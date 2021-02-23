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Бабий Яр (185) Киев (24529) Кличко (4510)

Кличко предлагает перенести голосование по вопросу выделения земли для Мемориала в Бабьем Яре и провести депутатские слушания

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Кличко предлагает перенести голосование по вопросу выделения земли для Мемориала в Бабьем Яре и провести депутатские слушания

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов перенести рассмотрение вопроса о выделении земельных участков для обустройства входной группы будущего Мемориала в Бабьем Яре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в начале заседания Киевсовета.

Кличко предложил сначала провести депутатские слушания по концепции проекту.

"Большой резонанс и обсуждение в обществе получила тема Мемориала в Бабьем Яре. Немало и спекуляций вокруг этого. Поэтому я предлагаю не рассматривать на сегодняшнем заседании и перенести вопрос выделения земельных участков для обустройства входной группы будущего Мемориала. И сначала провести отдельные депутатские слушания, где Фонд "Бабий Яр" представит концепцию проекта и ответит на вопросы, волнующие депутатов Киевсовета", – сказал Виталий Кличко.

Также, по словам мэра Киева, важно, чтобы реализация этого проекта происходила совместно и под контролем государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврейские общины призывают Киевсовет поддержать проект мемориала в Бабьем Яре и не допустить политизации темы Холокоста
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Топ комментарии
+4
У киян питати ніхто навіть і не збирається?
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23.02.2021 14:13
+3
А також Меморіал пам'яті жертв російської окупації.
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23.02.2021 14:37
+3
А может лучше жидву послать в эротическое путешествие?
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23.02.2021 15:27
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У киян питати ніхто навіть і не збирається?
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23.02.2021 14:13 Ответить
Создать Меморіал пам'яті жертв німецької окупації у Другій Світовій війні 17.02.2021 19:26 дело богоугодное.
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23.02.2021 14:18 Ответить
А також Меморіал пам'яті жертв російської окупації.
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23.02.2021 14:37 Ответить
Да хачем все это нужно??? Тем более сейчас??? Денег некуда потратить? Полным-полно проблем!
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23.02.2021 14:25 Ответить
это тот который на месте бывшего христианского цвинтаря.? ну щас и узнаем кто в стране хозяин и кто к какой секте принадлежит).православные или иудеи).кличко уже определился-иуда).
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23.02.2021 14:30 Ответить
Других проблем ни в стране, ни в Киеве нет просто. Кличко пропонує перенести голосування про виділення землі для Меморіалу в Бабиному Яру і провести депутатські слухання - Цензор.НЕТ 9048
Закончи Шулявку хотя бы, Виталик. В марте будет год, как люди ходят в метро из Космополита в обход по квашне, камням и грязи! А ведь было потрачено в 3 раза больше денег, чем по смете!
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23.02.2021 15:21 Ответить
Это точно, в Киеве под КМДА каждый день митинги, а у него проблемы еврейские парки строить! Кличко пропонує перенести голосування про виділення землі для Меморіалу в Бабиному Яру і провести депутатські слухання - Цензор.НЕТ 8574
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23.02.2021 16:55 Ответить
А может лучше жидву послать в эротическое путешествие?
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23.02.2021 15:27 Ответить
Евреи хотят окупировать наш парк и застроить своими мемориалами!
Между прочим, расстреливали не только евреев!
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23.02.2021 16:53 Ответить
Не на той бік став Кличко. Розчаровує. Є ж український варіант влаштування, а він підтримує рашистський.
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23.02.2021 17:34 Ответить
"Проект" не нужен, поговорить и забыть... мемориализауия Яра достаточная, удовлетворяет представителей всех пострадавших... кроме тех, кому всегда мало... вот бы на костях православных сделать мемориал... они удовлетворятся.
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23.02.2021 17:56 Ответить
Если хуцпатые хотят получить войну, они ее получат
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23.02.2021 22:47 Ответить
 
 