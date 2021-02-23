Зеленский своими предложениями в закон о госслужбе хочет разблокировать работу министерства энергетики, - "слуга народа" Кравчук
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Большинство фракции "Слуги народа" будет поддерживать предложения президента Владимира Зеленского к законопроекту №4531 о государственной службы, которыми исполняющим обязанностей министров возвращают все полномочия.
Об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Дискуссии могут быть до поры до времени, но когда есть вето президента, когда он собирает внеочередное заседание, когда совершенно ясно, что президент хочет разблокировать работу министерства – пока-что министерства энергетики... Ведь на самом деле исполняющий обязанностей после нескольких правок, которые мы приняли в зале, до сих пор не может выплатить зарплату шахтерам и другим работникам, которые находятся под министерством энергетики", - сказала Кравчук.
Как сообщалось, 28 января Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.
Напомним, 17 декабря ВР уже пыталась назначить Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.
Ранее сообщалось, что профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики после того, как Шмыгаль повторно внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.
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Когда-то давно, я бы сказал очень давно, лет эдак тридцать назад (даже с хвостиком), я учился в одном из мелитопольских ПТУ. Железнодорожном. Специальность - слесарь по ремонту электровозов. Но отучился всего один курс. Потом переехали в Бердянск, в итоге из меня получился повар. Вернее не получился. Но картошку чистить умею...
Так вот, многие бывшие одногруппники на третьем курсе перешли в другую группу и уже выпускались как помощники машиниста электровоза. Прошли годы. Лет двадцать назад, с некоторыми одногруппниками встретились за бокалом пива. Как раз поезда стали ходить быстрей. Нововведение. Логистика и всё такое. Та вот, парни матерились на чем свет стоит. Дескать, скорость увеличили, а путя (рельсы) - старые, и на некоторых, скажем так поворотах, очкуешь как бы состав не положить на бок. Потому что - на грани...
Мой сегодняшний пост вызвал некий шквал возмущения. Напомню, что Владимир Зеленский во время форума «Украина 30 инфраструктура», заявил следующее, «Мы совершенствуем маршруты "Интерсити" и готовим новые. Наша цель - чтобы железнодорожная поездка между городами занимала в украинцев максимум три-четыре часа». Странно, удивился я, так это получается, что поезд из Мелитополя во Львов будет идти четыре часа? Это прекрасно. Действительно прекрасно.
Но сразу прилетело, «Ты Петров манипулируешь. Зеленский не говорил про Мелитополь и Львов. Мы тебе верили, а ты вот как. Редиска и всё такое. Дизлайк, отписька»...
Так вот, дорогие (и не дорогие мои). Дело в том, что Зеленский вообще нагородил херни.
Я не знаю, кто ему пишет тезисы для выступления, но очень похоже, что спичрайтеры вдохновение черпают из произведений Ильфа и Петрова.
Чтобы поезд Интресити по маршруту «Запорожье - Киев» вместо восьми часов пролетел маршрут вдвое быстрей - то нужно увеличить скорость, и как минимум - вдвое.
А там - старые рельсы. Ремонтированные-переремонтированные, но старые.
Кто поедет в таком поезде? Я - точно нет.
Следовательно, чтобы осуществить все нью-васюковские проекты Зеленского, нужно как минимум, ПОЛНОСТЬЮ заменить действующее железнодорожное полотно. Ну, или рядом с действующим - постелить новое. Про подвижной состав я уж не говорю. У нас есть деньги? Вопрос риторический...
Тогда возникает вполне логичный вопрос: «Зачем вешать лапшу на уши?»
p.s. Вы никогда не пробовали попасть... кгм... в унитаз, стоя ночью в туалете 12-го поезда? А теперь представьте, если поезд будет лететь в два с половиной раза быстрей. И да, вагоны там новые...
О.Петров