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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" может снова вынести на голосование назначение Витренко первым вице-премьером - министром энергетики, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Во фракции "Слуга народа" не исключают, что рассмотрят назначение Юрия Витренко первым вице-премьером -министром энергетики.

Об этом сказал в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы проводим консультации внутри монобольшинства ... Мы должны предложить премьер-министру ту кандидатуру, по которой мы договоримся. Будет ли это господин Витренко или другой человек, мы будем работать над этим", - сказал нардеп.

В то же время Корниенко не исключил, что этот вопрос могут вынести на рассмотрение парламента на следующей пленарной неделе.

"Если в понедельник, например, на заседании фракции мы определимся, что мы дальше вносим кандидатуру Юрия Юрьевича, то будем вносить", - добавил нардеп.

Отвечая на вопрос, есть ли необходимость в назначении Витренко после снятия ограничений с и.о. министров, Корниенко заметил: "Все-таки проголосованный министр - это проголосованный министр. А, во-вторых, мы все-таки хотели бы, чтобы Витренко был первым вице-премьер-министром. Об этом как-то подзабыли в этой дискуссии об электроэнергетике, газе и всех наших вопросах... Здесь же вопрос по усилению правительства".

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Напомним, Верховная Рада 28 января во второй раз провалила назначение Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали лишь 204 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

До этого 17 декабря 2020 года Верховная Рада не смогла назначить Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики. Тогда проголосовали "за" только 186 народных депутатов.
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Топ комментарии
+6
Раніше як рішення не пройшло, то повторно його можна виносити на наступній сесії, та кловунам все ніпочом.
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23.02.2021 14:05
+4
шёл 2028-й год... в 75634 раз в зал выносили предложение назначить Витренко министром энергетики, которое с тех пор уже переименовали в министерство обгладывания населения...
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23.02.2021 14:04
+3
дуже наполегливо ************ цього "усілітєля" Вітренко
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23.02.2021 14:08
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святий, ***!
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23.02.2021 14:03 Ответить
Як кажуть регбісти ... ловіть "диню"...
Тепер Вітрянка віцепрем'єр і міністр єнергетики...
ІО в "законі"
такий собі сірий кардинал "труби"...
73% ви цього намагались??? Ну тоді сглотуйте не подавіться!
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23.02.2021 14:03 Ответить
бабця бєня руліт! то, що зєбіли, і далі будете розповідати, що зє сцикун не бєнін холоп?

"Слуга народа" может снова вынести на голосование назначение Витренко первым вице-премьером - министром энергетики, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8920
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23.02.2021 14:03 Ответить
это ещё тот коррупционер, Юльке не уступает в это вопросе.. поэтому зеленский не успокоится пока не поставит его на этот пост
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23.02.2021 14:04 Ответить
Юлька тобі на хвіст наступила?
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23.02.2021 14:06 Ответить
тебе не ведома что она воровка?
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23.02.2021 14:10 Ответить
"Слуга народу" може знову винести на голосування призначення Вітренка першим віцепрем'єром - міністром енергетики, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3564
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23.02.2021 14:37 Ответить
шёл 2028-й год... в 75634 раз в зал выносили предложение назначить Витренко министром энергетики, которое с тех пор уже переименовали в министерство обгладывания населения...
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23.02.2021 14:04 Ответить
Раніше як рішення не пройшло, то повторно його можна виносити на наступній сесії, та кловунам все ніпочом.
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23.02.2021 14:05 Ответить
Взагалі, як що подання по кадидатурі не пройшло двічі, то надалі воно взагалі не подається і не розглядається...
Але ЗЕтварям "закони" не закони!!!
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23.02.2021 14:10 Ответить
"Слуга народа" может снова вынести на голосование назначение Витренко первым вице-премьером - министром энергетики, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2679
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23.02.2021 14:07 Ответить
дуже наполегливо ************ цього "усілітєля" Вітренко
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23.02.2021 14:08 Ответить
Б'ються як муха об скло.
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23.02.2021 14:13 Ответить
Впихнуть невпихуемое...
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23.02.2021 14:26 Ответить
І не соромно віренку втрете,з очима як у сірка,виходити на трибуну і запевняти ВР і дипутатів,що він кращий менеджер в єнєргетичній галузі.....
Він скіліки "заніс" до ВР,що напевне буде достатьньо щоб впасти в міністерське крісло....
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23.02.2021 14:30 Ответить
А им было ли когда-нибудь за что-то стыдно?! "Слуга народу" може знову винести на голосування призначення Вітренка першим віцепрем'єром - міністром енергетики, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8507
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23.02.2021 14:36 Ответить
Не мытьём ,так катаньем.
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23.02.2021 15:05 Ответить
 
 