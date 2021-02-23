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Новости Политика Украины
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Власть затягивает проведение конкурса на должность главы САП, потому что боится, что его выиграет порядочный человек, - нардеп "Голоса" Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Власть затягивает проведение конкурса на должность главы САП, потому что боится, что его выиграет порядочный человек, - нардеп

Конкурс на должность главы САП затягивается. Власть боится, что может получить независимого игрока.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

По словам парламентария, ему неизвестно о кандидатах на должность главы САП и там "до сих пор непонятная процедура".

"Я так понимаю, там убедительная позиция, в том числе Международного валютного фонда, - это действительно должен быть конкурс, а не назначение очередного руководителя, как у нас было ГБР. Поэтому, по моему мнению, власти не имеет понимания, каким будет конкурс. И поэтому затягивает вопрос максимально долго, чтобы не получить второго Сытника (в хорошем смысле этого сравнения, независимого игрока) - только уже на САП. Свои кандидатуры они протянуть не смогут, мне бы хотелось в это верить. А протянуть кого-то честного и независимого - боятся", - подчеркнул Железняк.

Нардеп отметил, что "постоянно меняются фамилии".

"Казалось бы, почему не провести конкурс? Но если провести конкурс, высока вероятность, что его выиграет порядочный человек. А без конкурса можно назначать на 100, 200, 300 процентов своего председателя ГБР", - добавил Железняк.

Полный текст интервью с нардепом "Голоса" Ярославом Железняком читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На конкурс на должность руководителя САП подали документы 127 претендентов, - Венедиктова

Автор: Богдан Гуньковський
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Не смешите мои пейсы, какой независимый игрок?
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23.02.2021 11:46 Ответить
А там на верху, є порядочні і професійні люди?
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23.02.2021 12:07 Ответить
Еще ж не все зеленки пристроены
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23.02.2021 12:13 Ответить
В стране, прогнившей от коррупции, где должности в силовых структурах продаются и передаются по наследству ... вдруг появится "честный прокурор"? Железняк, а точно из Украины?
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23.02.2021 13:06 Ответить
Міністерство культури майже рік не проводить конкурси на вакантні посади державних підприємств культури, і процедура зрозуміла, навіть терміни прописані в законі "Про культуру". А Железняк про якийсь там САП.
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23.02.2021 15:31 Ответить
 
 