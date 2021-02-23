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Вспышка СOVID-19 на Прикарпатье: на горнолыжном курорте "Буковель" закроют рестораны и усилят карантин

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Вспышка СOVID-19 на Прикарпатье: на горнолыжном курорте

Для предотвращения стремительного распространения коронавируса в Ивано-Франковской области на горнолыжном курорте "Буковель" закроют заведения общественного питания, усилят масочный режим и меры социального дистанциирования,

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Ивано-Франковской ОГА.

"В течение последних недель мы наблюдаем резкое увеличение количества больных COVID-19. Область лидирует по ежедневным суточным приростом лиц с установленным диагнозом коронавируса. Больше всего таких больных фиксируют в городе Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и областном центре. Именно здесь на протяжении новогодних и рождественских праздников были наибольшие скопления людей", - подчеркнул глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук.

Отмечается, что причиной резкого возрастания количества случаев инфицирования коронавирусом на Прикарпатье является "тесное общение, несоблюдение масочного режима и социальной дистанции".

Для того, чтобы сдержать распространение коронавируса, ОГА определила основные ограничения, которые должны действовать на территории "Буковеля" во время карантина, среди них: закрытие для посетителей ресторанов, баров и кафе; создание на горнолыжных трассах и подъемниках специальной инфраструктуры для обеспечения соблюдения карантинных требований отдыхающими; соблюдение жителями отелей социальной дистанции и строгого масочного режима; широкое информирование отдыхающих о карантинных мероприятиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волна коронавируса идет из Ивано-Франковской области в другие регионы: COVID-статистика ухудшается в Черновцах и на Закарпатье, - ОП

Как сообщалось ранее, Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвызвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантина "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

По состоянию на среду, 17 февраля, в области было заполнено уже около 73% коек, а количество активных больных превышало столичные показатели, при этом в некоторых населенных пунктах Прикарпатья показатель заполняемости коек в больницах для COVID-пациентов превышала 90%.

Из-за нехватки мест для пациентов с коронавирусом в регионе, было принято решение развернуть на базе Богородчанской и Лисецкой больниц, а также Верховинской и Заболотовской многопрофильных больниц, первый в Украине временный мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19. Его сооружение полностью закончилось 22 февраля.
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Топ комментарии
+9
это надо было делать когда в стране был общий карантин. устроили оазис для дебиленка...
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23.02.2021 11:54
+9
Идиоты зеленые...вначале допустить там большое скопление людей...а потом героически бороться с последствиями этого...
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23.02.2021 11:54
+9
Дєбілізм... всі курорти в Європі закриті а тут не тільки відкриті а ще й з відкритими ресторанами , гуляй рваньо !
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23.02.2021 11:59
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это надо было делать когда в стране был общий карантин. устроили оазис для дебиленка...
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23.02.2021 11:54 Ответить
президент в буковеле всех переиграл...не все такие сильные
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23.02.2021 12:06 Ответить
Идиоты зеленые...вначале допустить там большое скопление людей...а потом героически бороться с последствиями этого...
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23.02.2021 11:54 Ответить
Пздц, вчасно 😵
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23.02.2021 11:56 Ответить
Дєбілізм... всі курорти в Європі закриті а тут не тільки відкриті а ще й з відкритими ресторанами , гуляй рваньо !
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23.02.2021 11:59 Ответить
Бубачка- розважився, ігорьвалерієвичу- прибуток.
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23.02.2021 12:01 Ответить
Пізно пити Боржомі..
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23.02.2021 11:59 Ответить
бо треба ізолювати прикарпаття з його буковелем, надвірнянським нпз, бурштинським енергетичним островом і калуським калійним комбінатом...
а чиї вони?
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23.02.2021 12:34 Ответить
Вже до сра ки.
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23.02.2021 12:00 Ответить
спалах гівнотестування фуфлотестами, які дають до 90 і більше відсотків ХИБНОпозитивних результатів

в той же час в області зайнято менше половини ліжок з киснем
але журнашльондрам треба й далі залякувати людей
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23.02.2021 12:03 Ответить
Вспышка фуфлотестов. В марте будет масштабный локдаун по приказу ВОЗ.
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23.02.2021 12:13 Ответить
Треба ж комусь і вакцину впарити. А без спалаху хвороби це буде важкувато.
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23.02.2021 17:17 Ответить
А Каломойша разрешит? А то нехорошо получицца.
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23.02.2021 12:17 Ответить
Спалах СOVID-19 на Прикарпатті: на гірськолижному курорті Буковель закриють ресторани і посилять карантин - Цензор.НЕТ 6932
Бідося покатався на лижах. Як там ще нічого не згоріло. Спалах СOVID-19 на Прикарпатті: на гірськолижному курорті Буковель закриють ресторани і посилять карантин - Цензор.НЕТ 4789
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23.02.2021 12:20 Ответить
Как "вовремя".😕
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23.02.2021 12:23 Ответить
Клюнув жарений півень в ср п"яту точку опори. Та запізно клюнув, на жаль.
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23.02.2021 12:26 Ответить
Чисто по военному: закрыть конюшню когда лошадь уже заболела. Палата ума. Браво,нашей власти!
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23.02.2021 13:05 Ответить
Піздно, лікарю, пацієнти вже померли!
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23.02.2021 13:06 Ответить
поздно пить боржоми...они уже сезон отколбасили
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23.02.2021 13:06 Ответить
Про запашний
карпатський чай… https://youtu.be/b-bozXF4nJE
Про прогулянку сходами... https://youtu.be/EZUDt6Db-1Y
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23.02.2021 13:24 Ответить
вчора на пінчуковому ІСТV Тимошенко, Агрохімія і Підласа відмазували Зе, "відбивались" від Рерасимова та Рахманіна... якраз за оцей Буковель
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23.02.2021 13:28 Ответить
Івано-Франківська в списках перших вакцинацій нема.
Хто голосував правильно - тому вакцину, а хто голосував не дуже - тому Буковель.
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23.02.2021 13:32 Ответить
спалить зтот гадючник буковель к ипеням
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23.02.2021 13:41 Ответить
Парашу свою пали.
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23.02.2021 15:06 Ответить
Зеленная жаба откуралесила, чего бы не закрыть.
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23.02.2021 18:21 Ответить
 
 