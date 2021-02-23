РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5357 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
2 432 14
Европейский суд по правам человека (795) Навальный (825) Шаповал Максим (24) Хараберюш (14) Лищина Иван (47)

Украина подала в ЕСПЧ девятый иск против РФ: на этот раз из-за покушения на Навального и убийств Хараберюша и Шаповала. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украина подала в ЕСПЧ девятый иск против РФ: на этот раз из-за покушения на Навального и убийств Хараберюша и Шаповала. ДОКУМЕНТ

Украина обратилось в Европейский суд по правам человека с иском против Российской Федерации из-за практики России, которая заключается в целенаправленных убийствах тех, кого считают оппонентами РФ, на территории России и других государств.

Об этом рассказал заместитель министра юстиции Иван Лищина, передает Цензор.НЕТ.

"Итак, мы это наконец-то сделали! Время от идеи до ее воплощения заняло несколько лет. Реализовали идею настойчивостью Бена Эмерсона (о котором Chambers UK в 2016 г. писала, что он получает результаты на "голой силе своего характера"), и смелостью Дениса Малюськи иДмитрия Кулебы. И вот, наконец: "19 февраля 2021 г. Правительство Украины подало новое межгосударственное заявление против Российской Федерации в соответствии со статьей 33 (межгосударственные заявления) Европейской конвенции по правам человека. Это девятое заявление поданое Украиной против Российской Федерации. Оно было зарегистрирована под номером 10691/21. Заявление касается утверждений Правительства Украины относительно административной практики Российской Федерации, которая в настоящее время продолжается, о целенаправленных операциях по убийству оппонентов Российской Федерации в России и на территории других стран, включая членов Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта", - заявил Лищина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ требует освободить Навального, Россия отказывается

"Правительство Украины подало новое заявление в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации. Дело касается утверждений украинского правительства о продолжающейся административной практике Российской Федерации, которая заключается в целенаправленных убийствах тех, кого считают оппонентами РФ, на территории России и других государств", - сообщили в пресс-службе ЕСПЧ, пишет Европейская правда.

Одним из эпизодов, который фигурирует в обвинениях, является покушение на убийство одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", которое есть в распоряжении только российских спецслужб.

Информацию о том, что жалоба Украины касается Навального, в комментарии подтвердил также правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина, объяснив, что украинская жалоба утверждает, что это убийство каким-то образом касается Украины. "Нет обязанности для стран обосновывать связь с жалобой, наше государство просто сообщает о системном нарушении прав человека другим государством, а именно Российской Федерацией", - заявил он.

Присутствие Навального в перечне жертв нападений официальной власти РФ, впрочем, делает украинскую жалобу соответствующей требованиям ЕСПЧ относительно сроков давности.

В жалобе фигурируют также убийства, совершенные на территории Украины.

"Речь идет о системных убийствах тех, кого считают врагами России, как то сотрудников военной разведки и СБУ, которых убили в Киеве и Мариуполе", - пояснил Лищина.

Как известно, 27 июня 2017 году в Киеве в результате подрыва автомобиля погиб полковник ГУР Минобороны Максим Шаповал. 31 марта того же года в результате похожего теракта погиб полковник контрразведки СБУ Александр Хараберюш.

В Страсбурге уточняют, что в иске речь идет также об убийствах за пределами стран Совета Европы. "Украинское правительство также заявляет об административной практике Российской Федерации в нерасследовании этих убийств и умышленном проведении операций сокрытия, направленных на разочарование в усилиях по поиску ответственных лиц", - пояснили в ЕСПЧ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министры иностранных дел стран ЕС согласовали персональные санкции в отношении России, - Reuters

Речь идет об убийстве одного из чеченских лидеров Зелимхана Яндарбиева, которое было совершено 13 февраля 2004 года в Катаре, также путем подрыва автомобиля. Тогда власти Катара арестовали исполнителей - россиян, работавших временными сотрудниками посольства, и установили, что взрывное устройство в Доху отправили из РФ по дипломатическим каналам. В конце концов власти РФ официально признали, что были организатором этого убийства, и принесли извинения Катару.

Этот эпизод, в котором вина РФ официально доказана, стал в жалобе Украины доказательством того, что Россия действительно практикует политические убийства своих оппонентов.

Украина подала в ЕСПЧ девятый иск против РФ: на этот раз из-за покушения на Навального и убийств Хараберюша и Шаповала 01
Украина подала в ЕСПЧ девятый иск против РФ: на этот раз из-за покушения на Навального и убийств Хараберюша и Шаповала 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
С паршивой овцы, - хоть шерсти клок. Пусть же небутерброд Навальный послужит делу возвращения Крыма в родную украинскую гавань!
показать весь комментарий
23.02.2021 13:45
+2
а Навальный к чему? Политковскую забыли добавить и Немцова.
показать весь комментарий
23.02.2021 14:40
+1
курочка по зернышку клюет
показать весь комментарий
23.02.2021 14:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С паршивой овцы, - хоть шерсти клок. Пусть же небутерброд Навальный послужит делу возвращения Крыма в родную украинскую гавань!
показать весь комментарий
23.02.2021 13:45 Ответить
Ватан, так и быть, - объясню тебе, дураку.

Санкции для россии в 2021 году будут выглядеть примерно так:
американские санкции за вмешательство в выборы США,
санкции США за награду за "убийства военнослужащих США",

американские санкции против СП-2,
санкции ЕС за Навального,
санкции за распостранение хим-оружия,
санкции за МН17,
потом будет, - "страна спонсор терроризма"
после этого будут уже не санкции, а ЭМБАРГО
у россии до распада год-два, далее начнутся необротимые процессы.
Крым вернется в состав Украины после распада РФ.
показать весь комментарий
23.02.2021 14:24 Ответить
Даже если суд вынесет приговор против параши, выполнять его она и не подумает. Все это имеет смысл только в том случае, если параша разгромлена и беспомощна. А пока она такая как сейчас (да еще и при полном попустительстве того же ЕС), толку от этого ноль.
показать весь комментарий
23.02.2021 14:11 Ответить
курочка по зернышку клюет
показать весь комментарий
23.02.2021 14:25 Ответить
Плохая стратегия...
показать весь комментарий
23.02.2021 14:26 Ответить
Должен быть четко указан организатор убийств - это мерзавец Путин.
показать весь комментарий
23.02.2021 14:12 Ответить
Украина дала срок Стерненко по желанию говносудей говноклована,
иски в еспч это говнореклама говноклованской говношоблы
показать весь комментарий
23.02.2021 14:13 Ответить
а Навальный к чему? Политковскую забыли добавить и Немцова.
показать весь комментарий
23.02.2021 14:40 Ответить
а что слабо подать иск за убийство рашистскими снайперами украинских защитников,или Навальный есть гражданин Украины-?Дело касается утверждений украинского правительства о продолжающейся административной практике Российской Федерации, которая заключается в целенаправленных убийствах украинских защитников росийскими снайперами на территории Украины, которые исполняют свой долг -защиту государства Украины
показать весь комментарий
23.02.2021 15:36 Ответить
Украина не делает и 50% что могла бы делать для возвращения Крыма.Первое нужно послать ноту протеста рф за Крым,чтобы его немедленно вернули.Иначе Украина разорвет дипломатические отношения.И разорвать дип отношения с фашитской россией.Второе иск в международные суды по черноморскому флоту рф,что находится в Севастополе.Есть договор о пребывании флота до 2047 года!И рф обязана платить за аренду или убрать свой флот оттуда.Так как Крым никто не признал российским.За претиснение крымских татар иск и т.д.Можно и нужно завалить международные суды ,и пусть рф платит.Можно одним только Крымом с рф поиметь десятки миллиардов долларов!!!
показать весь комментарий
23.02.2021 18:40 Ответить
хорошо, правильно.
показать весь комментарий
23.02.2021 23:08 Ответить
 
 