"Слуга народа" может снова вынести на голосование назначение Витренко первым вице-премьером - министром энергетики, - Корниенко

Во фракции "Слуга народа" не исключают, что рассмотрят назначение Юрия Витренко первым вице-премьером -министром энергетики.

Об этом сказал в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы проводим консультации внутри монобольшинства ... Мы должны предложить премьер-министру ту кандидатуру, по которой мы договоримся. Будет ли это господин Витренко или другой человек, мы будем работать над этим", - сказал нардеп.

В то же время Корниенко не исключил, что этот вопрос могут вынести на рассмотрение парламента на следующей пленарной неделе.

"Если в понедельник, например, на заседании фракции мы определимся, что мы дальше вносим кандидатуру Юрия Юрьевича, то будем вносить", - добавил нардеп.

Отвечая на вопрос, есть ли необходимость в назначении Витренко после снятия ограничений с и.о. министров, Корниенко заметил: "Все-таки проголосованный министр - это проголосованный министр. А, во-вторых, мы все-таки хотели бы, чтобы Витренко был первым вице-премьер-министром. Об этом как-то подзабыли в этой дискуссии об электроэнергетике, газе и всех наших вопросах... Здесь же вопрос по усилению правительства".

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Напомним, Верховная Рада 28 января во второй раз провалила назначение Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали лишь 204 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

До этого 17 декабря 2020 года Верховная Рада не смогла назначить Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики. Тогда проголосовали "за" только 186 народных депутатов.