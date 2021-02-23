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Новости Политика Украины
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ВР (28721) ВСК (440) ЧВК Вагнера (1278) Железняк Ярослав (336)

ВСК по делу "вагнеровцев" блокируют, потому что понимают, что большинство - представители оппозиции, - нардеп "Голоса" Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВСК по делу

Создание ВСК по делу "вагнеровцев" не рассматривается как политическая борьба.

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в интервью Цензор.НЕТ рассказал, что достигнута договоренность с главой фракции "СН" Давидом Арахамией, что "слуги народа" подадут своих членов в ВСК по делу "вагнеровцев".

"Вы же знаете, как создается ВСК? Каждая фракция должна подать своих кандидатов. После этого это сводится на комитете. После этого - подается как постановление. Так вот, "Слуга народа" категорически отказывалась подавать своих кандидатов. Мы подождали вежливо, и после этого мы, "Европейская солидарность", "За Будущее" и "Батькивщина" подали своих кандидатов. На комитете этот вопрос был рассмотрен и ВСК сформирована. То есть юридически там все готово. Мы выносим, можем проголосовать. Но, конечно, это блокируется", - подчеркнул парламентарий.

По словам Железняка, создание ВСК блокируется, "потому что понимают, что таким образом большинство в ВСК - представители оппозиции".

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"В вопросе "вагнеровцев" она (ВСК. - Ред.) дает одно простое решение - возможность вызвать некоторых служащих - Службы безопасности Украины, внешней разведки и других - и под свидетельство записать их слова (если это не является государственной тайной)", - отметил нардеп.

"Смотрите, одно дело - когда определенные вещи являются государственной тайной. Другое - планировалась операция, или нет, и так далее. Насколько мне известно, нечто подобное возможно в рамках работы комитета по вопросам обороны. Там тоже есть много членов комитета, которые имеют доступ к государственной тайне. Но, к сожалению, результат такого обсуждения не может стать предметом решения парламента. Именно поэтому в данном случае эта ВСК так опасна для власти. Потому что если подтвердятся эти факты (а есть обоснованное предчувствие, что подтвердятся) - тогда это может иметь огромные последствия. В том числе и международные - для тех должностных лиц, которые принимали участие в обсуждении этой операции", - добавил парламентарий.

В то же время Железняк подчеркнул, что ни в коем случае не рассматривает создание ВСК как политическую борьбу.

Полный текст интервью с народным депутатом фракции "Голос" Ярославом Железняком читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правду о деле "вагнеровцев" узнаем, когда сменится власть, - Забродский

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Слуги рятують свою Бубачку, бо це держзрада і світить йому дальняя дорога.
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23.02.2021 12:40
+5
Смєтуни, нажрітесь сьогодні в соплі! Чудовий привід!
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23.02.2021 12:47
+4
ну так, бо "вагнерівці" - це не Стерненко, вони зеленій владі не загрожують..
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23.02.2021 12:45
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Слуги рятують свою Бубачку, бо це держзрада і світить йому дальняя дорога.
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23.02.2021 12:40 Ответить
Стаття 111. Від неї Бубочку ніяка пліснява не врятує.

"Дело вагнеровцев: Bellingcat готовит расследование срыва спецоперации"
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23.02.2021 12:50 Ответить
Лялькі кремлівського балагана діють лише за сценарієм та волею ляльководів!!)))
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23.02.2021 12:44 Ответить
ну так, бо "вагнерівці" - це не Стерненко, вони зеленій владі не загрожують..
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23.02.2021 12:45 Ответить
А от цікаво, вчора легко посадили літак з чуваком з Привата... Чому так само не можна було посадити з вагнерівцями? За умови домовленності з турками, звісно...
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23.02.2021 12:46 Ответить
Смєтуни, нажрітесь сьогодні в соплі! Чудовий привід!
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23.02.2021 12:47 Ответить
Стаття по державній зраді немає строків давності. Тому зелену ******* посадять при любих обставинах,як не через рік, так через 5 або 10.
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23.02.2021 12:53 Ответить
С разбегу "посадят". Регионалы ватные, которые сдавали Украину, докуя сидят?
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23.02.2021 13:03 Ответить
Последнее время есть сдвиги в лучшую сторону, тут бы не сглазить.
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23.02.2021 13:19 Ответить
Байден кому то , что то обьяснил...
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23.02.2021 14:20 Ответить
 
 