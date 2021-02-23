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Новости Политика Украины
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Зеленский своими предложениями в закон о госслужбе хочет разблокировать работу министерства энергетики, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский своими предложениями в закон о госслужбе хочет разблокировать работу министерства энергетики, -

Большинство фракции "Слуги народа" будет поддерживать предложения президента Владимира Зеленского к законопроекту №4531 о государственной службы, которыми исполняющим обязанностей министров возвращают все полномочия.

Об этом сказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Дискуссии могут быть до поры до времени, но когда есть вето президента, когда он собирает внеочередное заседание, когда совершенно ясно, что президент хочет разблокировать работу министерства – пока-что министерства энергетики... Ведь на самом деле исполняющий обязанностей после нескольких правок, которые мы приняли в зале, до сих пор не может выплатить зарплату шахтерам и другим работникам, которые находятся под министерством энергетики", - сказала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди новых кандидатов на пост министра энергетики в "СН" обсуждают нардепов Геруса и Семинского, - Василевская-Смаглюк

Как сообщалось, 28 января Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.

Напомним, 17 декабря ВР уже пыталась назначить Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Ранее сообщалось, что профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики после того, как Шмыгаль повторно внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.
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Топ комментарии
+2
Зеленский своими предложениями в закон о госслужбе хочет разблокировать работу министерства энергетики, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8073
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23.02.2021 12:57
+2
Брат Єрмака вочевидь завис на гроші. Вітренко забашляв, а повноважень нема. Ото проблему мають два брата-акробата Єрмаки. Тому і виганяють Вітренка у двері - а він - у вікно, виганяють у вікно - а він, як щур - через каналізацію і унітаз.
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23.02.2021 13:02
+1
Зеленский Владимир: Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером. Выделение $4 млн премии Витренко. Последний обещал что деньги будут выплачены ему в течение нескольких лет. Но «Нафтогаз» неожиданно принял решение рассчитаться по долгам уже в ближайшее время. Инициатором выступил Ермак.
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23.02.2021 12:58
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Зеленский своими предложениями в закон о госслужбе хочет разблокировать работу министерства энергетики, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8073
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23.02.2021 12:57 Ответить
Зрозуміло, Що Рижий і Кало.. . підрізали Зє криленята. З 250 Слуг у ВР по 25 контролюють дані особини. Образно говорячи Рижий тримає Зє за ліве яй.е, а Бєня за праве. Цікаво, за що тримає Зє Госдєп?
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23.02.2021 13:03 Ответить
#мамалюбитденьги хочет протолкнуть по договренности..
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23.02.2021 12:58 Ответить
Зеленский Владимир: Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером. Выделение $4 млн премии Витренко. Последний обещал что деньги будут выплачены ему в течение нескольких лет. Но «Нафтогаз» неожиданно принял решение рассчитаться по долгам уже в ближайшее время. Инициатором выступил Ермак.
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23.02.2021 12:58 Ответить
Брат Єрмака вочевидь завис на гроші. Вітренко забашляв, а повноважень нема. Ото проблему мають два брата-акробата Єрмаки. Тому і виганяють Вітренка у двері - а він - у вікно, виганяють у вікно - а він, як щур - через каналізацію і унітаз.
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23.02.2021 13:02 Ответить
Та ти шо? Для вас, пліснявих, Закон, що дишло. Захотіли прийняли, захотіли відмінили. Державні інтереси- похрін, головне- хотЕлкІ "велічайшого".
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23.02.2021 12:59 Ответить
и таки шо - после этого витрэнка назначат Иигого министра энергетики без всяких сессионных залов?...
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23.02.2021 13:00 Ответить
Зеленский своими предложениями в закон о госслужбе хочет разблокировать работу министерства энергетики, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2800
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23.02.2021 13:00 Ответить
Миршаве непорозуміння. Зеленский своими предложениями в закон о госслужбе хочет разблокировать работу министерства энергетики, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6128
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23.02.2021 13:04 Ответить
ЗЕбєня своїми діями вже створив зелений хаос в країні. Йому цього мало?
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23.02.2021 13:01 Ответить
Зеленский своими предложениями в закон о госслужбе хочет проталкивать людей Ермака обходя парламент, - "слуга народа" Кравчук
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23.02.2021 13:09 Ответить
Все сделано чтобы трудоустроить одного Витренко. Но это пока. Завтра клоун будет назначать нужных олигархам чиновников, без всякого участия ВР.. Вот вам и парламентско- президентская республика Зеленский своими предложениями в закон о госслужбе хочет разблокировать работу министерства энергетики, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7075. Скорее балагано-олигархическая
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23.02.2021 13:15 Ответить
У ЗЕленого клоуна - снова обострение. Нью-Васюки болезному мерещатся)

Когда-то давно, я бы сказал очень давно, лет эдак тридцать назад (даже с хвостиком), я учился в одном из мелитопольских ПТУ. Железнодорожном. Специальность - слесарь по ремонту электровозов. Но отучился всего один курс. Потом переехали в Бердянск, в итоге из меня получился повар. Вернее не получился. Но картошку чистить умею...

Так вот, многие бывшие одногруппники на третьем курсе перешли в другую группу и уже выпускались как помощники машиниста электровоза. Прошли годы. Лет двадцать назад, с некоторыми одногруппниками встретились за бокалом пива. Как раз поезда стали ходить быстрей. Нововведение. Логистика и всё такое. Та вот, парни матерились на чем свет стоит. Дескать, скорость увеличили, а путя (рельсы) - старые, и на некоторых, скажем так поворотах, очкуешь как бы состав не положить на бок. Потому что - на грани...

Мой сегодняшний пост вызвал некий шквал возмущения. Напомню, что Владимир Зеленский во время форума «Украина 30 инфраструктура», заявил следующее, «Мы совершенствуем маршруты "Интерсити" и готовим новые. Наша цель - чтобы железнодорожная поездка между городами занимала в украинцев максимум три-четыре часа». Странно, удивился я, так это получается, что поезд из Мелитополя во Львов будет идти четыре часа? Это прекрасно. Действительно прекрасно.

Но сразу прилетело, «Ты Петров манипулируешь. Зеленский не говорил про Мелитополь и Львов. Мы тебе верили, а ты вот как. Редиска и всё такое. Дизлайк, отписька»...

Так вот, дорогие (и не дорогие мои). Дело в том, что Зеленский вообще нагородил херни.
Я не знаю, кто ему пишет тезисы для выступления, но очень похоже, что спичрайтеры вдохновение черпают из произведений Ильфа и Петрова.

Чтобы поезд Интресити по маршруту «Запорожье - Киев» вместо восьми часов пролетел маршрут вдвое быстрей - то нужно увеличить скорость, и как минимум - вдвое.
А там - старые рельсы. Ремонтированные-переремонтированные, но старые.
Кто поедет в таком поезде? Я - точно нет.
Следовательно, чтобы осуществить все нью-васюковские проекты Зеленского, нужно как минимум, ПОЛНОСТЬЮ заменить действующее железнодорожное полотно. Ну, или рядом с действующим - постелить новое. Про подвижной состав я уж не говорю. У нас есть деньги? Вопрос риторический...

Тогда возникает вполне логичный вопрос: «Зачем вешать лапшу на уши?»

p.s. Вы никогда не пробовали попасть... кгм... в унитаз, стоя ночью в туалете 12-го поезда? А теперь представьте, если поезд будет лететь в два с половиной раза быстрей. И да, вагоны там новые...
О.Петров
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23.02.2021 13:18 Ответить
Время менять рельсы и время покупать фанеру.
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23.02.2021 14:45 Ответить
Шут видимо решил, шо у него есть большой задел в благонадежности к демократии через блокировку каналов мертвечука, теперь можно работать откровенно на преступника путлера, что показывает суд над украинским патриотом Стерненко.
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23.02.2021 13:25 Ответить
Интересный термин "разблокировать", чего уж там стесняться, давайте сразу с министров уголовную ответственность снимем. В смысле "вообще".
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23.02.2021 14:41 Ответить
 
 