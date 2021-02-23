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ГБР разоблачило группу налоговиков, которые незаконно вывели из госбюджета более 3 млн грн. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Государственное бюро расследований разоблачило организованную группу действующих и бывших работников Государственной налоговой службы Украины, которая нанесла ущерб государственному бюджету на сумму более 3 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица Главного управления ГФС в Киевской области в период 2015-2019 г.г. незаконно вернули подоходный налог и единый социальный взнос физическим и юридическим лицам на сумму более 3 млн грн.

22 февраля 2021г. пяти членам организованной группы сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, и служебном подлоге (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366 по различным видам соучастия).

ГБР разоблачило группу налоговиков, которые незаконно вывели из госбюджета более 3 млн грн 01

Подозреваемым может грозить лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

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Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

ГБР разоблачило группу налоговиков, которые незаконно вывели из госбюджета более 3 млн грн 02

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление ГБР, оперативное сопровождение - СБУ, Национальная полиция Украины, Главное оперативное управление ГБР, процессуальное руководство - Офис Генерального прокурора.

ГБР разоблачило группу налоговиков, которые незаконно вывели из госбюджета более 3 млн грн 03
ГБР разоблачило группу налоговиков, которые незаконно вывели из госбюджета более 3 млн грн 04
Фото: сайт ГБР
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Як несподівано )))
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23.02.2021 13:45 Ответить
Не может такого быть!!!!
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23.02.2021 13:50 Ответить
3млн - копейки по сравнению с 10 млрд которые украл зеленский на вэлыком крадивныцтви
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23.02.2021 13:50 Ответить
Гетьманцеву привет!
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23.02.2021 13:52 Ответить
Но виноваты во всем ФОПы!
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23.02.2021 13:55 Ответить
Есть у нас такая профессия Мразь..
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23.02.2021 14:06 Ответить
Крадуть всі як ніколи! Дуже крадуть! Але зебіли не розуміють, тому що асфальт, а порохолюби чекають поки асфальт зійде! Сумно! Сумно аж за Край!
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23.02.2021 14:25 Ответить
Цікаво, чому видалено комент, я своєї позиції не цураюсь....
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23.02.2021 14:39 Ответить
А гетманцева среди них не было..?
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23.02.2021 15:51 Ответить
 
 