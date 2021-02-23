Кличко предлагает перенести голосование по вопросу выделения земли для Мемориала в Бабьем Яре и провести депутатские слушания
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Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов перенести рассмотрение вопроса о выделении земельных участков для обустройства входной группы будущего Мемориала в Бабьем Яре.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в начале заседания Киевсовета.
Кличко предложил сначала провести депутатские слушания по концепции проекту.
"Большой резонанс и обсуждение в обществе получила тема Мемориала в Бабьем Яре. Немало и спекуляций вокруг этого. Поэтому я предлагаю не рассматривать на сегодняшнем заседании и перенести вопрос выделения земельных участков для обустройства входной группы будущего Мемориала. И сначала провести отдельные депутатские слушания, где Фонд "Бабий Яр" представит концепцию проекта и ответит на вопросы, волнующие депутатов Киевсовета", – сказал Виталий Кличко.
Также, по словам мэра Киева, важно, чтобы реализация этого проекта происходила совместно и под контролем государства.
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