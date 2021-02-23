Украина подала в ЕСПЧ девятый иск против РФ: на этот раз из-за покушения на Навального и убийств Хараберюша и Шаповала. ДОКУМЕНТ

Украина обратилось в Европейский суд по правам человека с иском против Российской Федерации из-за практики России, которая заключается в целенаправленных убийствах тех, кого считают оппонентами РФ, на территории России и других государств.

Об этом рассказал заместитель министра юстиции Иван Лищина, передает Цензор.НЕТ.

"Итак, мы это наконец-то сделали! Время от идеи до ее воплощения заняло несколько лет. Реализовали идею настойчивостью Бена Эмерсона (о котором Chambers UK в 2016 г. писала, что он получает результаты на "голой силе своего характера"), и смелостью Дениса Малюськи иДмитрия Кулебы. И вот, наконец: "19 февраля 2021 г. Правительство Украины подало новое межгосударственное заявление против Российской Федерации в соответствии со статьей 33 (межгосударственные заявления) Европейской конвенции по правам человека. Это девятое заявление поданое Украиной против Российской Федерации. Оно было зарегистрирована под номером 10691/21. Заявление касается утверждений Правительства Украины относительно административной практики Российской Федерации, которая в настоящее время продолжается, о целенаправленных операциях по убийству оппонентов Российской Федерации в России и на территории других стран, включая членов Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта", - заявил Лищина.

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"Правительство Украины подало новое заявление в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации. Дело касается утверждений украинского правительства о продолжающейся административной практике Российской Федерации, которая заключается в целенаправленных убийствах тех, кого считают оппонентами РФ, на территории России и других государств", - сообщили в пресс-службе ЕСПЧ, пишет Европейская правда.

Одним из эпизодов, который фигурирует в обвинениях, является покушение на убийство одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", которое есть в распоряжении только российских спецслужб.

Информацию о том, что жалоба Украины касается Навального, в комментарии подтвердил также правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина, объяснив, что украинская жалоба утверждает, что это убийство каким-то образом касается Украины. "Нет обязанности для стран обосновывать связь с жалобой, наше государство просто сообщает о системном нарушении прав человека другим государством, а именно Российской Федерацией", - заявил он.

Присутствие Навального в перечне жертв нападений официальной власти РФ, впрочем, делает украинскую жалобу соответствующей требованиям ЕСПЧ относительно сроков давности.

В жалобе фигурируют также убийства, совершенные на территории Украины.

"Речь идет о системных убийствах тех, кого считают врагами России, как то сотрудников военной разведки и СБУ, которых убили в Киеве и Мариуполе", - пояснил Лищина.

Как известно, 27 июня 2017 году в Киеве в результате подрыва автомобиля погиб полковник ГУР Минобороны Максим Шаповал. 31 марта того же года в результате похожего теракта погиб полковник контрразведки СБУ Александр Хараберюш.

В Страсбурге уточняют, что в иске речь идет также об убийствах за пределами стран Совета Европы. "Украинское правительство также заявляет об административной практике Российской Федерации в нерасследовании этих убийств и умышленном проведении операций сокрытия, направленных на разочарование в усилиях по поиску ответственных лиц", - пояснили в ЕСПЧ.

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Речь идет об убийстве одного из чеченских лидеров Зелимхана Яндарбиева, которое было совершено 13 февраля 2004 года в Катаре, также путем подрыва автомобиля. Тогда власти Катара арестовали исполнителей - россиян, работавших временными сотрудниками посольства, и установили, что взрывное устройство в Доху отправили из РФ по дипломатическим каналам. В конце концов власти РФ официально признали, что были организатором этого убийства, и принесли извинения Катару.

Этот эпизод, в котором вина РФ официально доказана, стал в жалобе Украины доказательством того, что Россия действительно практикует политические убийства своих оппонентов.



