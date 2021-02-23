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ДТП (7441) пьянство (867) Хмельнитчина (793) Клименко Игорь (285)

На Хмельнитчине пьяный сотрудник патрульной полиции насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП, - Клименко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Хмельнитчине пьяный сотрудник патрульной полиции насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП, - Клименко

Сотрудник группы реагирования патрульной полиции находясь в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил женщину в Хмельницкой области, после чего скрылся с места происшествия.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"В Хмельницкой области сотрудник группы реагирования патрульной полиции сбил женщину. К сожалению, спасти ее не удалось. Водитель с места ДТП скрылся, но уже чрез 40 минут мы его задержали. Уже бывший полицейский был пьян. Уже бывший - я принципиальный в этих вопросах. Он уволен из органов полиции.", - написал он.

Клименко также отметил, что все собранные материалы будут переданы в ГБР.

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На Хмельнитчине пьяный сотрудник патрульной полиции насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП, - Клименко 01
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Топ комментарии
+12
еще один орел Авакова...
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23.02.2021 12:49
+5
А нашей полиции так пытаются расширить полномочия. НЕ ГОТОВА еще она к такому.
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23.02.2021 13:00
+5
Уже бывший - я принципиальный в этих вопросах. Он уволен из органов полиции.", - написал он.Источник: https://censor.net/ru/n3249538
=============
Что-то подсказывает, что он был уволен за 1 час до ДТП
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23.02.2021 13:09
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еще один орел Авакова...
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23.02.2021 12:49 Ответить
ви не розумієте, це приклад наводить на необхідність видачи поліцейський електрошокерів!
був би в нього електорошокєр все закінчилося набагато б краще!
також треба щоб усі виконували вказівки поліції навіть якщо воні абсолютно незаконні, а потім - обжалували в суді, де збір більше ніж штраф - це теж допомогло би в цій ситуації
і найголовніше - треба підняти штрафи в 50 разів
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23.02.2021 14:17 Ответить
А нашей полиции так пытаются расширить полномочия. НЕ ГОТОВА еще она к такому.
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23.02.2021 13:00 Ответить
наша полиция - плоть от плоти мутрага нарита. Как говориться, откуда в ж0пе изумруды ?
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23.02.2021 13:12 Ответить
Скажи мне, дефективное монобольшинство, после того, как тебе опять барига в штаны насрет, он хоть жопу об занавеску вытирает ?
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23.02.2021 13:13 Ответить
Без соевых , никак ? Или не платит портнов ?
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23.02.2021 13:19 Ответить
забыл таблетки принять?
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23.02.2021 13:21 Ответить
Звичайний поліцай
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23.02.2021 13:07 Ответить
Очень показательно,как полиция вертит закон на...А к кому вы жаловаться побежите,если вас ограбят?Вот блин...точно не к вам в полицию
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23.02.2021 13:09 Ответить
Уже бывший - я принципиальный в этих вопросах. Он уволен из органов полиции.", - написал он.Источник: https://censor.net/ru/n3249538
=============
Что-то подсказывает, что он был уволен за 1 час до ДТП
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23.02.2021 13:09 Ответить
паскуда, гребаный алкаш еще и в погонях полицая, убил человека и дрыснул..
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23.02.2021 13:23 Ответить
беріг "честь мундиру"
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23.02.2021 13:28 Ответить
Виправдання "колишній" звучить якось не переконливо. А хіба він перший раз накидався за кермом? Чи він до цього був законослухняним? Поняття "колишній" це, тільки відмазка для збереження "честі мундиру". Вже давно існують набори психологічних тестів, які дозволяють швидко виявити потенційних "колишніх", яких не потрібно взагалі брати на службу.
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23.02.2021 13:27 Ответить
Як у Авакова це назівали, "Реформа поліції"? А як були "мусора", так мусорами й залишилися.
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23.02.2021 13:27 Ответить
Може він з тих хто не був з народом? У глибинці там жопа. Звичайно жодна гідна людин не переїде наприкалд зі Львова у Староконстантинів або Білогірря. Вона ж там поїде кришею з суму та пиятики від повного безпросвіття.
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23.02.2021 14:03 Ответить
пьяными за руль садятся только прокуроры и полицейские.
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23.02.2021 14:09 Ответить
А в нього що будуть конфісковувати по новому закону, якщо він був на службовій машині?
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23.02.2021 14:58 Ответить
 
 