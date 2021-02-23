5 619 18
На Хмельнитчине пьяный сотрудник патрульной полиции насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП, - Клименко
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Сотрудник группы реагирования патрульной полиции находясь в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил женщину в Хмельницкой области, после чего скрылся с места происшествия.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"В Хмельницкой области сотрудник группы реагирования патрульной полиции сбил женщину. К сожалению, спасти ее не удалось. Водитель с места ДТП скрылся, но уже чрез 40 минут мы его задержали. Уже бывший полицейский был пьян. Уже бывший - я принципиальный в этих вопросах. Он уволен из органов полиции.", - написал он.
Клименко также отметил, что все собранные материалы будут переданы в ГБР.
Топ комментарии
+12 Mykhailo Stepanov
показать весь комментарий23.02.2021 12:49
+5 поль бельмондо
показать весь комментарий23.02.2021 13:00
+5 Русский Алкаш
показать весь комментарий23.02.2021 13:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
був би в нього електорошокєр все закінчилося набагато б краще!
також треба щоб усі виконували вказівки поліції навіть якщо воні абсолютно незаконні, а потім - обжалували в суді, де збір більше ніж штраф - це теж допомогло би в цій ситуації
і найголовніше - треба підняти штрафи в 50 разів
=============
Что-то подсказывает, что он был уволен за 1 час до ДТП