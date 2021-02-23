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Спустя три месяца борьбы за жизнь умерла женщина, которую сбил 22-летний житель Йемена на "островке безопасности" в Харькове

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Спустя три месяца борьбы за жизнь умерла женщина, которую сбил 22-летний житель Йемена на

В одной из больниц Харькова умерла женщина, пострадавшая в ДТП на проспекте Науки. В конце ноября прошлого года на "островок безопасности", где находилась женщина и еще три человека, влетел автомобиль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

"В это воскресенье в больнице скончалась Татьяна - девушка, пострадавшая в ДТП на проспекте Науки в начале ноября прошлого года. К сожалению, не смотря на все старания, медикам не удалось ее спасти", - говорится в сообщении.

Напомним, ДТП произошло в воскресенье, 7 ноября 2020 года, на проспекте Науки в Харькове.

Позже полиция сообщила о подозрении в совершении ДТП водителю-иностранцу.

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Автор: Богдан Гуньковський
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