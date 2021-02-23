Зеленский своими предложениями в закон о госслужбе хочет разблокировать работу министерства энергетики, - "слуга народа" Кравчук

Большинство фракции "Слуги народа" будет поддерживать предложения президента Владимира Зеленского к законопроекту №4531 о государственной службы, которыми исполняющим обязанностей министров возвращают все полномочия.

Об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Дискуссии могут быть до поры до времени, но когда есть вето президента, когда он собирает внеочередное заседание, когда совершенно ясно, что президент хочет разблокировать работу министерства – пока-что министерства энергетики... Ведь на самом деле исполняющий обязанностей после нескольких правок, которые мы приняли в зале, до сих пор не может выплатить зарплату шахтерам и другим работникам, которые находятся под министерством энергетики", - сказала Кравчук.

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Как сообщалось, 28 января Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.

Напомним, 17 декабря ВР уже пыталась назначить Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Ранее сообщалось, что профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики после того, как Шмыгаль повторно внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.