считать новороссией
показать весь комментарий
23.02.2021 11:33
+70
Хотя даже если закончится это шоу тем что Стерненко дадут условно - это даже для него страшный и несправделивый удар, потому что он не сможет баллотироваться на выборах. Нельзя давать условно человеку на которого был ряд покушений и отказано в официальной охране. Ему орден надо дать за уничтожения предателя.
показать весь комментарий
23.02.2021 11:41
+63
Согласен, закон для всех один. Именно поэтому нападавшие должны сесть если живы, а Стерненко максимум получить условно за превышение мер самообороны.И действительно,в вышыванке ты или в буденовке (как вы например) для суда не должно значения иметь.
показать весь комментарий
23.02.2021 11:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 8 из 8
А еще можно припомнить, как Петя направлял танки ВСУ на базу Правого сектора 28 АПРЕЛЯ 2015.
"28 апреля, в километре от въезда на базу армейцы, как выяснилось, из 25-й бригады, разбили блокпост. Личный состав военнослужащих в количестве до 25 человек, вооруженных и укомплектованных боекомплектами. Присутствует бронетехника, ее вооружение направлено прямо на базу Правого сектора С противоположной стороны подъезда к базе такой же блокпост развернула 95-я бригада армейцев. Вот так наша власть борется с добровольцами?" - говорится на сайте ПС.
Петя - еще тот патриот біл)
показать весь комментарий
23.02.2021 21:41 Ответить
Когось посадили ?
Тоді - ні.
А зараз при зюзі портянка командує судами, вершить кривосуддя над патріотами.
показать весь комментарий
23.02.2021 21:56 Ответить
А Ти погугли скільки патріотів по тюрмам сидять. Який в сраку портянка. Їм тоді ще не пахло, коли Петя пачками саджав. Військова прокуратура з Матіосом - це доларові міліонери.
Такі веселі коменти, нібито повноваженя Президента дозволяют силою думки звільнити любого суддю) Та Зе навіть не мав уявлення про існування цього донецького дибіла.
А от питаннячко: за часів якого президента це чмо перевелося до Київа і отримало посаду судді???
показать весь комментарий
23.02.2021 22:06 Ответить
Нагуглила лише тих, кого ваш ЗЕ посадив.
А решта - така сама качка як і працююча фабрика.
показать весь комментарий
23.02.2021 22:07 Ответить
Ці припущення все з тієї ж опери, що і давно працююча ліпецька хвабрика, і тисячі арештованих Порохом патріотів.
Вигадайте щось більш правдоподібне. Або хоч відкрийте очі на ЗЛОЧИНИ зеленського, які він чинить вже зараз. Чого ви Порошенком випоминаєте ?
показать весь комментарий
23.02.2021 22:20 Ответить
Пробачте, мені не цікаво Вам відповідати. У вас тезіси и повна хрінь, у мене факти і дати. На постскриптум: дам відповім на заробіток: проступки Зе це хєрня на фоні запланованих злочинів Петі і сотень тисяч вбитих ним патріотів. Барига не може бути президентом, тому я голосував за Яроша у 2014, але той виявився пєшкою... Все.
показать весь комментарий
23.02.2021 22:25 Ответить
Які у вас дати, чоловіче... У вас пустопорожня болтологія і штампи нав'язані російською пропагандою.
Майте совість таке тут писати. Смішно просто. Оосбливо ваші висновки.
Вдумайтесь. Зеля посадив Стерненка за нелюбов до проросійської партії !
Це переважує ВСІ зальоти Порошенка.
показать весь комментарий
23.02.2021 22:33 Ответить
Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини - Цензор.НЕТ 2750
показать весь комментарий
24.02.2021 10:20 Ответить
відверта розправа і кривосуддя. дуже вже стомився від майданів, але доведеться знову.
показать весь комментарий
23.02.2021 22:07 Ответить
це кривосуддя що сьогодні сталося матиме наслідки...причому для всих...
для гнилих та продажних судів,для гнид що пригрілися у владі та для тих хто нненавидить Україну...це ганебний момент в першу чергу для "найвеличнішого"...після загибелі Журавля вже другий позірний момент для ПреЗедента...як так можна...?!
показать весь комментарий
23.02.2021 22:17 Ответить
ни одного коррупционера
показать весь комментарий
24.02.2021 06:56 Ответить
влада видно просовує нове "вікно овертона"...шукає дно...дуже самовпевнено...а в країні війна...робить подарунок пуйлу...?! чи провокує...?
показать весь комментарий
23.02.2021 22:34 Ответить
Послужный список Стерненко тянет на пожизненный, включая убийство, а тут всего 7 лет. Посидит пару лет и амнистируют.
показать весь комментарий
23.02.2021 23:11 Ответить
О! Ще один Самовдоволений Сліник в лапаточьках!
Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини - Цензор.НЕТ 6641
показать весь комментарий
23.02.2021 23:26 Ответить
Ватный петух => Славко ********* пнх!
показать весь комментарий
23.02.2021 23:27 Ответить
караул
показать весь комментарий
24.02.2021 06:55 Ответить
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, попревичів, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приїде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
24.02.2021 01:14 Ответить
Продовжуй - порошенок водинтур, януковічів противсіх....
показать весь комментарий
24.02.2021 07:00 Ответить
К СУДЬЯМ ИДИТЕ,а не под ОП.ВЫНЕСЕТЕ их с суда ,сделайте виселицу и спросите КТО ДАЛ ВЗЯТКУ для такого решения.Что бы знали мерзавцы так нельзя,надо принимать ПРАВОСУДНЫЕ решения.Это провокация против слабого президента,который НЕ контролирует судебную власть.А Вам господин президент надо НЕМЕДЛЕННО "закрыть" заказчиков,а потом добраться до СУДЕЙ,ДО ВСЕХ участников этой провокации. А сейчас удар толпы перенаправить на судей. Надо ГОРУ дел против них,чтобы протянуть закон О ВЫБОРНЫХ судьях.Пусть их ВЫБИРАЮТ ОТГ не более чем на год.А штук СТО ,ПОКАЗАТЕЛЬНО,( можно без приговора,как сидят тысячи в ИЗО) посадить в одесскую кутузку.КАЖДОГО СУДЬЮ есть за что посадить.ОНИ ВЗЯТОЧНИКИ.Устройте показательную порку!!!
показать весь комментарий
24.02.2021 07:09 Ответить
Правильный подход! Зеленский в этой истории - кто? Может судья или прокурор? Он ни то, ни другое, а истинные дебилы все стрелки переводят на него и собираются возле ОП, больше негде. Я подозреваю, что пророссийские силы разогрели это дело с приговором, им любые антиправительственные акции в Украине - как бальзам на сердце.
показать весь комментарий
24.02.2021 09:11 Ответить
"А был ли мальчик?"©
Ранее среди меня не наблюдался интерес к персоне Стерненко, а теперь возник - так похищал он кого-то там или нет? Если похищал, так правильно ж уконтрапупили. А если не похищал, то "Судью на мыло!"©
показать весь комментарий
24.02.2021 07:28 Ответить
Да шо вы все такие упоротые ??? Его осудили не за самозащиту , а за похищение человека и насилие над ним , враг - не враг , у нас не Махновщина , у него есть еще одно дело за крышевание наркоточек - мало ???
Послушайте что Стас Домбровский говорит про него и все станет ясно с этим "патриотом" ...
Закон один для всех , и не ему решать кто враг, а кто патриот , иногда бывает нужно казаться врагом , что бы враг доверял (прикрытие) и без следствия тут не разберешься.
показать весь комментарий
24.02.2021 11:43 Ответить
Гімн - "Свобода Стерненку", відео
показать весь комментарий
25.02.2021 09:03 Ответить
Патрон 100% подбросили при обыске, как повод для задержания. Обычная практика...
показать весь комментарий
31.05.2021 20:41 Ответить
Страница 8 из 8
 
 