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Новости Политика Украины Национализация "Приватбанка"
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Дубилет (60) Приватбанк (823) Венедиктова (727) Яценко Владимир (22)

Венедиктова о подозрении Яценко и Дубилету: Дело "Приватбанка" не единственное. Советую приготовиться свидетелям, на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами: откроем

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова о подозрении Яценко и Дубилету: Дело

Дела так называемой группы "Приватбанка" - это далеко не единственная траектория движения нашего общего с НАБУ и САП локомотива.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, комментируя дело "Приватбанка", передает Цензор.НЕТ.

"Второй и третий пошли. Точный счет матча - тайна следствия. Подчеркиваю - никакой политики, никаких проволочек, только доказательства, свидетельства, экспертные заключения и процессуальный прагматизм. Дела так называемой группы "Приватбанка" - это далеко не единственная траектория движения нашего общего с НАБУ и САП локомотива. На все вопросы, которые волнуют общество уже много лет, будут предоставлены адекватные времени и пространству ответы. Советую приготовиться тем свидетелям (пока), на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами - откроем. Уверена, этот намек понятен. Двигаемся дальше", - заявила Венедиктова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После задержания экс-замглавы "ПриватБанка" Яценко появилась перспектива осуждения Коломойского в Украине, - Данилюк

Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко задержан.

23 февраля стало известно, что троим экс-сотрудникам "ПриватБанка", включая бывшего зама главы Яценко, сообщено о подозрении в растрате 136 млн грн.

Также 23 февраля экс-главе правления "ПриватБанка" Дубилету сообщено о подозрении.

Венедиктова о подозрении Яценко и Дубилету: Дело Приватбанка не единственное. Советую приготовиться свидетелям, на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами: откроем 01
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Топ комментарии
+19
"Дела преватбанка" - это как санции зеленого клоуна против мертвечука. Много вони - но никакого толка. Вот чисто тупейший вопрос - если арестовываются исполнители - то почему пахан нетронут?
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23.02.2021 13:09
+11
я что-то пропустил, напомните когда венедиктова собирается посадить татарова
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23.02.2021 13:19
+9
эти шоумены и шоувумены уже не знают "шоу делать" - вони много, а результат нулевой. даже отрицательный, с учетом посадки патриотов Украины.
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23.02.2021 13:20
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Єто она себя имела ввиду, насчет приготовиться"свидетелям"?
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23.02.2021 13:09 Ответить
ТУПАЯ бабенка ! лицо,на котором отсутствуют интеллект, мысль,а так ТУПОЕ отображение и повиновение зеленому ослу
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24.02.2021 08:37 Ответить
Не знаю что меня оттолкивает в этой морде-лица, но действительно на редкость безобразная харя, никакой харизмы и женственности.
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24.02.2021 08:49 Ответить
"Дела преватбанка" - это как санции зеленого клоуна против мертвечука. Много вони - но никакого толка. Вот чисто тупейший вопрос - если арестовываются исполнители - то почему пахан нетронут?
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23.02.2021 13:09 Ответить
Да... Если бы это все проделал Петр Алексеич, то это наверняка было бы очень искренне и патриотично. А так, туфта какая-то и зрада))
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23.02.2021 13:14 Ответить
И зачем тебя только из дурдома выпустили? Ответсвенность за преступление за висит от президента? Напиши кандидатскую. Ты коренным образом изменишь римское право
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23.02.2021 13:16 Ответить
к бабушке Бене претензий пока нет.
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23.02.2021 13:18 Ответить
Ще один з обісраними штанами.
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23.02.2021 13:27 Ответить
У тебя какие-то сложные воспоминания из детства, связанные с обос ранными штанами? Наказали крепко что ли?)
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23.02.2021 14:25 Ответить
ты в подвале сидел последние 5 лет? сказано 1000 раз, что Петя с Игорешей договорились, что тот вернет активами, и не возбуждают дело. но пархатые как всегда кинули, смылись в Швейцарию, Израиль, и затеяли в Лондоне дело против Украины.
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23.02.2021 13:46 Ответить
Кто кому сказал, что за бредни? Ты лично слышал, или тебе тоже кто-то сказал, а тому еще кто-то...? Хватит чушь нести
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23.02.2021 14:23 Ответить
Це Приватбанк подав позов в Лондон проти Коломойського і Боголюбова, а вони навпаки казали, що справа непідсудна цьому суду https://biz.censor.net/news/3077896/kolomoyiskiyi_osparivaet_yurisdiktsiyu_suda_londona_v_spore_s_privatbankom_smi
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23.02.2021 14:41 Ответить
Звілдюліни від дєда Джо? Інстинкти самозбереження? Совість проснулася?
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23.02.2021 13:11 Ответить
Пенделя отримав найвеличніший і поділився з нею. Не жалко.
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23.02.2021 13:13 Ответить
Ага, проснулася! Краще в Україні в ОП, ніж в США з Бенціоном на кічі...
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23.02.2021 13:29 Ответить
ніт, поки що імітація бурної діяльності
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23.02.2021 13:45 Ответить
Бєнядіктова котить бочку на Бєню? Нонсенс.
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23.02.2021 13:11 Ответить
тільки лякає ))) більше сама себе ))))
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23.02.2021 13:17 Ответить
Венедиктова: Дело "Приватбанка" не единственное. Советую приготовиться свидетелям, на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами - откроем - Цензор.НЕТ 2273 Беня - свидетель. Венедиктова: Дело "Приватбанка" не единственное. Советую приготовиться свидетелям, на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами - откроем - Цензор.НЕТ 1062 Венедиктова: Дело "Приватбанка" не единственное. Советую приготовиться свидетелям, на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами - откроем - Цензор.НЕТ 1062 Венедиктова: Дело "Приватбанка" не единственное. Советую приготовиться свидетелям, на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами - откроем - Цензор.НЕТ 1062
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23.02.2021 13:19 Ответить
Венедиктова: Дело "Приватбанка" не единственное. Советую приготовиться свидетелям, на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами - откроем - Цензор.НЕТ 3443
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23.02.2021 13:12 Ответить
Даю 100 %, будет искать след Порошенко Венедиктова: Дело "Приватбанка" не единственное. Советую приготовиться свидетелям, на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами - откроем - Цензор.НЕТ 1839
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23.02.2021 13:12 Ответить
Та ніт .

Советую приготовиться тем свидетелям (пока), на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами - Источник: https://censor.net/ru/n3249545
Тобто , на Порошенка заведено більше 50 справ , а вона говорить про тих ,до кого у правоохрєнітєлєй " ще не доходили руки " . Венедіктова: Справа "Приватбанку" не єдина. Раджу приготуватися свідкам, на діяльність яких правоохоронці дивилися із закритими очима - відкриємо - Цензор.НЕТ 7354 .
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23.02.2021 13:32 Ответить
Не сомневайся- найдет! Тем более, что там не след, а целые тропы протопаны! И не только им одним.
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23.02.2021 14:09 Ответить
Венедиктова: Дело "Приватбанка" не единственное/ Пи-пи сказал мышонок.Я изнасилую кошку! Фильм Лисы Аляски.
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23.02.2021 13:12 Ответить
наверное... за дело "вагнеровцев" возьмется ???
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23.02.2021 13:16 Ответить
Вася, у нас своих "вагнеровцев" -пруд пруди. Притом,- более опасных, ибо скрытных и замаскированных под порядочных... Так, что работы у органов-непочатый край.
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23.02.2021 14:13 Ответить
"око государево", это же нужно было такую хрень ватную сморозить.. Венедиктова: Дело "Приватбанка" не единственное. Советую приготовиться свидетелям, на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами - откроем - Цензор.НЕТ 2900
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23.02.2021 13:17 Ответить
охохохх, неужели мертвечуку с марчучкой приготовиться, да?)))
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23.02.2021 13:18 Ответить
Был такой министр МВД Кравченко, который пустил себе две пули в голову. Накануне прокурором пискуном была проведена пресс-конференция, на которой сообщалось товарищу, что назавтра должен прийти на допрос. Товарищ решил никуда не ходить. Вывод: доживем до завтра и поглядим
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23.02.2021 13:19 Ответить
Ага, причем Кравченку так обломно было идти, что он застрелился дважды )))
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23.02.2021 13:30 Ответить
первым выстрелом просто пробило черепную коробку, тогда он решил сделать контрольный - шоб мозги повылетали наверняка
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23.02.2021 13:57 Ответить
я что-то пропустил, напомните когда венедиктова собирается посадить татарова
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23.02.2021 13:19 Ответить
похоже, не собирается Венедіктова про підозру Яценку і Дубілету: Справа "Приватбанку" не єдина. Раджу приготуватися свідкам, на діяльність яких правоохоронці дивилися із закритими очима: відкриємо - Цензор.НЕТ 2730
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23.02.2021 17:02 Ответить
эти шоумены и шоувумены уже не знают "шоу делать" - вони много, а результат нулевой. даже отрицательный, с учетом посадки патриотов Украины.
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23.02.2021 13:20 Ответить
Питро мимоволі напружився
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23.02.2021 13:24 Ответить
Ваш мальчік такі сядєт.
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23.02.2021 13:28 Ответить
негарно сивочолого мальчіком називати
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23.02.2021 13:30 Ответить
Мальчік Бубачка сядєт і на довго.
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23.02.2021 13:33 Ответить
Ти його вже два роки садиш. Може нарешті сраку від дивану відірвеш і сміття винесеш?
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23.02.2021 13:35 Ответить
Зебіле, тут спілкуються люди освічені - ми в курсі, як називався літак, який скинув бімбу на Хіросіму.
І тому ми тим паче не будемо асоціювати тебе із цим бомбардувальником.
Навпаки, підкреслено сприйматимемо тебе як "гондурас Енола". Ось так.
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23.02.2021 13:56 Ответить
На освічену людину ти не тягнеш. Але порохоботу це власне ні до чого.
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23.02.2021 14:03 Ответить
Сядєт, сядєт.
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23.02.2021 14:02 Ответить
Як скажеш )))
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23.02.2021 14:04 Ответить
А что ты этим флагом прикрылся? Надеешься на спасение?
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23.02.2021 14:16 Ответить
Я думає - повиснет
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23.02.2021 14:41 Ответить
Це яким свідкам радить генпрокурорша приготуватись? Невже Ахметову з Пінчуком?
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23.02.2021 13:27 Ответить
Всі свідки(кому належить) вже готуються. Вони знають.
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23.02.2021 14:18 Ответить
Бойко і Шарій?

Зачем Зеленский встретился с Кацубой в ОАЭ.
Подельник Януковича, давший письменные показания о своем членстве в организованной преступной группировке, теперь похвастался личной встречей с Зеленским. Сенсационную новость сообщил бывший замглавы правления НАК «Нафтогаз Украины» Александр Кацуба. Оказывается, он встретился с Владимиром Зеленским и теперь собирается вернуться в Украину, не забыв обнародовать свое фото с Зеленским. В комментариях под сообщением о своей встрече с Зеленским Кацуба откликнулся на вопрос «А что с вышками?». «Спрашивайте у Бойко», - ответил Кацуба.

Братья Кацубы особенно часто упоминались в связи с пресловутыми «вышками Бойко». Приведем слова Луценко о Кацубе-младшем в сентябре 2016 г. «Я предлагал ему - согласно закону - пойти на сделку со следствием, раскрыть имя того, кто заставил его украсть полмиллиарда. Его ответ: "Никто". Окей, будет сидеть сам. Отец у него очень активный, шлет мне разных просителей. Я встречался с ним лично и сказал, что другого варианта нет: "У тебя два сына. Оба руководили "Нафтогазом". После обоих пропали миллиарды". Старший как раз и вел "вышки". Если честно, создается впечатление - согласно информации, которой мы располагаем - что они в большей мере вышки Кацубы, нежели Бойко. Если он даст показания на Юрия Бойко, возможно, они еще станут такими», - отметил Луценко.
Но теперь, не исключено, это может измениться. И это означает, что у Банковой появился крючок для Бойко. В комментариях под сообщением о своей встрече с Зеленским Кацуба откликнулся на вопрос «А что с вышками?». «Спрашивайте у Бойко», - ответил Кацуба.

Что касается Анатолия Шария, то о его дружбе с семьей Кацуб известно давно. Сам Шарий поместил в соцсетях немало своих фото с Кацубой-старшим и с Александром. На парламентских выборах в июле 2019 г. в списке Партии Шария под №11 шла Татьяна Гузенко - супруга Александра Кацубы, а под №14 - его мать Наталия Гордиенко. Движение «Чесно», ссылаясь на финансовые отчеты Партии Шария, утверждает, что ее «харьковские доноры связаны с бизнесом Кацуб».
И если теперь Банковая ищет компромат на эту партию и на самого Шария, то Александр Кацуба, наверное, мог бы сильно помочь.

https://www.dsnews.ua/politics/samozashkvar-bankovoy-zachem-zelenskiy-vlyapalsya-v-skandal-eshche-i-s-kacuboy-22022021-416569
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23.02.2021 14:32 Ответить
Я и говорю: все свидетели, которые подразумеваются в слова ГП знают об этом. Будем ждать их свидетельств и так ожидаемых весенних посадок. Слава Україні!.
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23.02.2021 14:47 Ответить
А правоохоронці із закритими очима будуть нести відповідальність?
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23.02.2021 13:28 Ответить
как и в случае с убийцами гандзюк дело окончится условными сроками или символическими штрафами.
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23.02.2021 13:29 Ответить
Пшиком.
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23.02.2021 13:35 Ответить
Чи не на часі пані і панове об'явити, що владу в Україні захопило етнічно-кримінальне угрупування?
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23.02.2021 13:34 Ответить
не здивуюся якщо знайдуть сліди причетності парашенка і гонтарєвої Венедіктова: Справа "Приватбанку" не єдина. Раджу приготуватися свідкам, на діяльність яких правоохоронці дивилися із закритими очима - відкриємо - Цензор.НЕТ 2542 а бєня как всєгда ліш тока жертва Венедіктова: Справа "Приватбанку" не єдина. Раджу приготуватися свідкам, на діяльність яких правоохоронці дивилися із закритими очима - відкриємо - Цензор.НЕТ 2079
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23.02.2021 13:34 Ответить
Дела так называемой группы "Приватбанка" - это далеко не единственная траектория движения нашего общего с НАБУ и САП локомотива



Траектория движения? Может полета? А еще точнее, вашего ПРОлета по всем направлениям. За что бы вы ни брались, все заканчивается одним и тем же - громким приземлением в лужу с неприятной жидкостью соответствующего запаха...
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23.02.2021 13:35 Ответить
Вони як слон у посудній лавці ... То атошників щемлять, потім опзжістів, тепер приватовців і Стерненка уже посадили за грати ...
Що їм завтра в голову збреде завтра, - невідомо.
Але що влада у них не назавжди, можуть і місцями помінятися
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23.02.2021 13:35 Ответить
"Злодій повинен сидіти в тюрьмі"- це не просто розхожа фраза. А як його фамілійьо- не важливо.
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23.02.2021 14:20 Ответить
Головні ворюги Каломойський, Ахметов, Пінчук і примкнувший до них Зеленський. Ну і хто їх посадить? можливо, але це не точно, посадять дрібних злодюжок на короткий термін, а то і умовно. Вистава для бідних бродячого зеленого шапіто
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24.02.2021 08:40 Ответить
А Зеленський що в тебе вкрав? Озвуч увесь список, пожалуста.
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24.02.2021 09:03 Ответить
Кіпрський офшор Зеленського значиться в списку фірм, через які Бєня виводив гроші із Приватбанку. А по великому рахунку Зелене шапіто краде моє і моїх дітей життя і майбутнє.
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24.02.2021 09:18 Ответить
В такому разі, тобі і твоїм дітям до Ківи і Рабіновича! Тільки вони здатні забезпечити тебе і твоїх дітей. А стосовно Бень, офшорів і фірм Зеленського , то якраз вчора були арештовані діячі Привату, щоб розібраться, як Беня виводив гроші через фірми Зеленського, Поживемо-почуємо.
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24.02.2021 09:28 Ответить
Як у вас все влаштовано в голові. Мертвечуки і Рабіновічі - відкриті вороги України. А я тобі говорю про зелену владу, яка все нищить, що було гарного зроблено за останні 6 років і будує тупо малоросію-"какая разніца", не забуваючи красти з молодим завзяттям.
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24.02.2021 10:16 Ответить
"Справи так званої групи "Приватбанку" - це далеко не єдина траєкторія руху нашого спільного з НАБУ і САП локомотива".

Що, Татарова з Єрмаком за зябра вирішили взяти? Венедіктова: Справа "Приватбанку" не єдина. Раджу приготуватися свідкам, на діяльність яких правоохоронці дивилися із закритими очима - відкриємо - Цензор.НЕТ 8623 Не вірю
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23.02.2021 13:39 Ответить
Венедиктовой самой надо приготовиться и начать делать ремонт в персональной камере , ну и там имущество переписать на родственников .Бо Ослу уже недолго осталось , а она сядет вместе с ним.
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23.02.2021 13:40 Ответить
Замечаю интересное совпадение: МВФ как бы невзначай притормозил выделение транша. Такой намек что "нихрена вы не боретесь с коррупцией, не дадим!" И тут же все тормозившие службы волшебно заработали и даже развернули самолет беглеца! Потому как на взятки тратятся миллионы, а страна осталась без миллиардов. Значит пару барашков надо немножько зарэзать, проявить лояльность, да?!
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23.02.2021 13:43 Ответить
Навіщо нам проросійська прокурорша??? Гнати її в шию. Нам потрібен на цій посаді український патріот а не проросійська Венедіктова?? Венедіктову в Ростов до Януковича треба відправити!
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23.02.2021 13:46 Ответить
А каломойському та боголюбову оголосили підозру чи їм не можна бо вони богоізбранниі?
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23.02.2021 13:47 Ответить
Ну, тоді їм самим собі доведеться підозри оголошувати.
Доречі, вони хоч одному єврею оголосили підозру? Може, хто в курсі
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23.02.2021 14:01 Ответить
Пардон, один є, то Дубілет
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23.02.2021 14:03 Ответить
Не сын ли этой бурятки горел тогда в танке на Донбассе ? Венедіктова: Справа "Приватбанку" не єдина. Раджу приготуватися свідкам, на діяльність яких правоохоронці дивилися із закритими очима - відкриємо - Цензор.НЕТ 5168
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23.02.2021 14:03 Ответить
Доктор юридических наук, профессор... Не пора ли весь этот профессорско-преподавательский собрать в Ростове ?
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23.02.2021 14:06 Ответить
Нехай ця частина виродків збере у тюрму другу частину виродків, а потім нехай валять. Не робити ж нам подвійної роботи?
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23.02.2021 14:41 Ответить
На Коломойшу відкриють карну справу по Привату , щоби не видати його США - все дуже просто 😄
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23.02.2021 14:11 Ответить
А зачем дело? Разве можно выдавать без дела?
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23.02.2021 16:27 Ответить
Секундочку... Так мені адепти зе тут доводили, що а ПБ гроші не виводились (розкрадались), що немає доказів і все ок)))
Методички вже поміняли?
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23.02.2021 14:40 Ответить
Как грозно. Посмотрим на результат.
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23.02.2021 15:06 Ответить
"На все вопросы, которые волнуют общество уже много лет, будут предоставлены адекватные времени и пространству ответы".

Перевожу на человеческий: Как только получу команду от хозяина, сразу сообщу.
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23.02.2021 15:55 Ответить
Дубилет. Что-то мне это напоминает. Или кого-то
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23.02.2021 16:26 Ответить
Anton Shvets

17 ч. ·

Dmytro Zemlyanyi

19 ч. ·

Сериалы на Нетфликсе нервно курят в сторонке по сравнению с нашими:

S1.E1. Коломой выводит рефинанс НБУ и моет деньги в США

S1.E2. США вводят санкции против Коломоя
S1.E3. Коломой: я не при чем. Поскольку дело цивильное - давайте пройдем в международный арбитраж и там разберемся.
S1.E4. США: мы не можем передать дело в международный арбитраж, поскольку это потребует раскрытия всех свидетелей, что навредит уголовному делу.
S1.E5. Коломой: у-го-лов-но-му?
S1.**. Суд США: приостановить всё по цивильному делу и оставить как есть до получения результатов уголовного дела.
*Ква-ква-ква... Directed by Robert B. Weide.*

По итогу: Беня цивильное назад не отыграл, все осталось под арестом, получил фиксацию текущих позиций по цивильному на неопределенный срок + в догонку получил еще уголовное...

А уголовное, видимо, может длиться сколько угодно долго. Свидетели могут выниматься из рукава со скоростью "один в год". А свидетелей там, видимо, вагон и две тележки. Т.е. теперь он не только активы оставит в США, но и остаток своего состояния потратит на услуги юристов в США Венедіктова про підозру Яценку і Дубілету: Справа "Приватбанку" не єдина. Раджу приготуватися свідкам, на діяльність яких правоохоронці дивилися із закритими очима: відкриємо - Цензор.НЕТ 2527 А если будет сильно дергаться, то уголовное можно и форсировать. И тогда трейлер второго сезона: небо в клеточку, друзья ̶̶в̶ ̶п̶̶̶о̶̶̶л̶̶̶о̶̶̶с̶̶̶о̶̶̶ч̶̶̶к̶̶̶у̶̶̶ оранжевые.

Поборолся чувак с министерством юстиции США Венедіктова про підозру Яценку і Дубілету: Справа "Приватбанку" не єдина. Раджу приготуватися свідкам, на діяльність яких правоохоронці дивилися із закритими очима: відкриємо - Цензор.НЕТ 2527Венедіктова про підозру Яценку і Дубілету: Справа "Приватбанку" не єдина. Раджу приготуватися свідкам, на діяльність яких правоохоронці дивилися із закритими очима: відкриємо - Цензор.НЕТ 2527
Прям пятерочка за сообразительность и премия дарвина в одном флаконе Венедіктова про підозру Яценку і Дубілету: Справа "Приватбанку" не єдина. Раджу приготуватися свідкам, на діяльність яких правоохоронці дивилися із закритими очима: відкриємо - Цензор.НЕТ 2527
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23.02.2021 16:47 Ответить
Пані бенядиктова і цим все сказано
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23.02.2021 20:54 Ответить
Та ты шо, бенядиктова!

Неужто фирташа с росукрэнерго раскрутите? Беню за Укрнафту и приват посадите? Косатую за откаты по газовому договору накроете? Может зеленого за неуплату налогов посадите?
Может онищенко доставите в Украину и заставите отвечать? или шария? Медведчука посадите за госизмену с рабиновичем? Ахметку раскулачите (демонополизируете)?
Или , может, вы предъявите виновных в слитии операции с вагнеровцами или операции по освободжению пленных из Донецка?
Внимательно слежу)))
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23.02.2021 21:32 Ответить
Щось прокурворша недоговорює: не висвітлена роль ненависного Порошенка.
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24.02.2021 08:30 Ответить
 
 