Власть затягивает проведение конкурса на должность главы САП, потому что боится, что его выиграет порядочный человек, - нардеп "Голоса" Железняк

Конкурс на должность главы САП затягивается. Власть боится, что может получить независимого игрока.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

По словам парламентария, ему неизвестно о кандидатах на должность главы САП и там "до сих пор непонятная процедура".

"Я так понимаю, там убедительная позиция, в том числе Международного валютного фонда, - это действительно должен быть конкурс, а не назначение очередного руководителя, как у нас было ГБР. Поэтому, по моему мнению, власти не имеет понимания, каким будет конкурс. И поэтому затягивает вопрос максимально долго, чтобы не получить второго Сытника (в хорошем смысле этого сравнения, независимого игрока) - только уже на САП. Свои кандидатуры они протянуть не смогут, мне бы хотелось в это верить. А протянуть кого-то честного и независимого - боятся", - подчеркнул Железняк.

Нардеп отметил, что "постоянно меняются фамилии".

"Казалось бы, почему не провести конкурс? Но если провести конкурс, высока вероятность, что его выиграет порядочный человек. А без конкурса можно назначать на 100, 200, 300 процентов своего председателя ГБР", - добавил Железняк.

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