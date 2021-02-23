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Новости ЭкономикаОбщество
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концессия (67) порт (678) Криклий (323)

Подписаны концессионные соглашения с портами на сумму 3,7 млрд грн, - министр инфраструктуры Криклий

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Подписаны концессионные соглашения с портами на сумму 3,7 млрд грн, - министр инфраструктуры Криклий

Министерство инфраструктуры намерено продолжить привлекать деньги иностранных инвесторов для модернизации морских портов и развития внутренних водных путей Украины, в частности - модернизации шлюзов.

 Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время выступления на Форуме "Украина-30. Инфраструктура ".


В качестве примера он привел порт "Ольвия", с которым было подписано концессионное соглашение. В 2019 году порт имел 6 млн грн чистой прибыли, а в качестве концессионного платежа катарские бизнесмены заплатят минимум 80 млн грн. Кроме порта "Ольвия", концессионное соглашение подписано и с Торговым морским портом "Херсон" - на общую сумму 3,7 миллиарда грн.


"Мы на этом не останавливаемся. В Украине 13 действующих портов, часть из которых мы совместно с Фондом госимущества готовим для приватизации, часть - под концессии. И в концессионных проектах у нас в активной фазе готовятся к реализации Черноморская паромная переправа, Черноморский контейнерный терминал, Одесский пассажирский терминал, а также Бердянск и Мариуполь. Всего 6 концессионных портов, где готовится технико-экономическое обоснование и в ближайшее время пройдут конкурсы с привлечением инвестиций. Это те проекты, где вкладываются деньги инвесторов, а не государства", - заявил министр.


По его словам, Украина это не только морское, но и речное государство. И МИУ удалось сдвинуть еще одно направление - развитие внутренних водных путей.


"Износ шлюзов у ​​нас 85%. Европейский инвестиционный банк во время последней встречи в Люксембурге озвучил готовность финансировать проект модернизации шлюзов. Мы со своей стороны разрабатываем законодательную базу для создания Фонда для поддержания водного транспорта. Это позволит улучшить модернизацию шлюзов", - подытожил Владислав Криклий.


Напомним, в январе 2021 министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщал, что по результатам 2020 морские торговые операторы Украины смогли увеличить показатели грузоперевозки и обработки грузов, достигнув показателя 158 600 000 тонн. Криклий является одним из основных спикеров Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", который проходит в Киеве в течение 22-24 февраля. В рамках мероприятия обсуждаются темы восстановления и развития инфраструктуры в Украине.
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А де вагон інвесторів яких привіз кловун з Оману і ОАЕ?
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23.02.2021 12:27 Ответить
к тебе в дурдом они не доедут не жди
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23.02.2021 13:22 Ответить
Підписано концесійні угоди з портами на суму 3,7 млрд грн, - міністр інфраструктури Криклій - Цензор.НЕТ 8096
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23.02.2021 13:29 Ответить
Підписано концесійні угоди з портами на суму 3,7 млрд грн, - міністр інфраструктури Криклій - Цензор.НЕТ 109
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23.02.2021 14:00 Ответить
Это такие же "инвесторы" как в зелёной энергетике. И главное на тех же условиях. Так что никакаих доходов с морских портов страна получать в ближайшие годы не будет.
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23.02.2021 12:32 Ответить
кроме того, после окончания концессии она всё свое заберет с собой. оставив как было.
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23.02.2021 16:53 Ответить
Чим більша і яскравіша повітряна кулька обіцянок, тим більше роззяв на неї дивляться, а в цей час влада податками уміло вичищає кишені лохів.
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23.02.2021 12:39 Ответить
 
 